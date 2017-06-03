11:34 03 июня

Без вести продавшие

Количество вооружений советского и собственного производства у бывших членов Варшавского договора было велико. Судьба этих ВВТ – весьма интересный вопрос.

Страны из Организации Варшавского договора (ОВД) были приняты в НАТО в два приема. Чехия, Венгрия, Польша – в 1999 году, Словакия, Болгария, Румыния – в 2004-м. ГДР растворилась в натовской ФРГ в 1990-м. Прием восточноевропейских стран в альянс преследовал две цели: максимально ограничить сферы влияния России, подчеркнуть утрату ею какой-либо значимости на континенте и обеспечить натовскую бюрократию широким полем деятельности на длительный срок. Состояние присоединяемых армий значения не имело, поскольку военная цель при расширении блока никогда не ставилась. Переоснащение «новонатовцев» с советской техники на западную было их собственной проблемой. Как правило, денег на это у неофитов не хватало, поэтому даже страны первой волны, находясь в альянсе уже 17 лет, перевооружились лишь частично, вторую волну этот процесс почти не затронул.

Оставим в стороне «диссидента» ОВД Румынию, чья армия почти полностью оснащена техникой собственного производства (хотя и сделанной под сильным советским влиянием) и традиционно варится в собственном соку. Поговорим об остальных странах ОВД, включая покойную ГДР (с ее техникой для сухопутных войск).


Бронированные «потеряшки»

Даже анализ официальных данных, предоставленных восточноевропейскими странами для ДОВСЕ и Регистра ООН по обычным вооружениям, показывает, что значительная часть техники, выведенной из состава их ВС, физически продолжает существовать и используется либо на запчасти, либо на экспорт. Во втором случае декларации отнюдь не всегда совпадают с реалиями. При этом между Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией и Болгарией практикуется постоянный обмен, в том числе однотипной техникой. Часть идет на реэкспорт, часть «растворяется».

Разумеется, значительные объемы вооружения советского и восточноевропейского производства к настоящему времени утилизированы. В первую очередь это касается бронетранспортеров – всех БТР-40, БТР-50, БТР-152, почти всех БТР-60 и ОТ-64. Какая-то доля этих машин еще жива, но, видимо, крайне незначительная, установить ее величину практически невозможно, да и не нужно, поскольку сегодня их боевая ценность равна нулю. Это относится и к танкам Т-54, Т-55, хотя они скорее всего уцелели в более ощутимых количествах – до нескольких сотен. Последний случай экспорта Т-55 из стран бывшей ОВД имел место в 2005-м: 120 танков из Болгарии отправили в Эритрею. Кроме того, в распоряжении Софии может оставаться до 170 «неучтенных» Т-62.

Танки Т-72 новыми, конечно, не назовешь, но на сегодня это наиболее массовый и самый воюющий танк в мире. В ОВД 551 Т-72 имела ГДР, 759 – Польша, 815 – ЧССР, 138 – Венгрия (в начале 90-х докупила еще 100 в Белоруссии), 333 – Болгария (плюс 100 приобретенных в 90-е у России). На данный момент у Войска польского имеется 505 танков этого типа, еще 135 были переделаны в РТ-91. У ВС Чехии – 120, Словакии – 30, Венгрии – 76, Болгарии – 314. Не менее 11 машин в этих странах и в Германии стали музейными экспонатами.

В США и другие страны «старого НАТО», а также в Финляндию, Грузию, Нигерию, Ирак ушли 425 Т-72. Судьба 1180 танков (351 из ГДР, 60 из Польши, 450 из Чехии, 200 из Словакии, 5 из Венгрии, 117 из Болгарии) неясна. Какую-то часть «потерявшихся» машин, очевидно, разобрали (на запчасти, для изучения, на металлолом), продали в музеи и частные коллекции, расстреляли на полигонах в качестве мишеней. Однако на все это вряд ли приходится хотя бы половина недостающих танков. Более того, не все ясно и с 97 Т-42, проданными из запасов ГДР в Финляндию (хотя считается, что все они, кроме одного музейного, утилизированы).

