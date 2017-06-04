12:22 04 июня

Минобороны: развертывание в Азии американской ПРО усугубляет проблемы Корейского полуострова

Развертывание в Азии элементов глобальной ПРО только усугубляет проблемы Корейского полуострова, передает ТАСС заявление замминистра обороны РФ Александра Фомина.

Минобороны: развертывание в Азии американской ПРО усугубляет проблемы Корейского полуострова


Мы убеждены, что ведущиеся в регионе под эгидой США работы по развертыванию элементов глобальной ПРО не только не позволят решить существующие проблемы на Корейском полуострове, но и, напротив, лишь усугубят их,
сказал Фомин на международной конференции «Шангри-Ла диалог».


Важно совместными усилиями не допустить развития ситуации по кризисному сценарию и перевести процесс в переговорное русло, что отвечало бы интересам безопасности всех стран региона,
заявил он.

Настораживает также намерение Японии наращивать национальную ПРО.

Не могут не настораживать и звучащие в Токио идеи о наращивании собственного противоракетного потенциала,
отметил Фомин.

Он напомнил, что в Южной Корее уже началось размещение комплексов THAAD.

Дальнейшие шаги, приближающие инфраструктуру ПРО к российским границам, несомненно, будут нами учитываться при анализе ситуации и возможных ответных действий,
заявил замминистра.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу предупредил, что развертываемые в Японии и Южной Корее системы ПРО THAAD могут повлиять на баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В настоящее время у Японии есть комплексы ПРО Patriot PAC-3, которые составляют основу наземной части японской противоракетной обороны. Помимо этого, японцы имеют боевые корабли, оснащенные системой Aegis. В январе министр обороны Японии Томоми Инада заявляла, что Токио рассматривает размещение американских комплексов ПРО THAAD как один из возможных вариантов укрепления обороны.

Не одобряет Москва и деятельность Пхеньяна, которая не способствует нормализации обстановки.

Накал ситуации на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность. У России, так же, как и у других государств, имеются серьезные озабоченности в отношении действий Пхеньяна, не способствующих снижению напряженности,
заметил Фомин.

Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Комментарии 37

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:11
    Все это хорошо, все верно, но очень уж хочется ознакомится не с тезисами, а с четко сформулированной позицией России по размещении ПРО у нас под боком-когда и какая на деле последует на это реакция-еще на 30 миллиардов долларов накупим "ценных бумаг "супостата? ??? recourse
    Изгоняющий либероидов
    1. рич Сегодня, 09:12
      Средства разведки, которые входят в состав комплекса THAAD, позволяют обнаруживать баллистические цели на дистанциях до 1,5 тыс. километров, таким образом, этот радар просматривает территорию России и Китая на достаточно большую глубину
      рич
      1. Чёрный Сегодня, 09:23
        Кто то ещё сомневается, что Ын,просто находка для америки?..... smile ...
        Чёрный
        1. мордвин 3 Сегодня, 09:27
          Цитата: Чёрный
          Кто то ещё сомневается, что Ын,просто находка для америки?..... smile ...

          Ну, я.. Ын не находка, Ын - повод..
          мордвин 3
          1. Чёрный Сегодня, 09:40
            Цитата: мордвин 3
            Ну, я.. Ын не находка, Ын - повод..

            Ну , в даном случае это одно и тоже... smile
            Чёрный
        2. Александр романов Сегодня, 09:28
          Цитата: Чёрный
          Кто то ещё сомневается, что Ын,просто находка для америки?.

          Ким наша опора в Азии. Так сказать,стратегический резерв России.
          Он Величаиший из живущих ,готов в любои момент поставить Трампа раком.Не понимаю тех.кто в этом сомневается.
          Александр романов
          1. Чёрный Сегодня, 09:39
            Цитата: Александр романов
            Ким наша опора в Азии. Так сказать,стратегический резерв России.

            Надо ему мешок риса послать и собачью ляшку laughing ..шоб не пух от голода.. wassat
            Чёрный
            1. Александр романов Сегодня, 09:52
              Цитата: Чёрный
              Надо ему мешок риса послать и собачью ляшку ..шоб не пух от голода..

              Да нет там голода,вот обычный магазин в КНДР ,на окраине Пхеньяна.
              По пока неподтвержденным данным,в следующем году,КНДР планирует организовать постоянные поставки гуманитарной помощи в Южную Корею ,для малообеспеченный граждан.
              Александр романов
              1. Чёрный Сегодня, 09:54
                Цитата: Александр романов
                Да нет там голода,вот обычный магазин в КНДР ,на окраине Пхеньяна.

