Борисов: в этом году Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52
В 2017 году в войска поступят 14 новых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», всего до 2020 года будет поставлено 50 таких машин, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.
Он сообщил также о намерении военного ведомства провести модернизацию «Аллигаторов» с учетом опыта их применения в Сирии.
По его словам, «были проведены работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" – очень хорошие результаты по эффективности, но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности».
Замминистра отметил, что эти вопросы уже были обсуждены с представителями промышленности. К настоящему времени намечены пути их решения.
Кроме того, Борисов сообщил о возможной закупке военным ведомством новых Ка-62.
Ка-62 – средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания. В конце мая совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.
В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года,сказал замминистра в ходе посещения авиазавода «Прогресс».
Он сообщил также о намерении военного ведомства провести модернизацию «Аллигаторов» с учетом опыта их применения в Сирии.
После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, мы обговаривали с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины,сказал Борисов.
По его словам, «были проведены работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" – очень хорошие результаты по эффективности, но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности».
Замминистра отметил, что эти вопросы уже были обсуждены с представителями промышленности. К настоящему времени намечены пути их решения.
Кроме того, Борисов сообщил о возможной закупке военным ведомством новых Ка-62.
Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо встанет на крыло и будет летать. Будем смотреть,сказал он.
Ка-62 – средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания. В конце мая совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.
Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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