Без вести продавшие


БМП-1 в бывших странах ОВД имелось почти 5400 (в Польше и ЧССР их производили по советской лицензии), из которых сейчас в составе ВС числится около 1800. Продано около 1500, причем 375, приобретенных Швецией у Германии, были возвращены в… Чехию. В итоге количество машин этого типа с неясной судьбой превышает 2500 единиц. Разумеется, здесь также имеют место неучтенные утилизации, расстрелы на полигонах, продажа в музеи и частникам, но совершенно точно не менее тысячи машин ни под один из этих сценариев не попали.

С БМП-2 таких проблем нет. Сейчас они стоят на вооружении лишь в армиях Чехии (173) и Словакии (95). 87 немецких, польских и чешских машин проданы, две находятся в музеях, неясна судьба лишь 8 БМП-2 армии бывшей ГДР.

Только ГДР имела на вооружении 1266 БТР-70, проданы 520, остальные 746 канули в неизвестность. В 2015 году 19 БТР-70 пришли в Словакию из Белоруссии (видимо, для перепродажи). БТР-80 имеет сегодня лишь Венгрия – 406 обычных и 178 единиц модификации А, а также 14 инженерных машин на их базе. В Ирак и на Украину (еще до АТО) ушли 74, судьба еще 59 опять же неясна.

САУ 2С1 производились по лицензии в Польше и Болгарии, причем у последней большие расхождения по числу произведенных установок (от 256 до 686). Поляки выпустили 533 САУ, ГДР имела 374, ЧССР – 150, Венгрия – 153. Сейчас остается на вооружении и на хранении примерно 300 2С1 у Польши и, видимо, 200–250 у Болгарии, 5–6 САУ находятся в музеях. За пределы обсуждаемых стран проданы 252 (по другим данным – 301) установки. Соответственно судьба от 660 до 1140 2С1 неясна. Разумеется, и здесь есть варианты утилизации, полигонов и музеев, но вряд ли они охватывают столь значительное количество «потеряшек».

Из 95 САУ 2С3, состоявших на вооружении ННА ГДР, 9 были проданы в США, куда делись остальные 86, неизвестно. Болгария продала четыре 2С3. Из 16 венгерских САУ данного типа от 10 до 13 были через Чехию проданы на Украину, одна стала музейным экспонатом, судьба еще 2–5 не установлена.

Из 408 чехословацких колесных САУ «Дана», произведенных для собственной армии, 86 на вооружении ВС Чехии, 24 проданы в Грузию (как минимум одна из них стала российским трофеем в августе 2008 года), не менее трех – музейные экспонаты. Куда делись остальные 295 – вопрос. Еще 111 этих САУ приобрела у ЧССР Польша, все они до сих пор состоят на вооружении ее армии.

Крайне сложно определить судьбу буксируемых орудий. Большинство из них произведено еще до Второй мировой или во время оной. Однако уже к этому времени данный класс техники практически достиг предела развития, поэтому и американских орудий того же периода в мире, включая США, еще очень много. На вооружении восточноевропейских армий сейчас осталось незначительное количество буксируемой артиллерии – 19 гаубиц Д-30 у Словакии, 31 Д-20 у Венгрии и до 150 у Болгарии, у нее же, возможно, до 30 М-30. Испарилось до 1800 М-30, около 270 Д-30, до 100 А-19, до 280 МЛ-20, до 400 Д-20. Большая часть этих орудий скорее всего утилизирована, но до тысячи вполне могут еще физически существовать.

Из 72 РСЗО БМ-21 «Град», имевшихся в армии ГДР, четыре продали в США, судьба остальных неясна. Польша имела 232 таких РСЗО, из которых до 75 переделаны по варианту WR-40 «Лангуст», примерно 135 остаются на вооружении в оригинальном виде. Из 66 венгерских «Градов» большая часть, если не все, ушла в Чехию, а оттуда 18 из них – в Словакию, которая также получила 11 «Градов» из Белоруссии. Из Чехии пять БМ-21 ушли в США и до 36 – на Украину (также до АТО), из Словакии 20 – в Саудовскую Аравию. Из 225 болгарских «Градов» продано примерно 52, еще один или несколько стали экспонатами. Таким образом, на вооружении в Польше и Болгарии (с учетом «Лангустов») остается примерно 380 РСЗО, судьба 100 с лишним неизвестна.

