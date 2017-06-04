Царьград мог стать советским

Заключение пакта Молотова – Риббентропа в 1939 году было естественным развитием ленинской внешней политики. Цели, ради которых Сталин пошел на союз с Гитлером, состояли в возвращении отторгнутых у России земель и в осуществлении устремлений Русского мира на овладение черноморскими проливами и Константинополем. Объяснение побуждений Сталина намерением оттянуть войну с Германией – фальсификация или в лучшем случае заблуждение.Прочно укоренившиеся взгляды на предвоенную деятельность руководства СССР основаны на ложных трактовках причин подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года с секретным протоколом, более известным как пакт Молотова – Риббентропа (далее – Пакт-1939). В советской историографии укоренилось фальшивое объяснение противоестественного союза СССР и Гитлера, ставшее аксиомой. Якобы очень хотелось получить два года отсрочки от неизбежной войны с нацистской Германией, и за это время укрепить обороноспособность СССР.Одновременно с подписанием Пакта-1939 были прерваны англо-франко-советские переговоры о создании антигитлеровского союза. Официальной причиной их провала назывались злонамеренные проволочки со стороны английской и французской делегаций.Однако многие зарубежные и отечественные историки считают, что затягивание и последующее прекращение переговоров было воплощением заранее выбранной Сталиным военно-политической стратегии. Что касается Германии, то в сложившейся к осени 1939 года обстановке она была обречена на сокрушительное поражение, если бы решилась воевать с Англией и Францией, не обезопасив себя от угрозы с Востока.Истоки советско-германских отношений восходят ко времени подписания Версальского договора, зафиксировавшего статус Второго рейха как побежденной, пораженной в правах державы. Немцам запретили иметь подводный флот, надводные корабли среднего и тяжелого классов и военно-воздушные силы, производить самолеты, бронетехнику, химическое оружие и некоторые другие виды вооружения. Армия Германии была ограничена по составу и численности, по сути – ликвидирована.Положение РСФСР было еще хуже. Вследствие заключения Брест-Литовского мирного договора, который Ленин назвал похабным, Россию исключили из числа держав-победительниц и не допустили к участию в послевоенном переустройстве. Заметим, что сепаратный советско-германский мир был единственным случаем в истории, когда победоносная страна сдалась на милость поверженного противника.Так Германия и Советская Россия превратились в страны-изгои. Сложившуюся ситуацию метко оценил Ленин: «Что такое Версальский договор? Это неслыханный грабительский мир, который десятки миллионов людей, в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве».Советско-германское сотрудничество полностью укладывалось в концепцию ленинской внешней политики стравливания капиталистических стран друг с другом. Оно было взаимовыгодным: Россия получала немецкие капиталовложения, военную технику и технологии, Германия – возможность производства в РСФСР вооружений, а также базы для подготовки командного состава и военных специалистов.С приходом к власти Сталина интенсивность и содержание двустороннего военно-технического сотрудничества постоянно нарастали за исключением короткого периода после прихода Гитлера к власти. В этом вопросе советский лидер строго следовал ленинской внешнеполитической концепции. Так, беседуя в марте 1935 года с английским политиком Энтони Иденом, Сталин заявил: «Рано или поздно германский народ должен освободиться от версальских цепей…»Таким образом, Сталин не был первопроходцем в дружбе с Германией. И Пакт-1939 был по сути предрешен Лениным в первые годы советской власти, равно как и непримиримая борьба с мировым империализмом, правофланговыми которого были Англия и Франция.Публичным признанием поворота советской внешней политики в сторону укрепления советско-германских связей стал XVIII съезд ВКП(б) в марте 1939 года. Выступая на нем, Сталин обрушился на Англию и Францию, разоблачая происки англо-французских и североамериканских поджигателей войны, изо всех сил старающихся «спровоцировать конфликт между СССР и Германией без видимых на то оснований».