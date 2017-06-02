18:25 02 июня

"Роснефть" получает доступ к нефти и нефтепроводам Иракского Курдистана

Телеканал Russia Today приводит заявление пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева по обращающему на себя особое внимание ближневосточному контракту российской компании. Михаил Леонтьев сообщает о том, что «Роснефть» заключает контракт напрямую с правительством Иракского Курдистана.

"Роснефть" получает доступ к нефти и нефтепроводам Иракского Курдистана


RT цитирует Леонтьева:
В преддверии встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Иракского Курдистана Мустафы Барзани компания подписала пакет с обязывающим соглашением в области добычи, трейдинга, логистики и развития инфраструктуры с Иракским Курдистаном.



Обращает на себя внимание этот контракт не только по той причине, что подписан он не с Багдадом, а с Эрбилем (что говорит о фактической самостоятельности (как минимум – экономической) такого региона как Иракский Курдистан), но в связи с таким фактором как к доступ РФ к стратегически важной ближневосточной трубе.

На основании контракта «Роснефть» получает две трети доступа к нефтепроводу, по которому нефть с территории Ирака поступает в Турцию. Ранее сама Турция проявляла большой интерес к получению определённой доли контроля над нефтепроводом, но в Иракском Курдистане предпочтение отдали именно России.

По словам Михаила Леонтьева, контракт «Роснефти» с Иракским Курдистаном рассчитан на срок 20 лет.

Использованы фотографии: politpuzzle.ru
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Комментарии 35

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  1. А Нас Рать Сегодня, 17:05
    "Роснефть" получает доступ к нефти и нефтепроводам Иракского Курдистана...

    Вот... а некоторые граждане ноют, что участие РФ в сирийской войне не имеет смысла - но гешефт налицо. fellow laughing
    А Нас Рать
    1. sa-ag Сегодня, 17:08
      Это, я так полагаю, такой рычаг давления на Турцию
      sa-ag
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:13
        Цитата: sa-ag
        Это, я так полагаю, такой рычаг давления на Турцию

        Купили у нас нефтяных олигархов..100%! Вот ,что творят...А помните в Ливии какие контракты были и потом после бомбежек , ВСЕ! Продадут Россию за 30 шекелей...уверен.. soldier
        ОТДЕЛ
        1. А Нас Рать Сегодня, 17:28
          Цитата: ОТДЕЛ
          ВСЕ! Продадут Россию за 30 шекелей...уверен..

          Виталь, тебя послушать - на Россию распродажа по четвергам и пятницам. lol
          По твоему вангованию уже 30 Россий продали, и пару Белорусий на сдачу. laughing
          А Нас Рать
          1. cniza Сегодня, 17:48
            Цитата: sa-ag
            Это, я так полагаю, такой рычаг давления на Турцию


            Это укрепление в регионе , но радоваться рано США это явно не нравится и как бы они войнушку не развязали.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:58
              Не накаркай , Витя . Эти гниды могут - угроза их "коронной привилегии" .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 18:04
                Да уже исплевался и исстучался , но реалии говорят , что такой вариант не исключен.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:10
                  Да я и не говорю что исключён . Просто матрасы опять станут жар загребать чужими руками . И новые тонтон-макуты будут свято верить что отстаивают дерьмократию матрасного розлива , не думая что они уже списаны в тираж . Если бы кто знал , как же это надоело ! am
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 18:13
                    Понимаешь , Ирак не Сирия и если мы войдем туда , все их планы рухнут одномоментно , мы и так им насолили с Сирией.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 18:17
                      Цитата: cniza
                      мы так им насолили с Сирией.

                      Именно это и может привести к неожиданным и непредсказуемым действиям со стороны матрасов . Не мне тебе объяснять на что эти вурдалаки способны .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 18:20
                        Ирак вторая страна в мире по запасам нефти после С.А. и не зря они пробиркой трясли , им надо было спасать свою экономику в 2001 году.
                        cniza
      2. Ин100грамм Сегодня, 17:21
        Цитата: sa-ag
        Это, я так полагаю, такой рычаг давления на Турцию

        В свете Турецкого потока необходимый рычаг. Интересно, что по этому поводу думают товарищи в Багдаде?
        Ин100грамм
      3. svp67 Сегодня, 17:35
        Цитата: sa-ag
        Это, я так полагаю, такой рычаг давления на Турцию

        Только ли на Турцию? Этим шагом давление оказывается на слишком много стран и даже не в том регионе. Вопрос - от куда такая "любовь" у Курдистана к "Роснефти" и чем за это заплачено?
        svp67
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:52
          Цитата: svp67
          Цитата: sa-ag
          Это, я так полагаю, такой рычаг давления на Турцию

          Только ли на Турцию? Этим шагом давление оказывается на слишком много стран и даже не в том регионе. Вопрос - от куда такая "любовь" у Курдистана к "Роснефти" и чем за это заплачено?

          Скорее всего Курдистан будет контролироваться США, а вооружаться "до зубов" РФ...., опять же США выгодно иметь на БВ вменяемую РФ, а не злую....
          Мы любим "сиротам" помогать, что все потом вокруг разбегаются....от них в ужасе...
          DOCTOR ZLO
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:17
      А Нас Рать-боком кому-то выйдет сие недальновидное решение лезть в Курдистан минуя Багдад -меж двух огней оказываемся , и врагов в лице офицеального Багдада себе наживаем. .. hi
      Изгоняющий либероидов
      1. А Нас Рать Сегодня, 17:24
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        боком кому-то выйдет сие недальновидное решение лезть в Курдистан минуя Багдад -меж двух огней оказываемся , и врагов в лице офицеального Багдада себе наживаем.

