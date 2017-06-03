Серийные поставки САУ «Коалиция-СВ» начнутся до 2020 года
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, серийная передача в вооруженные силы страны самоходных артиллерийских установок « Коалиция-СВ » начнется до 2020 года.
- пояснил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.
Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
Она вооружена пушкой 2А88 калибра 152 мм, способной вести огонь управляемыми снарядами. Их корректировка осуществляется посредством навигационной системы ГЛОНАСС . Скорострельность орудия составляет более 10 выстрелов в минуту, что превышает показатели других артиллерийских систем за счет особой конструкции механизмов заряжания пушки. Для защиты САУ оснащена дистанционно-управляемой установкой с пулеметом «Корд». Выбор цели и наведение орудия могут производиться при помощи специальной автоматизированной системы управления.
В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ".
- пояснил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.
Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
Она вооружена пушкой 2А88 калибра 152 мм, способной вести огонь управляемыми снарядами. Их корректировка осуществляется посредством навигационной системы ГЛОНАСС . Скорострельность орудия составляет более 10 выстрелов в минуту, что превышает показатели других артиллерийских систем за счет особой конструкции механизмов заряжания пушки. Для защиты САУ оснащена дистанционно-управляемой установкой с пулеметом «Корд». Выбор цели и наведение орудия могут производиться при помощи специальной автоматизированной системы управления.
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