В ЧССР для собственной армии произвели примерно 210 собственных «Градов» – РСЗО RM-70. Уже после развода страны в Словакии выпустили 26 модернизированных РСЗО RM-70 «Модулар», остающихся на вооружении. Как минимум 181 установку экспортировали, судьба примерно 30 неясна, как и 69 бывших немецких (в ГДР имелось 265 РСЗО данного типа, из которых продано 196). 30 польских RM-70 остаются на вооружении.

Из 41 ЗРК «Оса», имевшихся у ННА, проданы 14, судьба 27 покрыта мраком. У Польши, Чехии и Болгарии все эти ЗРК остаются на вооружении (64, 24, 24 соответственно). Все 40 комплексов «Стрела-10» из арсеналов ГДР пропали без вести, как и 36 аналогичных ЗРК чехословацкой армии. Остаются на вооружении у Чехии (16), Словакии (48), Болгарии (20).

ЗСУ-23-4 «Шилка» состояли на вооружении в ГДР (150), Польше (87) и Болгарии (40). Сейчас их остается примерно по 30 в Польше и Болгарии. Как минимум по одной немецкой и польской «Шилке» в музеях, 120 немецких были проданы. Судьба остальных ЗСУ (примерно 100) неясна.

Таким образом, на вооружении ВС Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии на сегодня остаются свыше тысячи Т-72, примерно две тысячи БМП, около 900 САУ, более 200 буксируемых орудий, около 450 РСЗО, примерно 200 ЗРК войсковой ПВО и около 60 ЗСУ советского и собственного (времен Варшавского договора) производства. Кроме того, неясна судьба порядка двух тысяч танков, 2600 БМП, 800 БТР, 1500 САУ, 2800 буксируемых орудий, более 200 РСЗО и 100 ЗРК, примерно 100 ЗСУ. Исчезло гораздо больше, чем осталось.

Закрома нестабильности

В Чехии вполне официально существует частная компания Excalibur Army, предлагающая покупателям танки Т-72 и Т-55, БМП-1, САУ 2С1 и «Дана», гаубицы Д-20, РСЗО RM-70, запчасти для них, инженерные и вспомогательные машины. У компании широкий выбор стрелкового оружия и боеприпасов, в том числе снарядов калибров 100, 120, 122, 125, 152 миллиметра. Именно из запасов «Экскалибура» в последние годы идут поставки Т-72, БМП-1, RM-70 в Ирак и Нигерию. Официальным поставщиком выступает Чехия, но количество техники на вооружении ее армии при этом не меняется. Очевидно, именно «Экскалибур» и является владельцем большей части всей описанной здесь неучтенки, техники там гораздо больше, чем у армии Чехии. Второй по размерам источник, по-видимому, Болгария.

Исчезнувшее оружие отлично подпитывает сегодняшние войны. Словакия за последние годы официально продала 20 БМ-21 в Саудовскую Аравию. Разумеется, на вооружение армии королевства они не поступили, а достались формированиям, воюющим против Асада. Сколько советской техники неофициально купили в Восточной Европе для своих сирийских, ливийских и йеменских клиентов аравийские монархии можно только догадываться. Совершенно точно следует сказать, что вся многочисленная оппозиционная Дамаску рать никоим образом не могла бы так долго воевать за счет трофейных боеприпасов, при таких интенсивных боях они бы давно закончились. То есть поставки «борцам с тиранией» боеприпасов из Восточной Европы через Турцию носили и носят массовый характер. Более того, на сегодня София практически официально признает, что поставки для исламских радикалов в Сирии на саудовские деньги стали едва ли не главной статьей экспортных доходов Болгарии.

