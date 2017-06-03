Т-50 с новым двигателем начнет летные испытания в конце 2017 года

В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями Работы по Т-50 идут в графике, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию.

Промышленность готова, и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим.