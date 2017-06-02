20:18 02 июня

Первая внезапная проверка боеготовности 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области

Пресс-служба Южного военного округа сообщает о том, что сегодня в рамках внезапной проверки была поднята по тревоге 150-я мотострелковая дивизия. Отмечается, что это первое поднятие по тревоге мотострелковой дивизии ЮВО - она была вновь сформирована в 2016 году как своеобразная наследница 150-й Идрицко-Берлинской пехотной дивизии.

Бойцы именно этой дивизии в мае 1945-го водрузили знамя Победы над Рейхстагом. «Интерфакс» приводит заявление пресс-службы округа:
Подразделения были приведены в высшие степени боевой готовности. Личный состав получил задачу выдвинуться на незнакомые полигоны округа. По прибытии в назначенный район с военнослужащими будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки, в том числе огневой, специальной и физической подготовкам, вождению боевых машин и др.


К внезапной проверке привлечены более 2 тысяч военнослужащих и около двухсот единиц военной техники.


Первая внезапная проверка боеготовности 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области


Эта информация вызвало бурную реакцию на Украине. В социальных сетях «незалежной» политики и те рядовые граждане, которые никак не выйдут из-под антироссийской майданной истерии, объявили, что Россия «готовится к наступлению на Донбассе». При этом маневры ВСУ эти же лица в качестве подготовки к наступлению почему-то не рассматривают.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 40

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  1. МПК105 Сегодня, 18:39
    Правильно-не одним же бурятам воевать... laughing laughing laughing
    МПК105
    1. Монос Сегодня, 18:47
      В социальных сетях «незалежной» политики и те рядовые граждане, которые никак не выйдут из-под антироссийской майданной истерии, объявили, что Россия «готовится к наступлению на Донбассе». При этом маневры ВСУ эти же лица в качестве подготовки к наступлению почему-то не рассматривают.

      Это-то понятно. Всем очевидно, что ВСУ наступать не в состоянии. А вот Россия как раз наоборот.
      Монос
      1. pjastolov Сегодня, 19:02
        Это-то понятно. Всем очевидно, что ВСУ наступать не в состоянии. А вот Россия как раз наоборот.
        это они боятся что флаг водрузят на доме верховного совета украины laughing
        pjastolov
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:03
        Витя , привет ! hi drinks
        Цитата: Монос
        Всем очевидно, что ВСУ наступать не в состоянии.

        Они как всегда - алаверды и в атаку на Киев . wink
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 19:30
          Здоровеньки булы, Паша hi drinks
          Гиднюки скучные какие-то стали. Или я от них устал....
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:32
            Цитата: Монос
            Гиднюки скучные какие-то стали. Или я от них устал....

            Испытываю те же чувства . Подозреваю что они сами от себя уже устали , но не признаются - цэ ж зрада ! lol
            bouncyhunter
    2. RASKAT Сегодня, 18:49
      Пусть тренируются, Мало ли что там Хохлам в голову взбредет, это должно слегка остудить их пыл.
      Немного не в тему но тоже про танки. Курды возле плотины Баас захватили небольшую базу террористов и 5 танков Т-55, в нерабочем состоянии но восстановить реально. Неплохой такой подарочек.
      RASKAT
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 19:21
      Цитата: МПК105
      Бойцы именно этой дивизии в мае 1945-го водрузили знамя Победы над Рейхстагом.

      Может Киев брать будут, ну в смысле поддержка там .. hi Довели нас в России свидомые, они даже не представляют как. Все будет гораздо проще, как их хозяева им приказали! Русские опять не придут на войну, но Киев будет НАШ!
      Моня звонит из Израиля другу в Одессу:
      - Сеня, что там у вас творится?
      - Да Украина немножко воюет с Россией...
      - Ну и что, есть потери?
      - Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и...
      - А что потеряли русские?
      - Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали...

      Вот только остальные пленные , будут именно пленными.. soldier
      ОТДЕЛ
  2. Холуай Сегодня, 18:39
    Сейчас России нужно сосредоточится именно на усилении мотострелковых дивизий, и улучшить их финансирование, может даже стоит подумать над тем,что бы часть средств перенаправить с ВДВ в Сухопутные войска, и вернуть Сухопутным войскам из ВДВ ДШБ! А может даже подчинить ВДВ Сухопутным войскам, тем самым сократить лишних Генералов...
    Холуай
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:05
      Цитата: Холуай
      Сейчас России нужно сосредоточится именно на усилении мотострелковых дивизий, и улучшить их финансирование, может даже стоит подумать над тем,что бы часть средств перенаправить с ВДВ в Сухопутные войска, и вернуть Сухопутным войскам из ВДВ ДШБ! А может даже подчинить ВДВ Сухопутным войскам, тем самым сократить лишних Генералов...

      Прям читаете мои мысли и мысли многих форумчан. +100000000000000
      DOCTOR ZLO
    2. faterdom Сегодня, 19:41
      Оно , не то что усиление, а скорее воссоздание... Ведь полная профанация, что дивизия и бригада бизнецы-братья, и можно заменить одно на другое. Дивизия - серьезное соединение с серьезными силами артиллерии, разведки, связи, инженерно-саперными, ПВО, которые еще и друг друга все знают и умеют взаимодействовать. Я бы еще и ракетные дивизионы вернул в штат МСД (ТД). А бригада - тот же усиленный полк и все службы в ней не представлены на серьезном уровне.
      Кстати, не знаю точно, доведены ли до дивизионного уровня какие-то подразделения РЭБ?
      А то, полезная штука в современных условиях.
      faterdom
      1. Doliva63 Сегодня, 20:04
        Какие ракетные дивизионы вернуть в дивизию? ЗРП, вроде, н
        Doliva63
        1. Doliva63 Сегодня, 20:05
          никто не отменял. Других
          Doliva63
          1. Doliva63 Сегодня, 20:07
            ракетчиков, кроме РСЗО, вроде и не было. Другое дело, что в иные времена дивизии придавались 1-2 ракетные бригады, но сегодня РФ это не потянет.
            Doliva63
            1. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:18
              Цитата: Doliva63
              ракетчиков, кроме РСЗО, вроде и не было. Другое дело, что в иные времена дивизии придавались 1-2 ракетные бригады, но сегодня РФ это не потянет.

