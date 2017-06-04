«Щорс» и «Чапаев» воевали во Франции

В годы Второй мировой войны на территории Франции действовали 55 советских партизанских отрядов численностью от 12 до 250 человек. Вот лишь некоторые из них: «Сталинград», «Чапаев», «Жуков», «Имени Сталина», «Свобода», «Котовский», «За Родину», «Ленинград», «Щорс», «Ягуар».Партизанский отряд «Сталинград» (командир Георгий Пономарёв) был одним из самых крупных советских партизанских соединений. Боевое крещение отряд получил в ночь с 13 на 14 декабря 1943 года, пустив под откос эшелон неподалёку от станции Баранкур. А затем прославился боевыми операциями в районах Нанси, Верден, Туль.В нач. февраля 1944 года бойцы отряда отправили под откос немецкий военный эшелон с орудиями и автомашинами. 23 февраля 1944-го на окраине деревни Аменон в кантоне Френ-ан-Воэвр (департамент Мёз) отряд внезапным ударом с разных сторон уничтожил немецкий пост противовоздушной обороны.Слава об отряде «Сталинград» гремела по всему Верденскому лесу. Не давая передышки, партизаны наносили врагу удар за ударом. В бою за железнодорожную станцию Мэри отряд уничтожил эшелоны с боеприпасами и авиабензином. В бою около деревни Бук партизаны освободили большую группу сенегальцев — бывших французских солдат, которых гитлеровцы готовились вывезти на каторжные работы в Германию.За период с 13 ноября 1943 по 22 сентября 1944 года партизанский отряд провёл 72 боевые операции. Диверсиями на железной дороге партизаны отряда отправили под откос 25 вражеских эшелонов, разрушили шахту, разгромили две железнодорожные станции, уничтожили десятки автомашин и значительное количество немецких солдат и офицеров.Французское командование наградило Георгия Пономарёва Военным крестом с бронзовой звездой. В приказе о награждении говорилось: «Самоотверженный до фанатизма, отличавшийся удивительной храбростью, Пономарев нанес врагу огромные потери, захватив много пленных, и тем самым внес свой вклад в освобождение французской территории». А в благодарственной грамоте, выданной руководителями межрайонного военного комитета, было сказано, что «…за мужество, проявленное в руководстве отрядом «Сталинград», лейтенант Георгий Пономарев имеет полное право на признательность французской нации».Партизанский отряд «Родина». Это был единственный женский отряд, действовавший на территории Франции. История отряда началась в конце февраля 1944 года, когда в концлагерь Эрувиль прибыл эшелон с заключёнными гестаповской тюрьмы Широкое города Минска. В эшелоне находились подпольщицы, которых фашисты, не добившись от них признания, отправили в рабство, на железнорудные шахты близ городка Тиль.Каждый день в 4 ч. утра узникам давали по кружке кипятка и вели в шахту. Здесь женщины должны были долбить руду, поднимать её наверх. В обед литр похлёбки и 200 г чёрного, как земля, хлеба. Отбой в одиннадцать. Пять часов на сон.В этих условиях женщин из России поддерживали французские заключённые, которые видели в них представителей государства, в одиночку сражающегося с гитлеровской Германией и способного её победить. Французы помогали им всем, чем могли: делились обедом, если замечали истёртые от деревянных колодок ноги, приносили им обувь. А главное — моральная поддержка, вести о победах Красной армии. Это всем придавало силы.Ночью 8 мая 1944 года из концлагеря Эрувиль был совершён массовый побег заключённых — 37 женщин и 27 мужчин. Беглецам пришлось преодолеть за двое суток более 70 км. Прибыв в условленное место в лесу, где их встретили партизаны, измученные, но счастливые женщины, не сговариваясь, решили создать свой партизанский отряд, который назвали «Родина».При построении в торжественной обстановке каждая из них произнесла партизанскую клятву, в которой говорилось: «Выполняя свой долг перед Родиной, я обязуюсь честно и самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев — французов в борьбе против общего врага — немецких оккупантов».Первой операцией отряда стало участие в нападении на немецкую колонну с вооружением и боеприпасами. Ещё накануне командир отряда Надежда Лисовец и руководитель боевой группы отряда Надежда Дерех побывали на месте предстоящей засады и наметили план действий. На следующий день состоялся жаркий бой. Трое партизан погибли, а гитлеровцы недосчитались 12 человек — 7 убитых и 5 пленных.Так начал действовать партизанский отряд «Родина».