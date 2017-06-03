21:26 03 июня

Состояние бывшего Волгоградского тракторного завода

Согласно информации блога bmpd , исполнительный директор ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ» (бывший Волгоградский тракторный завод) Физули Сейфедов рассказал о состоянии предприятия.

Волгоградская производственная площадка Концерна «Тракторные заводы» включает в себя специальное конструкторское бюро, являющееся головным в России по созданию военной техники для ВДВ, подразделения основного и вспомогательного производства, на которых работают 1800 чел. Основная выпускаемая ими продукция представлена гусеничными бронированными машинами БМД-4М , комплектующими для БТР-МДМ («Ракушка»), запчастями к БМД-2. Развертывание производства запчастей к БМД-4М запланировано на текущий год.

Состояние бывшего Волгоградского тракторного завода



По итогам 2016 года объемы производства выросли в 4 раза. В текущем году предполагается увеличить их в 2 раза. Полная загрузка предприятия ожидается в ближайшие несколько лет. Параллельно осуществляются перспективные опытно-конструкторские работы в интересах военного ведомства, которые в перспективе обеспечат доход. В прошедшем году были изготовлены опытные образцы модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1». Ведутся ОКР по созданию шасси различного назначения – для перспективного самоходного артиллерийского орудия; для мобильного авиадесантируемого комплекса радио- и радиотехнической разведки, для станции радиоэлектронной борьбы; для машин управления огнем артиллерии, для машин управления ПВО.



Производство всей гражданской продукции передано на другие предприятия Концерна: машкомплекты и запчасти для АГРОМАШ 90ТГ – в ОАО «Промтрактор», оросительные системы – в ЗАО «Промтрактор-Вагон».

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/volgogradskoe_predpriyatie_traktornykh_zavodov_poluchilo_dolgosrochnyy_gosoboronzakaz/?sphrase_id=4346086 ; http://bmpd.livejournal.com/1691877.html
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. cniza Сегодня, 17:46
    По итогам 2016 года объемы производства выросли в 4 раза. В текущем году предполагается увеличить их в 2 раза.


    Очень напрягает , но если это так... Успехов.
    cniza
    1. МПК105 Сегодня, 17:52
      Да о чём статья-ни о чём,ибо нет Завода больше...Как и в моём городе НЕТ ЗАВОДОВ больше,от слова-СОВСЕМ...
      МПК105
      1. g1v2 Сегодня, 18:03
        Если завода нет, то кто интересно поставил в прошлом году два батальонных комплекта бмд-4м и Ракушек частям вдв ? belay И в этом обещают не меньше ?
        Волгоградский тракторный завод становится основным производителем техники для ВДВ . Его по сути к ним прикрепили. Линейка техники для вдв еще формируется , но совершенно точно , что она будет в себя включать много чего , кроме бмд-4м и Ракушек. Тч рост производства завода вполне ожидаем. Связь простая . Есть заказы - есть производство. Нет заказов - нет производства. Сейчас заказы для ВДВ есть и в ближайшее время их меньше не будет. soldier
        g1v2
        1. Терский Сегодня, 18:42
          Цитата: g1v2
          Волгоградский тракторный завод становится основным производителем техники для ВДВ

          Судя по видео как на его территории "многолюдно" весь коллектив завода занят выполнением "массовых" заказов yes . А по состоянию промышленных помещений и цехов, съемки велись не в 2016, а в 1942 soldier
          Терский
          1. vorobey Сегодня, 19:14
            Цитата: Терский
            . А по состоянию промышленных помещений и цехов, съемки велись не в 2016 а в 1942


            Витя ты зря так... laughing

            Сталинградский тракторный выпускал и ремонтировал танки вплоть до того момента, когда линия фронта подошла к заводским цехам. 5 октября 1942 года в соответствии с приказом Наркомата тяжелой промышленности (НКТП) все работы на СТЗ были прекращены, а оставшиеся рабочие эвакуированы.

            кстати сталинградские тридцатьчетверки были самыми узнаваемыми на фронте..
            vorobey
            1. Терский Сегодня, 19:57
              Цитата: vorobey
              Витя ты зря так...