Украина в 2008–2010 годах (при президентах Ющенко и Януковиче) получила из Венгрии 8 БТР-80 и 65–66 САУ 2С1. Из Чехии в 2008 году поступило 50 БМП-1, данные по 2009–2011 годам расходятся. Максимально за этот период ВСУ получили до 48 САУ 2С1, до 13 «Акаций» – САУ 2С3, до 44 гаубиц Д-30, до 36 РСЗО БМ-21. Возможно, вся эта техника шла для перепродажи и/или утилизации, тем не менее поставки имели место и пополнили арсеналы. С 2014 года поступлений тяжелой техники из Восточной Европы на Украину не зафиксировано, поскольку пока там хватает своей (ее больше и она лучше, чем у стран бывшего ОВД), однако такая возможность, безусловно, сохраняется. Поставки боеприпасов и стрелкового оружия вполне могли быть, отследить их практически невозможно («Под угрозой победы»).

Встроена в данные схемы и Белоруссия. По крайней мере часть «Градов», ушедших через Саудовскую Аравию сирийским бандитам, оттуда.

Разумеется, в настоящее время советская техника сильно устарела и против серьезного противника применять ее почти бесполезно. Но для локальных войн, что сегодня идут на Украине и Ближнем Востоке, она очень даже подходит. И, как видно, хватит ее еще надолго.
Автор: Александр Храмчихин
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/36998


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Комментарии 27

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 07:25
    Спасибо автору за статью. Я "пробежался" по сайту "экскалибур арми" - впечатлило!
    Вождь краснокожих
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:36
    Часть идет на реэкспорт, часть «растворяется».

    Как "растворяется" догадаться не трудно. Периодически всплывает в различных горячих точках и у откровенных бандитов. Страны, которые с гордостью кричали, что избавились от коммунистического диктата в основном бедствуют хотя и влезли в НАТО. Поэтому торговля оружием на черном рынке процветает.
    rotmistr60
  3. gla172 Сегодня, 07:44
    ....да это оружие ещё долго будет "всплывать" на ближнем востоке и на "окраине".....а там дальше видно будет.....Велик запас и потенциал СССР....
    gla172
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 09:04
      Значительная часть арсенала бывшей ГДР была передана властями ФРГ в Хорватию и другие ново образовавшиеся страны на территории бывшей Югославии.
      Капитан Пушкин
  4. мичман Сегодня, 07:59
    Уважаемый Александр, я понимаю Вы проделали громадную работу подбирая материал для прекрасной статьи. Остались не рассмотрена наша авиация, которая была передана странам Варшавского договора, системы ЗРК . Даже в Сирии воюют наши МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25. Украина с охотностью передавала ЗРК Грузии для войны 2008 года. А наши самолеты потенциальными врагами России могут быть использованы везде. Честь имею.
    мичман
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:15
    Автору спасибо, техника эта себя еще покажет, в той же скажем укроине. ..
    Изгоняющий либероидов
  6. VadimSt Сегодня, 08:19
    Встроена в данные схемы и Белоруссия. По крайней мере часть «Градов», ушедших через Саудовскую Аравию сирийским бандитам, оттуда.
    Бедный Батько - обманулы, саудиты говорылы шо будут дождь над пустыней вызывать, но построили опреснительную установку и передали грады дальше. Теперь ИГИЛ дождь вызывает.
    VadimSt
  7. Арон Заави Сегодня, 08:45
    Цитата: rotmistr60
    . Страны, которые с гордостью кричали, что избавились от коммунистического диктата в основном бедствуют хотя и влезли в НАТО. Поэтому торговля оружием на черном рынке процветает.

    Вы давно были в Польше, Венгрии и Чехии? request Совсем не плохо там живут. Возможно в Москве и лучше, но если сравнить например венгерский Дебренец и Волгоград, то непонятно когда волгоградцы будут жить так спокойно и зажиточно.
    Арон Заави
    1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 09:00
      Тебе какое дело до Волгограда , обладатель чужой паспортины?
      За Родину , мать вашу ))
    2. сибиралт Сегодня, 09:34
      Что-то евреи из Израиля назад в Россию массово поперли. bully
      сибиралт
      1. Арон Заави Сегодня, 09:43
        Цитата: сибиралт
        Что-то евреи из Израиля назад в Россию массово поперли. bully

