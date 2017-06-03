11:36 03 июня

Серийные поставки САУ «Коалиция-СВ» начнутся до 2020 года

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, серийная передача в вооруженные силы страны самоходных артиллерийских установок « Коалиция-СВ » начнется до 2020 года.

В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ".

- пояснил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.




Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

Она вооружена пушкой 2А88 калибра 152 мм, способной вести огонь управляемыми снарядами. Их корректировка осуществляется посредством навигационной системы ГЛОНАСС . Скорострельность орудия составляет более 10 выстрелов в минуту, что превышает показатели других артиллерийских систем за счет особой конструкции механизмов заряжания пушки. Для защиты САУ оснащена дистанционно-управляемой установкой с пулеметом «Корд». Выбор цели и наведение орудия могут производиться при помощи специальной автоматизированной системы управления.


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Комментарии 19

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:04
    Точнее,первые "Коалиции "поступят в войска 31 декабря 2019 года в 23часа59минут? fool Как раз "до 2020 года, правда, за одну минуту, но это мелочи! stop
    Изгоняющий либероидов
    1. kebeskin Сегодня, 07:17
      А еще точнее узнаем как поступят. А то может это затянуться как с пакфа то с 14 года то с 16 то с 20го. И получим к 35 году по итогу.
      kebeskin
      1. К-612-О Сегодня, 07:42
        А вы не знаете как проходит процесс постановки на вооружение? Приемочные испытания, государственные испытания, после которых система дорабатывается (испытания кстати во всех климатических условиях), потом только опытное хранение и опытная эксплуатация в войсках и после этого ( опять же после устранения выявленных недостатков) принятие на вооружение и развертывание серийного производства.
        К-612-О
        1. Лопатов Сегодня, 07:50
          Цитата: К-612-О
          А вы не знаете как проходит процесс постановки на вооружение? Приемочные испытания, государственные испытания

          Там проблемы не в этом.
          В "Коалиции" применяются свои выстрелы с модульными зарядами. Кроме того, там могут применяться взрыватели только с дистанционным вводом установок. Так что для поставки этих СГ в войска надо не только сами машины поставить, но и создать соответствующие запасы боеприпасов.

          Кроме того, поставлять надо в количестве не менее одного дивизиона с соответствующим новым комплексом машин управления.
          Лопатов
          1. avt Сегодня, 10:13
            Цитата: Лопатов
            В "Коалиции" применяются свои выстрелы с модульными зарядами. Кроме того, там могут применяться взрыватели только с дистанционным вводом установок. Так что для поставки этих СГ в войска надо не только сами машины поставить, но и создать соответствующие запасы боеприпасов.

            good По факту вполне можно сравнить на переход от затравочного отверстия с поджиганием , на ударник с капсюлем .Торопыжки увидя пушку , как то даже не представляют что собственно за ней стоит в части производства огнеприпаса и того , чтоныне модно называется логистикой . Вот и несут чушь прэлэсную про
            Цитата: pjastolov
            , да и обкатать в Сирии то можно

            Цитата: ВЕРЕСК
            до 2020 года 17-й?18-й?19-й?Прям как ПАК-ФА.

            fool А впм непременно нужно вот прям сейчас и прям без хлеба , как в своё время с одним аэропланом той же фирмы в СССР , когда гнали за ради плана в войска и родилось -,,Самолёт-сырой, лётчик - потный , техник -мокрый , а конструктор - Сухой."
            avt
    2. pjastolov Сегодня, 07:57
      Ну все таки хотелось бы верить, что это будет как то раньше, да и обкатать в Сирии то можно bully
      pjastolov
    3. сибиралт Сегодня, 09:05
      В кому времени "сирийский полигон" еще не закончится. laughing
      сибиралт
  2. таптыжка Сегодня, 07:23
    мамочка окуеть не встать,а w танчиках можно попробовать по фашистам пульнуть разок-другой из этого произведения инженерной мысли ?
    таптыжка
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:32
    до 2020 года 17-й?18-й?19-й?Прям как ПАК-ФА.
    ВЕРЕСК
    1. AID.S Сегодня, 09:55
      Цитата: ВЕРЕСК
      до 2020 года 17-й?18-й?19-й?Прям как ПАК-ФА.

