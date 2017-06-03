Новый "Искандер": дальше, точнее, быстрее Сегодня, 15:30 Куда полетят ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» после его модернизации, которая может радикально увеличить дальность и точность новых ракет? 0 Ракетный комплекс «Искандер» весомый аргумент для защиты национальных интересов ОТРК "Искандер" (SS-26) Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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