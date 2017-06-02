"Роснефть" получает доступ к нефти и нефтепроводам Иракского Курдистана...

В преддверии встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Иракского Курдистана Мустафы Барзани компания подписала пакет с обязывающим соглашением в области добычи, трейдинга, логистики и развития инфраструктуры с Иракским Курдистаном.

Телеканал Russia Today приводит заявление пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева по обращающему на себя особое внимание ближневосточному контракту российской компании. Михаил Леонтьев сообщает о том, что «Роснефть» заключает контракт напрямую с правительством Иракского Курдистана.RT цитирует Леонтьева:Обращает на себя внимание этот контракт не только по той причине, что подписан он не с Багдадом, а с Эрбилем (что говорит о фактической самостоятельности (как минимум – экономической) такого региона как Иракский Курдистан), но в связи с таким фактором как к доступ РФ к стратегически важной ближневосточной трубе.На основании контракта «Роснефть» получает две трети доступа к нефтепроводу, по которому нефть с территории Ирака поступает в Турцию. Ранее сама Турция проявляла большой интерес к получению определённой доли контроля над нефтепроводом, но в Иракском Курдистане предпочтение отдали именно России.По словам Михаила Леонтьева, контракт «Роснефти» с Иракским Курдистаном рассчитан на срок 20 лет.