Объясняя причины подписания Пакта-1939, председатель Совнаркома – нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов напоминал: «Товарищ Сталин еще тогда поставил вопрос о возможности невраждебных, добрососедских отношений между Германией и СССР. Теперь видно, что в Германии правильно поняли эти заявления товарища Сталина и сделали из этого практические выводы. В политике Германии произошел поворот в сторону добрососедских отношений с Советским Союзом. В отличие от гитлеровской Германии Англия и Франция не захотели круто поворачивать курс своей политики от недружелюбного отношения к Советскому Союзу…»Логика Сталина была проста и понятна: зачем вступать в союз с «недружелюбными» государствами, когда рядом страна, уже «развернувшаяся в сторону добрососедских отношений с СССР»?Приведенные факты не оставляют сомнений в том, что Сталин приступил к подготовке «договора, устраняющего (курсив мой. – А. Е.) угрозу войны между СССР и Германией», задолго до его подписания. Англо-франко-советские переговоры, очевидно, являлись искусным дипломатическим маневром, направленным на достижение более выгодных для СССР условий в Пакте-1939.2 сентября «Правда» опубликовала обстоятельную статью «Историческая Сессия Верховного Совета СССР», в которой признавалось, что дата заключения Пакта-1939 представляется «означающей поворот в истории Европы и не только Европы, а сам договор является могущественным оружием в борьбе за мир».Постановление Верховного Совета СССР о ратификации Пакта-1939 вступило в силу в день его принятия – 31 августа, за считаные часы до начала Второй мировой войны.Победа вермахта была быстрой и почти бескровной. 14 сентября «Правда» дала передовицу «О внутренних причинах военного поражения Польши». «Хотя с момента начала военных действий… прошел какой-то десяток дней, уже можно утверждать, что Польша потерпела военный разгром, приведший к потере почти всех ее политических и экономических центров. …все данные говорят о возрастающей дезорганизации всей польской государственной машины», – говорится в статье.Главной причиной краха называется политика насильственного «ополячивания» не менее восьми миллионов украинцев и около трех миллионов белорусов, проживающих в Польше. Ведь «многонациональное государство, не скрепленное узами дружбы и равенства населяющих его народов, а наоборот, основанное на угнетении национальных меньшинств, не может представлять военной силы». Статья «Правды» провозглашала необходимость защитить угнетенных украинцев и белорусов от «правящей белополяцкой клики», не допустить «превращения Западной Украины и Западной Белоруссии в бесправную колонию, отданную на разграбление польским панам». В этом контексте появляются Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Сейчас понятна многозначительность их упоминания.Партия велела, РККА ответила: «Есть!». В первых числах сентября призвали резервистов в шести военных округах. А 17 сентября Главное командование РККА отдало войскам приказ перейти границу и взять под защиту население западных областей Украины и Белоруссии. Полагаем, именно 17 сентября 1939 года следует считать первым днем Великой Отечественной войны советского народа.Освободительный поход Красной армии в Польшу завершился молниеносно. За несколько дней боевых действий Красная армия потеряла, по разным данным, от 882 до 1173 человек убитыми, от 97 до 302 военнослужащих пропали без вести. Потери дезорганизованного противника исчислялись сотнями тысяч, включая раненых и пленных.Уже 28 сентября в Москве был подписан Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, после чего в Бресте прошел совместный парад частей Красной армии и гитлеровского вермахта.В течение следующего месяца на освобожденных территориях были созваны народные собрания, делегаты которых единогласно приняли декларации о воссоединении с Советской Украиной и Советской Белоруссией. А 31 октября на внеочередной сессии Верховного Совета СССР депутаты под бурные и долго не смолкавшие аплодисменты приняли законы о включении в состав Союза этих регионов с общей территорией почти 200 тысяч квадратных километров и населением более 13 миллионов человек. Так завершился первый из шести победоносных сталинских ударов. Красная армия блистательно подтвердила основное положение сталинской военной доктрины: «Побеждать малой кровью и на чужой территории».