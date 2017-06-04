Минобороны: развертывание в Азии американской ПРО усугубляет проблемы Корейского полуострова
Развертывание в Азии элементов глобальной ПРО только усугубляет проблемы Корейского полуострова, передает ТАСС заявление замминистра обороны РФ Александра Фомина.
Настораживает также намерение Японии наращивать национальную ПРО.
Он напомнил, что в Южной Корее уже началось размещение комплексов THAAD.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу предупредил, что развертываемые в Японии и Южной Корее системы ПРО THAAD могут повлиять на баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В настоящее время у Японии есть комплексы ПРО Patriot PAC-3, которые составляют основу наземной части японской противоракетной обороны. Помимо этого, японцы имеют боевые корабли, оснащенные системой Aegis. В январе министр обороны Японии Томоми Инада заявляла, что Токио рассматривает размещение американских комплексов ПРО THAAD как один из возможных вариантов укрепления обороны.
Не одобряет Москва и деятельность Пхеньяна, которая не способствует нормализации обстановки.
Мы убеждены, что ведущиеся в регионе под эгидой США работы по развертыванию элементов глобальной ПРО не только не позволят решить существующие проблемы на Корейском полуострове, но и, напротив, лишь усугубят их,сказал Фомин на международной конференции «Шангри-Ла диалог».
Важно совместными усилиями не допустить развития ситуации по кризисному сценарию и перевести процесс в переговорное русло, что отвечало бы интересам безопасности всех стран региона,заявил он.
Настораживает также намерение Японии наращивать национальную ПРО.
Не могут не настораживать и звучащие в Токио идеи о наращивании собственного противоракетного потенциала,отметил Фомин.
Он напомнил, что в Южной Корее уже началось размещение комплексов THAAD.
Дальнейшие шаги, приближающие инфраструктуру ПРО к российским границам, несомненно, будут нами учитываться при анализе ситуации и возможных ответных действий,заявил замминистра.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу предупредил, что развертываемые в Японии и Южной Корее системы ПРО THAAD могут повлиять на баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В настоящее время у Японии есть комплексы ПРО Patriot PAC-3, которые составляют основу наземной части японской противоракетной обороны. Помимо этого, японцы имеют боевые корабли, оснащенные системой Aegis. В январе министр обороны Японии Томоми Инада заявляла, что Токио рассматривает размещение американских комплексов ПРО THAAD как один из возможных вариантов укрепления обороны.
Не одобряет Москва и деятельность Пхеньяна, которая не способствует нормализации обстановки.
Накал ситуации на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность. У России, так же, как и у других государств, имеются серьезные озабоченности в отношении действий Пхеньяна, не способствующих снижению напряженности,заметил Фомин.
Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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