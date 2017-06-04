07:17 04 июня

Серия терактов в Лондоне

Как сообщает новостное агентство lenta.ru , в ночь с субботы на воскресенье 4 июня белый микроавтобус совершил наезд на скопление людей из 20 человек, собравшихся на Лондонском мосту. Продолжив после этого движение, автомобиль проехал мост и вскоре остановился.

Серия терактов в Лондоне


Из машины выскочили три человека, со слов очевидцев, «южной внешности», вооруженные ножами. Применяя их, они напали на прохожих. Еще два инцидента произошли в районе Боро Маркет, совсем рядом (неизвестный, вооруженный ножом, напал на посетителей ресторана, из здания выносили тела жертв), и в Воксхолле, в 3-х км к юго-западу от Лондонского моста, близи штаб-квартиры британской разведки MI6. Свидетели происшествий указывают на многочисленные жертвы и звуки стрельбы.




Жителям и гостям города лондонская полиция рекомендует не выходить на улицы.

Как сообщается, пострадали несколько человек, есть жертвы, количество которых пока не установлено, но "больше чем один человек". Атаку осуществили пятеро террористов, как минимум двое из них были застрелены полицией.

Многие мировые лидеры в связи с обозначенными событиями выразили слова соболезнования. При этом Дональд Трамп отреагировал в своеобразной манере, выложил запись в Твиттер:

Нам нужно быть умными, бдительными и жёсткими. Нам нужны суды, чтобы вернуть нам свои права. Нам нужны запреты на въезд в качестве дополнительного уровня безопасности!


В лагере для беженцев, расположенном в общине Арншванг федеральной земли Бавария, 41-летний афганец взял 5-летнего мальчика из России в заложники и нанес ему ножом смертельное ранение. Он также тяжело ранил его мать. Прибывшие на место правоохранители открыли огонь и застрелили нападавшего.


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Комментарии 31

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  1. Ferdinant Сегодня, 05:28
    Вся мерзость творимая англичанами к ним и вернулась.
    Ferdinant
    1. matak4b Сегодня, 05:42
      Фердинанд, в такие минуты вам нужно закрыть свой грязный рот и просто выразить скорбь по невинно погибшим от рук исламофашистов
      matak4b
      1. Vita VKO Сегодня, 05:56
        Цитата: matak4b
        просто выразить скорбь по невинно погибшим от рук исламофашистов

        А где ваша скорбь по погибшим мирным жителям Ракки и Масула? Не говоря уже о том, что Британия в открытую использует и финансирует террористов всех мастей против России и Сирии. А бумеранг преступлений всегда возвращается. Жаль только, что страдают от это невиновные люди, а настоящие преступники скрываются за спиной охраны в бронированных лимузинов.
        Vita VKO
        1. matak4b Сегодня, 06:01
          VITA VKO, Жаль , что вы не владееете английским языком. Иначе вы бы могли зайти и посмотреть англоязычные форумы после терактов в России. Там лишь одна скорбь, никто никогда не пишет опусов, подобных Вашему. Почуствуйте разницу между нормальными людьми и собой.
          matak4b
          1. Cветлейший Сегодня, 06:22
            Цитата: matak4b
            Там лишь одна скорбь, никто никогда не пишет опусов,

            Сам пошутил, сам посмеялся...
            Cветлейший
          2. rotmistr60 Сегодня, 07:05
            Для matak4b
            Почуствуйте разницу между нормальными людьми и собой.

            А может вам лично и западу уже пора почувствовать, что в России живут нормальные люди. Такие как вы уже достали нас своими претензиями, недовольством, постоянными нравоучениями. Человек высказал свое мнение, а вы "сердобольный" начали его оскорблять. Мало того оскорбили всех кто живет в России.
            rotmistr60
        2. dorz Сегодня, 06:14
          Цитата: Vita VKO
          А где ваша скорбь по погибшим мирным жителям Ракки и Масула?

          Страдают простые работяги, а чиновники из Наты ездят в бронированных лимузинах и советуют провести по России "гуманитарный" ядерный удар. sad
          dorz
        3. лысова Сегодня, 06:49
          А у них своя правда, историю забывать - крест ставить на своём народе. Осуждая других, своих косяков не замечают.
          лысова
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 06:52
        Цитата: matak4b
        Фердинанд, в такие минуты вам нужно закрыть свой грязный рот и просто выразить скорбь по невинно погибшим от рук исламофашистов

        Он правильно все сказал...Путин запад в Мюнхене предупреждал "Вы еще не представляете, что вы натворили.."
        А это только начало господа толерасты..И слезы лить и вздыхать бесполезно, а лучше в Сирии нам помогли чертей мочить!
        ОТДЕЛ
      3. профессор Сегодня, 07:06
        Цитата: matak4b
        Фердинанд, в такие минуты вам нужно закрыть свой грязный рот и просто выразить скорбь по невинно погибшим от рук исламофашистов

        Присоединяюсь к вашему замечанию. Пляски на костях это от "большой духовности". Террор должен быть неприемлем не смотря на страну где он случается. Мои соболезнования Британии.
        профессор
  2. Б.Т.В. Сегодня, 05:35
    Бумеранг возвращается.
    Б.Т.В.
  3. Арон Заави Сегодня, 05:39
    "Это Путин виноват"(с) tongue
    Арон Заави
    1. matak4b Сегодня, 05:44
      Арон , я крайне огорчен и раздасадован Вашей реакцией. Крайне неподходящий повод для шуток. Мои соболезнования семьям погибших.
      matak4b
      1. Арон Заави Сегодня, 06:37
        Цитата: matak4b
        Арон , я крайне огорчен и раздасадован Вашей реакцией. Крайне неподходящий повод для шуток. Мои соболезнования семьям погибших.

        Погибших мне тоже жаль, но страну где почти половина избирателей голосуют за лейбористов во главе с Корби ,жалеть бессмысленно. Они обречены.
        Арон Заави
      2. Касым Сегодня, 07:07
        Мои соболезнования. Жаль ребенка и мать, которых в Баварии зарезали - нашел на ком "отыграться"! А в Лондоне непонятно пока. Может разборки какие - кидаться толпой с ножами ... как-то непонятно. Взяли одного, посмотрим что за дела.
        Матак, запад выпустил этого средневекового джина в 80-х, в Афгане. Затем Кавказ и ЦА. Думали, что смогут контролировать. А сколько наших людей положили, в одном Афгане 13 тыс. плюс раненые и калеки. И как им потом ждать сочувствия от нас? Страдать будут в первую очередь простой народ, а не те кто затевал все это. Согласитесь, что Арон где-то прав - они ведь на Россию и Путина все сваливают. Но мы то не овцы, у которых мозгов и памяти нет. Именно РФ смогла у себя этого джина обуздать, наверное единственная пока что. Властям на Западе надо бы с Москвой объединяться - а они что - козла отпущения нашли?! Им же об этом ВВП каждый день твердит - а они что делают!? Даже людей, которых РФ обозначила, не трогают (Бостон). Политики запада не хотят признавать угрозу у себя. Для нас очевиден дальнейший расклад - может одумаются наконец. Иначе тем Мэй и Меркель долго не усидеть. Как мы видим, эти теракты без всяких взрывчаток и чего-то запретного происходят - власти наверняка в шоке - ножи и авто не запретишь. И сколько таких еще на западе переселенцев? hi
        Касым
  4. НЕКСУС Сегодня, 05:41
    Как говорится-За что боролись на то и напоролись. Семьям пострадавших соболезную.
    НЕКСУС
  5. сибиралт Сегодня, 05:41
    Лента ру, как на источник, ссылается на сообщение лондонской полиции. Неужто лондонская полиция напрямую докладывает Ленте, так быстро, что и жертвы посчитать не успели.
    сибиралт
  6. Logall Сегодня, 05:48
    "Нам нужно быть умными, бдительными и жёсткими. Нам нужны суды, чтобы вернуть нам свои права. Нам нужны запреты на въезд в качестве дополнительного уровня безопасности!"
    США легче так говорить. Они океанами отгородились! Разворотили осинное гнездо и под воду! А в Лондоне целые районы.
    "Серия терактов в Лондоне"
    Ещё вчера про это писал. Они с ирландцами не разбирутся ни как. Потакая США полезли на бл.Восток. Имеют у себя террористические ячейки в виде Сирийских институтов свободы, поддерживают их.
    Разгребайте, дентльмены​! Разгребайте!
    hi
    Logall
  7. Logall Сегодня, 06:00
    А вчера спецслужбы шерстили в Германии и Великобритании. Даже англичане взрывчатку нашли. Значит была информация?
    Logall
  8. Горный стрелок Сегодня, 06:02
    Этот ужас не скоро смогут преодолеть. Соболезнования семьям невинно убиенных.
    Увы, джина выпустили из бутылки. Чтобы загнать его обратно, им нужен царь Соломон. Да Лондон - это не то место, где такие живут. Придётся менять СИСТЕМУ, а они - не готовы...
    Горный стрелок
    1. matak4b Сегодня, 06:07
      Стрелок , увы, вы правы. Законы на Западе( кроме Израиля и частично США) не позволяют эффективную борьбу с террором
      matak4b
      1. Горный стрелок Сегодня, 06:19
        Именно это я и имел ввиду. Радикализация определенной части населения, знакомой нам с вами породы, происходит ОЧЕНЬ БЫСТРО, и России, и Израилю это известно. Также нам известно, как тяжело бороться с этой нечистью, причём работа должна быть СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ, на всех уровнях, и БЕСПОЩАДНОЙ. Расслабленное гейропейство просто не готово к этому. Априори, их правовая система считает ВСЕХ добропорядочными гражданами, если не доказано обратное...
        Горный стрелок
        1. Туз Бубен Сегодня, 06:30
          Т.е судя по Вашему последнему предложению, у нас в России всех считают априори не дорог порядочным, и каждый должен порвать гузло, доказывая, что он не верблюд ?
          Туз Бубен
        2. Чёрный Сегодня, 06:32
          Цитата: Горный стрелок
          Априори, их правовая система считает ВСЕХ добропорядочными гражданами, если не доказано обратное...

          ...с небольшой поправочкой....если их взгляды НЕ затрагивают интересов правящих элит.....
          Чёрный
        3. Reptiloid Сегодня, 06:39
          Пардоньте!!!! mastak 4b!!!!! Вы о чём? Никакой терроризм не возможен без спонсирования его большим и сильным государством. Также есть у террористов технические средства ,инструктора, советники....Вспомните, какие страны больше всего ратовали за возможность выхода , отъезда террористов вместе с семьями? Ах, потерянная совершенноновая техника!!!!!.... досталась террористам!
          На самом деле, что жители Востока, что жители европейских стран-----для спонсоров терроризма----так расхожий материал.
          Сострадаю матери и мальчику из России. Сожалею о погибших.Их погубили не южане, а вполне белокожие спонсоры.
          Reptiloid
          1. Reptiloid Сегодня, 06:58
            matak 4b!!!! Сейчас увидел, что комп неправильно напечатал Ваше имя.Уже не исправить.
            Reptiloid
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 06:24
    ... и как ни прискорбно, но это не последние теракты...
    a.s.zzz888
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:32
    Это не теракты, ибо ландон не находится в Сирии, Египте, Ираке, Ливии, России. ..Это просто мигранты так "резвятся "!Выражать соболезнования стране -лицемерке не стану, пускай вспомнят как боевиков из Чични пригрели ! !Посеявший ветер пожнет бурю !!!
    Изгоняющий либероидов
  11. дирехтор Сегодня, 07:01
    Опять фэйк какой-то, как и с терактом в Манчестере.
    дирехтор
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 07:13
    Толерантная Европа.А ведь товарищ Сухов предупреждал-Восток,дело тонкое.Нет,похоже,уже в европе спецов по нему.Приютили на грудке своей разноцветной гадюку.Придёт время скоро-к нам прибегут за помощью.И к сожалению-придётся помогать.Чтоб себе спокойно жилось.Европа сама себя в тартарары скидывает с завидным постоянством.
    ВЕРЕСК
  13. gla172 Сегодня, 07:17
    ...за что боролись на то и напоролись...они сами выбрали этот путь ,а вы "господа""избранные" (с вашими "косяками")вообще бы лучше молчали и не привлекали к себе внимания.....
    gla172
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