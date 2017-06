Американский Чернобыль замалчивается, или хвосты в землю

9 мая появились сообщения, что на Хэнфордском комплексе произошла чрезвычайная ситуация – провал грунта на площади шесть на шесть метров на стыке двух тоннелей между объектами. Как считают американские специалисты и СМИ, хотя в окружающем воздухе не отмечается повышения уровня радиации, авария может стать началом ситуации, по масштабам превосходящей японскую «Фукусиму».Министерство энергетики США заявило об отсутствии причин для беспокойства, но уже через несколько дней после аварии был поднят по тревоге Центр экстренных операций, и более тысячи работников комплекса на протяжении какого-то времени находились под землей в противорадиационных убежищах. Большинство этих укрытий сразу после обнаружения провалов грунта были обесточены. Руководство Хэнфордского комплекса обеспокоено возможностью расширения провала над тоннелями и принимает активные меры по предотвращению этого явления. Намечены создание защитных разделяющих барьеров, дополнительные исследования находящихся на хранении в тоннелях радиоактивных отходов, установление причин провалов.Этим бы можно было и ограничиться, если бы не богатое историческое прошлое Хэнфордского комплекса, где был построен первый в США промышленный реактор по производству оружейного плутония. Именно из его продукции состояла основная начинка первой атомной бомбы, взорванной на полигоне в Аламогордо, и «Толстяка», сброшенного на Нагасаки в августе 1945-го.Соединенные Штаты приступили к изучению, разработке, испытаниям и созданию ядерного оружия в 1940 году. Этими работами и мероприятиями занимались Манхэттенский инженерный округ (Manhattan Engineer District) – 1942–1946-й, комиссия по атомной энергии (Atomic Energy Commission) – 1947–1974-й, администрация по разработке и исследованию энергии (Energy Research and Development Administration) – 1975–1977-й, Министерство энергетики (Department of Energy) – c 1977 года до настоящего времени. Все эти вместе взятые правительственные учреждения израсходовали около 89 миллиардов долларов (в ценах 1986 финансового года – 230 миллиардов долларов). В то же время Министерство обороны израсходовало около 700 миллиардов долларов (1,85 триллиона в ценах 1986 финансового года) на разработку и производство средств доставки ядерных боеприпасов к целям и другие связанные с этим мероприятия.С начала деятельности в 1947 году комиссии по атомной энергии военно-политическим руководством принимались меры, чтобы отделить вопросы разработки и производства ядерных головных частей от подразделений вооруженных сил, планирующих использование ЯО в боевых действиях. Подобная практика существует до настоящего времени, однако отношения между производителем и заказчиком видоизменились. С момента создания комиссия по атомной энергии была единственной организацией в стране, определяющей основные направления разработки и создания ядерных боевых частей. Она отвечала за физическую сохранность всех атомных боеприпасов в США, включая те, что находились в войсках. Однако со временем ее статус видоизменился в сторону уменьшения стоящих перед ней задач.Когда в 1942 году американское правительство искало место для возведения промышленного объекта опасного производства, главным требованием стала безлюдность территории – в радиусе 30 километров не должно быть населенных пунктов с тысячей и более жителей, а ближайшая автомобильная или железная дорога проходит не менее чем в 15 километрах. В результате нашли самую настоящую глушь в юго-западной части штата Вашингтон. Там всего за три года, с 1943 по 1946-й, за 230 миллионов еще полновесных, обеспеченных золотом долларов силами 50 тысяч рабочих были построены 554 здания нынешнего Хэнфордского центра, включая три ядерных реактора, три линии переработки плутония, химический обогатительный завод, четыре электроподстанции, проложены 621 километр автомобильных и 254 километра железных дорог, а также заготовлено несколько полей для хранения радиоактивных отходов по 64 резервуара каждое. Они-то и предопределили дальнейшую судьбу комплекса.