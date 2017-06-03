Южмаш возобновляет выпуск РН «Зенит-3SL» для РФ
Как сообщило днепропетровское ГП «ПО Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова», 28 апреля текущего года был заключен контракт между предприятием и компанией S7 Sea Launch Limited, предусматривающий выпуск и поставку 12 ракет-носителей серии «Зенит» для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт». В их рамках осуществляется исследование и использование космоса в мирных целях. В настоящее время в производстве находятся две ракеты модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».
S7 Group является российским холдингом, включающим в себя десять компаний, занимающихся организацией и выполнением авиаперевозок, путешествий, техническим обслуживанием воздушных судов, обучением авиационного персонала. В его состав входит также компания, основной деятельностью которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. Группа компаний S7 в 2016 году выкупила космодром «Морской старт» у корпорации «Энергия».
Как полагает руководство Южмаша, поставки «Зенитов» дают возможность выйти из глубокого кризиса, наблюдающегося с 2013 года в результате обвального сокращения объемов производства.
Утверждается, что за последние три года удалось сформировать портфель основных заказов, сделанных компаниями США, Италии, Индии, Кореи и др., на 350 млн. долл. Ключевой целью предприятия, призванной наладить стабильную работу, является его акционирование и поиск стратегического инвестора.
В российской ракетно-космической корпорации "Энергия" достаточно пессимистично оценили заявление руководства Южмаша.
- пояснил генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
РН "Зенит-3SL" создана на основе двухступенчатой РН "Зенит-2" разработки ГП "КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш", разгонный блок ДМ-SL разработан и производится в российском РКК "Энергия".
В продолжение космической темы, укажем, что, со слов Дмитрия Рогозина, первый запуск российской "Ангары А5М" предполагается в 2021 году.
S7 Group является российским холдингом, включающим в себя десять компаний, занимающихся организацией и выполнением авиаперевозок, путешествий, техническим обслуживанием воздушных судов, обучением авиационного персонала. В его состав входит также компания, основной деятельностью которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. Группа компаний S7 в 2016 году выкупила космодром «Морской старт» у корпорации «Энергия».
Как полагает руководство Южмаша, поставки «Зенитов» дают возможность выйти из глубокого кризиса, наблюдающегося с 2013 года в результате обвального сокращения объемов производства.
Утверждается, что за последние три года удалось сформировать портфель основных заказов, сделанных компаниями США, Италии, Индии, Кореи и др., на 350 млн. долл. Ключевой целью предприятия, призванной наладить стабильную работу, является его акционирование и поиск стратегического инвестора.
В российской ракетно-космической корпорации "Энергия" достаточно пессимистично оценили заявление руководства Южмаша.
Проще им полететь на метле, чем на ракете без российских двигателей.
- пояснил генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
РН "Зенит-3SL" создана на основе двухступенчатой РН "Зенит-2" разработки ГП "КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш", разгонный блок ДМ-SL разработан и производится в российском РКК "Энергия".
В продолжение космической темы, укажем, что, со слов Дмитрия Рогозина, первый запуск российской "Ангары А5М" предполагается в 2021 году.
3 июня Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный. Первый старт тяжелой ракеты "Ангара А5М с космодрома "Восточный" запланирован на 2021 год.
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