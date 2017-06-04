12:25 04 июня

Вашингтон может ввести санкции против властей Венесуэлы

Американская администрация рассматривает варианты санкций, которые могут быть введены против руководства Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».



По словам источника в Белом доме, причиной введения экономических ограничений является «преследование оппозиции властями латиноамериканской республики».


Окончательного решения по введению санкций против нефтяной компании пока не принято. Противники такого шага опасаются, что он «лишь усугубят ситуацию в стране», поскольку ограничения предусматривают запрет на деятельность PDVSA в США и запрет на импорт венесуэльской нефти.

Эта идея рассматривается. Я не думаю, что мы уже готовы принять подобное решение, но возможными остаются все варианты. Мы хотим привлечь к ответственности преступников,
сказал агентству представитель американской администрации.

Другие источники в Белом доме подтвердили, что санкции пока планируется наложить на должностных лиц Венесуэлы, «подозреваемых в коррупции, наркоторговле и причастности к политическим репрессиям».

Напомним, с начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также намерение главы республики созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон государства. По официальным данным, в результате столкновений погибли 64 человека и около 1,2 тыс. человек получили ранения.

В середине мая Вашингтон ввел санкции в отношении председателя и семи других членов Верховного суда Венесуэлы. По мнению Белого дома, они ответственны за ряд судебных решений, «узурпировавших авторитет законодательной власти Национальной ассамблеи (однопалатный парламент)» страны, которая была избрана демократическим путем.

Использованы фотографии: http://topicos.estadao.com
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Комментарии 47

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  1. Pancir026 Сегодня, 10:46
    О как..Америка полвека держала в блокаде Кубу,теперь то же самое для Венесуэлы ,под надуманными предлогами и в угоду себе и барыгам -нуворишам организующим оранжевый протест в Венесуэле..
    Пожелаем Америке ровно такого же-бунтов и возмущений.
    Pancir026
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:55
      Следом за санкциями, начнутся бомбардировки, знакомо все..! Эх Уго Чавес , убили тебя сразу поняв ,какую угрозу ты представляешь США! Теперь Венесуэлу просто уничтожат , по шаблону..Россия не сможет помочь , нас самих окружили ..Простите! hi
      ОТДЕЛ
      1. Pirogov Сегодня, 11:03
        Цитата: ОТДЕЛ
        Следом за санкциями, начнутся бомбардировки, знакомо все..! Эх Уго Чавес , убили тебя сразу поняв ,какую угрозу ты представляешь США! Теперь Венесуэлу просто уничтожат , по шаблону..Россия не сможет помочь , нас самих окружили ..Простите!

        Будем надеяться ,что америке легко не будет с Венесуэлой да и Россия может помочь почему нет ? Хотя бы тем же оружием .его и так венесуэльци хотели закупать .
        Pirogov
        1. рич Сегодня, 11:18
          Надо послать в Венесуэлу Матвиенку с мешком печенюшек. Посмотрим как тогда запоют в Вашингтоне)))
          рич
          1. Pancir026 Сегодня, 11:26
            Цитата: рич
            Надо послать в Венесуэлу Матвиенку с мешком печенюшек.

            Как вариант.Правда в обеспечение печенюх,пару крейсеров и дивизию морпеха..не помешало бы,вкупе с кубинцами.
            Pancir026
            1. Владимирец Сегодня, 11:32
              Цитата: Pancir026
              дивизию морпеха.

              И чем они там будут заниматься, полицейскими операциями?
              Владимирец
              1. Pancir026 Сегодня, 11:33
                Цитата: Владимирец
                И чем они там будут заниматься, полицейскими операциями?

                Обеспечением национальных интересов России.
                Или вам сомнительного качества интересы Соединенной Шайки Агрессоров ближе?
                Pancir026
                1. Владимирец Сегодня, 11:36
                  Цитата: Pancir026
                  Или вам сомнительного качества интересы Соединенной Шайки Агрессоров ближе?

                  Конечно ближе, всем, кому не нравятся дурацкие предложения, интересы США ближе, пять за логику. yes
                  Цитата: Pancir026
                  Обеспечением национальных интересов России.

                  Каким образом? belay Там, по сути, начинается (или идет) гражданская война, чем наши морпехи помогут? Со щитами и дубинками по Каракасу бегать?
                  Владимирец
                  1. Pancir026 Сегодня, 11:42
                    Цитата: Владимирец
                    Каким образом?

                    Вы наверно в параллельной реальности существуете .коль не знаете какие проекты осуществляются в Венесуэле -Россией?
                    ПАО «НК «Роснефть» один из крупнейших инвесторов в Боливарианской Республике Венесуэла (БРВ), которая обладает самой перспективной ресурсной базой в мировой нефтяной отрасли, последовательно расширяет сотрудничество с венесуэльской государственной компанией «Petróleos de Venezuela, S.A.» (PDVSA) в сфере нефтегазодобычи.

