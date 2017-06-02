16:22 02 июня

Литовские пограничники почти сутки искали российских военных в калининградском поезде

Литовские пограничники совместно с представителями специальных служб республики решили устроить тотальный досмотр пассажирского поезда Калининград-Москва. Напомним, что поезда в этом и обратном направлениях вынуждены транзитом следовать через территорию Литвы.
Литовские пограничники почти сутки искали российских военных в калининградском поезде


Прибалтийский ресурс BNS сообщает, что Служба охраны границы на литовском погранпункте Кибартай (с российской стороны – населённый пункт Чернышевское Калининградской области) проверяла пассажиров поезда почти сутки – более 21 часа.

Всё, за что удалось «зацепиться» при проверке – наличие в одном из купе 4-х российских военнослужащих, которые ехали из России в Россию в гражданской одежде. Литовские стражи границы заявили, что у российских военнослужащих нет разрешения на пересечение границы с Литвой, на что россияне ответили, что не виноваты в том, что «Литва оказалась на пути их следования».


После длительных разбирательств российские военные были отправлены обратно в Калининградскую область на другом поезде. Предыдущее снятие российских военнослужащих с поезда в Литве произошло около 10 лет назад.

Нужно заметить, что на основании буквы международного права фактически у каждого из пассажиров поезда Калининград-Москва есть все основания обратиться с иском против Службы охраны границы Литвы в связи с нарушением прав – почти суточной задержкой поезда, сорвавшей для многих граждан планы на работу и отдых.

После задержания спецназом в одном из лесных массивов страйкболистов, спутанных с российскими военными, это второй значимый "успех" Литвы против "агрессии России" за последние несколько дней...

Использованы фотографии: @SmolNarod_ru
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Комментарии 31

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  1. Чёрный Сегодня, 15:46
    ...и не нашли?...ну тут два варианта: либо военнослужащиие были выполненны по технологии "стелс", либо до литовских погранцов дошёл "День Пограничника"
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 15:51
      проверяла пассажиров поезда почти сутки – более 21 часа.


      Счет им надо выставить и повозить мордой по судебному столу.
      cniza
      1. фигвам Сегодня, 15:57
        Всё бесполезно, вы посмотрите кто на службе у Кремля.
        фигвам
      2. svp67 Сегодня, 15:58
        Цитата: cniza
        Счет им надо выставить и повозить мордой по судебному столу

        Вот КАК ВЫСТАВЯТ, так и поговорим, а пока, что бы нам не делали ПРЕСТУПНОГО наши "гордо" это сносят...
        svp67
        1. Верба Сегодня, 16:06
          Цитата: svp67
          Вот КАК ВЫСТАВЯТ, так и поговорим, а пока, что бы нам не делали ПРЕСТУПНОГО наши "гордо" это сносят...

          Сто % ,ждут конструктивного диалога с при балтами ,так обычно Лавров говорит, так можно дождаться ,что плевать в лицо начнут .
          Верба
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:53
      Странные у них замашки, то по огородам шастуют и их из ружья огородник шугает,то теперь по поездам шныряют (бандитские замашки со времен лесных братьев остались..))))
      Я повторюсь пусть попробуют у границы России по геройствовать.. soldier
      ОТДЕЛ
    3. Александр романов Сегодня, 15:55
      Цитата: Чёрный
      ..и не нашли?

      Нашли
      Всё, за что удалось «зацепиться» при проверке – наличие в одном из купе 4-х российских военнослужащих, которые ехали из России в Россию в гражданской одежде.
      Видать сам главарь, этой временно оккупированной территории России, приказал наити
      Александр романов
    4. svp67 Сегодня, 15:57
      Цитата: Чёрный
      ну тут два варианта:

      Вариант один: СНИЖЕНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК РЖД через территорию Литвы, причем резкое, а значить падение выплат за это, со стороны России.
      svp67
    5. рич Сегодня, 16:16
      После задержания спецназом в одном из лесных массивов страйкболистов, спутанных с российскими военными, это второй значимый "успех" Литвы против "агрессии России" за последние несколько дней..

