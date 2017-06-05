Противолодочный боеприпас Shark (Великобритания)



Мишень, имитирующая борт подлодки, с попавшими в нее снарядами Shark. 16 марта 1944 г.

По материалам сайтов:

http://navweaps.com/

http://naval-history.net/

http://militarypress.co.uk/

http://navy.gov.au/

Многочисленные и развитые подводные силы нацистской Германии были серьезным вызовом для военных флотов антигитлеровской коалиции. Для защиты от этой угрозы на протяжении Второй мировой войны разрабатывались самые разные модели противолодочного вооружения. Один из самых интересных вариантов подобной системы был предложен британскими конструкторами. Проектом под названием Shark предлагалось объединить противолодочные боеприпасы и штатную ствольную артиллерию надводных кораблей.Напомним, к началу Второй мировой войны основным противолодочным вооружением Королевского военно-морского флота Великобритании были бомбосбрасыватели, не отличавшиеся высокими характеристиками и боевыми возможностями. Позже определенное распространение получили бомбометы ряда моделей. В течение нескольких лет были предложены однозарядные и залповые системы шточного типа. Наибольшее распространение получил комплекс Hedgehog, отправлявший к цели сразу 24 глубинные бомбы. К середине войны на вооружение поступил принципиально новый бомбомет Squid, имевший блок из трех стволов.Британские разработки в области противолодочного вооружения отличались достаточно высокими характеристиками и на практике подтверждали правильность использованных идей. Тем не менее, развитие подобных систем не останавливалось. Так, к началу 1944 года появилось оригинальное предложение, подразумевавшее отказ от специализированных пусковых установок, но при этом позволявшее получить приемлемые боевые характеристики.Серийные противолодочные бомбометы представляли собой достаточно крупные системы, требовавшие выделения определенного пространства как на палубе корабля-носителя, так и внутри надстройки или корпуса. Кроме того, они могли стрелять только вперед по ходу движения корабля без возможности быстрого и простого доворота на новую цель. Новая идея позволяла решить все основные проблемы существующих вооружений путем отказа от разработки всего противолодочного комплекса в целом.Необычная концепция подразумевала разработку только специализированного противолодочного боеприпаса. Это изделие должно было иметь полную совместимость с существующими корабельными орудиями. Как следствие, вести огонь по подлодкам могли бы артиллеристы, что привело бы к появлению полноценной эшелонированной обороны и заметным образом повысило бы потенциал кораблей в деле борьбы с подлодками. Одновременно с получением высоких боевых характеристик можно было отказаться от части существующих систем, а также добиться определенного удешевления строительства новых кораблей и упростить работу моряков.Проект перспективной противолодочной системы получил условное обозначение Shark («Акула»). Такое название, традиционно для британского флота, указывало на «морское» предназначение оружия, однако не раскрывало его суть. Впоследствии на основе изделия Shark базовой версии был создан снаряд под названием Sharklet.Анализ возможностей показал, что требуемые боевые характеристики могут быть получены при использовании снаряда калибра 4 дюйма. Таким образом, изделие «Акула» изначально следовало адаптировать к использованию с орудиями семейства QF 4inch naval gun. В годы Второй мировой на кораблях британского ВМФ использовались разные пушки этой линейки, отличавшиеся конструкцией, характеристиками и т.д. В общей сложности было выпущено несколько тысяч таких орудий. Как следствие, любой их носитель мог использоваться в противолодочной обороне.Уже на самых ранних стадиях проект Shark столкнулся с некоторыми проблемами. Перспективный снаряд должен был иметь особую конструкцию, позволяющую ему не только лететь по воздуху, но и перемещаться под водой, сохраняя энергию, необходимую для поражения цели. В связи с подобными требованиями был сформирован оригинальный облик снаряда. Боеприпас должен был иметь корпус большого удлинения со средствами стабилизации. Кроме того, требовалось обеспечить возможность пробития корпуса подлодки-цели и оснастить снаряд боевой частью высокой мощности.Основным элементом снаряда Shark стал цилиндрический корпус с конической головной частью. Корпус изготавливался из металла и имел усиленный головной обтекатель. Длина основного корпуса составляла 53,3 дюйма (1360 мм), калибр – 4 дюйма (101,6 мм). Хвостовой торец корпуса оснащался стабилизатором длиной 510 мм. Он был выполнен из металлических листов и имел Х-образное сечение. На заднем срезе этой конструкции помещался кольцевой стабилизатор. Снаряд «Акула» в боеготовом положении имел длину 76,66 дюйма (1,87 м) и весил 96,25 фунта (43,66 кг).Почти все внутренние объемы цилиндрического корпуса отдавались под размещение боевой части. Поражать подлодку противника предлагалось при помощи заряда торпекса (смесь тротила, гексогена и алюминиевой пудры) массой 24 фунта (10,9 кг). Боевая часть оснащалась ударным взрывателем донного размещения. Подрыв должен был производиться после пробития легкого корпуса или надстройки субмарины. Для повышения вероятности уничтожения цели усиленный конический обтекатель получил пару противорикошетных колец.