12:26 04 июня

Дрон заснял атаку российского Су-25 по толпе боевиков

В ролике показана впечатляющая работа военной авиации: например, на 50-й секунде залп неуправляемых ракет попадает в группу из 50-ти бегущих боевиков. Взрывы прогремели прямо в самом центре скопления бандитов. Наиболее вероятно, удар НАРами был нанесен одним из штурмовиков Су-25, которые постоянно поддерживали своих сирийских союзников последние месяцы.




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Комментарии 2

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  1. supertiger21 Сегодня, 10:18
    Во время пуска ракет, Грач смотрится ну просто... good По зверски! am
    supertiger21
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:21
      Да и вся подборка хороша...наши ребята работают как на полигоне...так держать good ...но и не расслабляйтесь враг коварен и жесток.
      Тот же ЛЕХА
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