      Это была эпическая битва. Два войска собрались на большой поляне. Как положено перед общей битвой вышли один на один самые опытные бойцы. В нецензурной перебранке с литовским спецназом победил восьмиклассник Гедеминас Витаминас.... wassat
      рич
  2. vch Сегодня, 15:46
    Маразм крепчал....
    vch
  3. Воля Сегодня, 15:46
    Мелкая пакость мелких насекомых. Где человеческая гордость у тех, кто считает себя "сверхчеловеками"?
    Воля
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:50
      Воля love -они не сверчеловеки, они снизулюди lol !
      Изгоняющий либероидов
  4. alekc73 Сегодня, 15:46
    Хуторяне выслуживаются перед хозяевами.Будут вести себя иначе не получат денег.Будут сидеть в нищете,вымирать- но гадить России.Такая у них роль в нашем не совершенном мире.Маленьким и слабым странам надо под кого-то лечь.Прибалтика легла под янки.
    alekc73
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:49
    Нужно бронепоезд выводить с запасного пути-ешо пускай попробуют осматреть! fool
    Изгоняющий либероидов
  6. ваняватный Сегодня, 15:49
    где то в миде тихо прозвучало : д б , б ь fool
    ваняватный
    1. Банный Сегодня, 15:55
      ага) а еще низ я так делать господа литовцы
      Банный
  7. kefan Сегодня, 15:49
    Маразм у шпротников крепчает все больше и больше, а не пора ли уже и нам приготовить для них какую - нибудь пакость, или будем и дальше так вытираться после их плевков?.
    kefan
  8. Копчёный Сегодня, 15:50
    В суды ЕС подавать, всему поезду.
    Копчёный
  9. DEZINTO Сегодня, 15:51
    Привет большой России из Калининграда! Пора к нам мост строить. recourse
    DEZINTO
    1. Платов Сегодня, 15:56
      Не мост, а прямое сообщение по суше и по нашей территории)))
      Платов
  10. Банный Сегодня, 15:54
    литовка гадит
    Банный
  11. roskot Сегодня, 15:54
    Уж они искали, искали. Почти сутки искали. И что? Могли бы и сказать, что ищут. И хреново же пограничникам после дня пограничников.И не только им бывает.
    roskot
  12. Altona Сегодня, 15:59
    Литва вообще то сейчас самая пьющая страна в мире. Так что немудрено, что литовским пограничникам везде демоны мерещатся. Пить надо меньше, а если пьешь, то закусывать, и желательно не рукавом.
    Altona
  13. gla172 Сегодня, 15:59
    """""""россияне ответили, что не виноваты в том, что «Литва оказалась на пути их следования»."""""" good
    ...Молодцы ребята...мы если что и в случае"чего" их не заметим.... laughing
    gla172
  14. Machete Сегодня, 16:00
    Что можно делать в поезде почти сутки???
    Эти тела, по недоразумению называемые людьми, даже не понимают, какие они.... Даже не могу написать, кто они.
    Machete
  15. antikilller55 Сегодня, 16:06
    Правильно тут уже написали, пора бронепоезд с запасного пути выгонять и в сопровождение наших пассажирских поездов отправлять, пущай попробуют досмотреть.
    antikilller55
  16. Alget87 Сегодня, 16:08
    Короче , пока ентим гейропейцам по башке не надаём, не успокоятся, шпроты недоделанные, а бяку какую нибудь поганцам замутить по любому нужно.
    Alget87
  17. iouris Сегодня, 16:09
    Это позор РФ. Вопрос коммуникаций между территориями РФ нужно было решить, когда на территории Литвы ещё находился военный контингент СССР.
    iouris
  18. Ferdinant Сегодня, 16:14
    Мелко пакостят
    Ferdinant
  19. 16112014nk Сегодня, 16:15
    Паранойя вкупе с маразмом в Литве - гремучая смесь! Ещё и не такое учудить смогут, когда очередной приступ накроет! yes
    16112014nk
  20. Dym71 Сегодня, 16:16
    Прибалтийский ресурс BNS сообщает

    А энтот ресурс вот ещё что сообщает:
    Из документов стало ясно, что это российские военные, хотя они сами это не указали. Когда группа военных из четырех и более человек следует транзитом через Литву, они считаются военным отрядом, поэтому для них требуется разрешение на проезд через Литву. Такого разрешения у российских военных не было.

    Почему об этом нет ни строчки в статье? belay
    Если оформление разрешения обязаловка, то я в восторге от наших раздолбаев! laughing
    Dym71
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