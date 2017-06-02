16:13 02 июня

Пожар в в/ч города Москвы. Есть пострадавшие

Срочные сообщения приходят с улицы Кржижановского в российской столице. На этой улице (юго-запад Москвы) располагается одна из войсковых частей. По данным информационного агентства ТАСС, в здании части начался пожар. Произведена эвакуация личного состава, находившегося в тот момент в здании и на территории.

Отмечается, что пожар вспыхнул в здании, в котором располагается КХО (комната хранения оружия).

ТАСС цитирует собеседника агентства:
В воинской части по адресу: улица Кржижановского, дом 16, корпус 2, произошло возгорание. Из здания эвакуированы 500 человек, есть пострадавший.



Пожар в в/ч города Москвы. Есть пострадавшие


О причинах возникновения пожара в в/ч города Москвы на данный момент не сообщается. На месте происшествия работают несколько пожарных бригад, которые пытаются не дать огню распространиться, что достаточно сложно при наличии ветра.

По некоторым сведениям, огонь вспыхнул в подвале в/ч.

Информация уточняется.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 1

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:11
    Чем похожи пожар в барделе, и пожар в воинской части-какая то бл..ь что то недосмотрела fool
    Изгоняющий либероидов
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