В конце сентября и начале октября 1939 года в Москве были заключены пакты о взаимопомощи между СССР и тремя прибалтийскими республиками – Эстонией, Латвией, Литвой. Последней Сталин великодушно передал освобожденные от польского ига исконно литовские земли – город Вильно и Виленскую область с территорией около 12 тысяч квадратных километров. Согласно условиям названных международно-правовых актов СССР разместил в прибалтийских государствах базы ВМФ, аэродромы и «строго ограниченное количество советских наземных и воздушных сил».Через считаные часы после подписания документов контингенты Красной армии начали передислокацию в назначенные районы. А спустя восемь месяцев части и соединения Ленинградского, Калининского и Белорусского Особого военных округов были подняты по тревоге для выдвижения к границам прибалтийских государств. Через день советское правительство предъявило ультиматумы властям Литвы, Латвии и Эстонии, обвиненным в грубом нарушении условий ранее заключенных договоров о взаимопомощи. СССР потребовал сформировать правительства, способные обеспечить выполнение своих обязательств и допустить на территорию Прибалтики дополнительные контингенты советских войск. Условия были приняты, и Красная армия триумфально вошла в страны-лимитрофы, созданные под патронатом Англии и Франции после Первой мировой войны на землях бывшей Российской империи.Трудящиеся с восторгом встретили освободителей, что проявилось уже через два дня на свободных и демократических выборах. При явке от 84 процентов в Эстонии до приблизительно 95 процентов в Латвии и Литве победу подавляющим большинством голосов (от 92 до 99 процентов) одержали блоки, ведомые коммунистами. И недели не прошло, как избранные парламенты провозгласили преобразование своих стран в Советские Социалистические Республики и единогласно приняли Декларации о вхождении в СССР. В начале августа 1940 года решениями внеочередной сессии Верховного Совета страны они были приняты в состав Советского Союза.Без единого выстрела держава возвратила себе свыше 180 тысяч квадратных километров территорий, издавна принадлежавших России, и шесть миллионов соотечественников.Подписание пакта Молотова – Риббентропа было обусловлено геополитическими реалиями того времени. СССР и Германия возвращали свои традиционные земли, сферы влияния и зоны интересов.Пактом-1939 Финляндию отнесли к зоне исключительных интересов Советского Союза. Во исполнение этих договоренностей 30 ноября 1939 года войска ЛенВО, усиленные частями из других военных округов, с боями перешли границу на Карельском перешейке и в Карелии. Так началась короткая и кровопролитная война, названная «незнаменитой», а уже 14 декабря «за развязывание войны с Финляндией» СССР был исключен из Лиги Наций.Опуская подробности, отметим, что эта кампания оказалась единственной за 1939–1940 годы, в которой СССР не достиг поставленных целей. Несмотря на многократное превосходство советских войск в живой силе и технике, финны ожесточенно сопротивлялись, проявляя исключительные мужество и стойкость. К весне 1940 года безвозвратные потери РККА превысили 126 тысяч человек. Но и Финляндия исчерпала свой оборонительный потенциал.Сталин принял тогда единственно верное решение, и в середине марта был заключен мирный договор. К СССР отошла значительная часть территорий на юго-востоке Финляндии. Из ее бывших провинций образовали семь районов и три сельских совета, вошедших в созданную летом 1940-го новую союзную республику – Карело-Финскую ССР. Кроме того, СССР получил в аренду на 30 лет южную часть полуострова Ханко, где была создана военно-морская база Балтийского флота. Советско-финская граница на Карельском перешейке была сдвинута к западу на 120 километров. Именно необходимость обезопасить Ленинград фальсификаторы стали называть единственной причиной «незнаменитой войны», тем самым принижая планы Сталина вернуть России земли, по праву ей принадлежавшие.Одновременно с воссоединением прибалтийских территорий со своей исторической родиной важные перемены произошли на юго-западном стратегическом направлении. По итогам Первой мировой войны Румыния аннексировала Бессарабскую губернию Российской империи, а также Северную Буковину. Законность этого никогда не признавалась Советской державой. Поэтому удовлетворение справедливого требования о воссоединении региона с СССР было оговорено пактом Молотова – Риббентропа.