12:19 04 июня

Борисов: в этом году Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52

В 2017 году в войска поступят 14 новых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», всего до 2020 года будет поставлено 50 таких машин, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.

Борисов: в этом году Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52


В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года,
сказал замминистра в ходе посещения авиазавода «Прогресс».


Он сообщил также о намерении военного ведомства провести модернизацию «Аллигаторов» с учетом опыта их применения в Сирии.

После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, мы обговаривали с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины,
сказал Борисов.

По его словам, «были проведены работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" – очень хорошие результаты по эффективности, но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности».

Замминистра отметил, что эти вопросы уже были обсуждены с представителями промышленности. К настоящему времени намечены пути их решения.

Кроме того, Борисов сообщил о возможной закупке военным ведомством новых Ка-62.

Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо встанет на крыло и будет летать. Будем смотреть,
сказал он.

Ка-62 – средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания. В конце мая совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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Комментарии 30

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  1. Горный стрелок Сегодня, 08:21
    Выше, дальше, сильнее. Все больше современных боевых машин в войсках, армия преображается, движки "заместили" ( привет "Моторсичу") - дальше - веселее. laughing
    Горный стрелок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:31
      Но это явно не серийное производство , а так партия..Для наших огромных территорий это капля в море!
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 08:47
        в этом году Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52

        Приветствую, Виталий. Полностью с тобой согласен. Судя по количеству выпускаемой продукции, эти вертолеты не завод делает, а промышленная артель
        рич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:57
          Цитата: рич
          в этом году Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52

          Приветствую, Виталий. Полностью с тобой согласен. Судя по количеству выпускаемой продукции, эти вертолеты не завод делает, а промышленная артель

          Доброе утро Дмитрий..! Лучше бы такие статьи не писали, позорище какое то... angry
          ОТДЕЛ
          1. рич Сегодня, 09:00
            Согласен. Даже на эскадрилью не натянуть. Вроде как, к примеру - 20 Ми-24 - 5 звеньев по 4 машины.
            рич
            1. Pirogov Сегодня, 09:36
              Цитата: рич
              Согласен. Даже на эскадрилью не натянуть. Вроде как, к примеру - 20 Ми-24 - 5 звеньев по 4 машины.

              Главное ,что Ка-52 всё же пойдут в войска ,а 14 вертушек это конечно мало но будем считать это началом.
              Pirogov
      2. RASKAT Сегодня, 09:06
        Интересно они прицельный комплекс будут модернизировать или Вихрь? Надеюсь все в месте, довели бы так дальность километров до 20-ти, как днем так и ночью.
        RASKAT
      3. Zaurbek Сегодня, 09:11
        У КАмова не было масштабных производств. Морская авиация не самый большой потребитель. Вот у Милевцев 2 завода на Ми-8/17 и 2 на Ми-24/35/28 и 1 на Ми-26...
        Zaurbek
        1. Outsmarted Сегодня, 10:18
          Большая часть Ми-24 построена на заводе стоящем сейчас Ка-52.
          Outsmarted
          1. 3officer Сегодня, 11:29
            Цитата: Outsmarted
            Большая часть Ми-24 построена на заводе стоящем сейчас Ка-52.

            Ми 24;2;26;28 строили в Ростове. "Ка" это как-бы конкурент.
            3officer
            1. Outsmarted Сегодня, 11:41
              Ростов Ми-24 на экспорт строил в основном. 2400 штук построено в Арсеньеве для армейской авиации до 1989 года. Потом перешли на ка-50
              Outsmarted
      4. strannik1985 Сегодня, 11:01
        У них заказ с 2011 по 2020 год на 140 машин, в войсках уже 107 Ка-52. Возможно эти 14 машин в составе этого контракта. Ещё 46 Ка-52К для Египта по контракту от 2015 года.
        strannik1985
    2. Maksus Сегодня, 11:46
      Да у Израиля апачей больше чем у нас современных ударных вертолётов, стыдно же...
      Maksus
      1. Muvka Сегодня, 11:58
        Давайте посчитаем. Приводите количество в Израиле. Только со ссылками.
        Muvka
  2. kolkulon Сегодня, 08:45
    Нахрен воякам ка62?Генералов на рыбалку катать?
    kolkulon
    1. Zibelew Сегодня, 08:55
      Цитата: kolkulon
      Нахрен воякам ка62?Генералов на рыбалку катать?
      Чем гонять полупустой ми8, лучше направить ка 62.
      Zibelew
    2. Zaurbek Сегодня, 09:12
      Заменить Ми-8, а Ми-8 на Ми-38...
      Zaurbek
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:54
    Все равно маловато будет! bully Нужно каждый год по тридцать машин минимум получать! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимирец Сегодня, 09:38
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Нужно каждый год по тридцать машин минимум получать!

