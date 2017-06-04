Тактико-специальные учения с применением бронеавтомобилей "Тайфун"

В Хабаровском крае подразделения специального назначения Восточного военного округа провели тактико-специальное учение с применением бронеавтомобилей "Тайфун". Бойцы спецназа провели разведку указанного района, обнаружение и уничтожение засад, организованных диверсионно-разведывательными группами условного противника. Помимо этого, спецназ отразил условное нападение противника во время совершения марша.