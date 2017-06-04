Минобороны: развертывание в Азии американской ПРО усугубляет проблемы Корейского полуострова

Мы убеждены, что ведущиеся в регионе под эгидой США работы по развертыванию элементов глобальной ПРО не только не позволят решить существующие проблемы на Корейском полуострове, но и, напротив, лишь усугубят их,

Важно совместными усилиями не допустить развития ситуации по кризисному сценарию и перевести процесс в переговорное русло, что отвечало бы интересам безопасности всех стран региона,

Не могут не настораживать и звучащие в Токио идеи о наращивании собственного противоракетного потенциала,

Дальнейшие шаги, приближающие инфраструктуру ПРО к российским границам, несомненно, будут нами учитываться при анализе ситуации и возможных ответных действий,

Накал ситуации на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность. У России, так же, как и у других государств, имеются серьезные озабоченности в отношении действий Пхеньяна, не способствующих снижению напряженности,