      Я щетаю по 35! yes
      Владимирец
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:41
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Все равно маловато будет! bully Нужно каждый год по тридцать машин минимум получать! !!

      У нас всегда так в России, "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.." и две беды "дороги и дураки.." Вот первую проблему вертолетами могли бы решить ,массовым выпуском, а вторую 14 вертушек на всю страну....

      раньше так поступали!
      ОТДЕЛ
      1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 10:05
        Массовый выпуск это конечно прекрасно, но если быть реалистами а не фантазерами- то 14 а потом до 50 ( 50!) штук отличных новых вертолетов-- это очень хорошо. Особенно с новой управляемой ракетой, которая наконец станет по настоящему дальнобойной .
        За Родину , мать вашу ))
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:26
          Цитата: За Родину , мать вашу ))
          но если быть реалистами а не фантазерами-

          Ладно и на этом спасибо... hi
          ОТДЕЛ
  4. tomket Сегодня, 10:04
    Интересно, а в чем причина таких малых темпов? На заводе рабочих рук не хватает, двигателей нет, или "денег нет но вы держитесь"?
    tomket
    1. Outsmarted Сегодня, 10:14
      На заводе рук хватает. Построит хоть 50 в год. Не хватает комплектующих: двигателей редукторов авионики и т.д. Эта проблема всего нашего авиапрома. И как интересно минобороны собирается заказывать ка-62 если там начинка вся импортная.?
      Outsmarted
  5. Ken71 Сегодня, 10:42
    Зачем две линейки вертолетов. Богатые слишком или логистики от бога ?
    Ken71
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 11:30
    Цитата: Outsmarted
    На заводе рук хватает. Построит хоть 50 в год. Не хватает комплектующих: двигателей редукторов авионики и т.д. Эта проблема всего нашего авиапрома. И как интересно минобороны собирается заказывать ка-62 если там начинка вся импортная.?

    Как как да очень просто на западе закупать (как Индия..) Наши в правительстве давно так уже предлагают, там и скидки всякие будут и санкции сразу отменят...Зачем велосипед изобретать , когда его проще за границей купить! Подписал контракт , деньги перечислил и все на коне , не нужно мотаться по стране выискивая поставщиков и НИИ долбить требуя сроков и качества , заводы не нужно с нуля создавать ,начиная с туалетов и заканчивая огромными цехами ...КУПИ И НЕТ ПРОБЛЕМ! Вот так Россия нищает и нас гнобят мужики! angry
    ОТДЕЛ
  7. shura7782 Сегодня, 11:40
    Борисов: в этом году Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52
    Однако, маловато будет.
    shura7782
    1. san4es Сегодня, 12:04
      Цитата: shura7782
      Борисов: в этом году Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52
      Однако, маловато будет.

      ...Остальные, чуть позже подлетят yes

      ...только обновки получат
      san4es
    2. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:12
      Кроме ка52 мы еще закупаем ми28 и ми35, так что в сумме не так уж и плохо. Конечно было бы идеально по 30 в год- считай сразу полноценно полк перевооружить можно. С другой стороны у армейцев те же проблемы что и по ВВС в целом- Толику спасибо, людей поувольняли, полки посокращали, больше вертолётов пока девать некуда, гарнизонов нет и людей не хватает.
      Рашнэйрфорс
  8. san4es Сегодня, 11:59
    Главное качество + модернизация (постоянно)
    san4es
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