В дальнейшем отряд участвовал в боевых столкновениях с противником вместе с другими отрядами, а также самостоятельно выполнял задания командования.После окончания боевых действий партизанский отряд «Родина» пригласили в Верден, где отважных советских женщин повсюду встречали приветствиями и цветами.В 1944 году всю территорию Франции охватил огонь освобождения, которое было самым мощным в оккупированных европейских государствах. Это стало возможным в результате побед Красной армии, которые вынудили немцев вывести из Франции значительную часть оккупационных войск — 55 дивизий и две бригады.Костяк французского движения Сопротивления составляли советские воины. Они обучали французов военному делу, находились в первых рядах вооружённых столкновений с противником. Французское командование, оценивая боевые вылазки советских партизан, отмечало их отличную воинскую выучку, инициативу и беспримерное мужество. Задания любой сложности, которые поручались советским солдатам, всегда выполнялись.А теперь несколько слов об операции по освобождению французской столицы.В нач. августа 1944 года стало известно о приказе Гитлера превратить Париж в «мёртвый город», разрушить все промышленные предприятия. Парижский комитет освобождения отдал приказ всем организациям Сопротивления не допустить осуществления варварского замысла.Восстание решили начать утром 19 августа. На улицах и площадях, покрывшихся баррикадами, развернулись ожесточённые бои. Против 20-тысячной немецкой группировки, на помощь которой в срочном порядке была переброшена снятая с фронта эсэсовская дивизия, выступили более 100 тыс. парижан и пробившихся из близлежащих районов партизанских отрядов. Среди них — советские партизанские отряды «Чапаев», «Ягуар» и «Сталинград». Бойцы этих отрядов приняли активное участие в Парижском восстании. А на ближайших подступах восточнее Парижа сражался советский партизанский отряд «Ленинград».Партизаны отряда «Чапаев» и русские эмигранты из подпольной организации «Союз русских патриотов» штурмом овладели зданием советского посольства на улице Гренель. Над куполом здания посольства был водружён Государственный флаг СССР.Утром 26 августа 1944 года в освобождённом Париже состоялось триумфальное шествие по Елисейским Полям во главе с генералом Шарлем де Голлем. В этой процессии приняли участие советские партизаны и русские эмигранты. Они несли Красное знамя.Несмотря на политическую конъюнктуру последних лет, Франция помнит о тех, кто сражался за её свободу и независимость. Во многих городах страны установлены мемориалы и памятные знаки советским солдатам, отдавшим жизнь за свободу Франции. Так, 6 сентября прошлого года, в 71-ю годовщину освобождения Тиля, жители города установили мемориал, посвящённый партизанкам отряда «Родина».Имена советских воинов носят улицы и площади французских городов. Так, в городке Лангон одна из центральных площадей названа именем советского сержанта Степана Коцуры. При освобождении железнодорожной станции города в критический момент боя он бросился на амбразуру вражеского пулемёта и закрыл его своим телом. Не зная о подвиге Александра Матросова, он повторил его.Одна из улиц города Аржентон (департамент Финистер) носит имя Георгия Китаева. За мужество и самоотверженность, проявленные в боях при освобождении городов Поспадер, Ланильдут, Аржентон, Ланривуаре, Портсаль, Гаршин, он награждён Боевым крестом с серебряной звездой и другими орденами и медалями Франции.Из приказа дивизионного генерала Аллара, командующего ХI военным округом: «…офицер русской роты Георгий Китаев во главе группы из 24 человек в бою с превосходящими силами противника уничтожил 30 солдат и 2 офицеров, захватил большое количество оружия и боеприпасов».В боях за освобождение города Лорьян, где располагалась база немецких подводных лодок на Атлантике, самоотверженно сражались партизаны интернационального отряда «Пульмарш». Среди бойцов особенно выделялся командир группы Фёдор Кожемякин. Его смелые и дерзкие боевые действия не раз приводили к победе над превосходящими силами противника. Фёдор Кожемякин погиб смертью героя за освобождение Бретани 8 сентября 1944 года. Французское командование посмертно наградило Кожемякина орденом Почётного легиона.Вклад советских солдат и русских эмигрантов в освобождение Франции трудно переоценить. Об этом говорил генерал Шарль де Голль на переговорах в Кремле с маршалом Иосифом Сталиным 2 декабря 1944 года: «Французы знают, что для них сделала Советская Россия, и знают, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их освобождении».