        Когда это останавливало чиновников, при плавающей перед глазами перспективе хапнуть "сдесь и сейчас"? request
        А Нас Рать
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:28
          А Нас Рать -потому что не разу ни одного чиновника за такие сделки не наказали, или на месте не грохнули -думают раз прохляло и зашибись! !! am
          Изгоняющий либероидов
          1. А Нас Рать Сегодня, 17:35
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            А Нас Рать -потому что не разу ни одного чиновника за такие сделки не наказали, или на месте не грохнули -думают раз прохляло и зашибись!

            Не хочу влезать в эту полемику, а то набегут тут всякие и начнут верещать что я "из за бугра критикую".
            Но мне кажется что своих стратегических целей Путин худо-бедно достигает.
            Ведь изначально войны Ирак-Сирия-Ливия - это война за трубу (или против нее). Россия получила доступ к трубе - значит это было одной из целей войны и значит война окупается.
            Голая логика. request
            А Нас Рать
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:53
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        А Нас Рать-боком кому-то выйдет сие недальновидное решение лезть в Курдистан минуя Багдад -меж двух огней оказываемся , и врагов в лице офицеального Багдада себе наживаем. .. hi

        Там от официального Багдада одно название...
        DOCTOR ZLO
  2. san4es Сегодня, 17:07
    ...карта местности с нефтепроводом
    san4es
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:55
      san4es Сегодня, 17:07 Новый
      ...карта местности с нефтепроводом

      При такой карте, напрашивается еще одна наша авиабаза поближе к трубе...
      DOCTOR ZLO
  3. kepmor Сегодня, 17:08
    наконец-то - хороша ответка...этот удар поддых для османов болезнее будет, чем "помидорные войны"...
    kepmor
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:14
      Сударь, это не ответка, это ловушка и головная боль!
      Изгоняющий либероидов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:16
      Цитата: kepmor
      наконец-то - хороша ответка...этот удар поддых для османов болезнее будет, чем "помидорные войны"...

      Наивный, нас опять хотят стравить с Турцией! Отличный ход господа...
      ОТДЕЛ
      1. kepmor Сегодня, 17:41
        предлагаешь сидеть на ровной попе в обнимку с неадекватом?...
        кто первый встал-того и тапки...не залезем мы, залезут америкосы с арабами...
        кому нужна великая османия с безбашенным султаном?....
        kepmor
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:13
    Глупое решение сейчас туда соваться, там одна гражданская война сменит другую и пошелкают их не за понюх табака. fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Володин Сегодня, 17:29
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Глупое решение сейчас туда соваться, там одна гражданская война сменит другую и пошелкают их не за понюх табака.

      Глупое решение было "не соваться" никуда - ни за понюх табака проср..ть огромную страну и посчитать, что происходящее в мире нас никак не касается. Как только так посчитали - "друзья" пришли к нам - на тот же Северный Кавказ. Что было в Чечне, думаю, напоминать излишне.

      Это называется не соваться, а отстаивать интересы. У Роснефти они точно есть, жаль не всегда пересекаются с интересами граждан. А геополитика - вещь такая...
      Володин
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:45
        Володин hi -свои интересы нужно отстаивать всегда, а не "в данный момент "когда Ирак разрывают на куски, когда там вовсю хозяйничает игил, и сша бомбят мирное население массово. ..Лезть туда именно сейчас можно только за смертью. ..
        Изгоняющий либероидов
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:57
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Володин hi -свои интересы нужно отстаивать всегда, а не "в данный момент "когда Ирак разрывают на куски, когда там вовсю хозяйничает игил, и сша бомбят мирное население массово. ..Лезть туда именно сейчас можно только за смертью. ..

          Разрывать Ирак начали 14 лет тому назад, Вы припозднились со своими прогнозами...
          DOCTOR ZLO
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:10
            Доктор Зло-я по Русски -это не прогноз а страшная реальность, и если чинуши Роснефти не в состоянии трезво оценить ситуацию, хорошо если этим чинушам в Ираке придется за свою недальновидность отвечать, но они туда не сунутся, а значит постродают другие!!!!
            Изгоняющий либероидов
  5. Рабинович_007 Сегодня, 17:35
    Для Израиля это как влияет?
    Рабинович_007
    1. san4es Сегодня, 17:45
      Цитата: Рабинович_007
      Для Израиля это как влияет?

      ....Да-не...Моисей оттуда уже ушёл
      san4es
  6. ШВЕДский_стол Сегодня, 17:36
    Вот они где 12 $ миллиардов всплыли долга.
    ШВЕДский_стол
  7. bouncyhunter Сегодня, 18:22
    cniza,
    Цитата: cniza
    им надо было спасать свою экономику в 2001 году.

    Вить , они и сейчас продолжают её "спасать" , твари .
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 18:25
      Они свои задницы спасают , реально Ирак им помог выжить , после того как рухнули их "мыльные" пузыри.
      cniza
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