Одно время в Хэнфорде работали девять реакторов, которые в сумме произвели 64 тонны оружейного плутония, что составляет более 80 процентов американского запаса этого материала. Комплекс разросся до 1740 квадратных километров режимной территории, состоящей из трех основных зон и полосы отчуждения. В зоне 100, расположенной на берегу реки Колумбия, находятся реакторы, в зоне 200 – завод по химическому обогащению ядерных материалов, в зоне 300 – вспомогательные и обеспечивающие предприятия. С юго-востока к Хэнфорду примыкает обширная агломерация Трай-Ситиз, состоящая из городов Ричленд, Кенневик и Песко, в которых сейчас проживают примерно 200 тысяч человек. В сущности Хэнфордский комплекс является для них градообразующим предприятием – на нем работают девять тысяч примерно из 70 тысяч трудоспособного населения.Это самый крупный объект в США, где радиоактивные отходы (РАО) не только хранятся, но и перерабатываются. Соответствующая американская методика создана более 40 лет назад и предполагает автоматическую работу реакторов без участия в ней человека. В чрезвычайной ситуации камеры, где хранится отработанное ядерное топливо (ОЯТ), блокируются, проникновение в них невозможно. Несколько перерабатывающих ректоров должны были закрыться еще в 2007 году, но по ряду причин это неоднократно откладывалось.Со временем в связи со сворачиванием производства оружейного плутония руководством Министерства энергетики было принято решение о возможности использования некоторых тоннелей для складирования в них вагонеток с ядерными отходами. Потолок тоннелей образован бетонными плитами с последующей засыпкой их десятиметровым слоем грунта.Над одним из подземных тоннелей, находящихся в районе завода Plutonium and Uranium Extracting Facility (PUREX), и образовался провал. Хотя выхода радиоактивного облака отмечено не было, руководство приняло решение о срочной эвакуации незанятых в ликвидации последствий рабочих.По оценкам специалистов, причиной просадки грунта над тоннелями могло стать местное землетрясение или какая-либо иная природная причина.В сообщениях из штата Вашингтон говорилось, что в 2015 году специальной проверочной комиссией по контролю безопасного состояния объектов комплекса был составлен доклад с оценкой тоннелей в районе завода PUREX. Отмечалось, что территория предприятия и некоторые подземные переходы считаются опасной для работы зоной и требуют ремонта. Для Министерства энергетики этот комплекс по-прежнему наиболее важный объект по хранению и дезактивации отходов. Их здесь более 200 тысяч кубометров, в старых текущих емкостях под землей. Несмотря на то, что Министерством энергетики было получено более 19 миллиардов долларов на содержание и ликвидацию остатков, за 20 с лишним лет почти ничего не сделано.Мир панически боится аварий на атомных электростанциях – память о Чернобыле не стерлась. Однако та катастрофа не единственная. Были аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США), «Фукусима-1» (Япония), на множестве других, менее известных мировой общественности объектов, но также разрушительные и смертоносные. Часть из них правительственные организации пытались скрыть, чтобы не распространять панику и держать народ в неведении.Так, например, 3 января 1961 года случилась авария на SL-1, опытной АЭС в штате Айдахо (США). Несколько работников станции занимались присоединением стержней регулирования к механизму привода, когда произошел взрыв. Два оператора погибли на месте, еще один скончался позже. Тела пришлось хоронить в свинцовых гробах.16 июля 1979 года произошла утечка в Черч-Рок (Нью-Мексико). В районе этого городка когда-то располагались крупнейшие шахты по добыче урана и обогатительный комбинат, радиоактивные отходы («хвосты») которого сбрасывались в хранилище. Плотина, огораживавшая зону «хвостохранилища», разрушилась, в реку Пуэрко смыло около 94 миллионов галлонов (357 тысяч литров) загрязненной воды и более тысячи тонн твердых РАО.12 декабря 1957 года произошла авария из-за конструктивных ошибок экспериментальной системы охлаждения стержней, а также неверных действий операторов на реакторе NRX (Канада). В результате перегрева часть топлива расплавилась, каландр-бак с тяжелой водой лопнул в нескольких местах, произошла утечка. Вода затем была слита в поле аэрации. К счастью, никто не пострадал, хотя до катастрофы оставался лишь шаг.18 декабря 1970 года произошла утечка радиации после взрыва Baneberry на Невадском испытательном полигоне. В ходе рядовых подземных испытаний бомбы мощностью 10 килотонн из открывшейся трещины на 90 метров взметнулось облако радиоактивной пыли и газа. От утечки радиации пострадали 86 рабочих-испытателей, двое из них через год умерли от лейкемии.