Пригласительный кредит

Доктрина экономического и следовательно политического подчинения несоциалистических стран Европы долговременным интересам Вашингтона названа по фамилии тогдашнего госсекретаря США. Генерал армии Джордж Маршалл разработал еще и концепции блока НАТО, учрежденного в апреле 1949-го, и Комитета экспортного контроля, существующего с декабря того же года, а в 1950–1951-м был министром обороны Соединенных Штатов. Уже эта хронология позволяет распознать суть «Плана Маршалла». Кстати, пресловутый комитет, призванный прямо и косвенно ограничивать торгово-хозяйственные связи Запада с СССР и его союзниками, продолжал работать даже после распада Страны Советов и соцсодружества – до марта 1994-го.Президент Чехословакии (в 1946–1948-м – премьер-министр) Клемент Готвальд отмечал: «Стратегия США по политико-экономическому подчинению Западной и Центральной Европы после 1945 года проистекала из фултонской речи Черчилля в марте 1946-го и «Доктрины Трумэна» (http://vpk-news.ru/articles/35604), обозначивших политику возрастающего военно-политического и экономического давления на СССР и страны народной демократии. Такая линия Вашингтона была четко обозначена в «Плане Маршалла» 1947 года, и вовсе не случайно то, что этот план последовал вскоре после объявления «Доктрины Трумэна». По сути под видом бескорыстной якобы экономической помощи со стороны США ее получатели обязаны были поставить и в большинстве своем поставили в зависимость от Вашингтона свою внешнюю, в том числе внешнеторговую политику, а также военное строительство. Что вскоре было официально закреплено рамками созданного НАТО».Схожее мнение высказал министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов: «Посредством «Плана Маршалла» Запад затягивал нас в свою компанию, но подчиненную компанию. Мы бы зависели от них, но ничего бы не получили толком, а зависели бы безусловно. Но, если на Западе считают, что это была наша ошибка, что мы отказались от «Плана Маршалла», значит, мы правильно сделали. План олицетворяет желание США вмешаться во внутренние дела европейских государств, навязав им свою программу, затруднить им сбывать свои товарныетоварные излишки туда, куда они хотят, и таким образом поставить экономику этих стран в зависимость от интересов США».Лаконична, но предметна характеристика Сталина: «Кредиты, о которых говорится в «Плане Маршалла», очень ненадежны, а сами кредитные условия наверняка будут плохими для получателей. И ясно, что под формулой кредитов США и их союзники пытаются сколотить западный блок и изолировать СССР, как и страны народной демократии».Такие оценки, оказавшиеся абсолютно точными, впрямую перекликались с мнением Генри Уоллеса, бывшего (1941–1945) вице-президента США: «Продвигаемый администрацией «План Маршалла» – инструмент холодной войны против СССР».Если подробнее, с программой экономической помощи послевоенной Европе Джордж Маршалл выступил в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. А 12 июля на совещании в Париже США и 17 европейских капстран утвердили эту программу.«План Маршалла» начал реализовываться с 4 апреля 1948-го, когда на его основе конгресс США принял закон «Об экономическом сотрудничестве», предусматривавший четырехлетнюю программу помощи Европе – в основном в виде средне- и долгосрочных кредитных линий (на 3,5–7,5 года) с льготными процентными ставками (максимум 3%). Общая сумма предоставленных за 1948–1952 годы средств превысила 13 миллиардов долларов. Но львиную долю помощи получили главные с того периода военно-политические союзники США: Великобритания (2,9 млрд), Франция (2,6 млрд), Италия (1,4 млрд), а также Западная Германия (почти 1,5 млрд). Свыше миллиарда досталось Голландии, и неспроста: 80 процентов этих денег пошло на финансирование неоколониальной войны Амстердама в Индонезии (в 1946–1951). Да и Лондон с Парижем использовали минимум треть американской помощи для неоколониальных войн – соответственно в Малайе и Индокитае.В 1950-м к плану присоединилась Югославия, спровоцировавшая до этого разрыв политико-экономических отношений с СССР и его союзниками. В итоге Белград не смог выплатить даже половины своих долгов американцам («Тито и НАТО»).Условиями же помощи для получателей были, например, преимущественное использование долларов США во взаиморасчетах (что вскоре привело к жесткой привязке валют стран-участниц плана к доллару), приоритетность сырьевого-полуфабрикатного экспорта в Соединенные Штаты, открытие внутренних рынков для американских товаров. Одним из главных условий той же помощи стало ограничение торговых и иных экономических связей с СССР и соцлагерем. Без вердикта Вашингтона они были чреваты санкциями. То есть страны-получатели превращались в протектораты США, по меньшей мере экономические.Реализация «Плана Маршалла» де-факто прекратилась к концу 50-х. В том числе потому, что страны-получатели, наводненные обесценивающимися долларами США, стали укреплять курсы своих нацвалют и все активнее переходить на клиринг во взаиморасчетах. Кстати, именно в первой половине 60-х в Западной Европе появились проекты общерегиональной денежной единицы. Но товарное и денежное погашение кредитов по «Плану Маршалла» продолжалось до начала 70-х.Словом, «маршаллизация» большинства европейских стран привела к их бессрочной зависимости от США – сначала экономической, а затем и военно-политической. Это подтверждается хотя бы тем, что именно при реализации того же плана был создан блок НАТО. Который сегодня в результате предательского разрушения СССР и Варшавского договора вплотную приблизился к российской территории. Сохраняется долларизация мирохозяйственной системы, стартовавшая опять-таки с 1946–1947 годов.