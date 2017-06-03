Т-50 с новым двигателем начнет летные испытания в конце 2017 года
Согласно информации новостного агентства « Оружие России », заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил о планах перейти к испытаниям истребителя Т-50 с новым двигателем в конце текущего года.
Со слов заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова, курирующего авиационную отрасль, отечественная индустрия располагает всеми возможностями для начала серийного производства новейшего истребителя.
Как он пояснил, идет "нормальный процесс по всем перспективным комплексам".
Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.
Первый полет машины состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. На данный момент полеты совершаются с двигателем "первого этапа". 21 ноября 2016 года было заявлено о первом наземном пуске перспективной силовой установки. Как было указано, разработку двигателя осуществляет "ОКБ им. А. Люльки", запуск двигателя-демонстратора состоялся на Лыткаринском машиностроительном заводе.
Как полагают эксперты, к ПАК ФА военные предъявили следующие требования: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку.
В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями Работы по Т-50 идут в графике, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию.
Со слов заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова, курирующего авиационную отрасль, отечественная индустрия располагает всеми возможностями для начала серийного производства новейшего истребителя.
Промышленность готова, и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим.
Как он пояснил, идет "нормальный процесс по всем перспективным комплексам".
Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.
Первый полет машины состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. На данный момент полеты совершаются с двигателем "первого этапа". 21 ноября 2016 года было заявлено о первом наземном пуске перспективной силовой установки. Как было указано, разработку двигателя осуществляет "ОКБ им. А. Люльки", запуск двигателя-демонстратора состоялся на Лыткаринском машиностроительном заводе.
Как полагают эксперты, к ПАК ФА военные предъявили следующие требования: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку.
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