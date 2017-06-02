16:20 02 июня

В МО Украины заявили, что ВСУ не ведут наступательных действий

ВСУ на Донбассе не ведут наступательных действий, а только переносят опорные и наблюдательные пункты для обеспечения безопасности и сохранения жизней военнослужащих, передает Интерфакс заявление представителя Минобороны страны Андрея Лысенко.

В МО Украины заявили, что ВСУ не ведут наступательных действий


Украинские военные не осуществляют наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена минскими договоренностями. Украина четко соблюдает Минские договоренности,
сказал Лысенко на брифинге, комментируя информацию о том, что 93-я бригада ВСУ заняла позиции ближе к Бахмутской трассе.


По его словам, «из-за активности противника командование бригад, которые находятся у линии разграничения, время от времени принимает решения о переносе опорных пунктов и наблюдательных постов, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих и улучшить свои боевые позиции в инженерном плане».

Между тем замминистра госбезопасности Луганской республики Александр Басов сообщил сегодня о повреждении линии электропередачи в районе поселка Георгиевка Лутугинского района ЛНР.

Преступный киевский режим вчера передал очередное послание Донбассу. В День защиты детей, накануне третьей годовщины со дня ракетного обстрела центра Луганска диверсионная группа украинского спецназа совершила террористический акт – подрыв опоры линии электропередачи в районе поселка Георгиевка под Луганском,
– сказал он.

По оперативным данным, террористический акт против объекта жизнеобеспечения республики осуществляли профессионалы. В ходе операции использовались два взрывных устройства – одно из них не сработало только потому, что был умышленно поврежден элемент питания. Характер повреждения взрывного устройства свидетельствует о том, что один из участников группы сознательно пытался не допустить подрыва,
рассказал Басов.

Мы предполагаем, какими мотивами он руководствовался. Если бы второе взрывное устройство сработало и опора рухнула, то возникли бы серьезные проблемы с энергообеспечением Республики. Однако в данном случае после разминирования устройства саперами энергетики в кратчайшие сроки восстановили подачу электроэнергии,
добавил он.

Басов также сообщил, что МГБ располагает информацией о спеццентре на временно подконтрольной украинским силовикам территории Луганщины, где обучают изготовлению взрывных устройств.

Ранее на Украине были заявлено, что ВСУ продвигаются в "серой" зоне "жабьими прыжками".

Использованы фотографии: https://novorosinform.org
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. kepmor Сегодня, 15:43
    тихой сапой...метр за метром...интересно а до куда им полволят "улучшать позиции"?...и ДОКОЛЕ будет сей бардак?...
    kepmor
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:47
      А разве Захарченко еще не покончил с всу и бендеровцами, как и обещал??? lol Или он сказачник, как минимум, или всу не в курсе что они уже унечтожены lol !!!
      Изгоняющий либероидов
      1. kepmor Сегодня, 15:54
        ай да молодец, нашли таки стрелочника...Захарченко...
        сказачники-фантасты в кремлёских палатЯх почевают...вот с них и спрос....
        kepmor
    2. рич Сегодня, 16:18
      тихой сапой...метр за метром... в сторону Киева....бойцы ВСУ улучшают свои позиции lol
      рич
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:43
    Наступать боятся, но кровью пытаются повязать как можно больше украинцев , это основная цель всего этого майдана ..
    ОТДЕЛ
  3. roskot Сегодня, 15:49
    Врали, врем и будем врать.Вот смысл скакунов и всей их агитаторов и пропагандистов.
    roskot
  4. ded100 Сегодня, 15:49
    Брехать не пахать спина не болит! laughing
    ded100
  5. 23424636 Сегодня, 16:04
    Гадят конечно по полной но основная причина подобного- потеря бдительности или откровенный саботаж как это случилось с промзоной под Ясиноватой .когда Восток Ходаковского оставил позиции без ротации и позволил противнику занять их окопы и прочее ,но самое главное стали обстреливать из стрелкового трассу Горловка -Донецк в районе Ясиноватского Гаи , блок поста ,который никогда ранее не закрывался .Теперь для проезда из Донецка в Горловку приходится ехать по совершенно разбитому участку из Ясиноватой до трассы возле ЯМЗ .Хотелось тут вспомнить Иванова бывшего начальника президентской канцелярии , -прокладчика дорог в даль ,что ни Царь ни Политбюро сделать не смогли. ,может поможет там 3 км ну просто убитого дорожного покрытия ,проложить хорошее асфальтовое покрытие .Вот бы Донбасс был бы благодарен.
    23424636
  6. kefan Сегодня, 16:06
    Все как обычно, якобы сначала объявляется очередное перемирие, ополчению запрещается давать ВСУшнимкам адекватный и вразумительный ответ на обстрелы, в свою очередь ВСУ занимают уже не знаю какую по счету "серую" зону, ну а ОБСЕ естественно молчить. Пора бы, наверно, переставить наступать на одни и те же грабли, иначе такими темпами скоро ЛДНР отстанется вообще без своей территории.
    kefan
Картина дня