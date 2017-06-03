Южмаш возобновляет выпуск РН «Зенит-3SL» для РФ

Проще им полететь на метле, чем на ракете без российских двигателей.

3 июня Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный. Первый старт тяжелой ракеты "Ангара А5М с космодрома "Восточный" запланирован на 2021 год.