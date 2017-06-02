Пожар в в/ч города Москвы. Есть пострадавшие

В воинской части по адресу: улица Кржижановского, дом 16, корпус 2, произошло возгорание. Из здания эвакуированы 500 человек, есть пострадавший.

Срочные сообщения приходят с улицы Кржижановского в российской столице. На этой улице (юго-запад Москвы) располагается одна из войсковых частей. По данным информационного агентства ТАСС, в здании части начался пожар. Произведена эвакуация личного состава, находившегося в тот момент в здании и на территории.Отмечается, что пожар вспыхнул в здании, в котором располагается КХО (комната хранения оружия). ТАСС цитирует собеседника агентства:О причинах возникновения пожара в в/ч города Москвы на данный момент не сообщается. На месте происшествия работают несколько пожарных бригад, которые пытаются не дать огню распространиться, что достаточно сложно при наличии ветра.По некоторым сведениям, огонь вспыхнул в подвале в/ч.Информация уточняется.