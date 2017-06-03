11:32 03 июня

Т-50 с новым двигателем начнет летные испытания в конце 2017 года

Согласно информации новостного агентства « Оружие России », заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил о планах перейти к испытаниям истребителя Т-50 с новым двигателем в конце текущего года.

В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями Работы по Т-50 идут в графике, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию.





Со слов заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова, курирующего авиационную отрасль, отечественная индустрия располагает всеми возможностями для начала серийного производства новейшего истребителя.

Промышленность готова, и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим.


Как он пояснил, идет "нормальный процесс по всем перспективным комплексам".

Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.

Первый полет машины состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. На данный момент полеты совершаются с двигателем "первого этапа". 21 ноября 2016 года было заявлено о первом наземном пуске перспективной силовой установки. Как было указано, разработку двигателя осуществляет "ОКБ им. А. Люльки", запуск двигателя-демонстратора состоялся на Лыткаринском машиностроительном заводе.

Т-50 с новым двигателем начнет летные испытания в конце 2017 года


Как полагают эксперты, к ПАК ФА военные предъявили следующие требования: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку.


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Комментарии 51

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  1. Тралл Сегодня, 10:03
    Интересно, а в Сирии успеем применить Т-50 для обеспечения безопасности Ту-160М2?
    Тралл
    1. parkello Сегодня, 10:08
      думаю да . его реальные возможности можно узнать только из боевого применения,а Сирия единственное место сейчас где это возможно реализовать . так что думаю успеете .
      parkello
      1. Тралл Сегодня, 10:21
        С какой модели айфона выложит видео машущего ему крыльями Т-50 пилот американского F-35? smile
        Тралл
        1. samoletil18 Сегодня, 10:35
          С пятого, край - двадцать девятого. Тут вопрос: когда пилотам ф-35 разрешат летать с айфонами и какую модель возьмёт с собой пилот.
          samoletil18
        2. viktor kurganov Сегодня, 10:35
          Цитата: Тралл
          С какой модели айфона выложит видео машущего ему крыльями Т-50 пилот американского F-35? smile

          Я думаю, что это будет не айфон, а памперс.
          viktor kurganov
          1. san4es Сегодня, 11:29
            Цитата: viktor kurganov
            Цитата: Тралл
            С какой модели айфона выложит видео машущего ему крыльями Т-50 пилот американского F-35? smile

            Я думаю, что это будет не айфон, а памперс.

            ...или "чёрный ящик"? am
            san4es
      2. viktor kurganov Сегодня, 10:31
        Цитата: parkello
        думаю да . его реальные возможности можно узнать только из боевого применения,а Сирия единственное место сейчас где это возможно реализовать . так что думаю успеете .

        Реальные возможности- это возможности, описываемые конкретными цифрами. А это определяется только в лабораторных условиях, на стендах, измерениями заметности по приборам, дальнозоркости, способность к высшему и сверхвысшему пилотажу,и так далее. Боевые условия проверяют способности лётчика вести себя адекватно в любой ситуации, выжимая из машины всё и даже больше.
        viktor kurganov
    2. pjastolov Сегодня, 10:10
      Не успеем, сегодня на здесь прочитал что испытания двигателей начнется в 2020 г. думаю в Сирии уже как-то разрулится должно hi
      pjastolov
      1. Zibelew Сегодня, 10:13
        Бомбить бомжахедов с ракетоносца ТУ 160 все равно что топить печку ассигнациями. А вот рядом с Аляской полетать самое то. Пока эскорт ТУ 160 составляют миг 31 бм.
        Zibelew
        1. pzkrfv4 Сегодня, 10:15
          А больше и некого
          pzkrfv4
        2. kpd Сегодня, 10:36
          Всё лучше поработать по реальным целям, чем болванкой по полигону.
          kpd
        3. viktor kurganov Сегодня, 10:40
          Цитата: Zibelew
          Бомбить бомжахедов с ракетоносца ТУ 160 все равно что топить печку ассигнациями. А вот рядом с Аляской полетать самое то. Пока эскорт ТУ 160 составляют миг 31 бм.

