Американская администрация: После нас - хоть потоп!

После нас - хоть потоп! Этот лозунг вполне заслуживает стать новым девизом американской администрации. Обрушатся ли на ее головы кары небесные в связи с демонстративным выходом из Парижского соглашения по климату - пусть предсказывают экологи. Что известно наверняка - так это то, что по швам трещит старая политическая карта.