                Вход.. ток по талонам...как в "берёзку" в незапамятные времена победившего социализма laughing
                кстати на полках по-моему ток один доширак... wassat
                Чёрный
                1. Александр романов Сегодня, 09:57
                  Цитата: Чёрный
                  Вход.. ток по талонам...как в "берёзку"

                  Конечно нет,смотри какое изобилие. Между прочим ,нуждающиеся получают продукты бесплатно.
                  Нуждающиеся,я имею ввиду беженцы из Южной Кореи,которых последнее время становиться всё больше.
                  Александр романов
                  1. Чёрный Сегодня, 09:59
                    Цитата: Александр романов
                    Цитата: Чёрный
                    Вход.. ток по талонам...как в "берёзку"

                    Конечно нет,смотри какое изобилие. Между прочим ,нуждающиеся получают продукты бесплатно.
                    Нуждающиеся,я имею ввиду беженцы из Южной Кореи,которых последнее время становиться всё больше.

                    хорош адептов идей чучхе тролить... laughing
                    Чёрный
                    1. Александр романов Сегодня, 10:07
                      Цитата: Чёрный
                      хорош адептов идей чучхе тролить...

                      Слава Чучхе feel
                      Александр романов
                      1. Чёрный Сегодня, 10:08
                        Хероям сала! soldier ( собачьего)
                        Чёрный
    2. Logall Сегодня, 09:17
      Как обычно подтянут "Искандер", флот с калибрами, ПВО и будут потрулировать.
      Придерживаться, с США, диалога.
      Какой с глухими диалог?
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:25
        развертывание в Азии американской ПРО усугубляет проблемы Корейского полуострова

        При чем здесь Азия , автор ?
        А если по существу Ын воевать не намерен, если только придется защищаться от англосакских шакалов! В Северной Корее вы господа захлебнетесь в крови , если сунетесь..
        ОТДЕЛ
        1. ventel Сегодня, 09:49
          Вы так уверены может вам стоит почитать из чего состоит идеология сонгун.
          ventel
        2. Чёрный Сегодня, 10:02
          Цитата: ОТДЕЛ
          В Северной Корее вы господа захлебнетесь в крови , если сунетесь..

          ...примерно так же рассуждал и Саддам Хусейн...
          Чёрный
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:43
            Цитата: Чёрный
            Цитата: ОТДЕЛ
            В Северной Корее вы господа захлебнетесь в крови , если сунетесь..

            ...примерно так же рассуждал и Саддам Хусейн...

            У Хусейна ЯО не было, зато нефть была..))))Почувствуйте разницу..! soldier
            ОТДЕЛ
    3. Горный стрелок Сегодня, 09:27
      Да спокойненько относитесь к ценным бумагам США в наших "закромах". Ну нет пока БОЛЕЕ НАДЕЖНОГО средства держать ЗВР России. Причём гарантировано и ЛИКВИДНО. Как только ЗВР нужны не будут, все эти ценные бумаги очень быстро будут проданы и "возвращены выпускавшим". Золото Россия тоже скупает, и другие ценности. Знаете другой способ сохранения ЗВР - подскажите Набиулиной, а то она неграмотная wassat
      Горный стрелок
  2. dojjdik Сегодня, 09:12
    так чем плохи для нашего и Китайского ПРО Мексика и Куба; Хрущ сдрейфил в свое время атом на Кубе разместить а штатовцы в турции ниче так разместили с них как с гуся вода
    dojjdik
    1. Pirogov Сегодня, 09:25
      Цитата: dojjdik
      так чем плохи для нашего и Китайского ПРО Мексика и Куба; Хрущ сдрейфил в свое время атом на Кубе разместить а штатовцы в турции ниче так разместили с них как с гуся вода

      Только Вы забыли добавить ,что для этого нужна добрая воля ,России и Китая вместе ,а это уже другая песня ,Китай тот ещё друг.
      Pirogov
      1. сибиралт Сегодня, 09:39
        Китайцы спрятали свои ракеты от американцев поближе к российским границам и никакой НАТы не надо. laughing
        сибиралт
    2. ventel Сегодня, 09:55
      Ну насчет Кубы вы знаете о чем договорились СССР и США я вот не видел нигде этого договора лиж общии формулировки.
      ventel
  3. Doliva63 Сегодня, 09:22
    Покуда зам.министра на службу небритый ходит, проблемы никуда не денутся! soldier
    Doliva63
    1. Александр романов Сегодня, 09:29
      Цитата: Doliva63
      Покуда зам.министра на службу небритый ходит, проблемы никуда не денутся!