                    Большинство проектов Компании в БРВ связаны с добычей трудноизвлекаемых свержтяжелых углеводородов с применением высоко-технологичных решений. К таким проектам относятся проекты, реализуемые с PDVSA в рамках совместных предприятий (СП):

                    «Петромонагас» - интегрированный проект, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 16,67%;
                    «Петропериха» - зрелое месторождение, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 40%;
                    «Бокерон» - зрелое месторождение, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 26,67%;
                    «Петромиранда» - новый интегрированный проект, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 32%;
                    «Петровиктория» - новый интегрированный проект, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 40%.
                    Усвоили?
                    Владимирец Сегодня, 11:36 ↑
                    Вы своим комментарием,подтверждаете что вам интересы США ближе.
                    Pancir026
                    1. cniza Сегодня, 11:47
                      В Венесуэле есть наши интересы и мы вынужденно будем вмешиваться.
                      cniza
        2. Александр романов Сегодня, 11:23
          Цитата: Pirogov
          Будем надеяться ,что америке легко не будет с Венесуэлой

          VМадуро,держись брат! Расстреливаи оппозицию из минометов,не жалеи .
          Объявляется сбор помощи братскои Венесуэле. Ответственный Михан
          Александр романов
          1. Zibelew Сегодня, 11:46
            Даешь спасение очередного диктатора от янкесовской политики!
            Zibelew
      2. Александр романов Сегодня, 11:27
        Цитата: ОТДЕЛ
        , нас самих окружили .

        Допился блин laughing
        Александр романов
      3. Владимирец Сегодня, 11:27
        Цитата: ОТДЕЛ
        Эх Уго Чавес , убили тебя сразу поняв ,какую угрозу ты представляешь США!

        Мадуро, ИМХО, рано или поздно скинут, он не обладает харизмой и энергией Чавеса, увы, при этом противоречия внутри Венесуэлы копятся, а западные (для них - северные) "друзья" не спят.
        Владимирец
      4. Ныробский Сегодня, 12:15
        Цитата: ОТДЕЛ
        Эх Уго Чавес , убили тебя сразу поняв ,какую угрозу ты представляешь США! Теперь Венесуэлу просто уничтожат , по шаблону..Россия не сможет помочь , нас самих окружили ..Простите!

        Это не есть хорошо, когда страна, являющаяся практически союзником России на американском континенте, может быть раскурочена по прихоти Вашингтона. Да и помочь можно, было бы желание. Что мешает к примеру законтрактовать миллиардов на 20, добываемую венесуэльскую нефть по цене действующей на сегодняшний день? Мадуро получит эти 20 лярдов и накормит свой народ, а мы получим право продавать эту нефть как нам надо и кому надо. А то на всякую чушь, типа реформы милиции в полицию, на которую ДАМ больше 10 млрд.потратил (толку никакого),деньги находим, а на то, что бы поддержать стратегического союзника бабок нет. Списываем долги направо и налево, тем от кого просто "спасибо" не дождёшься, не говоря уж о геополитической поддержке.
        Ныробский
    2. INVESTOR Сегодня, 11:33
      Не может спать спокойно матрасия если в мире где то творится несправедливость... request
      INVESTOR
      1. Подрезчик Сегодня, 11:48
        А что тут удивительного в этих санкциях? Давно понятно, если не по-американски, значит санкции, потом душить! Вот только с Россией так не проходит, дальше санкций, а как им хотелось бы!
        Подрезчик
    3. сибиралт Сегодня, 11:37
      Если где есть нефть, то все под контролем мирового жандарма - США.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:10
        Цитата: сибиралт
        Если где есть нефть, то все под контролем мирового жандарма - США.

        На Кубе нефти не было , ракеты русские кратковременно были и все ! А Венесуэла обречена..США на своем континенте четко все контролируют..Молодцы! США сейчас в Евразии пожар третьей мировой разжигают и качают прибыль с мозгами на свой континент! Россия сопротивляется , как всегда.. soldier
        ОТДЕЛ
  2. Logall Сегодня, 10:54
    Санкции для них, как наркотик.
    "Что-то не так? Нет удовлетворения? Что делать? Может санкции ввести?
    Сссс...ааа...ннн...ккк...ццц...иииии......
    Ххххоооррррооошшшшооооо.....!"
    Logall
  3. anjey Сегодня, 11:01
    Цитата: Logall
    Санкции для них, как наркотик.
    "Что-то не так? Нет удовлетворения? Что делать? Может санкции ввести?
    Сссс...ааа...ннн...ккк...ццц...иииии......
    Ххххоооррррооошшшшооооо.....!"


