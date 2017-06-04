Дрон заснял атаку российского Су-25 по толпе боевиков

В ролике показана впечатляющая работа военной авиации: например, на 50-й секунде залп неуправляемых ракет попадает в группу из 50-ти бегущих боевиков. Взрывы прогремели прямо в самом центре скопления бандитов. Наиболее вероятно, удар НАРами был нанесен одним из штурмовиков Су-25, которые постоянно поддерживали своих сирийских союзников последние месяцы.