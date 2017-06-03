11:31 03 июня

Американская администрация: После нас - хоть потоп!

После нас - хоть потоп! Этот лозунг вполне заслуживает стать новым девизом американской администрации. Обрушатся ли на ее головы кары небесные в связи с демонстративным выходом из Парижского соглашения по климату - пусть предсказывают экологи. Что известно наверняка - так это то, что по швам трещит старая политическая карта.




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Комментарии 2

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  1. APASUS Сегодня, 10:02
    В американской политике меняется только лицо на троне и тактика ,стратегия всегда остается прежней!
    Кто не понял,можно посмотреть откровения Обамы:
    APASUS
  2. Никкола Мак Сегодня, 10:26
    Обрушатся ли на ее головы кары небесные в связи с демонстративным выходом из Парижского соглашения по климату - пусть предсказывают экологи.

    Какие к чёрту экологи - серьёзных учёных туда давно близко не подпускают!
    А рулят и всех пугают профессиональные распильщики грантов.
    Надо давно из этого бардака и нам сваливать - но чиновники всё делают умные рожи - как будто что-то понимают.
    А начал всё это Гор - развешивать лапшу на уши, сам в этом близко ничего не понимая - зато отлично понимая в пиаре.
    Потепление и похолодание - это естественные процессы происходившие всю историю Земли (в том числе неоднократно уже при человеке) - и главный их источник - Солнце.
    Никкола Мак
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