      Предполагаю, что для производства "Коалиции" препятствий нет, кроме финансов, в отличие от пакфы. Не озвучивались у нее проблемы по конструкции вроде. Возможно и появились (привет от 35-го laughing ) но мы этого пока не знаем.
      AID.S
    2. Верба Сегодня, 10:14
      Цитата: ВЕРЕСК
      до 2020 года 17-й?18-й?19-й?Прям как ПАК-ФА.

      Когда тогда ждать Армату ,году так в году 2025 ? Видимо всё таки вопрос недостаток денег перевешивает ,необходимость поставки в войска новой техники.
      Верба
  4. FirstNormann Сегодня, 07:46
    на донбассе бы ее испытать_у укровермахта найдутся и командные пункты и батареи и узлы связи и много еще чего интересного
    FirstNormann
  5. Баракуда Сегодня, 07:50
    Что такое СЕРИЙНОЕ производство я помню ..из СССР .
    А что такое "серийное производство" в России сейчас, кто подскажет ? Сколько Штук в год ? request sad
    Баракуда
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:09
      Цитата: Баракуда
      Что такое СЕРИЙНОЕ производство я помню ..из СССР .
      А что такое "серийное производство" в России сейчас, кто подскажет ? Сколько Штук в год ? request sad

      Как это не грустно признать ,но вы правы..! Нет у нас серийного производства ,скорее всего партия для парадов и на продажу...(я утрирую конечно, но все же..)
      ОТДЕЛ
    2. Лопатов Сегодня, 08:16
      Серийные поставки для самоходных гаубиц это поставки в количестве не менее одного дивизиона. Минимально четырёхорудийные батареи- то есть не менее 12 САУ за один раз.
      Лопатов
  6. FirstNormann Сегодня, 07:58
    парочку уже серия_а война начнется?ну тогда можно и третью штуку произвести
    FirstNormann
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:19
    Расчетная единица для такого вооружения - дивизион. Вот это, видимо, и есть дата "постановки на вооружение". В войсках совсем не плохие "Мста" стоят, суетиться, в общем, не стоит. Ну и чего хай поднимать. Насколько я понимаю, для "Коалиции" ещё и боеприпасы нужны "корректируемые"( кроме обычных), это тоже нагрузка на промышленность.
    Горный стрелок
    1. Лопатов Сегодня, 09:00
      Цитата: Горный стрелок
      В войсках совсем не плохие "Мста" стоят, суетиться, в общем, не стоит.

      Ну да. По своим возможностям модернизированные 2С19, которые сейчас идут в войска, мало чем отличаются от "Коалиции". То же автоматизированное наведение и восстановление наводки после выстрела по горизонту и вертикали (советские немодернизированные-только по вертикали), та же возможность самопривязки и самоориентирования, наличие АСУНО.
      По большому счёту разница между САУ не особо большая. У "Коалиции" полностью автоматическое заряжание, у "Мсты-С"- автомат снаряды, механизированное заряды. У "Коалиции" несколько выше темп огня и судя по всему, максимальная дальность стрельбы.

      Цитата: Горный стрелок
      Насколько я понимаю, для "Коалиции" ещё и боеприпасы нужны "корректируемые"( кроме обычных), это тоже нагрузка на промышленность.

      Там совсем другие боеприпасы. Не будем лезть в сложности, возьмём обычный ОФ снаряд с ударным взрывателем.
      Сама "чушка" снаряда, скорее всего- одна и та же.
      Заряды разные. У "Коалиции" модульные заряды с СВЧ инициацией, у существующих выстрелов, которые на складах- гильзы с переменными зарядами и инициацией капсульной втулкой.
      Взрыватели тоже разные. У обычного ударного взрывателя 4 установки. "Кран на "О"" и "кран на "З""; "колпачок навинчен" и "колпачок свинчен". Все эти манипуляции вручную делает заряжающий снарядный. У "Коалиции" башня "безлюдная", посему даже простейший ударный взрыватель для неё необходим с дистанционным вводом установок.
      Лопатов
      1. Love is Сегодня, 10:13
        Благодарю за интересную информацию. Удачи в делах!
        Love is
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