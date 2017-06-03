21:23 03 июня

Южмаш возобновляет выпуск РН «Зенит-3SL» для РФ

Как сообщило днепропетровское ГП «ПО Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова», 28 апреля текущего года был заключен контракт между предприятием и компанией S7 Sea Launch Limited, предусматривающий выпуск и поставку 12 ракет-носителей серии «Зенит» для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт». В их рамках осуществляется исследование и использование космоса в мирных целях. В настоящее время в производстве находятся две ракеты модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».

Южмаш возобновляет выпуск РН «Зенит-3SL» для РФ


S7 Group является российским холдингом, включающим в себя десять компаний, занимающихся организацией и выполнением авиаперевозок, путешествий, техническим обслуживанием воздушных судов, обучением авиационного персонала. В его состав входит также компания, основной деятельностью которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. Группа компаний S7 в 2016 году выкупила космодром «Морской старт» у корпорации «Энергия».


Как полагает руководство Южмаша, поставки «Зенитов» дают возможность выйти из глубокого кризиса, наблюдающегося с 2013 года в результате обвального сокращения объемов производства.

Утверждается, что за последние три года удалось сформировать портфель основных заказов, сделанных компаниями США, Италии, Индии, Кореи и др., на 350 млн. долл. Ключевой целью предприятия, призванной наладить стабильную работу, является его акционирование и поиск стратегического инвестора.

В российской ракетно-космической корпорации "Энергия" достаточно пессимистично оценили заявление руководства Южмаша.

Проще им полететь на метле, чем на ракете без российских двигателей.

- пояснил генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

РН "Зенит-3SL" создана на основе двухступенчатой РН "Зенит-2" разработки ГП "КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш", разгонный блок ДМ-SL разработан и производится в российском РКК "Энергия".

В продолжение космической темы, укажем, что, со слов Дмитрия Рогозина, первый запуск российской "Ангары А5М" предполагается в 2021 году.

3 июня Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный. Первый старт тяжелой ракеты "Ангара А5М с космодрома "Восточный" запланирован на 2021 год.


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Комментарии 85

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  1. cniza Сегодня, 17:04
    Зачем они с ними связались , Южмаш уже не восстановится никогда , при этой власти на Украине.
    cniza
    1. ДэнСабака Сегодня, 17:07
      "импортозамещение!" - говорили они.... "поддержка отечественного производителя!"- кричали....
      ДэнСабака
      1. cniza Сегодня, 17:10
        Цитата: ДэнСабака
        "импортозамещение!" - говорили они.... "поддержка отечественного производителя!"- кричали....


        S7 - эта компания действует за пределами России на свой страх и риск.
        cniza
        1. ДэнСабака Сегодня, 17:43
          на свой страх и риск.

          имеют право..... но могли б и Российские предприятия подключить.....
          ДэнСабака
          1. Horst78 Сегодня, 17:51
            В смысле
            но могли б и Российские предприятия подключить
            ?
            РН "Зенит-3SL" создана на основе двухступенчатой РН "Зенит-2" разработки ГП "КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш"
            . Каким образом своих без соответствующего оборудования и главное тех.документации? Проще новую разработать.
            Horst78
            1. ДэнСабака Сегодня, 18:18
              так разрабатывают же.... как раз на основе "зенита".... "Ангара" называется....
              хотя, понимаю, что время не ждёт, надо ковать, не отходя от кассы....
              ДэнСабака
        2. Tusv Сегодня, 18:22
          Цитата: cniza
          S7 - эта компания действует за пределами России на свой страх и риск.

          А за их долги Роскосмос сейчас бесплатно пиндонавтов возит
          Tusv
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:12
      Цитата: cniza
      Зачем они с ними связались , Южмаш уже не восстановится никогда , при этой власти на Украине.

      Да понятно все, просто деньги хотят привлечь и свалить ! И записку оставить "Клятые за все расплатятся.."
      У них на украине все сейчас так..!
      ОТДЕЛ
      1. vorobey Сегодня, 17:46
        Цитата: ОТДЕЛ
        У них на украине все сейчас так..!