        Как раз наоборот.
        Арон Заави
        1. Kurasava Сегодня, 09:55
          ээээ дааааа? И сколько же приехало? А уехало сколько?
          Kurasava
    3. Kurasava Сегодня, 09:45
      ООО а вот и шкафчик золотой! Бокер тов капара на тебя! )) Я был в Польше на прошлой неделе (Гданьск и Шчечин) Плохо там живут, плохо, работы нет и переспектив особых что появиться тоже нет, производство убили и немцы давят что бы закрыли окончательно последную верфь в Гданьске и тогда ещё 3000 чел. остануться без работы, надеються что удасться работу в Калининграде получить по специальности, а если нет то батрачить либо к фрицам либо к саксам. Спрашиваешь - Ну как справы пан в Евросоюзэ? В ответ - Курва его........и дальше тут печатать нельзя, при примерно 600 евро средней з.п. на руки цены как на западе по коммуналке и налогам, разве что еда дешевле и вкуснее. А так да живууут в ус не дуют laughing
      Kurasava
      1. Арон Заави Сегодня, 10:11
        Цитата: Kurasava
        ООО а вот и шкафчик золотой! Бокер тов капара на тебя! )) Я был в Польше на прошлой неделе (Гданьск и Шчечин) Плохо там живут, плохо, работы нет и переспектив особых что появиться тоже нет, производство убили и немцы давят что бы закрыли окончательно последную верфь в Гданьске и тогда ещё 3000 чел. остануться без работы, надеються что удасться работу в Калининграде получить по специальности, а если нет то батрачить либо к фрицам либо к саксам. Спрашиваешь - Ну как справы пан в Евросоюзэ? В ответ - Курва его........и дальше тут печатать нельзя, при примерно 600 евро средней з.п. на руки цены как на западе по коммуналке и налогам, разве что еда дешевле и вкуснее. А так да живууут в ус не дуют laughing

        Ну и я был недавно. Краков и Варшава. Прекрасно живут. Магазины и рестораны забиты людьми. Цены гораздо ниже чем в Германии и России. По вечерам масса людей на улицах. Так что не вешай мне лапшу на уш псевдоизраильтянин.
        Арон Заави
        1. Kurasava Сегодня, 10:18
          Обышный ответ "спеца" по всем вопросам , магазины, рестораны и полно людей, значит живут "прекрастно" странно что поляки с этим как то не согласны. Сколько времени провёл? Работал ли? За комуналлку платил ли? Люди которых ты видел все ли местные жители али туристы? Вы туризм с ПМЖ не путайте. Псевдоизраилетянин это вы как раз таки , зовётесь Ароном хотя это точно не имя которым назвали вас родители да ещё и не цабр и скорее всего 100% гой. laughing Так кто же из нас псевдо?
          Kurasava
      2. zadorin1974 Сегодня, 10:15
        Не скажу за Волгоград,скажу за Пермский край-да,в зарплате просели(примерно на одну пятую)да продукты подорожали(но с голода не помираем)с коммуналкой тоже нормально(живу в своем доме-сам на себя надеюсь и не кому не должен)А вот друзья,ГРАЖДАНЕ БОГАТОЙ И СЫТОЙ ГЕРМАНИИ,стоматологию в Россию к родителям ездят лечить и о своем собственном жилье даже не мечтают(потому как не реально дорого).Все относительно-у каждого свои потребности-кому то мерседес нужен,меня и Ларгус устраивает на все сто(хочу лично для себя Оку-вообще счастливый стану-до работы и до садика десять минут)
        zadorin1974
        1. Kurasava Сегодня, 10:22
          Ну дык могу только подтвердить, живу и работаю в Берлине. Средняя з/п по городу 1200-1300€ а квратира в среднем порядка 650€ и это пока что без коммуналки.
          Kurasava
          1. APASUS Сегодня, 11:00
            Куча друзей живет в Германии и большая половина больше 10 лет.Жилье свое есть только у одного,все остальные снимают,даже те кто имеет свой небольшой бизнес.Не голодают это точно ,но сказать что все работают или там машины меняют как перчатки,не скажу.Социальное обеспечение конечно выше российского,но налоги выше ,а самое главное что их надо платить не как в России,тут тотальный контроль.
            APASUS
            1. Kurasava Сегодня, 11:05
              Ну тут могу вам возразить, уклонение от налогов это национальный вид спорта в Германии. Основные налоги которые через з/п идут от тех да не отвертишся, но в Германии так же как и везде процветает кумовство, взяточничество, коррупция, и мощенничество и обман госструктур просто сплошь и рядом. Так что тут всё как везде.
              Kurasava
              1. APASUS Сегодня, 11:09
                Цитата: Kurasava
                уклонение от налогов это национальный вид спорта в Германии.