В начале лета 1940 года на юго-западе Украины началось сосредоточение разновидовых частей и соединений, включая корабельную группировку Черноморского флота и Дунайской флотилии. Командование было поручено Жукову. Советское правительство предъявило Румынии ультиматум о возврате незаконно захваченных территорий. Бухарест не располагал ни силами, ни средствами для противостояния Красной армии, а Франция, прежде выступавшая военным гарантом Румынии, к тому времени уже была разгромлена Гитлером. 28 июня 1940 года начался освободительный поход РККА в Бессарабию и Северную Буковину. Противник не решился оказать сопротивление, и после молниеносного завершения наступательной операции эти районы были включены в состав созданной Молдавской ССР с территорией более 30 тысяч квадратных километров и населением около трех миллионов человек.К осени 1940 года геополитическая составляющая советско-германских договоренностей, юридически зафиксированных Пактом-1939, была в основном реализована за исключением реинтеграции Финляндии. И у Сталина не было никаких оснований отказываться от продолжения. Но для осуществления намеченных планов требовалось деятельное одобрение стратегического союзника. С этой целью Молотов, председатель правительства и нарком по иностранным делам, отправился в Берлин для решающих переговоров с Риббентропом и Гитлером. Накануне отъезда Сталин продиктовал директиву, которую Молотов записал собственноручно. Это важнейший исторический документ, раскрывающий цели советской внешней политики тех лет и ее военной компоненты.Сталин предписывал согласовать с германским руководством разграничение сфер влияния в Европе, в Ближней и Средней Азии, определить этапы и сроки осуществления соответствующих планов. В качестве важной задачи было названо присоединение Советского Союза к военно-политическому союзу Германии, Италии и Японии, получившему название «ось Берлин – Рим – Токио».Заметим, что Сталин вплоть до июня 1941-го не отказывался от намерения войти в этот союз. Несмотря на очевидные проволочки Гитлера, он предпринимал меры для превращения оси в «Пакт четырех».В отношении Финляндии Сталин требовал устранить всякие трудности и неясности и прекратить любые действия, вредящие интересам СССР. Иными словами, Сталин хотел добиться согласия Германии на «повторную войну» с финнами.Но главным вопросом переговоров была названа Болгария, которую следовало отнести к исключительной сфере интересов СССР с вводом на ее территорию соединений и частей РККА. Следующим пунктом сталинской директивы был вопрос о Турции, где у Советского Союза имелись серьезные интересы. Речь шла об овладении черноморскими проливами.Воспроизведем два характерных пункта сталинской директивы, касающихся гегемонии высоких договаривающихся сторон: «9. Относительно Китая в секретном протоколе, в качестве одного из пунктов этого протокола, сказать о необходимости добиваться почетного мира для Китая (Чан-Кайши), в чем СССР, м[ожет] б[ыть], с участием Г[ермании] и И[талии] готов взять на себя посредничество, причем мы не возражаем, чтобы Индонезия была признана сферой влияния Японии (Маньчжоу-Го остается за Я[понией]).10. Предложить сделать мирную акцию в виде открытой декларации четырех держав (если выяснится благоприятный ход основных переговоров: Болг[ария], Тур[ция] и др.) на условиях сохранения Великобританской империи (без подмандатных территорий) со всеми теми владениями, которыми Англия теперь владеет и при условии невмешательства в дела Европы и немедленного ухода из Гибралтара и Египта, а также с обязательством немедленного возврата Германии ее прежних колоний и немедленного предоставления Индии прав доминиона».В мелкой скорописи Молотова чередуются моря и страны, изгибаются параллели и меридианы. Этот документ, до сих пор фактически не вовлеченный в научный оборот, неоспоримо указывает на то, что в 1941 и 1942 годах Сталин наметил решить две геостратегические задачи: реализовать многовековую мечту Русского мира, водрузив красный флаг над Босфором и Дарданеллами, а также разрезать Британскую империю надвое, блокируя морские коммуникации и торговые пути между Индией, Ближним Востоком и Великобританией.«Венгрия, Румыния, Греция, Югославия, Швеция, Иран, Египет, Индия – что собирается предпринять с ними ось?» – без обиняков спрашивает Сталин, твердо рассчитывая на благоприятный ответ.Берлинские переговоры завершились двусмысленно. Вроде бы Гитлер с предложениями Сталина согласился и даже одобрил проект договора о присоединении СССР к оси. Но заключение договора, аналогичного Пакту-1939, застряло в проволочках. Теперь-то известно, что как раз в это время разработка плана «Барбаросса» вступила в завершающую стадию. Но Сталин этого не знал или не хотел знать.