              Саня, это не Витя зря, это зря тот кто рукоЙводит этим заводом.
              Цитата: vorobey
              Сталинградский тракторный выпускал и ремонтировал танки вплоть до того момента, когда линия фронта подошла к заводским цехам. 5 октября 1942 года

              yes Вот как раз это я и отметил в своем комменте. Сердце кровью обливается, развалить ума хватило, а теперь рапортуют о том что ещё не все и не до конца. При таких площадях -1800 человек персонала , охренеть wassat .
              Терский
              1. osoboye_mneniye Сегодня, 20:55
                дык главное - отрапортовать.
                Если бы видео не выложили, то я, как человек доверчивый, за чистую монету принял бы..
                osoboye_mneniye
          2. Был Мамонт Сегодня, 21:06
            Цитата: Терский
            Судя по видео... .

            Показал Ваше видео жене. Изумление:"Не может быть!" Она практику проходила на Волгоградском тракторном будучи студентом. Работала сразу на нескольких токарных станках.
            А отец там же сражался. Стал коммунистом и первое офицерское звание получил от лично Чуйкова там же. Мечтал приехать в Волгоград, не судьба. Уже давно его нет в живых, не видит , что мы со страной сотворили.
            Был Мамонт
          3. Верба Сегодня, 21:17
            Цитата: Терский
            Судя по видео как на его территории "многолюдно" весь коллектив завода занят выполнением "массовых" заказов . А по состоянию промышленных помещений и цехов, съемки велись не в 2016, а в 1942

            Это чтобы враги новые технологии не спёрли ,новейшие оборудование под старое замаскировали ............)))
            Верба
        2. iliitchitch Сегодня, 18:43
          Цитата: g1v2
          Линейка техники для вдв еще формируется , но совершенно точно , что она будет в себя включать много чего , кроме бмд-4м и Ракушек.


          Эт "для диванов" смс-ка . Работа идёт .
          10% от бюджета полосатого их хотелки сдерживает ВПК , не считая нато(!) , и ещё свои условия выставляют , да-а . А если кто-то недоволен , то .
          Пальца в ризетку не суйте , товарищи . am Развелось тут опять Великих , не протолкнёшься . Где , ёлы-палы , евровежливость ? Где , ёлы-палы , вежливые ковбои ? Опять всему учить , неразумных , да-а , уже скучно как-то . angry Клинт Иствуд , часом не внук русской бабашки , а ? Мы так тоже любим , от бедра-то . laughing
          iliitchitch
          1. Александр романов Сегодня, 19:44
            Цитата: iliitchitch
            Пальца в ризетку не суйте , товарищи . Развелось тут опять Великих , не протолкнёшься . Где , ёлы-палы , евровежливость ? Где , ёлы-палы , вежливые ковбои ?

            Пардон,но пить нужно в меру уважаемый
            Александр романов
      2. Владимир16 Сегодня, 18:04
        В каком цеху они собирают?
        https://youtu.be/pmQz8BkqMZc
        Это не во время Сталинградской битвы снято. В то время завод работал и танки выпускал. Это пару лет назад.
        Кто подскажет на какой секунде можно увидеть цех по сборке?
        Владимир16
      3. himRa Сегодня, 18:08
        Производство всей гражданской продукции передано на другие предприятия Концерна: машкомплекты и запчасти для АГРОМАШ 90ТГ – в ОАО «Промтрактор», оросительные системы – в ЗАО «Промтрактор-Вагон».

        Ну и статья об этом примерно говорит,ездить будем на "китайских" одноразовых тракторах,например ихние грузовики 150 тыщ не ходют!
        himRa
      4. vorobey Сегодня, 18:58
        Цитата: МПК105
        Да о чём статья-ни о чём,ибо нет Завода больше...Как и в моём городе НЕТ ЗАВОДОВ больше,от слова-СОВСЕМ...


        Гляяя... завода нет а БМД и спруты выпускают...

        а внимательно прочли? цитата... Производство всей гражданской продукции передано на другие предприятия Концерна: машкомплекты и запчасти для АГРОМАШ 90ТГ – в ОАО «Промтрактор», оросительные системы – в ЗАО «Промтрактор-Вагон».
        vorobey
        1. Александр романов Сегодня, 19:21
          Цитата: vorobey
          Гляяя... завода нет а БМД и спруты выпускают...

          Цитата: vorobey
          Гляяя... завода нет а БМД и спруты выпускают...

          Саня,тебе привет от Руслан 67,мы с ним в скаипе наслаждаемся крымскими винами wink wink
          Александр романов
          1. vorobey Сегодня, 19:33
            Цитата: Александр романов
            Саня,тебе привет от Руслан 67,мы с ним в скаипе наслаждаемся крымскими винами


            шоб у вас изжога началась.. эгоисты.. am Привет... Русик не слушай Романова .. Крымские вина уже не те... Бывало берешь бутылку Алеатико .. голова ясная а ноги двигаться не хотят.. в 15 годе допрос устроил в фирменном магазине массандровском.. они и слыхом не слышали про такое.. ну... и шо пьете ..у роды .. без меня.. слюна уже пошла.. laughing drinks
            vorobey
            1. Александр романов Сегодня, 19:37
              Цитата: vorobey
              ну... и шо пьете ..

