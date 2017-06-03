Состояние бывшего Волгоградского тракторного завода
Согласно информации блога bmpd , исполнительный директор ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ» (бывший Волгоградский тракторный завод) Физули Сейфедов рассказал о состоянии предприятия.
Волгоградская производственная площадка Концерна «Тракторные заводы» включает в себя специальное конструкторское бюро, являющееся головным в России по созданию военной техники для ВДВ, подразделения основного и вспомогательного производства, на которых работают 1800 чел. Основная выпускаемая ими продукция представлена гусеничными бронированными машинами БМД-4М , комплектующими для БТР-МДМ («Ракушка»), запчастями к БМД-2. Развертывание производства запчастей к БМД-4М запланировано на текущий год.
По итогам 2016 года объемы производства выросли в 4 раза. В текущем году предполагается увеличить их в 2 раза. Полная загрузка предприятия ожидается в ближайшие несколько лет. Параллельно осуществляются перспективные опытно-конструкторские работы в интересах военного ведомства, которые в перспективе обеспечат доход. В прошедшем году были изготовлены опытные образцы модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1». Ведутся ОКР по созданию шасси различного назначения – для перспективного самоходного артиллерийского орудия; для мобильного авиадесантируемого комплекса радио- и радиотехнической разведки, для станции радиоэлектронной борьбы; для машин управления огнем артиллерии, для машин управления ПВО.
Производство всей гражданской продукции передано на другие предприятия Концерна: машкомплекты и запчасти для АГРОМАШ 90ТГ – в ОАО «Промтрактор», оросительные системы – в ЗАО «Промтрактор-Вагон».
Волгоградская производственная площадка Концерна «Тракторные заводы» включает в себя специальное конструкторское бюро, являющееся головным в России по созданию военной техники для ВДВ, подразделения основного и вспомогательного производства, на которых работают 1800 чел. Основная выпускаемая ими продукция представлена гусеничными бронированными машинами БМД-4М , комплектующими для БТР-МДМ («Ракушка»), запчастями к БМД-2. Развертывание производства запчастей к БМД-4М запланировано на текущий год.
По итогам 2016 года объемы производства выросли в 4 раза. В текущем году предполагается увеличить их в 2 раза. Полная загрузка предприятия ожидается в ближайшие несколько лет. Параллельно осуществляются перспективные опытно-конструкторские работы в интересах военного ведомства, которые в перспективе обеспечат доход. В прошедшем году были изготовлены опытные образцы модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1». Ведутся ОКР по созданию шасси различного назначения – для перспективного самоходного артиллерийского орудия; для мобильного авиадесантируемого комплекса радио- и радиотехнической разведки, для станции радиоэлектронной борьбы; для машин управления огнем артиллерии, для машин управления ПВО.
Производство всей гражданской продукции передано на другие предприятия Концерна: машкомплекты и запчасти для АГРОМАШ 90ТГ – в ОАО «Промтрактор», оросительные системы – в ЗАО «Промтрактор-Вагон».
Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/volgogradskoe_predpriyatie_traktornykh_zavodov_poluchilo_dolgosrochnyy_gosoboronzakaz/?sphrase_id=4346086 ; http://bmpd.livejournal.com/1691877.html
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