                не будем раскрывать всех секретов
                APASUS
                1. Kurasava Сегодня, 11:23
                  laughing good drinks Точно камарад, не будем)))
                  Kurasava
    4. Комментарий был удален.
  8. Арон Заави Сегодня, 09:44
    Цитата: За Родину , мать вашу ))
    Тебе какое дело до Волгограда , обладатель чужой паспортины?

    Да так . Знаю о чем говорю.
    Арон Заави
    1. Kurasava Сегодня, 09:54
      Нет шкафчик не знаешь, ты же не родился в Восточной Европе не жил там никогда откуда тебе это знать? Я вот и родился и живу. Не хорошо они живут, я бы даже сказал плохо, и да даже во многом хуже чем в РФ. Вот тебе фильмец от 4 канала фром ЮК про Румынию https://www.youtube.com/watch?v=TwadpGdskCM ........це Европа laughing
      Kurasava
      1. Арон Заави Сегодня, 10:18
        Цитата: Kurasava
        Нет шкафчик не знаешь, ты же не родился в Восточной Европе не жил там никогда откуда тебе это знать? Я вот и родился и живу. Не хорошо они живут, я бы даже сказал плохо, и да даже во многом хуже чем в РФ. Вот тебе фильмец от 4 канала фром ЮК про Румынию https://www.youtube.com/watch?v=TwadpGdskCM ........це Европа laughing

        Я за Румынию и не говорю. Не был. А вот за Центральную Европу могу и поговорить. Как и за Германию . Бывал у вас и не раз. В Мюнхене и Кобленце . Ну богато ничего не скажешь, но кроме пива и хлеба ничего вкусного.
        Арон Заави
        1. Kurasava Сегодня, 10:28
          Верно, не вкусно. Но видите опять у вас "богато" не путайте туризм с ПМЖ. Жизнь даже в Западной Европе стала намного хуже а Восточная Европа вообще тянет лямку ЕС стал для них не спасением как они думали а кабалой. Послушайте Арон я здесь живу и работаю уже почти 9 лет ( это и Германия и Польша в основном) если ещё в Чехии по сравнение с остальными странами ВЕ куда ни шло, то у остальных просто всё плохо, венгры сопротивляються как могут Брюселю, поляки упёрлись рогом по поводу Евро, потому что понимают что будет ещё хуже.
          Kurasava
          1. Арон Заави Сегодня, 10:52
            Я же не говорю,что там рай. Я даже написал, что в Москве наверняка не хуже. Но в областных центрах ,не говоря уже об районных одназначно уровень жизни ниже.
            Арон Заави
            1. Kurasava Сегодня, 11:20
              Вам это откуда известно, вот в чём вопрос? Вы же там не жили, а я как раз жил, и там как везде в Гданьске например лучше чем в Калуге но хуже чем в Туле (пример произвольный, что бы понять что я имею в виду) или в Штечине хуже чем в Зеленограде но лучше чем в Твери. Понимаете о чём я? Вы же напротив, написали что - "Прекрасно живут". Но общая ситуация на 10ый год моего прибывания здесь ухудшаеться. Вы проехали мимо, посмотрели, пробыли пару дней. У меня сначала тоже точно такие же впечатления были пока, а) я не начал общаться с поляками б) не побывал в России. И сразу стало видно что рассказы про "немытую" Россию и "успешную Европу(восточную особенно) есть......рассказы. А сам я из Прибалтики, родня в Питере, очень забавно что когда пересекаешь границу с РФ то впечатление как при пересечении границы села и города, дороги становяться широкими и ровными а поля засеяны до горизонта, это я про РФ.
              Kurasava
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