              У Руслана название ,обещал написать в скаипе,а у меня ,толи Монтел ,толи Монтул. Я уже вторую сегодня договариваю.Красное полусладкое
              Цитата: vorobey
              шоб у вас изжога началась.. эгоисты

              Мне завтра ,уже сегодгя на работу.Потму советь имеи.
              Даваи Саня,за развалины заводов которых нет
              Александр романов
              1. vorobey Сегодня, 19:46
                Цитата: Александр романов
                Даваи Саня,за развалины заводов которых нет


                тогда уж и за Крымские развалины... laughing

                из вин Крымских рекомендую только массандру и авторские под бахчисараем завод есть забыл поселок..
                vorobey
                1. Александр романов Сегодня, 19:48
                  Цитата: vorobey
                  из вин Крымских рекомендую только массандру и авторские под бахчисараем завод есть забыл поселок..

                  Саня,покупаем,шо есть в магазине.До ДВ не всё доходит,шо хочу.
                  Украинцы АУ,у меня на бутылке написано "РУССКИЙ КРЫМ" Шах и Мат вам!
                  Александр романов
                  1. Екатерина II Сегодня, 20:32
                    Цитата: Александр романов
                    Украинцы АУ,у меня на бутылке написано "РУССКИЙ КРЫМ" Шах и Мат вам!

                    да мало что там написано...мы вообще не пьем алкогольное--вредно.
                    Трудно поверить что в названиях даже при Украине было бы написано "Украинский Крым" в качестве торговой марки(еще есть Старый Крым)
                    Екатерина II
                    1. vorobey Сегодня, 21:08
                      Цитата: Екатерина II
                      да мало что там написано...мы вообще не пьем алкогольное--вредно.


                      все... я умер.. горилка безалкогольная... содержание спирта о%... торговая марка запатентована.. все .. не примазываться.. это я придумал.. нужен инвестор.. вода моя..
                      vorobey
            2. Терский Сегодня, 19:48
              Цитата: Александр романов
              наслаждаемся крымскими винами

              Цитата: vorobey
              шоб у вас изжога началась.. эгоисты..

              laughing Всё верно, страна в опасности, а они крымские вина смакуют . Привет, Сани! В прошлом году подарили бутылку вот такого Еще не дегустировал no , может зря придерживаю... recourse
              Терский
              1. vorobey Сегодня, 20:28
                Цитата: Терский
                Цитата: Александр романов
                наслаждаемся крымскими винами

                Цитата: vorobey
                шоб у вас изжога началась.. эгоисты..

                laughing Всё верно, страна в опасности, а они крымские вина смакуют . Привет, Сани! В прошлом году подарили бутылку вот такого Еще не дегустировал no , может зря придерживаю... recourse


                белое дессертное.. такое лучше с супругой в интимной обстановке .. на праздник.. придержи .. дождись случая когда накосячишь.. laughing
                vorobey
              2. Владимирец Сегодня, 20:31
                Цитата: Терский
                а они крымские вина смакуют

                Для этого и Крым оккупировали, чего там ещё взять. laughing
                Владимирец
                1. vorobey Сегодня, 21:04
                  Цитата: Владимирец
                  Цитата: Терский
                  а они крымские вина смакуют

                  Для этого и Крым оккупировали, чего там ещё взять. laughing


                  Ну тогда я еще могу понять боязнь европейцев и наглосаксов... виски и коньяки, вина все под угрозой... но прибалты.. recourse request laughing
                  vorobey
                  1. Владимирец Сегодня, 21:09
                    Цитата: vorobey
                    но прибалты

                    Саня, рижский бальзам, не? what
                    Владимирец
                    1. vorobey Сегодня, 21:15
                      Цитата: Владимирец
                      Саня, рижский бальзам, не?


