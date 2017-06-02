В МО Украины заявили, что ВСУ не ведут наступательных действий
ВСУ на Донбассе не ведут наступательных действий, а только переносят опорные и наблюдательные пункты для обеспечения безопасности и сохранения жизней военнослужащих, передает Интерфакс заявление представителя Минобороны страны Андрея Лысенко.
По его словам, «из-за активности противника командование бригад, которые находятся у линии разграничения, время от времени принимает решения о переносе опорных пунктов и наблюдательных постов, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих и улучшить свои боевые позиции в инженерном плане».
Между тем замминистра госбезопасности Луганской республики Александр Басов сообщил сегодня о повреждении линии электропередачи в районе поселка Георгиевка Лутугинского района ЛНР.
Басов также сообщил, что МГБ располагает информацией о спеццентре на временно подконтрольной украинским силовикам территории Луганщины, где обучают изготовлению взрывных устройств.
Ранее на Украине были заявлено, что ВСУ продвигаются в "серой" зоне "жабьими прыжками".
Украинские военные не осуществляют наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена минскими договоренностями. Украина четко соблюдает Минские договоренности,сказал Лысенко на брифинге, комментируя информацию о том, что 93-я бригада ВСУ заняла позиции ближе к Бахмутской трассе.
По его словам, «из-за активности противника командование бригад, которые находятся у линии разграничения, время от времени принимает решения о переносе опорных пунктов и наблюдательных постов, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих и улучшить свои боевые позиции в инженерном плане».
Между тем замминистра госбезопасности Луганской республики Александр Басов сообщил сегодня о повреждении линии электропередачи в районе поселка Георгиевка Лутугинского района ЛНР.
Преступный киевский режим вчера передал очередное послание Донбассу. В День защиты детей, накануне третьей годовщины со дня ракетного обстрела центра Луганска диверсионная группа украинского спецназа совершила террористический акт – подрыв опоры линии электропередачи в районе поселка Георгиевка под Луганском,– сказал он.
По оперативным данным, террористический акт против объекта жизнеобеспечения республики осуществляли профессионалы. В ходе операции использовались два взрывных устройства – одно из них не сработало только потому, что был умышленно поврежден элемент питания. Характер повреждения взрывного устройства свидетельствует о том, что один из участников группы сознательно пытался не допустить подрыва,рассказал Басов.
Мы предполагаем, какими мотивами он руководствовался. Если бы второе взрывное устройство сработало и опора рухнула, то возникли бы серьезные проблемы с энергообеспечением Республики. Однако в данном случае после разминирования устройства саперами энергетики в кратчайшие сроки восстановили подачу электроэнергии,добавил он.
Басов также сообщил, что МГБ располагает информацией о спеццентре на временно подконтрольной украинским силовикам территории Луганщины, где обучают изготовлению взрывных устройств.
Ранее на Украине были заявлено, что ВСУ продвигаются в "серой" зоне "жабьими прыжками".
Использованы фотографии: https://novorosinform.org
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