          Боевая учёба складывается из конкретного применения техники и участия в них людей.
          Любые полёты и с любыми бомбометаниями/ракетными стрельбами-это затраты. На полигоне- они в конечном выражении- бесполезны, а в Сирии приносят пользу.
          Или вы хотите держать эту технику в музее под стеклом, а лётчикам учиться летать и стрелять на имитаторах?
          viktor kurganov
      2. мордвин 3 Сегодня, 10:15
        Цитата: pjastolov
        спытания двигателей начнется в 2020 г. думаю в Сирии уже как-то разрулится должно

        Да? А я таки думаю, что мы там надолго застряли. request
        мордвин 3
        1. pjastolov Сегодня, 10:18
          Сплюнь, еще одного афгана нам не надо bully
          pjastolov
          1. мордвин 3 Сегодня, 10:24
            Цитата: pjastolov
            Сплюнь, еще одного афгана нам не надо bully

            Сплюнул в окошко. А толку? Трубу ихнюю надо изолировать... crying
            мордвин 3
            1. pjastolov Сегодня, 10:30
              Надо ее себе забрать
              pjastolov
              1. мордвин 3 Сегодня, 10:34
                Цитата: pjastolov
                Надо ее себе забрать

                Тогда мы там навсегда, получается.... laughing
                мордвин 3
                1. pjastolov Сегодня, 10:57
                  А Сирию сделать автономной областью, как Калининград
                  pjastolov
                  1. мордвин 3 Сегодня, 11:04
                    Если сказать честно, то мне не особо нравится медведь. Да, он умный, хитрый, ловкий, сильный. кого хочешь обгонит, переплывет и перепрыгает, но он же - падальщик. Любит свою жертву прикопать на денек, а потом мясом с душком лопать. hi
                    мордвин 3
                    1. pjastolov Сегодня, 11:14
                      Это он схроны делает, а так от свежачка не отказывается
                      pjastolov
                      1. мордвин 3 Сегодня, 11:21
                        Цитата: pjastolov
                        Это он схроны делает,

                        Ну нет. С душком любит. А когда голодный, таки да, всё подряд лопает.
                        мордвин 3
                      2. bouncyhunter Сегодня, 11:23
                        Володя hi , ничего что я влез в вашу беседу ? То , что России уходить из Сирии не следует очевидно - бармалеи и их кормильцы только этого и ждут .
                        bouncyhunter
                    2. dauria Сегодня, 11:21
                      [quote Любит свою жертву прикопать на денек, а потом мясом с душком лопать][/quote]
                      А ещё самцы жрут медвежат, даже своих, если смогут отбить у медведицы. Только детям не рассказывайте, мультик "Маша и медведь" всё-таки. request
                      А по статье- что за швы на панелях крыла ? Я ждал от невидимок микронных зазоров и цельноклеёных панелей. what
                      dauria
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 10:11
      Цитата: Тралл
      Интересно, а в Сирии успеем применить Т-50 для обеспечения безопасности Ту-160М2?

      Успеем везде...Главное новый движок все же осилили , а это главное!
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 10:15
        Вот НАТО и волнуется, что на новых движках повысится степень "непрофессионализма" облета ихней боевой техники smile
        Тралл
        1. parkello Сегодня, 10:27
          laughing ну таки да ... )) недавно они говорили о высоком профессионализме ...было такое.попадало и тут и на греческом сайте . но вой и скулеж не отменяется . привыкать надо . собака лает-караван идет .
          parkello
    4. сибиралт Сегодня, 10:31
      Предусмотрен ли на Т-50 автоматический противоракетный режим маневрирования, кто знает?
      сибиралт
    5. Герат Сегодня, 10:32
      ну дык покажите наконец этот новый двигатель?
      Герат
    6. kapitan92 Сегодня, 10:57
      Цитата: Тралл
      Интересно, а в Сирии успеем применить Т-50 для обеспечения безопасности Ту-160М2?

      Уверен, что такая мысль даже в голову нашему командованию не придет! Т 50 секретное изделие , надо отметить изделие "сыроватое", системы вооружения и ракеты на стадии испытаний, и потом представьте себе, если над территорией Ирана возникнут нештатные ситуации с Т 50. hi
      kapitan92
    7. SSR Сегодня, 11:29
      Цитата: Тралл
      Интересно, а в Сирии успеем применить Т-50 для обеспечения безопасности Ту-160М2?

      Что за бред?
      Вы хотите что бы мы там конфликт затянули ещё лет на пять?
      Езжайте туду сами и вместо наших ребят.
      На фото движки у ПАК ФА полностью окрашены, это монтаж или реально покрашены?
      SSR
  2. RASKAT Сегодня, 10:04
    Отлично, а что нибудь конкретно известно о новом двигателе? Или только слухи?
    RASKAT
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:16
      Цитата: RASKAT
      Отлично, а что нибудь конкретно известно о новом двигателе? Или только слухи?