                      не напоминай... am рейс Москва Владивосток... март месяц.. 8 часов лета .. 95 год.. две мумии так набальзамировались.. еще стюардесса девченка молодая попалась общительная... вылетали +10 в Москве было, в Артеме приземляемся а голос за кадром сообщает за бортом минус16.. а мы после Крыма уже по летнему одеты... ну мы через нее ще по паре бутылок (если это бутылкой назвать можно) этого пойла с собой laughing laughing
                      vorobey
                      1. Владимирец Сегодня, 21:20
                        Цитата: vorobey
                        рейс Москва Владивосток... март месяц.. 8 часов лета .. 95 год.. две мумии так набальзамировались.. еще стюардесса девченка молодая попалась общительная... вылетали +10 в Москве было, в Артеме приземляемся а голос за кадром сообщает за бортом минус16.. а мы после Крыма уже по летнему одеты... ну мы через нее ще по паре бутылок (если это бутылкой назвать можно) этого пойла с собой

                        Есть, что вспомнить, детям рассказать нечего. laughing
                        Владимирец
      5. vovanpain Сегодня, 19:02
        Цитата: МПК105
        Да о чём статья-ни о чём,ибо нет Завода больше...Как и в моём городе НЕТ ЗАВОДОВ больше,от слова-СОВСЕМ...

        Леша ты из Волгограда?А вот про твой город верю глазам очевидца. yes
        vovanpain
        1. Арон Заави Сегодня, 19:07
          Цитата: vovanpain
          Цитата: МПК105
          Да о чём статья-ни о чём,ибо нет Завода больше...Как и в моём городе НЕТ ЗАВОДОВ больше,от слова-СОВСЕМ...

          Леша ты из Волгограда?А вот про твой город верю глазам очевидца. yes

          Нет завода , как такого . Два года назад был на его территории с друзьями.
          Арон Заави
          1. vorobey Сегодня, 19:16
            Цитата: Арон Заави
            Нет завода , как такого . Два года назад был на его территории с друзьями.


            зачет... поэтому и нет завода.. wassat
            vorobey
            1. Арон Заави Сегодня, 20:11
              Цитата: vorobey
              Цитата: Арон Заави
              Нет завода , как такого . Два года назад был на его территории с друзьями.

              зачет... поэтому и нет завода.. wassat

              Ну извени.
              Арон Заави
              1. vorobey Сегодня, 20:29
                Цитата: Арон Заави
                Ну извени.


                да че там.. laughing
                vorobey
                1. sabakina Сегодня, 20:44
                  Мдя....Мёртвое море россияне убили только одной мыслью. Что будет с Израилем, когда русские туда придут пешком....
                  sabakina
        2. МПК105 Сегодня, 19:21
          ПРИВЕТ!!!!!!!!!! hi А Ты был в Бузулуке??????????-
          МПК105
          1. Александр романов Сегодня, 19:39
            Цитата: МПК105
            А Ты был в Бузулуке??????????-

            В 19 веке я в Бузулуке не был.Говорю честно
            Александр романов
          2. Владимирец Сегодня, 19:43
            Цитата: МПК105
            был в Бузулуке

            Зачет, в Бузулуке я не был, во Владимире сегодня был, отвез на ярмарку рыбу соленую, корзины и кое-что из скобяных изделий. Сфоткал по дороге. yes
            Владимирец
      6. Александр романов Сегодня, 19:20
        Цитата: МПК105
        Да о чём статья-ни о чём,ибо нет Завода больше.

        Если нет заводов,то где же танки и БМП с БТРами делают ??? Я может в другой стране живу.
        Александр романов
        1. sabakina Сегодня, 20:55
          Цитата: Александр романов
          Цитата: МПК105
          Да о чём статья-ни о чём,ибо нет Завода больше.

          Если нет заводов,то где же танки и БМП с БТРами делают ??? Я может в другой стране живу.

          Ну, если раскинуть мозгами.....то да! Кстати, я тоже. Правда как это называется не знаю.
          sabakina
          1. vorobey Сегодня, 21:06
            Цитата: sabakina
            Цитата: Александр романов
            Цитата: МПК105
            Да о чём статья-ни о чём,ибо нет Завода больше.

            Если нет заводов,то где же танки и БМП с БТРами делают ??? Я может в другой стране живу.

            Ну, если раскинуть мозгами.....то да! Кстати, я тоже. Правда как это называется не знаю.