        Виталя, ну зачем так? хто всрався.. - хохол.. да зъишь ты кусочик сала да вспокойся.. laughing

        Хай пробуют..
        vorobey
      2. ФилинГ Сегодня, 20:21
        Живу на Украине, работаю на предприятии 85% продукции отправляем в Россию. Хозяин держит завод дублер в Белгороде но там дороже рабочая сила, там частичная сборка и малое производство. Некоторых "сознательных укров" спрашиваю у Вас не закипают мозги от того что работаете на "врага" Украины. Ответ: Мы платим налоги. Полный .
        ФилинГ
        1. vorobey Сегодня, 20:36
          Цитата: ФилинГ
          Ответ: Мы платим налоги. Полный .


          у них есть светоч который личным примером так сказать... и бабки зарабатывает и налоги агрессору платит... кстати.. я так обратил внимание.. живу то я за городм но каждый день 30 км в город и обратно по трассе иду.. так вот если раньше было полно луганских и донецких номеров то теперь к ним присоединяются харьковские сумские и киевские.. это что.. вторжение? laughing

          когда уже сознательные прозреют?
          vorobey
          1. злой партизан Сегодня, 20:49
            Цитата: vorobey
            каждый день 30 км в город и обратно по трассе иду

            Не бережёте Вы себя, Коллега. request Могу в качестве гуманитарной помощи выслать велосипед. yes
            Привет, ходун ты наш. drinks
            злой партизан
    3. himRa Сегодня, 17:17
      Цитата: cniza
      Зачем они с ними связались , Южмаш уже не восстановится никогда , при этой власти на Украине.

      Из-за цены!там получается ниже себестоимости....ну и пиар winked
      himRa
      1. cniza Сегодня, 17:35
        Из-за цены!там получается ниже себестоимости....


        wassat Вы можете это расшифровать?
        cniza
    4. Чёрный Сегодня, 17:20
      Несовсем понятно, а как Южмаш собирается закупать разгонные блоки у Энергии, если сотрудничество с агрессором -запрещено laughing
      Чёрный
      1. himRa Сегодня, 17:41
        Цитата: Чёрный
        Несовсем понятно, а как Южмаш собирается закупать разгонные блоки у Энергии, если сотрудничество с агрессором -запрещено laughing

        Южмаш выступает в роли исполнителя и никого отношения к морскому старту не имеет
        В сентябре 2016 года стало известно, что дочерняя компания «S7 Group» — «С7 космические транспортные системы» станет покупателем и оператором международного проекта «Морской старт».

        Также отмечается, что «Южмаш» выражает глубокую благодарность законодательной и исполнительной ветвям власти за предоставленную беспрецедентную нормативную и финансовую поддержку. Без этой поддержки возобновление производства и преодоление кризиса было невозможно.

        [media=https://m.youtube.com/watch?v=pLQYVVn09x4]
        himRa
      2. vorobey Сегодня, 17:47
        Цитата: Чёрный
        Несовсем понятно, а как Южмаш собирается закупать разгонные блоки у Энергии, если сотрудничество с агрессором -запрещено laughing


        через S 7 /// laughing
        vorobey
      3. poquello Сегодня, 19:36
        Как полагает руководство Южмаша, поставки «Зенитов» дают

        в СМИ мнение "Энергии" проскакивало - по "Южмашу" скепсис абсолютный
        poquello
    5. maxim947 Сегодня, 17:46
      Оно конечно с одной стороны хорошо, ракета Зенит лучшая в своем классе и очень обидно загубить такой проект, это еще с учетом большой кооперации на територии России, с другой стороны это выглядит так, что мы ничего сами создать аналогичного не можем.
      Хочется верить, что сопли жевать не будем ( а пока этим и занимаемся) и оперативно восстановим морской старт и загрузим его пусками, он реально выгоден, тогда и скажем Роскосмос молодцы.
      maxim947
    6. avt Сегодня, 18:26
      Цитата: cniza
      Зачем они с ними связались ,

      Походу какая то ,,помойка", или какой то гешефт на вывоз с Руины .Короче - все в кугсе за тему , но пиплу вешают за ,,Зенит"
      avt
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:30
        Южмаш возобновляет выпуск РН «Зенит-3SL» для РФ
        я всё Правильно понял...? what это что было? request
        андрей юрьевич
    7. Офицер запаса Сегодня, 18:39
      Зачем все это? Деньги сожрут, продукции не будет. У нас предприятия, наверное, заказами так завалены, что и обращаться не нужно? Что за цирк?
      Офицер запаса
      1. Басарев Сегодня, 18:58
        России нужен более мощный плавучий космодром. Идеально - вовсе сделать подобный плавучий космодром основным в стране. И выгодно пускать ракеты с экватора. С нашими экстремальными широтами всё равно ладу не дадим.
        Басарев
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 17:04
    Чего?!

