Додон обратился к тем, кто носит «розовые очки»
Те, кто видит будущее своего народа через «розовые очки» однополярного мира, рискуют стать «пушечным мясом», передает РИА Новости заявление президента Молдовы Игоря Додона.
Он подчеркнул, что «любые санкции и любые фобии» считает контрпродуктивными.
Он также заявил, что его страна не сможет без России решить стратегические вопросы, включая проблему Приднестровья.
Затронув тему ассоциации с ЕС, глава республики заметил, что не стоит торопиться на поезд, который теряет свои вагоны.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня.
Хочу обратиться ко всем тем, кто видит будущее своей страны, своего народа через "розовые очки" однополярного мира. Опомнитесь! Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях. Не давайте себя использовать как региональное "пушечное мясо" для решения геополитических затей. Вспомните, когда будете принимать решение, для будущего своего народа, про Конфуция. Не надо связываться с теми, кто видит по-разному будущее ваших народов,– сказал Додон в Петербурге на пленарном заседании ПМЭФ-2017.
Он подчеркнул, что «любые санкции и любые фобии» считает контрпродуктивными.
Молдова не должна и не будет строить отношения с теми, кто хотят навязать нам то, что нам не нужно. Приходите в гости. Мы гостеприимный народ. Но не надо заставлять нас принимать ваши законы и ценности. Мы готовы дружить и готовы торговать. Но по-братски, не по-барски,сказал глава республики.
Он также заявил, что его страна не сможет без России решить стратегические вопросы, включая проблему Приднестровья.
Мы должны сотрудничать обязательно со всеми, но без Российской Федерации мы не решим основные наши стратегические вопросы, как… решение приднестровской проблемы,констатировал Додон.
Затронув тему ассоциации с ЕС, глава республики заметил, что не стоит торопиться на поезд, который теряет свои вагоны.
Последние годы нас очень активно пытаются убеждать, что единственный выбор – это ЕС, подписание соглашения об ассоциации, ну простые люди очень часто задают себе вопрос: а зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны?сказал он.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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