            да ты ваще спалился по полной насчет ежей... tongue жируешь когда страна бедствует... оттого и не понимаешь.. lol
            vorobey
            1. sabakina Сегодня, 21:24
              Саш, я ежа отпустил. Потом он пришёл в гости вместе с белками, принесли орехов. Выпили по блюдцу чая. Белки хотели остаться, но я сказал, что жду прихода. Сказали, что зайдут после прихода. До сих пор, ни прихода, ни белок!
              sabakina
      7. AlexDARK Сегодня, 19:31
        Ну вот, кто вам за это платит то? Кто? А как иначе, когда человек такую ***** несет.
        Половина родственников на предприятиях трудится, друзья тоже. Тысячи человек на каждом производстве, оборудование много где современное, объемы и все такое. Я обобщенно, про все. А вы говорите ничерта нету. Можно эти слова скинуть на глупость, но нет, так и несет пропагандой, тупой и плоской.
        AlexDARK
        1. Александр романов Сегодня, 19:34
          Цитата: AlexDARK
          Ну вот, кто вам за это платит то? Кто? А как иначе, когда человек такую ***** несет.

          Это вы кому?
          Александр романов
          1. AlexDARK Сегодня, 19:35
            Это ответ товарищу "МПК", насчет того что в городе нет заводов вообще.
            AlexDARK
            1. Александр романов Сегодня, 19:46
              Цитата: AlexDARK
              Это ответ товарищу "МПК", насчет того что в городе нет заводов вообще.

              Мне Юрьевич говорил,что в его городе подвеску на дороге можно оставить.Долг выпытывал название города,а когда он сказал,я пошел в ютую и запросил покатушки по его городу. Мест ,где можно оставить подвеску по дороге не нашел.Н знаю почему
              Александр романов
              1. AlexDARK Сегодня, 19:54
                Ну, дороги, это беда общенациональная. К сожалению.
                AlexDARK
                1. sabakina Сегодня, 21:00
                  А нужны ли русскому дороги? belay
                  sabakina
                  1. vorobey Сегодня, 21:25
                    Цитата: sabakina
                    А нужны ли русскому дороги?


                    немножко не так...

                    vorobey
        2. illi Сегодня, 20:46
          Я с райцентра. У нас градообразующее предприятие ёкнуло и поменьше на ладан дышат. Так что помотался по вахтам и скажу что ролик сверху типичен для большинства предприятий. Они или прикрылись или сократили производство в разы(штучное производство) . Ну и оборонка не понацея для райцентра. Есть заказы неплохо живут нет сидят без денег. Тот же Курган где все наши БМП делают нищий город а он обл центр
          illi
      8. Mavrikiy Сегодня, 19:39
        Цитата: МПК105
        Да о чём статья-ни о чём,ибо нет Завода больше...Как и в моём городе НЕТ ЗАВОДОВ больше,от слова-СОВСЕМ...

        Было три богатыря ХТЗ, ВТЗ, ЧТЗ.....Приватизация и на ВТЗ аж 1800 человек трудится, а 30 000 за проходной на компиках читают хрень.
        Mavrikiy
        1. wef Сегодня, 20:36
          Цитата: Mavrikiy
          Было три богатыря ХТЗ, ВТЗ, ЧТЗ

          Был еще ЛТЗ, не богатырь но все же. Прекращение выпуска на АТЗ. Снижение выпуска на ВТЗ (1200 работающих).
          wef
      9. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:23

        6
        МПК105 Сегодня, 17:52 ↑ Новый
        Да о чём статья-ни о чём,ибо нет Завода больше...Как и в моём городе НЕТ ЗАВОДОВ больше,от слова-СОВСЕМ...

        Основная продукция: боевая машина десанта БМД-2 и БМД-3, боевая машина десанта командирская БМД-2К и БМД-3К, 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД», машина радиационной, химической и неспецифической бактериологической разведки ВДВ РХМ-5 (шасси и вооружение), запасные части к машинам.

        http://vmk.tplants.com/ru/products/
        DOCTOR ZLO
        1. illi Сегодня, 21:07
          Ну название завода как бы намекает что бмд побочный продукт. И когда на него молятся как на панацею знать не все так прекрасно. Что кадры сверху и демонстрируют. Для сборки десятка бмд не нужны гектары цехов. Уралвагонзавод как бы тоже в основном не танки делать должен но насколько мне известно с вагонами у них не все так радужно.
          illi
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:18
            illi Сегодня, 21:07 ↑
            Ну название завода как бы намекает что бмд побочный продукт. И когда на него молятся как на панацею знать не все так прекрасно. Что кадры сверху и демонстрируют. Для сборки десятка бмд не нужны гектары цехов.

            Так сейчас все предприятия в РФ молятся на госконтракты.
            Уралвагонзавод как бы тоже в основном не танки делать должен но насколько мне известно с вагонами у них не все так радужно.

