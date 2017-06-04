"Серия терактов в Лондоне"

Нам нужно быть умными, бдительными и жёсткими. Нам нужны суды, чтобы вернуть нам свои права. Нам нужны запреты на въезд в качестве дополнительного уровня безопасности!

Как сообщает новостное агентство lenta.ru , в ночь с субботы на воскресенье 4 июня белый микроавтобус совершил наезд на скопление людей из 20 человек, собравшихся на Лондонском мосту. Продолжив после этого движение, автомобиль проехал мост и вскоре остановился.Из машины выскочили три человека, со слов очевидцев, «южной внешности», вооруженные ножами. Применяя их, они напали на прохожих. Еще два инцидента произошли в районе Боро Маркет, совсем рядом (неизвестный, вооруженный ножом, напал на посетителей ресторана, из здания выносили тела жертв), и в Воксхолле, в 3-х км к юго-западу от Лондонского моста, близи штаб-квартиры британской разведки MI6. Свидетели происшествий указывают на многочисленные жертвы и звуки стрельбы.Жителям и гостям города лондонская полиция рекомендует не выходить на улицы.Как сообщается, пострадали несколько человек, есть жертвы, количество которых пока не установлено, но "больше чем один человек". Атаку осуществили пятеро террористов, как минимум двое из них были застрелены полицией.Многие мировые лидеры в связи с обозначенными событиями выразили слова соболезнования. При этом Дональд Трамп отреагировал в своеобразной манере, выложил запись в Твиттер:В лагере для беженцев, расположенном в общине Арншванг федеральной земли Бавария, 41-летний афганец взял 5-летнего мальчика из России в заложники и нанес ему ножом смертельное ранение. Он также тяжело ранил его мать. Прибывшие на место правоохранители открыли огонь и застрелили нападавшего.