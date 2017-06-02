В МО Украины заявили, что ВСУ не ведут наступательных действий

Украинские военные не осуществляют наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена минскими договоренностями. Украина четко соблюдает Минские договоренности,

Преступный киевский режим вчера передал очередное послание Донбассу. В День защиты детей, накануне третьей годовщины со дня ракетного обстрела центра Луганска диверсионная группа украинского спецназа совершила террористический акт – подрыв опоры линии электропередачи в районе поселка Георгиевка под Луганском,

По оперативным данным, террористический акт против объекта жизнеобеспечения республики осуществляли профессионалы. В ходе операции использовались два взрывных устройства – одно из них не сработало только потому, что был умышленно поврежден элемент питания. Характер повреждения взрывного устройства свидетельствует о том, что один из участников группы сознательно пытался не допустить подрыва,

Мы предполагаем, какими мотивами он руководствовался. Если бы второе взрывное устройство сработало и опора рухнула, то возникли бы серьезные проблемы с энергообеспечением Республики. Однако в данном случае после разминирования устройства саперами энергетики в кратчайшие сроки восстановили подачу электроэнергии,