Первая внезапная проверка боеготовности 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области

Подразделения были приведены в высшие степени боевой готовности. Личный состав получил задачу выдвинуться на незнакомые полигоны округа. По прибытии в назначенный район с военнослужащими будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки, в том числе огневой, специальной и физической подготовкам, вождению боевых машин и др.

Пресс-служба Южного военного округа сообщает о том, что сегодня в рамках внезапной проверки была поднята по тревоге 150-я мотострелковая дивизия. Отмечается, что это первое поднятие по тревоге мотострелковой дивизии ЮВО - она была вновь сформирована в 2016 году как своеобразная наследница 150-й Идрицко-Берлинской пехотной дивизии.Бойцы именно этой дивизии в мае 1945-го водрузили знамя Победы над Рейхстагом. «Интерфакс» приводит заявление пресс-службы округа:К внезапной проверке привлечены более 2 тысяч военнослужащих и около двухсот единиц военной техники.Эта информация вызвало бурную реакцию на Украине. В социальных сетях «незалежной» политики и те рядовые граждане, которые никак не выйдут из-под антироссийской майданной истерии, объявили, что Россия «готовится к наступлению на Донбассе». При этом маневры ВСУ эти же лица в качестве подготовки к наступлению почему-то не рассматривают.