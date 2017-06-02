Додон обратился к тем, кто носит «розовые очки»

Хочу обратиться ко всем тем, кто видит будущее своей страны, своего народа через "розовые очки" однополярного мира. Опомнитесь! Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях. Не давайте себя использовать как региональное "пушечное мясо" для решения геополитических затей. Вспомните, когда будете принимать решение, для будущего своего народа, про Конфуция. Не надо связываться с теми, кто видит по-разному будущее ваших народов,

Молдова не должна и не будет строить отношения с теми, кто хотят навязать нам то, что нам не нужно. Приходите в гости. Мы гостеприимный народ. Но не надо заставлять нас принимать ваши законы и ценности. Мы готовы дружить и готовы торговать. Но по-братски, не по-барски,

Мы должны сотрудничать обязательно со всеми, но без Российской Федерации мы не решим основные наши стратегические вопросы, как… решение приднестровской проблемы,

Последние годы нас очень активно пытаются убеждать, что единственный выбор – это ЕС, подписание соглашения об ассоциации, ну простые люди очень часто задают себе вопрос: а зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны?