Планы сдачи ВМФ РФ строящихся боевых кораблей
Согласно информации ТАСС , на полях Петербургского международного экономического форума глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил о планах сдачи военно-морскому флоту России строящихся боевых кораблей.
С его слов, вторая АПЛ проекта 885 «Ясень» в текущем году должна перейти к испытаниям, которые, скорее всего, займут еще одну навигацию. В ходе их проведения проверке подлежат работоспособность основных систем и эффективность установленного оборудования.
Как можно понять из речи А. Рахманова, модернизация подводных лодок проекта 949А "Антей" сопряжена с существенными затруднениями и ОСК не поддерживает данный фронт работ, хотя конечное решение зависит от военного ведомства.
Со слов замглавы военного ведомства Юрия Борисова, соответствующее решение принято. Минобороны планирует до 2025 года провести для ТОФ модернизацию 4 АПЛ типа "Антей", вооружив их ракетами "Калибр".
Кроме того, на лодке подлежит замене часть общесудового оборудования.
В настоящее время осуществляется модернизация АПЛ "Иркутск", планируется её выход (видимо, имелась ввиду сдача) в 2021 году.
Ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" начнется в 2018 году и займет ориентировочно два года. Соответствующее техническое задание минобороны уже выдало, однако оно не подлежит разглашению, как и стоимость работ.
Однако ситуацию прояснил источник "Интерфакса":
По всей видимости, модернизация в первую очередь будет связана с заменой 4-х котлов главной энергетической установки (ГЭУ). Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе. Обновлению также подлежат радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс.
Госиспытания фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", вступившие в настоящее время в финальную стадию, предполагается завершить летом. Неоднократный перенос сроков его передачи ВМФ происходил по вине двух основных поставщиков ОСК.
- пояснил А. Рахманов.
Третий корабль проекта 22350 "Адмирал Головко", по всей видимости, будет спущен на воду в 2017 году. С середины следующего года предполагается начать монтаж основных инструментов и агрегатов, догоняя сдвинутые графики.
ГЭУ производства компании "Сатурн", разрабатываемые для кораблей данной серии, в сравнении с украинскими будут обладать более высоким КПД и повышенными экономическими и энергетическими параметры. На текущий момент ОСК ожидают завершения полного цикла испытаний газотурбинного агрегата и редукторной установки.
Судя со слов А. Рахманова, он скептически относится к судебному разбирательству с Киевом по поводу непоставки оплаченных ГЭУ.
С его слов, вторая АПЛ проекта 885 «Ясень» в текущем году должна перейти к испытаниям, которые, скорее всего, займут еще одну навигацию. В ходе их проведения проверке подлежат работоспособность основных систем и эффективность установленного оборудования.
Как можно понять из речи А. Рахманова, модернизация подводных лодок проекта 949А "Антей" сопряжена с существенными затруднениями и ОСК не поддерживает данный фронт работ, хотя конечное решение зависит от военного ведомства.
По сути, это перестройка подлодки заново в существующем корпусе. Часто стоимость таких ремонтных работ начинает "подтягиваться" до стоимости нового изделия.
Со слов замглавы военного ведомства Юрия Борисова, соответствующее решение принято. Минобороны планирует до 2025 года провести для ТОФ модернизацию 4 АПЛ типа "Антей", вооружив их ракетами "Калибр".
Предусмотрен ремонт с модернизацией многоцелевых атомных подводных лодок 949-го проекта. Старые ракеты "Гранит" будут заменены на "Калибр", который хорошо показал себя в том числе в сирийском конфликте.
Кроме того, на лодке подлежит замене часть общесудового оборудования.
По сути дела лодка в старом корпусе будет иметь новые качества.
В настоящее время осуществляется модернизация АПЛ "Иркутск", планируется её выход (видимо, имелась ввиду сдача) в 2021 году.
Ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" начнется в 2018 году и займет ориентировочно два года. Соответствующее техническое задание минобороны уже выдало, однако оно не подлежит разглашению, как и стоимость работ.
Однако ситуацию прояснил источник "Интерфакса":
При том, что ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" предполагается выполнить в минимальном объеме, на них планируется выделить до 50 млрд. руб. Много это или мало - очевидно, немного. 50 млрд. руб. - это немногим более 800 млн. долл. Ремонт и модернизация однотипного авианосца "Викрамадитья" для ВМС Индии обошлись оценочно в 2,3 млрд. долл.
По всей видимости, модернизация в первую очередь будет связана с заменой 4-х котлов главной энергетической установки (ГЭУ). Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе. Обновлению также подлежат радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс.
Госиспытания фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", вступившие в настоящее время в финальную стадию, предполагается завершить летом. Неоднократный перенос сроков его передачи ВМФ происходил по вине двух основных поставщиков ОСК.
Он станет новейшим боевым кораблем только тогда, когда все его основные комплексы и системы будут находиться в работоспособном состоянии и будут соответствовать тому техническому заданию, которое было выдано первоначально.
- пояснил А. Рахманов.
Третий корабль проекта 22350 "Адмирал Головко", по всей видимости, будет спущен на воду в 2017 году. С середины следующего года предполагается начать монтаж основных инструментов и агрегатов, догоняя сдвинутые графики.
ГЭУ производства компании "Сатурн", разрабатываемые для кораблей данной серии, в сравнении с украинскими будут обладать более высоким КПД и повышенными экономическими и энергетическими параметры. На текущий момент ОСК ожидают завершения полного цикла испытаний газотурбинного агрегата и редукторной установки.
Мы всегда будем настаивать на том, чтобы все оборудование, которое ставится на новые корабли, было испытано перед тем, как оно на них устанавливается.
Судя со слов А. Рахманова, он скептически относится к судебному разбирательству с Киевом по поводу непоставки оплаченных ГЭУ.
С учетом попрания всех возможных норм международного права украинской стороной, начиная от политических договоренностей и кончая экономическими, это, знаете ли, все равно что подать в суд на грозу, на изменившуюся погоду или ветер. На сегодняшний день президент России очень четко обозначил, что в стране создан центр морского газотурбиностроения, который и будет нашей основной опорной точкой для всех энергетических установок, которые мы будем использовать на своих кораблях.
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