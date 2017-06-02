16:22 02 июня

Сирийские туркоманы об «играх» террористов вокруг Ракки

Намерение боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) покинуть город Ракка, чтобы регион контролировала сирийская ветвь РПК – PYD, является очередной игрой террористов, передает агентство Анадолу заявление заместителя главы Ассоциации арабских и туркоманских племен Сирии Омера Деде.



Сирийские туркоманы не приемлют этого. Ни один сириец не приемлет господства террористов PYD в Ракке, сказал замглавы ассоциации, сказал Деде.


Всё это игры, посредством которых PYD (партия «Демократический союз») планирует закрепиться в регионе, отметил замглавы Ассоциации.

Он также осудил действия США, направленные на укрепление позиций курдов в этом районе Сирии.

США вместо одной террористической организации – ИГ – пытаются утвердить в регионе господство другой террористической организации, не учитывая мнения сирийцев. Подобные усилия США будут способствовать изменению демографической структуры региона. Мы ожидаем, что Турция и другие мировые державы смогут противостоять неправомерным действиям США. Жители региона не делают никакой разницы между террористами ИГ и РПК/PYD. Террористы везде остаются террористами, заявил Деде.

Сирийские туркоманы об «играх» террористов вокруг Ракки


Напомним, «Рабочая партия Курдистана» признана в Турции террористической организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Кроме того, в Анкаре полагают, что курдские организации в Сирии и Ираке связаны с РПК и помогают ей вести борьбу с турецкими властями.

Тот факт, что группы вооружённых за счёт Турции туркоманов на севере Сирии активно помогали незаконным вооружённым формированиям противостоять правительственным силам САР, турецкая сторона не считает пособничеством терроризму.

Использованы фотографии: aa.com.tr, EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF
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Комментарии 3

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:15
    Как колонну раздолбали, сразу по другому запели...Нужно продолжать мочить!
    ОТДЕЛ
  2. Копчёный Сегодня, 16:18
    Служащие в американских институтах зря свой хлеб не едят и играют в долгую. О Большом Курдистане не забыли, что всем прекрасно и давно известно.
    Копчёный
  3. Верба Сегодня, 16:20
    Эти анекдоты мы уже больше четырёх лет слышим .а откуда тогда ИГИЛ берётся и почему турция столько лет его поддерживала.
    Верба
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