Крупная авария произошла на заводе «Рокки Флэтс» (Колорадо) 11 сентября 1957 года. Здесь производились оружейный плутоний и детали для ядерных боеприпасов. При пожаре американцы пытались тушить загрязненные участки обычной водой, вследствие чего более 100 кубометров утекло в местную канализацию. Столб радиоактивной пыли поднялся на высоту около 50 метров, достигнув города Денвера, располагавшегося неподалеку. До закрытия завода в 1992 году там произошло еще около 200 утечек радиации, но, несмотря на это, предприятие продолжало расширяться, а вопиющие факты скрывались.На полигоне Санта-Сусанна, расположенном около Лос-Анджелеса и известном тем, что частные компании испытывали здесь ракетные двигатели для НАСА, было множество ЧП. Худшим стала катастрофа 13 июля 1959 года, в результате которой частично расплавился самый мощный на полигоне реактор. Чтобы предотвратить взрыв, радиоактивный газ был выпущен в воздух, причем ремонтные работы и утечка продолжались несколько недель. До 1979 года инцидент старательно замалчивался.В Японии 16 июля 2007 года произошло землетрясение неподалеку от АЭС «Касивадзаки-Карива». Будучи крупнейшей в мире, она располагалась в небезопасной зоне. Землетрясение нанесло станции значительный ущерб, что вылилось в утечку радиоактивной воды и пыли за пределы станции.При упоминании о закачке жидких радиоактивных отходов под землю специалисты, как правило, приходят в ужас. Такой способ обращения с РАО представляется наиболее опасным. Хотя все как раз наоборот – технология глубинного захоронения жидких отходов на сегодня самая современная и экологически приемлемая. Наши ученые утверждают это давно, но к их доводам не очень-то прислушивались, обвиняя в предвзятости. Теперь правоту российских атомщиков и геологов подтверждают независимые международные исследователи.Этот метод захоронения жидких РАО был предложен отечественными геологами, радиохимиками и нефтяниками в начале пятидесятых и рассматривался как временная мера до создания технологий отверждения и глубокой переработки отходов, первая из которых начала внедряться значительно позже, а вторая так и не была реализована. В середине пятидесятых начались исследования для обоснования и создания полигонов глубинного захоронения для четырех предприятий Минсредмаша.Попытки создания подобных полигонов для жидких РАО делались и в США, но основные предприятия американской атомной промышленности оказались расположены в районах с неблагоприятными для этого геологическими условиями. А в нашей стране в конце шестидесятых были построены три таких полигона – на Сибирском химическом (Томск-7) и Горнохимическом (Красноярск-26) комбинатах, в НИИ атомных реакторов (Димитровград). Район ПО «Маяк», где тоже проводились изыскания, необходимым гидрогеологическим требованиям не отвечал.Советские и российские ученые всегда утверждали, что глубинное захоронение РАО сыграло большую роль в предотвращении воздействия радиоактивности на окружающую среду, а также то, что этот метод не создает угрозы для нее, являясь самой экологически приемлемой технологией. Исследования, выполненные по проекту «Радиационная безопасность биосферы» (RAD), подтвердили это.В частности, ситуацию на Горнохимическом комбинате анализировал профессор Паркер. Это известный ученый, член Американской национальной академии. Он руководил исследованиями по захоронению радиоактивных отходов в Окриджской национальной лаборатории США. Занимался теми же вопросами в МАГАТЭ, был председателем Совета по обращению с РАО Национальной академии наук и членом Национальной комиссии США по защите от облучения.Если не вдаваться в подробности сложного научного описания поведения так называемого тела радиоактивных отходов, или плюма (то есть закачанных под землю РАО), по трем возможным сценариям: нормальному и двум гипотетическим, связанным с природными катаклизмами и неразумным поведением человека, например, бурением в зоне захоронения глубоких скважин для получения питьевой воды, исследования американского профессора касаются закачанных в недра РАО, которые считаются надежно изолированными. Даже в случае землетрясения они не загрязнят поверхностные и грунтовые воды, используемые человеком. Специалисты отмечают, что удаление жидких РАО в глубокие геологические формации в Красноярске-26 не представляет ни краткосрочных, ни долгосрочных рисков для здоровья населения.События на Хэнфордском комплексе еще раз показали, что проблема радиационной безопасности не может быть сугубо внутренней, локальной.Проект RAD проводился под эгидой Международного института прикладного системного анализа (IIASA) – неправительственной исследовательской организации, расположенной в австрийском Лаксенбурге