Противолодочный снаряд нового типа изначально разрабатывался для использования с 4-дюймовыми корабельными пушками серийных типов. Для метания боеприпаса планировалось использовать специальные пороховые заряды сокращенной массы. Основным являлся заряд массой 1,44 фунта (650 г), использовавшийся почти со всеми типами пушек. Орудие типа QF 4 inch Mk XVI, в свою очередь, должно было использовать 1,63-фунтовый (740 г) заряд. В зависимости от типа орудия, длины ствола и массы метательного заряда, начальная скорость «Акулы» находилась в пределах от 150 до 210 м/с.Проектом Shark предлагалась оригинальная методика использования противолодочного оружия. Обнаружив подлодку противника, корабль-носитель «Акулы» должен был приблизиться к ней на дистанцию выстрела, не более нескольких десятков метров. Заход на цель следовало строить таким образом, чтобы снаряд входил в воду по пологой траектории, с углом не более 3-5 градусов к поверхности. Для этого, в частности, предъявлялись некоторые требования к орудиям: снаряд могли использовать только пушки, установленные на высоте не менее 15 футов (4,6 м) над водой.Сравнительно быстрый снаряд добирался до цели за минимальное время и, сохраняя достаточную энергию, мог пробивать ее легкий корпус или надстройку. Пробитию корпуса при разных углах встречи способствовало наличие противорикошетных колец. Энергии снаряда Shark хватало для пробития легких элементов конструкции. Прочный корпус, тем не менее, мог выдерживать удар снаряда. После удара о прочный корпус и остановки снаряда должен был срабатывать контактный взрыватель. Подрыв 10,9 кг торпекса в непосредственной близости от прочного корпуса, эквивалентный взрыву 15-16 кг тротила, должен был наносить подлодке самые серьезные повреждения. Фактически гарантировалось пробитие корпуса с фатальными для субмарины последствиями.Носителями перспективного противолодочного оружия могли быть любые корабли, оснащенные достаточно высоко расположенными 4-дюймовыми пушками. В боеукладке каждой совместимой орудийной установки должно было присутствовать по несколько снарядов типа Shark. Расчеты показали, что для получения максимальной боевой эффективности каждый корабль должен нести не менее 12-15 и не более 20-22 снарядов нового типа. При этом «Акула» не рассматривалась в качестве единственного противолодочного оружия кораблей. Такие боеприпасы планировалось использовать вместе с другим оружием разных типов.Испытания перспективного оружия были проведены весной 1944 года. В качестве испытательного стенда использовалась серийная 4-дюймовая корабельная пушка. Мишенью стало специальное устройство, имитировавшее конструкцию вражеской подлодки. На металлической раме установили изогнутый металлический лист нужной толщины, имитирующий легкий корпус субмарины. Перед началом стрельб такую мишень затапливали на расчетной глубине. После нескольких выстрелов мишень поднималась на поверхность для изучения. Во избежание разрушения мишени во время испытаний использовались снаряды только с инертной боевой частью. Несмотря на это, в «корпусе» условной подлодки все равно оставались крупные пробоины с рваными краями.Проверки в условиях, приближенных к реальным, показали достаточно высокую эффективность необычного противолодочного боеприпаса. Выстрелы производились с таким расчетом, что последние 40 футов (чуть более 12 м) снаряд проходил под водой. Вне зависимости от отклонений траектории и угла встречи с целью, снаряды успешно пробивали борт условной подлодки. При этом они входили в мишень под разными углами и на разную глубину. Кроме того, в некоторых случаях вследствие сильного удара разрушались крепления хвостовых стабилизаторов, из-за чего те отпадали. Была наглядно показана возможность пробития легких элементов конструкции подлодки, позволявшая доставить взрывчатое вещество к прочному корпусу на минимальное расстояние. Также было установлено, что снаряд без потери пробивной силы может пройти под водой до 100 футов (30,5 м).По результатам испытаний противолодочный снаряд Shark был рекомендован к принятию на вооружение. Сразу после этого началось серийное производство боеприпасов, продолжавшееся до самого конца войны. Известно, что во время серийного производства, в течение 1944-45 годов, британские конструкторы создали три варианта противолодочных снарядов типа Shark. Модификации с дополнительными обозначениями Mark I, Mark II и Mark III имели определенные отличия, однако суть изменений и улучшений неизвестна. Все три модификации, насколько известно, имели одинаковую конструкцию и схожие характеристики, а также не отличались с точки зрения боевого применения. Последняя из версий «Акулы» появилась и была испытана в самом начале 1945 года – всего за несколько месяцев до конца войны в Европе.С определенного времени велась разработка проекта с условным обозначением Sharklet. Стрельба по подлодкам с применением штатных артиллерийских орудий выглядела весьма интересно и перспективно. Как следствие, появилось предложение о создании новой версии специализированного снаряда, отличающегося меньшим калибром. Подробные сведения о проекте Sharklet отсутствуют. В частности, неизвестно, какой калибр имело такое изделие, и каковы были его боевые качества. В то же время, известно, что уменьшенная версия «Акулы» не принималась на вооружение и не использовалась флотом.