Вашингтон может ввести санкции против властей Венесуэлы

Эта идея рассматривается. Я не думаю, что мы уже готовы принять подобное решение, но возможными остаются все варианты. Мы хотим привлечь к ответственности преступников,

Американская администрация рассматривает варианты санкций, которые могут быть введены против руководства Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».По словам источника в Белом доме, причиной введения экономических ограничений является «преследование оппозиции властями латиноамериканской республики».Окончательного решения по введению санкций против нефтяной компании пока не принято. Противники такого шага опасаются, что он «лишь усугубят ситуацию в стране», поскольку ограничения предусматривают запрет на деятельность PDVSA в США и запрет на импорт венесуэльской нефти.сказал агентству представитель американской администрации.Другие источники в Белом доме подтвердили, что санкции пока планируется наложить на должностных лиц Венесуэлы, «подозреваемых в коррупции, наркоторговле и причастности к политическим репрессиям».Напомним, с начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также намерение главы республики созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон государства. По официальным данным, в результате столкновений погибли 64 человека и около 1,2 тыс. человек получили ранения.В середине мая Вашингтон ввел санкции в отношении председателя и семи других членов Верховного суда Венесуэлы. По мнению Белого дома, они ответственны за ряд судебных решений, «узурпировавших авторитет законодательной власти Национальной ассамблеи (однопалатный парламент)» страны, которая была избрана демократическим путем.