      Вообще то это борода.
      Хотя вам бы лучше удалить свои пост
      Александр романов
    2. рич Сегодня, 09:33
      Александр Васильевич Фомин

      Александр Васильевич Фомин родился 25 мая 1959 года в городе Лениногорске Восточно-Казахстанской области (ныне город Риддер, Казахстан). В 1984 году окончил Военный Краснознаменный институт министерства обороны (ныне Военный университет МО РФ) по специальности переводчик-референт. В 1996 году прослушал курсы повышения квалификации «Современный руководитель» в Академии народного хозяйства при правительстве РФ, в 2003 году — курсы «Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации» в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и в 2010 году курсы «Государственная политика в экономике» в Финансовом университете при правительстве РФ. В 1977-1993 годах служил в Вооруженных Силах.
      С 1993 по 1994 г. – сотрудник отдела Главного управления военно-технического сотрудничества Министерства внешних экономических связей Российской Федерации. В 1994-1998 гг. – помощник генерального директора, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника службы, начальник службы Государственной компании «Росвооружение». С 1998 по 1999 г. – заместитель генерального директора ЗАО «Зарубежстройинвест». В 1999-2001 гг. – руководитель департамента ФГУП «Промэкспорт». С 2001 по 2005 г. – начальник департамента, заместитель начальника департамента ФГУП «Рособоронэкспорт». В 2005-2007 гг. – заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. В 2007-2012 гг. – первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. С мая 2012 по январь 2017 г. - директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Указом Президента Российской Федерации от 31 января 2016 г. назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации.
      Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
      Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.
      Кандидат технических наук, владеет языками – португальским, испанским, английским, креольским
      рич
  4. инженерный Сегодня, 09:44
    Развертывание в Азии элементов глобальной ПРО только усугубляет проблемы...
    Ради этого и была вся эта шумиха вокруг Пхеньяна, авианосцы, ор о демоне Ким Чен Ыне. "А ларчик просто открывался...", как там раньше было в речевках, "Мы говорим партия, подразумеваем Ленин....", так и матрасы, развернем ПРО против Северной Кореи, а фактически против России и Китая.
    инженерный
  5. Волшебник Сегодня, 09:52
    Ясно было изначально для кого и в какие удобные моменты Пхеньян начинал и начинает мутить воду.... Очень удобно с помощью Пхеньяна оправдывать размещение ПРО сша на корейском полуострове.
    Волшебник
  6. pjastolov Сегодня, 10:01
    Настораживает также намерение Японии наращивать национальную ПРО.
    А вот эту япону мать надо топить пока не поздно, неужели третий раз на японские грабли наступим?
    pjastolov
  7. фа2998 Сегодня, 10:15
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Чёрный
    Кто то ещё сомневается, что Ын,просто находка для америки?.

    Ким наша опора в Азии. Так сказать,стратегический резерв России.
    Он Величаиший из живущих ,готов в любои момент поставить Трампа раком.Не понимаю тех.кто в этом сомневается.

    Ну да, в обострении обстановки кругом виноваты Южная Корея и Япония.И США тоже виноваты.
    Но размещаемые системы это элементы обороны, не оттуда генерал начал копать.Там на полуострове кто-то производит ядерное оружие и балистические ракеты.За стол переговоров их не затащиш, они себе на уме. hi
    фа2998
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:31
      Но размещаемые системы это элементы обороны

      Размещаемые системы двойного назначения. С этих систем могут применяться "Томагавки" о чем уже неоднократно говорилось. А "кто-то" просто вынужден разрабатывать ядерное оружие, чтобы страна жила спокойно и так, как сама считает нужным. Другое дело, что держать себя необходимо в рамках и не грозить систематически кулачком.
      rotmistr60
  8. ventel Сегодня, 10:35
    Ну вот и в генштабе наконец увидели угрозу . Хотя если РОССИЯ И КИТАЙ и дальше будут пасивно наблюдать за наращиванием военной мощи КНДР то они получат новый военно-политический блок и еще парочку ядерных держав у себя под боком.
    ventel
  9. Ken71 Сегодня, 10:40
    Почему ПРО которое может перехватить игрушки боевого хомяка должно усугубить проблемы.
    Ken71
  10. mvg Сегодня, 10:54
    Если Россия и Китай что то могут сделать - пусть делают. А пока США, не нарушая никаких договоров, размещает то, что хочет, и где хочет. Защищает союзников. По-барабану, каким путем, да хоть и по праву сильного.
    Можете помешать - да ради Бога, попробуйте. А через дипмиссию передовать протесты, так у них (амеро-корейцев) и своя туалетная бумага есть, не зачем их снабжать.
    mvg
  11. Zomanus Сегодня, 10:57
    Ну я думаю, что кроме высказываемого беспокойства,
    предпринимаются и практические шаги.
    Делаются засечки на картах, вводятся координаты целей...
    Zomanus
  12. ventel Сегодня, 11:08
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: Чёрный
    Цитата: ОТДЕЛ
    В Северной Корее вы господа захлебнетесь в крови , если сунетесь..

    ...примерно так же рассуждал и Саддам Хусейн...

    У Хусейна ЯО не было, зато нефть была..))))Почувствуйте разницу..! soldier

    Ну и какого лешого его понесло в Кувейт что нефти небыло.
    ventel
  13. DPN Сегодня, 11:34
    Это знак дружбы США с Россией за развал СССР. Мы же теперь все братья -капиталисты.
    DPN
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