      Сейчас товарищи из Израиля все ТТХ выложат..! Подождем..))))
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 10:23
        Это у которых ТТХ самолетов заточены на атаку сопредельных территорий не входя в их воздушное пространство? smile
        Тралл
    3. Приговор Сегодня, 10:16
      Сейчас испытываемые образцы ПАК ФА летают на двигателях первого этапа — АЛ-41Ф1 (изделие 117). Это авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, производства НПО «Сатурн».

      «Изделие 30», как подчеркивают в ОДК, это не модернизация, а полностью новый двигатель пятого поколения. К его основным характеристикам можно отнести новый вентилятор, полностью перепрофилированный компрессор и новую систему управления. В нем «много новшеств, которые в некоторых случаях не имеют и близкого аналога в мире. Мы считаем, что с этим двигателем Т-50 будет еще более прорывным проектом, более тяговооруженным, более совершенным», — сказал представитель корпорации Антон Чечуков.

      Двигатель «изделие 30» позволяет развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также имеет полностью цифровую систему управления. От двигателя для Су-35С (изделие 117С) его отличает повышенная сила тяги, новая турбина и улучшенные характеристики расхода топлива, а также — полностью цифровая система управления.

      Первый полет, сообщает пресс-служба, состоится в четвертом квартале 2017 года. Поставки истребителя пятого поколения в войска могут начаться после 2018 года, согласно заявлению, сделанному заместителем Министра обороны Юрием Борисовым 2 февраля 2017 года.

      Новый двигатель добавит ПАК ФА преимуществ по сравнению с конкурентами. Как пишет журнал «Популярная механика», летом 2016 года на вооружение армии США поставлен F-35 Lightning II. Это самолет охарактеризован как более дешевый и не столь «умелый» , как F-22 «Раптор», производство которого была закрыто из-за дороговизны, однако 200 штук все же изготовили и они представляют собой серьезных противников в случае боестолкновений.

      Сравнивая нашу и американскую машины, журнал отмечает, что первые версии ПАК ФА были оснащены двумя двигателями с суммарной тягой 30 000 кгс, а суммарная тяга двух Pratt & Whitney F119 «Раптора» — порядка 32 000 кгс. Однако тяга перспективных двигателей нашего истребителя — «изделия 30», на летных образцах достигла 35 000 кгс, причем изготовитель, ОКБ им. Люльки планировал довести ее до 36 000. Очевидно, двигатели с этими или близкими характеристиками и начнут в 2017 году устанавливаться на ПАК ФА.

      При этом у них наилучшие характеристики по скорости отклонения вектора тяги по всем ракурсам, что позволяет самолету «вертеться волчком практически на месте», в то время как у двигателей F119-PW-100, установленных на «Рапторе», сопла отклоняются лишь по вертикали. Причем со скоростью всего 20 градусов в секунду, в то время как у ПАК ФА скорость отклонения, по данным «ПМ», составляет 60 град./сек. «Таким образом, — отмечает журнал, — при максимальной взлетной массе в 37 т (когда ракет на борту у ПАК ФА будет почти в полтора раза больше, чем у F-22) тяговооруженность сравнится с тяговооруженностью „Раптора“, а при средней — превысит ее почти на 10%». Что касается нового основного самолета США, однодвигательного F-35 Lightning II, то при весьма ограниченной маневренности его тяговооруженность составляет всего около 20 000 кгс.
      Приговор
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:46
        Слышал, что индусы "задний ход" по Т-50 дали, то их цена проекта не устроила, то ТТХ, то вооружение , то ЭПР не устраивает, то ключ-код к интеллектуальной системе самолета хотят, так в чем реальная причина и есть ли перспектива её решения, кто знает тему подскажите.
        Соломон Кейн
  3. parkello Сегодня, 10:12
    если ПАК ФА встанет на крыло меньше чем за 10 лет.то можно сказать,что время потраченно не зря. просто даже серийные машины дорабатываются со временем ...так что чем быстрее он начал бы ЛИ ,тем лучше . интересно в конце года,это когда ,в ноябре,декабре ?
    parkello
    1. viktor kurganov Сегодня, 10:54
      Цитата: parkello
      если ПАК ФА встанет на крыло меньше чем за 10 лет.то можно сказать,что время потраченно не зря. просто даже серийные машины дорабатываются со временем ...так что чем быстрее он начал бы ЛИ ,тем лучше . интересно в конце года,это когда ,в ноябре,декабре ?