    Как полагает руководство Южмаша, поставки «Зенитов» возможность выйти из глубокого кризиса, наблюдающегося с 2013 года в результате обвального сокращения объемов производства.


    Надеюсь этого не будет. Даже не смешно.
    Невский_ЗУ
    1. himRa Сегодня, 17:20
      Цитата: Невский_ЗУ
      Чего?!
      Как полагает руководство Южмаша, поставки «Зенитов» возможность выйти из глубокого кризиса, наблюдающегося с 2013 года в результате обвального сокращения объемов производства.

      Надеюсь этого не будет. Даже не смешно.

      Как говорил дедушка....капиталист пойдет на любое преступление из за прибыли в 300% wassat
      Там цена выходит ниже себестоимости!
      himRa
      1. cniza Сегодня, 17:36
        Цитата: himRa
        Там цена выходит ниже себестоимости!


        Вы понимаете , что Вы пишите ?
        cniza
        1. himRa Сегодня, 17:44
          Да,скоро будут ссылки
          himRa
          1. cniza Сегодня, 17:48
            Вы понимаете понятие - себестоимость ?
            cniza
            1. himRa Сегодня, 17:57
              Цитата: cniza
              Вы понимаете понятие - себестоимость ?

              Наверно,если об этом пишу...
              Несмотря на бравурные отчеты СМИ о Южмаше что среди их заказчиков страны:США,Канада и пр. реально -плачевное состояние,и тот задел который уже имеется из прошлых лет никому не нужен!а тут приходит "добрый дядя" и предлогает какие то деньги ...
              himRa
              1. cniza Сегодня, 18:01
                Они будут продавать себе в убыток ? Грубо говоря потратят 100 , а продадут за 90 - это так?
                cniza
                1. vorobey Сегодня, 18:14
                  Цитата: cniza
                  Они будут продавать себе в убыток ? Грубо говоря потратят 100 , а продадут за 90 - это так?


                  ниже читайте джентльмены .. могу подробнее на своем опыте..
                  vorobey
              2. Нормаль ок Сегодня, 18:40
                Цитата: himRa
                Цитата: cniza
                Вы понимаете понятие - себестоимость ?

                Наверно,если об этом пишу...
                Несмотря на бравурные отчеты СМИ о Южмаше что среди их заказчиков страны:США,Канада и пр. реально -плачевное состояние,и тот задел который уже имеется из прошлых лет никому не нужен!а тут приходит "добрый дядя" и предлогает какие то деньги ...

                На данный момент Южмаш обеспечивает двигателями все (ВСЕ Карл) пуски европейских ракет "Вега". Так же делает первую ступень для американского Антареса. И "по мелочам", т.е. отдельными агрегатами сотрудничает с вышеперечисленными Италией, Индией, Кореей и др.
                Конечно этого мало, ведь КБ и завод рассчитаны на гораздо большие объёмы.
                Нормаль ок
                1. himRa Сегодня, 18:59
                  Цитата: Нормаль ок
                  На данный момент Южмаш обеспечивает двигателями все (ВСЕ Карл) пуски европейских ракет "Вега".

                  Я так понял вы жестко мне возражаете? laughing
                  Скажите этому "карлу"
                  Конечно этого мало, ведь КБ и завод рассчитаны на гораздо большие объёмы

                  добавьте:этих средств не хватает на возобновление основных фондов! а это значит,что предприятие медленно "умирает" и спонсоры не заинтересованы в конкуренте!
                  Спонсоры это даже не европейцы или американцы ,с этими все понятно crying
                  а китайцы и Россия....
                  himRa
        2. vorobey Сегодня, 18:05
          Цитата: cniza
          Вы понимаете , что Вы пишите ?


          я понимаю.... рассказываю.. как производственник которого уже дважды пытались заместить и оба раза обоср... сь возвращались но уже с увеличением цены...

