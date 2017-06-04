Борисов: в этом году Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52

В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года,

После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, мы обговаривали с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины,

Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо встанет на крыло и будет летать. Будем смотреть,