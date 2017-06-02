Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в Гонконг

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования военно-морских сил Китая. Также состоятся экскурсии по городу с осмотром достопримечательностей порта, товарищеские матчи по футболу и волейболу с китайскими моряками,

В пятницу отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в Гонконг, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.говорится в релизе.В пресс-службе напомнили, что «отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга", выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года».Сообщается, что во время похода «корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур) и Таджунг-Приок (Индонезия)».Основной целью похода является демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР, добавили в пресс-службе.