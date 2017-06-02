18:21 02 июня

Додон обратился к тем, кто носит «розовые очки»

Те, кто видит будущее своего народа через «розовые очки» однополярного мира, рискуют стать «пушечным мясом», передает РИА Новости заявление президента Молдовы Игоря Додона.

Додон обратился к тем, кто носит «розовые очки»


Хочу обратиться ко всем тем, кто видит будущее своей страны, своего народа через "розовые очки" однополярного мира. Опомнитесь! Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях. Не давайте себя использовать как региональное "пушечное мясо" для решения геополитических затей. Вспомните, когда будете принимать решение, для будущего своего народа, про Конфуция. Не надо связываться с теми, кто видит по-разному будущее ваших народов,
– сказал Додон в Петербурге на пленарном заседании ПМЭФ-2017.


Он подчеркнул, что «любые санкции и любые фобии» считает контрпродуктивными.

Молдова не должна и не будет строить отношения с теми, кто хотят навязать нам то, что нам не нужно. Приходите в гости. Мы гостеприимный народ. Но не надо заставлять нас принимать ваши законы и ценности. Мы готовы дружить и готовы торговать. Но по-братски, не по-барски,
сказал глава республики.

Он также заявил, что его страна не сможет без России решить стратегические вопросы, включая проблему Приднестровья.

Мы должны сотрудничать обязательно со всеми, но без Российской Федерации мы не решим основные наши стратегические вопросы, как… решение приднестровской проблемы,
констатировал Додон.

Затронув тему ассоциации с ЕС, глава республики заметил, что не стоит торопиться на поезд, который теряет свои вагоны.

Последние годы нас очень активно пытаются убеждать, что единственный выбор – это ЕС, подписание соглашения об ассоциации, ну простые люди очень часто задают себе вопрос: а зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны?
сказал он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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Комментарии 22

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:21
    Хорошо сказал -охрана ему нужна надежная, ибо его смелость есть повод для некоторых стран чтобы Молдавия и Россия не имели хороших отношений , поэтому как вариант-смена Дадона на более покладистого для запада марионктку.
    Изгоняющий либероидов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:30
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Хорошо сказал -охрана ему нужна надежная, ибо его смелость есть повод

      Согласен...Он нашинский по душе русский! Травить его начнут сейчас, но надеюсь прикроем, как сможем.. soldier Ну Лебедя убили к сожалению , а то бы он высказал, коротко и четко.
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 17:43
        По крайней мере говорит все правильно , а вот судить будем по его поступкам и делам , рано делать выводы , будем посмотреть.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:13
          Цитата: cniza
          судить будем по его поступкам и делам

          Пока там существует проматрасное правительство во главе с уродцем-премьером - ждать особо нечего , Витя .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:21
            "Ничто не вечно под луной" , нам надо это решать.
            cniza
    2. ohtandur Сегодня, 17:31
      я не верю Додону. Он просто часть головы Януса двуликого. Вы смотрите на Додона и думаете какой он хороший, а потом смотрите как портятся отношения между нашими странами и думаете что это дело рук коварных американцев и Додон борется против них. Он - часть политэлиты, рожденный ею, взращеный, и прикормленный ею. Кончилисьв Молдове здоровые политические силы
      ohtandur
      1. Orionvit Сегодня, 18:15
        Цитата: ohtandur
        я не верю Додону

        Ну верить политикам, это действительно последнее дело. Можно доверять, и то не всегда. Как вариант, избрание Додона, это аналог избрания Януковича. Вроде на словах за дружбу с Россией, а потом майдан в Кишинёве, и как результат разморозка приднестровского конфликта. Проходили это уже три года назад. Не хотелось бы, но так "нагло" переть против штатов, и где, в Молдавии (почти Румынии), не спроста всё это.
        Orionvit
    3. сибиралт Сегодня, 17:41
      Додон реально мыслит, но в Молдове слишком все запущено. Хотя бы не допустил двойной таможенный контроль на украинской границе с ПМР.
      сибиралт
  2. Сэмэн Сегодня, 17:22
    Про потерянные вагоны... Здравые мысли, золотые слова!
    Сэмэн
  3. Градиент 3 Сегодня, 17:27
    Правильные слова..
    Умного человека...
    Но. Молдова..
    ПАРЛАМЕНТСКАЯ....НЕ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА...
    Премьер Министр Павел Филип...
    "Русофоб и сторонник Евроинтеграции"...
    Руководит страной...
    Градиент 3
  4. Logall Сегодня, 17:28
    Сейчас либерасты за него возьмутся. Митинги, шмитинги. Кишенёвский Майдан. Власти у Додон реальной нет. А говорит всё правильно.
    Logall
    1. katalonec2014 Сегодня, 17:30
      Цитата: Logall
      Власти у Додон реальной нет.

      Тут другой вопрос- поддержит ли его основная масса населения?
      katalonec2014
      1. Logall Сегодня, 17:34
        В Черногории основная масса за Россию, а толку?
        Logall
        1. Серый сестра Сегодня, 18:00
          Либералы могут только за взяться,и то если им заплатят.А Banshee всё-таки старый педераст
          Серый сестра
          1. Серый сестра Сегодня, 18:01
            Я имел в виде за huy взяться.Гомодрочный сайт,блд
            Серый сестра
      2. Alekseits Сегодня, 17:53
        На\в украине много людей было против майдана. И что в итоге?
        Alekseits
      3. Orionvit Сегодня, 18:21
        А когда это извините в последнее время (кроме референдумов в Крыму и на Донбассе), спрашивали население? Населения, с точки зрения западных полит. технологов, это средство достижения политических целей, а они эти технологии отточили до совершенства.
        Orionvit
  5. ваняватный Сегодня, 17:51
    этот приятный человек вообще из России уезжает?как тв не включю - Игорь Николаевич рядом с Главнокомандующим yes
    ваняватный
  6. Серый сестра Сегодня, 17:58
    Banshee анальный клоун,заец и очколаз.Жалуйтесь,тупоёбы
    Серый сестра
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:04
      Их психушки давно??? fool Тебе нужен сайт для сексуально озабоченных fool Ошибка природы fool fool
      Изгоняющий либероидов
      1. KOPA Сегодня, 18:16
        Серый сестра- судя по твоему нику ты первый очколаз...пшёл вон, дЭбил !!!
        KOPA
    2. sergo1914 Сегодня, 18:18
      Цитата: Серый сестра
      Banshee анальный клоун,заец и очколаз.Жалуйтесь,тупоёбы


      Ты так подробно описываешь анальную тематику. Хорошо знаком?
      sergo1914
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