          изначально ставится задача.. есть предмет на выходе, есть конечная цена для потребителя, есть цена которую готовы платить производству.. раскладываешь все и решаешь задачу. основной принцип бизнеса при наименьших вложениях извлекать максимальную прибыль... поэтому торгаши и инвесторы львинную долю оставляют себе. производство финансируется по остаточному принципу.. и тут производствло если не дураки начинают считать... вот есть договорная цена по которой мы отпускаем продукт наша рентабельность то есть вилка между приходом и издержками к примеру 100 рублей.. за счет чего ее увеличить ? а- заплатить меньше работяге (это путь в никуда- опробовано реформаторами в 90). б. 1,найти в технологической цепочке звенья которые без снижения качества продукта можно выкинуть 2, оптимизировать переработку сырья 3/. увеличение производительности и так далее..

          фишка в том что умный барыга инвестор сам держит инженеров которые быстрее тебя просчитывают тех процесс себестоимость и рентабельность... поэтому у производственника мозги и смекалка должны работать быстрее .. как только хотя бы один из трех вышеперечисленных вопросов он решает - себестоимость продукта снижается .. Вот что человек хотел сказать ..но коряво выразился.. request
          vorobey
          1. himRa Сегодня, 18:13
            Цитата: vorobey
            .. Вот что человек хотел сказать ..но коряво выразился..

            Верно и так же верно что базой служит задел на складах,в ценах прошлых лет
            hi
            Переспективы реализации продукции вовсе не было!соответственно и никаких доходов бы не было!
            Россия громко заявила о Ангаре
            himRa
          2. cniza Сегодня, 18:14
            Это я понял , но мне кажется , что Украина спишет долги Южмашу , ракеты сделаны процентов на 70 , доделают вот и получится ниже себестоимости , но повторюсь - если спишут долги.
            cniza
            1. vorobey Сегодня, 18:15
              Цитата: cniza
              но повторюсь - если спишут долги.


              Вы о чем.. свободная страна... все кому должны уже всем простили... laughing ну кроме штатов.. recourse
              vorobey
              1. cniza Сегодня, 18:17
                Долги Южмаша Украине. lol
                cniza
                1. vorobey Сегодня, 18:24
                  Цитата: cniza
                  Долги Южмаша Украине. lol


                  господи боже мой. ну не мне Вам рассказывать что такое искусственное банкротство когда неожиданно вдруг проявляется новый инвестор и владелец
                  vorobey
                2. Комментарий был удален.
                3. Комментарий был удален.
          3. sabakina Сегодня, 19:44
            vorobey вот есть договорная цена по которой мы отпускаем продукт наша рентабельность то есть вилка между приходом и издержками к примеру 100 рублей.. за счет чего ее увеличить ?

            Ни хрена ни понял, но заинтересовался. Мне бы с моим ПТУшным на пальцах показать бы...
            sabakina
            1. vorobey Сегодня, 20:45
              Цитата: sabakina
              vorobey вот есть договорная цена по которой мы отпускаем продукт наша рентабельность то есть вилка между приходом и издержками к примеру 100 рублей.. за счет чего ее увеличить ?

              Ни хрена ни понял, но заинтересовался. Мне бы с моим ПТУшным на пальцах показать бы...


              все просто... приходом я обозвал поступление денежных средств за реализованную продукцию... feel
              vorobey
              1. sabakina Сегодня, 20:50
                Мдя, Саш, походу, мне легче оживить двигатель моей Сонаты с помощью кувалды и какой то матери, чем понять эту финансистику! drinks
                sabakina
    2. Horst78 Сегодня, 17:54
      А я надеюсь БУДЕТ. Нам эти ракетоносители нужны. Да и "Южмаш" зачем ломать? Он Нам еще пригодиться. А власть в краине все равно поменяется.
      Horst78
  3. ваняватный Сегодня, 17:09
    где сие можно подтвердить без использования психотропных веществ ?
    ваняватный
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 17:12
      ссылка представлена в начале новости
      Юджин-Евгений
      1. ваняватный Сегодня, 17:22
        потому и переспросил , что теперь , даже если кто то оттуда крикнет , что 2+2=4 , я лишний раз перепроверю ...
        ваняватный
  4. Ирек Сегодня, 17:15
    В укре спецы остались тока в производстве этого... Ф
    Ирек
    1. alex73s Сегодня, 17:31
      Цитата: Ирек
      В укре спецы остались тока в производстве этого... Ф


      Самое смешное эта катапульта работала. Ирек а ты такую же рабочую сможешь собрать?
      alex73s
      1. Mavrikiy Сегодня, 17:49
        Цитата: alex73s
        Цитата: Ирек
        В укре спецы остались тока в производстве этого... Ф

        Самое смешное эта катапульта работала. Ирек а ты такую же рабочую сможешь собрать?