      Конечно. Тем более, нужно смотреть на потенциальных противников, которых у каждого государства не так много.
      Бегать вдвоём- втроём, всё-таки проще, чем в огромной толпе. Нужно учесть и то, что любая идея рано или поздно исчерпывает себя, подходя к грани возможного. А у этой грани и цена дальнейшего улучшения высока и сроки осуществления значительны. Что стабилизирует и выравнивает возможности конкурентов.
      viktor kurganov
  4. баклан Сегодня, 10:17
    Никто нам не скажет реальное положение дел. Когда услышу, что первый Т-50 передан в ВКС, тогда можно о чём то мечтать. А так, в конце 2017 планы могут сдвинуться на 2018 и т.д.
    баклан
    1. Арон Заави Сегодня, 10:27
      Цитата: баклан
      Никто нам не скажет реальное положение дел. Когда услышу, что первый Т-50 передан в ВКС, тогда можно о чём то мечтать. А так, в конце 2017 планы могут сдвинуться на 2018 и т.д.

      В Липецкий центр скорее всего в следующем году передадут два-три самолета. Интересно когда первая эскадрилия в ВВС РФ будет объявлена боеготовой.
      Арон Заави
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:41
        Интересно когда первая эскадрилия в ВВС РФ будет объявлена боеготовой.

        Как только, так сразу. Вы об этом услышите, не сомневайтесь.
        rotmistr60
        1. Арон Заави Сегодня, 11:09
          Цитата: rotmistr60
          Интересно когда первая эскадрилия в ВВС РФ будет объявлена боеготовой.

          Как только, так сразу. Вы об этом услышите, не сомневайтесь.

          Да понятно, что об этом все услышат. Но интересно же.
          Арон Заави
      2. faridg7 Сегодня, 10:44
        Цитата: Арон Заави
        Интересно когда первая эскадрилия в ВВС РФ будет объявлена боеготовой.

        Теперь наверное- никогда. У нас нет ВВС. У нас теперь ВКС
        faridg7
      3. samoletil18 Сегодня, 10:49
        Я родился в СССР. И помню, как любой ценой, главное, к сроку отрапортавать. Забыли уже, как боялись преобрести холодильник, стиральную машину, автомобиль, утюг произведенные в конце года или в преддверии очередного съезда КПСС? По мне, лучше год потерять, чем получить эскадрилию условно годных самолётов или по разбивать их по техническим причинам:), а жизни пилотов как оценить?
        samoletil18
  5. NIKNN Сегодня, 10:48
    Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим
    Куда выходим? или от куда? request
    Как полагают эксперты, к ПАК ФА военные предъявили следующие требования:
    Что за эксперты полагают? Не статья , а загадка сплошная... request Наверное у меня сегодня настроение плохое... request
    NIKNN
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:56
      sad У нас, у всех, наверное, настроение плохое от сплошных обещаний и предположений "экспертов"
      Надоело" приступим, введем, построим, запустим....", хочется слышать эти глаголы в прошедшем, осуществленном времени...как состоявшийся факт, а не перспективу.
      Соломон Кейн
  6. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:55
    Эту новость,по-моему,уже несколько раз выкладывают
    А вообще,я реально жду Т-50 и ПАК ДА
    Сухой_Т-50
  7. Караул73 Сегодня, 11:11
    Цитата: Тралл
    Интересно, а в Сирии успеем применить Т-50 для обеспечения безопасности Ту-160М2?

    Безопасности Ту-160 от чего в Сирии? Лебедю в Сирии ничего не угрожает.
    Караул73
  8. Рабинович_007 Сегодня, 11:22
    Он лучше чем Ф З5?
    Рабинович_007
    1. Арон Заави Сегодня, 11:26
      Цитата: Рабинович_007
      Он лучше чем Ф З5?

      Он совершенно другой.
      Арон Заави
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:27
    Да не пойдет он в серию -это проходная модель для отработки технологий, построят 12 прототипов из которых и создадут одну эскадрильи, и на этом проект свернут. В приоритете будет легкая машина от Мига, движок новый ей пойдет.
    Изгоняющий либероидов
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