По разным данным, уже к середине 1944 года корабли Королевского военно-морского флота успели получить первые партии новейших противолодочных боеприпасов. Есть все основания считать, что примерно в это же время расчеты корабельных орудий освоили новое оружие, а также начали использовать его против подлодок противника. Насколько известно, 4-дюймовые снаряды Shark поставлялись только Королевскому военно-морскому флоту. Другие страны, закупавшие оружие у Великобритании, по тем или иным причинам, не стали заказывать противолодочные боеприпасы.Достоверно известно, что снаряды «Акула» поставлялись британскому флоту с середины 1944 года и дополняли имеющиеся арсеналы противолодочных вооружений. Тем не менее, какие-либо точные данные о боевом применении таких изделий отсутствуют. В разных источниках упоминается, что снаряды применялись в реальных боях и показали себя с хорошей стороны. Конкретные сведения на этот счет, однако, отсутствуют. Таким образом, есть основания полагать, что снаряды Shark использовались флотом, но весьма ограниченно и в сравнительно малых количествах.Имеются сведения о последнем факте применения снарядов Shark против немецких подлодок. В середине февраля 1946 года британский фрегат HMS Loch Arkaig (K603), вооруженный различными противолодочными средствами, принял участие в операции Deadlight, целью которой было уничтожение взятых в качестве трофеев подлодок нацистской Германии. 16 февраля у берегов Норвегии глубинными бомбами бомбомета Squid и снарядами «Акула» была потоплена лодка U975. Через три дня таким же образом отправили на дно субмарину U3514. Примечательно, что затоплением подлодки U3514 фрегат завершил масштабную операцию по ликвидации трофейного подводного флота.После окончания войны противолодочные снаряды типа Shark использовались только в учебно-боевых мероприятиях и для уничтожения захваченных подлодок Германии. При этом масштабы эксплуатации такого оружия постепенно сокращались. В годы войны эти боеприпасы не смогли продемонстрировать выдающиеся показатели эффективности, из-за чего дальнейшую массовую эксплуатацию посчитали нецелесообразной. Со временем изделия «Акула» были исключены из номенклатуры боеприпасов 4-дюймовых орудий.В основе проекта противолодочного боеприпаса Shark было желание отказаться от специализированных пусковых установок, занимающих место на палубе и накладывающих определенные ограничения на применение оружия. Для решения такой задачи пришлось разработать кардинально новый боеприпас, самым серьезным образом отличающийся как от существующих глубинных бомб, так и от традиционных артиллерийских снарядов. По совокупности характеристик и возможностей оружие было рекомендовано к принятию на вооружение.Снаряд «Акула» стал весьма удобным средством атаки подводных лодок, но при этом не был лишен некоторых недостатков. Одним из главных плюсов была возможность прицельной стрельбы прямой наводкой из штатных орудий корабля-носителя. Это упрощало использование оружия, позволяло стрелять в любом направлении относительно корабля, а также резко повышало вероятность попадания в цель. С таких точек зрения изделие Shark заметно превосходило существующие бомбометы. Более того, повышенная точность даже позволяла нивелировать серьезное отставание в массе и могуществе боевой части.Тем не менее, снаряд имел определенные недостатки. Главным из них была малая дальность стрельбы. Часть пути к цели боеприпас преодолевал по воздуху, после чего падал в воду и продолжал движение. Несмотря на все ухищрения конструкторов, реальная дальность стрельбы с таким профилем полета не превышала нескольких десятков метров – в разы меньше, чем у серийных бомбометов. Кроме того, по мере увеличения дальности выстрела падала скорость снаряда в момент столкновения с целью, что понятным образом сказывалось на вероятности пробития ее легкого корпуса. Сравнительно малая дальность стрельбы в известной мере затрудняла реализацию всех имеющихся преимуществ.Следствием специфического соотношения плюсов и минусов проекта стало ограниченное применение оружия. Противолодочный боеприпас Shark был принят на вооружение и производился серийно вплоть до конца Второй мировой войны. Кроме того, было создано несколько модификаций этого изделия. В связи с ограниченными характеристиками такое вооружение применялось, прежде всего, в качестве дополнения к прочим противолодочным системам. Именно в такой роли оно встретило конец войны.Проект Shark стал первой и последней попыткой британских конструкторов-оружейников создать противолодочное оружие, используемое с серийными корабельными пушками. В силу ряда объективных причин, получившийся боеприпас не сумел превзойти прочие системы своего класса, но все же помог им в борьбе с подлодками противника. Впрочем, «Акула» показала, что выбранный технический облик не позволяет конкурировать с существующими системами. Как следствие, новые снаряды аналогичного назначения больше не создавались.