        Не сможет.
        На этом основании какие выводы сделаем? Предлагаю изобретателей вместе с катапультой послать к папуасам. Там их знания и умение будут востребованы. К стати, там будут востребованы и пиарщики....
        Mavrikiy
      2. vorobey Сегодня, 18:10
        Цитата: alex73s
        а ты такую же рабочую сможешь собрать?


        я смогу.. только нафик она нужна.. если за те же бабки что они в нее вложили можно нормальную бабаху соорудить.. lol

        vorobey
        1. sabakina Сегодня, 19:58
          Я думаю сможет. Если учился в Советской школе и смотрел Советские мультики.
          sabakina
  5. МПК105 Сегодня, 17:15
    А почему Вы,Уважаемые,думаете,что они не смогут...???Там не дураки люди,если что... wink
    МПК105
    1. cniza Сегодня, 17:18
      Все связи разорваны , куча долгов , специалисты разбежались и чтобы запуститься нужно много денег и времени.
      cniza
      1. himRa Сегодня, 17:23
        Цитата: cniza
        Все связи разорваны , куча долгов , специалисты разбежались и чтобы запуститься нужно много денег и времени.

        Наверно не все так плохо?заказчики съездили и посмотрели возможности имполнителя...а вообще то в заделе эти ракеты уже есть!
        himRa
        1. cniza Сегодня, 17:37
          В заделе они уже несколько лет лежат , только как их доделать , если из страны "агрессора" ничего поставлять нельзя.
          cniza
          1. himRa Сегодня, 17:48
            Собирать будут:
            И плевать они хотели на "лирику"особенно когда прижало!правовая база уже имеется
            Читайте выше
            himRa
          2. Смог Сегодня, 17:48
            Вот и я том. Вообще то мутная какая то новостишка. Даже не знаю как ее и воспринять. Наверное нужно подождать что наши заявят.
            Смог
            1. Masya Masya Сегодня, 17:59
              вот и я говорю, хочется выслушать другую сторону...
              Masya Masya
              1. sabakina Сегодня, 20:07
                Марина, Ваша картинка не даёт полного представления кратких тезисов даже одной стороны, не говоря уже про другую... love
                sabakina
                1. Masya Masya Сегодня, 20:22
                  спасибо love Вячеслав, вы тему развернули...
                  ну не получается у меня видео выкладывать, пишет, зараза, что формат не тот и всё... ноут уже замучила... толку ноль... recourse
                  Masya Masya
  6. Mavrikiy Сегодня, 17:44
    Как полагает руководство Южмаша, поставки «Зенитов» дают возможность выйти из глубокого кризиса, наблюдающегося с 2013 года в результате обвального сокращения объемов производства.[b]
    Это наши проблемы? Или я что то проспал.
    Mavrikiy
  7. 3officer Сегодня, 17:52
    А корпорации Энергия "Морской старт" ненужным показался? Зачем было продавать какой то непонятной частной лавочке S7??
    3officer
    1. himRa Сегодня, 19:55
      Цитата: 3officer
      А корпорации Энергия "Морской старт" ненужным показался? Зачем было продавать какой то непонятной частной лавочке S7??

      Там долгов перед американцами было много,те начали "наезжать"хохлы как всегда съехали и вообще отказались,наши частично откупились перевозкой амерских космонавтов к международной станции
      himRa
  8. Masya Masya Сегодня, 17:58
    28 апреля текущего года был заключен контракт

    а чего молчали так долго? такая перемога! и не раструбили на весь свет... recourse
    Masya Masya
    1. himRa Сегодня, 18:04
      Цитата: Masya Masya
      28 апреля текущего года был заключен контракт

      а чего молчали так долго? такая перемога! и не раструбили на весь свет... recourse

      На хохляцких сайтах об этом уже писали ....этт мы тормозим,пока все перепроверят ... итд. hi
      himRa
      1. Masya Masya Сегодня, 18:08
        ... итд.