Во исполнение указаний Политбюро ЦК ВКП(б) и лично генерального секретаря Генштаб разработал директивные документы, определяющие цели двух следующих военных кампаний, которые предписывалось начать в середине 1942 года. Позже готовность Красной армии на боевые действия была назначена на окончание 1941-го. Очередные сталинские удары планировалось нанести на северо-западном, южном и юго-западном стратегических направлениях.В ноябре 1940 года Ленинградским военным округом была получена директива, уточняющая сроки и порядок вторжения в Финляндию. Замыслом операции были определены выход Красной армии к Хельсинки и Ботническому заливу и установление контроля над всей территорией страны. На командно-штабных учениях в ЛенВО были успешно отработаны решающие этапы второй финской кампании. Ее политическое сопровождение предусматривало проведение всеобщих выборов, формирование подконтрольного СССР правительства и вхождение освобожденных территорий в состав Карело-Финской ССР. Однако приказ о начале операции так и не был отдан, хотя директива о ее отмене также не издавалась.Заметим, что еще поздней осенью 1939 года началась передислокация передовых соединений Киевского и Белорусского особых военных округов к новой советской границе. При этом оборонительные сооружения вдоль старой границы постепенно демонтировались, а новые в приграничных районах не сооружались.В теории «мирной передышки» это называлось крупнейшим просчетом Сталина. Потуги фальсификаторов истории таким образом бросить тень на его стратегический гений нелепы. Вздорны и выдвигаемые ими объяснения причин проходившего в 1940 году перемещения соединений РККА из центральных военных округов на запад.Сталин внес важные поправки в подготовленные Генштабом «Соображения об основах развертывания ВС Советского Союза на западе и на востоке на 1940 и 1941 годы», настояв на том, чтобы главным стратегическим направлением стало юго-западное (Украина). О планах в отношении Турции свидетельствует запись беседы Сталина с Димитровым, состоявшейся 25 ноября 1940 года. Советский лидер высказался предельно ясно: «Мы этих турок выгоним в Азию. Какая это Турция? Там два миллиона грузин, полтора миллиона армян, один миллион курдов и т. д. Турок-то там только шесть-семь миллионов».По свидетельству Штеменко, служившего в Ближневосточном отделе Генштаба и позже его возглавившего, осенью 1940-го и зимой 1941 года была проведена масштабная работа по военно-географическому описанию Черноморского и Ближневосточного театров военных действий. Результаты легли в основу замысла нескольких командно-штабных учений, закончившихся в мае 1941-го. «Возвращались в Москву с легким сердцем. Учения прошли в целом хорошо», – вспоминает Штеменко.Боевая подготовка войск для операций на Балканах и в Турции продолжалась до 21 июня 1941 года включительно, когда Сталин продиктовал Маленкову проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б) об организации Южного и Северного фронтов с направлением на Болгарию, далее на Турцию и Финляндию. Маленков закончил записывать указания поздно вечером 21 июня. До начала войны, возможность которой Сталин отвергал, оставалось всего несколько часов.Итогом шести победоносных походов Красной армии стал возврат около 300 тысяч квадратных километров территорий, издавна принадлежавших России. В историческое лоно были возвращены более 20 миллионов бывших подданных Российской империи и их потомков. Одно это рассеивает любые сомнения в устремлениях Сталина на собирание русских земель, что ставит его в один ряд с неутомимыми зодчими Русской державы – Иваном Грозным и Петром I.Впечатляющие результаты были достигнуты благодаря советско-германскому договору о ненападении от 1939 года. Цели, ради которых заключался Пакт-1939, не имели ничего общего с желанием отсрочить войну с Гитлером.История не знает прецедента, когда великая держава за считаные месяцы приросла сотнями тысяч квадратных километров исконно своих земель и миллионами соотечественников, отторгнутых от Родины. Можно усмотреть аналогии между этими свершениями и смелыми действиями президента РФ по возвращению Крыма в состав России. Задача выявления всех признаков схожести данных военно-стратегических операций требует глубокой проработки.