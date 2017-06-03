16:54 03 июня

Новый "Искандер": дальше, точнее, быстрее

Куда полетят ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» после его модернизации, которая может радикально увеличить дальность и точность новых ракет?




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