18:22 02 июня

Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в Гонконг

В пятницу отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в Гонконг, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в Гонконг


В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования военно-морских сил Китая. Также состоятся экскурсии по городу с осмотром достопримечательностей порта, товарищеские матчи по футболу и волейболу с китайскими моряками,
говорится в релизе.


В пресс-службе напомнили, что «отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга", выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года».

Сообщается, что во время похода «корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур) и Таджунг-Приок (Индонезия)».

Основной целью похода является демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР, добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 16:44
    корабль и танкер-"отряд"...? заголовок сменить нужно... winked
    андрей юрьевич
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:50
      Демонстрация флага России на морских просторах...Это только начало! Наш ВМФ может с гордостью ходить по морям, просто вспомните мужики как они Сирию прикрывали (Обамыч струсил тогда ..)
      Ну за ВМФ России drinks
      ОТДЕЛ
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:09
      Юрьич hi -на эскадру два вымпела явно не тянут no разве что писать" пара боевых кораблей"! fellow
      Изгоняющий либероидов
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:10
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Юрьич hi -на эскадру два вымпела явно не тянут no разве что писать" пара боевых кораблей"! fellow

        ну тогда,для правды,нужно контейнер "клаб" на палубу танкера поставить... yes
        андрей юрьевич
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:30
          Юрьич hi а вдруг в танках танкера уже есть некий "сюрприз "? good
          Изгоняющий либероидов
  2. Рабинович_007 Сегодня, 16:55
    Основной целью похода является демонстрация Андреевского флага

    Вот этого я не понимаю. Традиция такая или что.
    Рабинович_007
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:06
      Цитата: Рабинович_007
      Основной целью похода является демонстрация Андреевского флага

      Вот этого я не понимаю. Традиция такая или что.

      а чо...налоги платим...имеем право ... yes ну типа показываем,что у нас есть флот, и даже грузовой.
      андрей юрьевич
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:10
      Рабинович-хоть раз правду написали, что не все вы понимаете sad
      Изгоняющий либероидов
    3. san4es Сегодня, 17:28
      [quote=Рабинович_007][quote]
      Вот этого я не понимаю. Традиция такая или что.[/quote]
      ...Точно! Традиция.
      san4es
  3. Градиент 3 Сегодня, 16:56
    Такие "круизы"...
    Идут на пользу...
    1.Повышают боевую готовность улучшают подготовку экипажей ТОФ.
    2.Растет уважение к России...и ее вооруженным силам...
    (Кстати, после посещения большого противолодочного корабля ВМФ России "Адмирал Трибуц"...
    Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал...
    Что ..."Россия с нами...И нам...ничего не страшно"...
    Градиент 3
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:08
      Цитата: Градиент 3
      Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал...

      а кто это...? сегодня дутерте,завтра недутерте... "круизы" говорите....хех...! а что...
      андрей юрьевич
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:11
    Нам бы там почаще бывать, так корабли по сути изношены, флот есть, и его как бы нет! !!! belay
    Изгоняющий либероидов
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