            С Уралвагонзаводом все сложнее, он рамках конверсии наделал вагонов, которые никому оказались не нужны....
            Ну они привыкли с государством работать, а по изготовлению вагонам он в топ входит по РФ.
            DOCTOR ZLO
    2. Владимир16 Сегодня, 17:54
      Если в 15-году было произведено 1 штука, а в 16 4, то увеличение производства АЖ в 4 РАЗА!!!
      А ежели текущем году дадут на гора 8 машин, то вот вам и текущее ДВУКРАТНОЕ увеличение!!!
      Это были радужные представления... А ежели они (рапортующие) в кг измеряют? Допустим в 15 году вес произведенной конструкции составил 100кг, а в 16 уже 400, а в этом году будет 800 кг. И все это к примеру агрегаты одного до конца не собранного экземпляра продукции.
      Как-то все это духе рапортов времен Брежнева.
      Господа рапортующие можете сказать более конкретно - сколько штук выпущено военной техники? Или мои предположения о измерениях в кг верны?
      Владимир16
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 18:00
        Это только по БМД-4М: "В прошлом [2015] году мы сделали то, что было задано контрактом - пять штук, потом по просьбе замминистра обороны перед новым годом добавили к ним еще пять. И они ушли вовремя. В этом [2016] году у нас 144 штуки", - сообщил заместитель управляющего директора Конструкторского бюро приборостроения по направлению бронетехники Николай Хохлов.
        Юджин-Евгений
        1. андрей юрьевич Сегодня, 18:28
          По итогам 2016 года объемы производства выросли в 4 раза. В текущем году предполагается увеличить их в 2 раза. Полная загрузка предприятия ожидается в ближайшие несколько лет.
          оборонка... для небольшого города-спасение,где же всем "районным" оборонок взять....
          андрей юрьевич
          1. vorobey Сегодня, 19:03
            Цитата: андрей юрьевич
            "районным" оборонок взять...


            выпускайте, рогатины вилы и топры для партизан.. laughing шучу..
            vorobey
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:19
    Добрая, свежая лапша на уши обывателя. ..
    Изгоняющий либероидов
  3. Masya Masya Сегодня, 18:19
    Оптимистичненько так... дай то бог что бы все задуманное свершалось!
    Masya Masya
    1. МПК105 Сегодня, 18:31
      good Там ТАК ВСЁ ОПТИМИСТИЧНЕНЬКО,как на моих заводах Бузулукских-
      Ладно,я Тебе другое фото хотел выложить....- love love love love love love love
      МПК105
      1. Masya Masya Сегодня, 18:44
        такой милый... feel

        love love love
        Masya Masya
      2. himRa Сегодня, 18:44
        Акуратнее,друдишша tongue
        Это все таки виртуальный мир wink
        himRa
  4. himRa Сегодня, 18:33
    Цитата: Masya Masya
    Оптимистичненько так... !

    Хе,хе примерно так же оптимистично что
    стакан воды наполовину полон
    himRa
    1. Masya Masya Сегодня, 18:58
      стакан воды наполовину полон

      вы, же оказывается, тоже оптимист, про половину пустого стакана же не упомянули... wink
      Masya Masya
      1. sabakina Сегодня, 21:05
        Стакан на половину пустой, НО, если его перевернуть-будет наполовину полный.
        sabakina
        1. Masya Masya Сегодня, 21:17
          Стакан на половину пустой, НО, если его перевернуть-будет наполовину полный.

          выльется... вместе с оптимизмом... wink
          Masya Masya
  5. andrew 07 Сегодня, 18:45
    Хорошо если завод будет возрождаться. Эти заводы были гордостью Волгограда.
    andrew 07
  6. Selendis Сегодня, 19:51
    Сам тоже с Волгограда и он уже давно не город-герой Сталинград, нет уже производств, Тракторный хотят под коммерцию отдать, то ли торгушку открыть то ли офисный центр по слухам. Наш город теперь полон бухгалтеров, менеджеров, мерчендайзеров, бомжей на улицах (реформа социалки) и славится на всю Россию только дорогами (не в лучшую сторону)
    Selendis
    1. sabakina Сегодня, 21:10
      У нас был КСХИ, было опытное поле. Щас университет, поля нет, даже коров костромской породы нет. Зато есть ТЦ "Коллаж", Батуриной принадлежит.
      sabakina
  7. Рабинович_007 Сегодня, 20:01
    Так а прибыль какая, сколько рабочие получают.
    Рабинович_007
  8. Екатерина II Сегодня, 20:34
    беда конечно, с быв. заводами СССР.
    Екатерина II
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