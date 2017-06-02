Литовские пограничники почти сутки искали российских военных в калининградском поезде
Литовские пограничники совместно с представителями специальных служб республики решили устроить тотальный досмотр пассажирского поезда Калининград-Москва. Напомним, что поезда в этом и обратном направлениях вынуждены транзитом следовать через территорию Литвы.
Прибалтийский ресурс BNS сообщает, что Служба охраны границы на литовском погранпункте Кибартай (с российской стороны – населённый пункт Чернышевское Калининградской области) проверяла пассажиров поезда почти сутки – более 21 часа.
Всё, за что удалось «зацепиться» при проверке – наличие в одном из купе 4-х российских военнослужащих, которые ехали из России в Россию в гражданской одежде. Литовские стражи границы заявили, что у российских военнослужащих нет разрешения на пересечение границы с Литвой, на что россияне ответили, что не виноваты в том, что «Литва оказалась на пути их следования».
После длительных разбирательств российские военные были отправлены обратно в Калининградскую область на другом поезде. Предыдущее снятие российских военнослужащих с поезда в Литве произошло около 10 лет назад.
Нужно заметить, что на основании буквы международного права фактически у каждого из пассажиров поезда Калининград-Москва есть все основания обратиться с иском против Службы охраны границы Литвы в связи с нарушением прав – почти суточной задержкой поезда, сорвавшей для многих граждан планы на работу и отдых.
После задержания спецназом в одном из лесных массивов страйкболистов, спутанных с российскими военными, это второй значимый "успех" Литвы против "агрессии России" за последние несколько дней...
Прибалтийский ресурс BNS сообщает, что Служба охраны границы на литовском погранпункте Кибартай (с российской стороны – населённый пункт Чернышевское Калининградской области) проверяла пассажиров поезда почти сутки – более 21 часа.
Всё, за что удалось «зацепиться» при проверке – наличие в одном из купе 4-х российских военнослужащих, которые ехали из России в Россию в гражданской одежде. Литовские стражи границы заявили, что у российских военнослужащих нет разрешения на пересечение границы с Литвой, на что россияне ответили, что не виноваты в том, что «Литва оказалась на пути их следования».
После длительных разбирательств российские военные были отправлены обратно в Калининградскую область на другом поезде. Предыдущее снятие российских военнослужащих с поезда в Литве произошло около 10 лет назад.
Нужно заметить, что на основании буквы международного права фактически у каждого из пассажиров поезда Калининград-Москва есть все основания обратиться с иском против Службы охраны границы Литвы в связи с нарушением прав – почти суточной задержкой поезда, сорвавшей для многих граждан планы на работу и отдых.
После задержания спецназом в одном из лесных массивов страйкболистов, спутанных с российскими военными, это второй значимый "успех" Литвы против "агрессии России" за последние несколько дней...
Использованы фотографии: @SmolNarod_ru
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