        с мовы переведут? wink love
        Masya Masya
        1. himRa Сегодня, 18:24
          Цитата: Masya Masya
          ... итд.

          с мовы переведут? wink love

          Да зачем?на русском пишут...да и говорят тоже еще пока на русском,многие крупные руководители.
          Это я вам должен был: love laughing
          himRa
          1. Masya Masya Сегодня, 18:34
            на русском пишут...да и говорят тоже еще пока на русском,многие крупные руководители.

            так это же непорядок!!! может нам взять и запретить, нефиг чтобы они на русском разговаривали?
            и послушать крупных руководителей, как они на мове балакают... думаю ещё то кино будет... wink
            Masya Masya
          2. vorobey Сегодня, 18:39
            Цитата: himRa
            да и говорят тоже еще пока на русском,многие крупные руководители.


            А че за бардак..? вся техдокументация на мову.. и вперед.. куда СБУ смотрит.. почему ВО до сих пор не забанен... ? вчера c Катенькой 2 в теме про украинские БТРы флиртовать пытался оказалась мужик да и еще ранее забаненый на ВО laughing
            vorobey
            1. himRa Сегодня, 19:19
              Цитата: vorobey
              вчера c Катенькой 2 в теме про украинские БТРы флиртовать пытался оказалась мужик да и еще ранее забаненый на ВО

              Не хотелось бы давить на мозоль,НО свидетели имеются! wassat hi
              А если серьезно то:
              перевести,оцифровать тех.документацию на мову не такое простое дело!а если принять во внимание что изделие устарело и переспектива кооперации с Россией отсутствует то и неимеет смысла ...ПМСМ
              himRa
              1. vorobey Сегодня, 21:19
                Цитата: himRa
                перевести,оцифровать тех.документацию на мову не такое простое дело!а если принять во внимание что изделие устарело и переспектива кооперации с Россией отсутствует то и неимеет смысла ...ПМСМ


                vorobey
  9. Ibn Shamai Сегодня, 18:10
    Щас Петруха быстренько Южмаш прихватизирует, раз там баблом запахло!!!!!!!!
    Ibn Shamai
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:13
    Резкий минус такому неумному решению, свое производство убиваем в угоду политическим амбициям.Пускай долги вернут нам, сменят власть, перестреляют нациков, восстановят порушенное на Донбассе-только после этого можем подумать стоит ли вести с ними серьезные разговоры.
    Изгоняющий либероидов
    1. himRa Сегодня, 18:28
      Одно слово капиталисты! wassat
      himRa
  11. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 18:16
    и смех и грех..
    alibabaewitch.vasilij2018
  12. Старый26 Сегодня, 18:38
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Резкий минус такому неумному решению, свое производство убиваем в угоду политическим амбициям.Пускай долги вернут нам, сменят власть, перестреляют нациков, восстановят порушенное на Донбассе-только после этого можем подумать стоит ли вести с ними серьезные разговоры

    Не вдаваясь в достоверность этой информации и в возможность исполнения заказа Южмашем все же стоит заметить, что никакое свое производство мы этим заказом не убиваем. Напротив, не будет простаивать несколько лет "Морской старт". А свое производство, с чего оно будет простаивать?
    Аналога "Зениту" мы пока не выпускаем. Для того, чтобы создать тот же "Сункар" понадобится несколько лет, ранее 2020-2025 изделие вряд ли будет использоваться. Предстоит не просто создать новую ракету, но и испытать ее. Сколько на это уйдет - мы не знаем.
    "Ангара" вообще не подходит для "Морского старта" и даже то, что на 2021 планируют (?) запуск "Ангары-5М" с Восточного ничего в деле использования "Морского старта не меняет

    Цитата: ДэнСабака
    так разрабатывают же.... как раз на основе "зенита".... "Ангара" называется....
    хотя, понимаю, что время не ждёт, надо ковать, не отходя от кассы

    "Ангара" не разрабатывается на основе "Зенита"
    Старый26
    1. vorobey Сегодня, 18:49
      Цитата: Старый26
      Напротив, не будет простаивать несколько лет "Морской старт". А свое производство, с чего оно будет простаивать?