              Не бригады, а дивизионы
              DOCTOR ZLO
  3. Градиент 3 Сегодня, 18:43
    Название у дивизии...
    Грозное!
    А вот...Учения...неплохо бы проводить...
    Чаще...
    Градиент 3
    1. Смог Сегодня, 18:50
      Цитата: Градиент 3
      А вот...Учения...неплохо бы проводить...
      Чаще...

      И на сопредельных территориях......, там, где уже обгадились от страху.......
      Смог
      1. pjastolov Сегодня, 19:04
        так запах будет не приятный, если проводить, только когда ветер в сторону укропии wassat
        pjastolov
        1. Смог Сегодня, 19:11
          На счет запашка это -дааааа, проблема. Пацаны то ничего, они в противогазах laughing , а вот другие.... Точно "восточного" ветра надо ждать.
          Смог
        2. bouncyhunter Сегодня, 19:15
          Цитата: pjastolov
          так запах будет не приятный, если проводить, только когда ветер в сторону укропии wassat

          Цитата: Смог
          На счет запашка это -дааааа, проблема. Пацаны то ничего, они в противогазах laughing , а вот другие.... Точно "восточного" ветра надо ждать.

          Мужики , ну ё-моё ! Самим надо "газовать" - своё г.....о малиной пахнет ! wassat
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 19:18
            мы то газуем, а они то гадют и гадют
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:23
              А фигли с них взять - у них перманентная диарея от русской угрозы . lol
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 19:39
                Ну может им видео отправить, может поможет
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:43
                  Попробуй , но не факт что из этого что-то путное выйдет . Они же на завтрак вместо кофе пурген пьют .
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 19:46
                    Дааа, диагноз серьезный, тогда лекарство только одно - топор laughing
                    pjastolov
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:47
                      Цитата: pjastolov
                      тогда лекарство только одно - топор

                      Врачебный консилиум пришёл к тому же выводу . lol
                      bouncyhunter
                      1. pjastolov Сегодня, 19:49
                        А может сразу сделать вскрытие - и посмотрим чем болеет пациент? feel
                        pjastolov
                    2. bouncyhunter Сегодня, 19:51
                      Цитата: pjastolov
                      А может сразу сделать вскрытие - и посмотрим чем болеет пациент? feel

                      Володь , лучше не надо . А вдруг вскрытие покажет что смерть наступила во время вскрытия ? belay
                      bouncyhunter
                      1. pjastolov Сегодня, 19:58
                        Ну и ладно, врачебная ошибка laughing
                        pjastolov
                    3. bouncyhunter Сегодня, 20:06
                      Цитата: pjastolov
                      Ну и ладно, врачебная ошибка laughing

                      Так и запишем в некрологе . wink
                      bouncyhunter
  4. Ken71 Сегодня, 18:56
    Автор не в курсе что в СССР не было пехотных дивизий.
    Ken71
    1. рич Сегодня, 19:57
      кент71, автор видимо не в курсе, что за все время существования СССР не было НИ ОДНОЙ пехотной дивизии. Со времен гражданской войны дивизии назывались - стрелковыми
      рич
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:58
    как своеобразная наследница 150-й Идрицко-Берлинской пехотной дивизии.

    Может все таки как своеобразная наследница 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии?
    DOCTOR ZLO
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:01
    Нам не плевать что там на в укроине врут про нас? am от бендеробандитов умного и хорошего не услышишь !
    Изгоняющий либероидов
  7. VALERIK_097 Сегодня, 19:05
    Цитата: Монос
    Это-то понятно. Всем очевидно, что ВСУ наступать не в состоянии. А вот Россия как раз наоборот

    Поподробней,пожалуйста.
    В России отступать не куда,уважаемый.
    VALERIK_097
  8. APASUS Сегодня, 19:15
    Красота!!!
    Минобороны сообщили, что 1 декабря 2016 года формируемая 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова 2-й степени мотострелковая дивизия приступит к плановой боевой учебе.
    APASUS
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:59
      APASUS Сегодня, 19:15
      Красота!!!

      В 1943-1946 г.г. благодаря такому фото, улыбались бы щербатой улыбкой в отделе СМЕРШа...
      DOCTOR ZLO
    2. Doliva63 Сегодня, 20:11
      Это где? В ростовской обл.не так много места.
      Doliva63
  9. faterdom Сегодня, 19:31
    объявили, что Россия «готовится к наступлению на Донбассе»

    В связи с чем славные войска АТО на передовой должны потреблять не 0,5 литра в день для храбрости, а 0,7
    faterdom
  10. Doliva63 Сегодня, 20:15
    "К внезапной проверке привлечены более 2 тысяч военнослужащих и около двухсот единиц военной техники."
    Какая-то небольшая дивизия получилась lol Помнится, когда в Персияновке и Казачьих лагерях поднимали дивизию, много больше выходило.
    Doliva63
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