      Ине кажется тут еще один нюанс есть.. S7 Российская все же компания... и ввязаласьона туда как инвестор.. похоже активы начинают уже дербанить и наши бронируют лакомые куски первыми..
      vorobey
      1. sabakina Сегодня, 20:29
        Саш, если тебе в сельпо, по указанию участкового не продают водку, ты что делаешь? Правильно, посылаешь соседку. Не, не туда, а в сельпо.
        sabakina
  13. sgazeev Сегодня, 18:41
    В ракетно-космической корпорации "Энергия" не верят в возможность производства украинским предприятием "Южмаш" ракет-носителей для международных проектов Sea Launch ("Морской старт") и Land Launch ("Наземный старт").
    Подозреваю проект "междугородний",а не международный.Пусть потешатся.
    sgazeev
  14. bmv04636 Сегодня, 18:44
    Различные модификации РН «Зенит» производились в условиях российско-украинского технологического взаимодействия на производственном объединении «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Южмаш) в Днепропетровске, при этом 70 % комплектующих, включая маршевые ЖРД РД-171М (НПО «Энергомаш») и разгонные блоки ДМ-SL и ДМ-SLБ (РКК «Энергия»), изготавливались на российских предприятиях. Ориентировочная стоимость одного носителя 1,2—1,4 млрд. рублей (по состоянию на 2013 год и без учёта цены пусковых услуг).[9]

    С 2015 производство ракет «Зенит» приостановлено.[10]
    bmv04636
  15. Нормаль ок Сегодня, 18:48
    [quote=cniza]Долги Южмаша Украине[/quote]
    Уже списали. Вот официальное заявление Южмаша:
    "По результатам рассмотрения в сессионном зале Верховной Рады Украины 23 марта был принят Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовом оздоровлении государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова». Этим законом реструктуризирована задолженность предприятия перед Минфином, что позволит использовать оборотные средства для обеспечения стабильной работы ЮЖМАШа при выведении его из кризиса и восстановлении рентабельности производства".
    Полный текст, на официальном сайте Южмаша:[media=http://www.yuzhmash.com/presscenter
    /news/new?id=279][/quote]
    Нормаль ок
  16. afrikanez Сегодня, 19:24
    И на хрена S7 хохлятский "баян"??? К тому S7 под российской юрисдикцией. Скоро деньги затмят всё понятие о логике, лишь бы прибыль...
    afrikanez
  17. Старый26 Сегодня, 20:18
    Цитата: afrikanez
    И на хрена S7 хохлятский "баян"??? К тому S7 под российской юрисдикцией. Скоро деньги затмят всё понятие о логике, лишь бы прибыль...

    Если вы купили плавучий космодром за весьма нехилые бабки, что вы будете делать (как владелец)
    1. Возместить деньги, вложенные в эту покупку и при этом платить государству отнюдь не копеечные налоги, но при этом заказать носители на Украине, пока своего нет Или
    2. С гордым видом откажитесь от закупок ракет на Украине, и будете в нечение нескольких лет тратить деньги на поддержание комплекса в рабочем состоянии и не получать прибылей и не стараться возместить деньги, вложенные в покупку?

    Какой из вариантов вы выбираете?
    Старый26
  18. Cannonball Сегодня, 20:32
    Интересно, что за зверь "Ангара А5М"?
    Cannonball
  19. Екатерина II Сегодня, 20:52
    27 сентября 2016 года в мексиканском городе Гвадалахара, в рамках IAC-2016 подписан контракт о покупке «S7 Group» у РКК «Энергия» имущественного комплекса «Морской старт"
    А В этот же день, 27 сентября 2016 года компания S7 купила плавучий космодром «Одиссей», всё оборудование к нему и наземную базу в порту Лонг-Бич около Лос-Анджелеса
    20 февраля 2017 года было объявлено о том, что ООО "С7 космические транспортные системы" получило лицензию на осуществление космической деятельности в России, став первой российской коммерческой компанией имеющей право предоставлять международные космические услуги.
    Российская компания с американской пропиской. Нормальный частный бизнес. С учетом списания долгов и ценой.
    Стол то под Зениты.
    Екатерина II
  20. Старый26 Сегодня, 20:59
    Цитата: Cannonball
    Интересно, что за зверь "Ангара А5М"?

    А ХЗ. Впервые слышу
    Старый26
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