    это нефтедоллары наркотик а санкции его отмена,а они ручонки потирают -смотря на ломку во всем мире
    anjey
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:03
    На большее как гадить всему миру у сша скудного их умишки не хватает -теперь Венесуэльцам навязывают свои порядки.
    Изгоняющий либероидов
  5. pjastolov Сегодня, 11:04
    что санкции пока планируется наложить на должностных лиц Венесуэлы, «подозреваемых в коррупции, наркоторговле
    это что против себя самих будут вводить санкции?
    Управление ООН по борьбе с наркотиками (UNODC) опубликовало доклад «Обзор производства опиума в Афганистане», согласно которому в текущем году в сравнении с 2015 г производство опиума в Афганистане выросло на 43 %
    request
    pjastolov
  6. профессор Сегодня, 11:13
    Вашингтон может ввести санкции против властей Венесуэлы

    Каракас рассматривает возможность ввода ответных санкций против властей США. Трамп бьется в припадке смеха.
    профессор
    1. pjastolov Сегодня, 11:18
      А может не смеха? а просто в припадке? laughing
      pjastolov
    2. Александр романов Сегодня, 11:26
      Цитата: профессор
      . Трамп бьется в припадке смеха.

      Смеется тот ,кто смеется последний. Венесуэла им не по зубам,Мадуро порвет США на тряпки.
      Думаю США против Венесуэлы продержится,максимум месяца три.
      Александр романов
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:29
        Цитата: Александр романов
        Думаю США против Венесуэлы продержится,максимум месяца три.

        А Трампу придётся просить политическое убежище в КНДР.....
        crying
        stalkerwalker
        1. Александр романов Сегодня, 11:30
          Цитата: stalkerwalker
          А Трампу придётся просить политическое убежище в КНДР.....

          Ильич,Трамп застрелиться в бункере
          Александр романов
          1. stalkerwalker Сегодня, 11:43
            Цитата: Александр романов
            Трамп застрелиться в бункере

            Да и ладно....
            Мне бы Меланью с Иванкой в деревню свою заселить - на огороде работать некому, мужикам местным в радость...
            wassat
            stalkerwalker
            1. Александр романов Сегодня, 11:44
              Цитата: stalkerwalker
              Мне бы Меланью с Иванкой

              Меланью забираи,а вот Иванка уже моя.Трофей wink
              Александр романов
              1. stalkerwalker Сегодня, 12:08
                Цитата: Александр романов
                Меланью забираи,а вот Иванка уже моя.Трофей

                Да забирай.... Я не жадный...
                wassat
                У Меланьи размер 3-4, а у Иванки 2+.
                lol
                stalkerwalker
      2. профессор Сегодня, 11:29
        Цитата: Александр романов
        Цитата: профессор
        . Трамп бьется в припадке смеха.

        Смеется тот ,кто смеется последний. Венесуэла им не по зубам,Мадуро порвет США на тряпки.
        Думаю США против Венесуэлы продержится,максимум месяца три.

        Три месяца? Эту ерунду ты написал в связи со сменой аватарки? Вашингтон падет не позже 13-го дня венесуэльских санкций.
        профессор
        1. Александр романов Сегодня, 11:39
          Цитата: профессор
          Вашингтон падет не позже 13-го дня венесуэльских санкций.

          Ты слишком оптимистичен,всё таки у США есть некоторые резервы. Будут получать гуманитарную помощь из Европы. Думаю три месяца продержаться смогут.
          Говорят ,в армии Венесуэле ,уже назначили солдата-Хуан Мануэль Санчес Гордильо,именно он водрузит флаг Венесуэлы ,над Белым Домом.
          Запомним имя героя-Хуан Мануэль Санчес Гордильо.
          Александр романов
    3. Pancir026 Сегодня, 11:28
      Цитата: профессор
      ввода ответных санкций против властей США

      Странно ,Профессор,а в каком припадке и от чего вас так колотит,бьетесь в конвульсиях ,если,Каракас и Венесуэла совсем далеко от вашего вечно истекающего не пойми чем БВ...
      Pancir026
      1. Александр романов Сегодня, 11:47
        Цитата: Pancir026
        если,Каракас и Венесуэла совсем далеко от вашего вечно истекающего не пойми чем БВ..

        От нас еще дальше и что ?
        Профессор поддерживает Команданте всей своеи душой. Он уже отправил в помощь революции 800 северокореиских вон.

        А вы чем помогли революции?
        Александр романов
        1. Pancir026 Сегодня, 11:55
          Цитата: Александр романов
          А вы чем помогли революции?

          Смеюсь над вашим конвульсиями.Прислать вам 1000 корейских вон,дабы вы угомонились?
          Pancir026
          1. Александр романов Сегодня, 11:57
            Цитата: Pancir026
            .Прислать вам 1000 корейских вон,дабы вы угомонились?

            Мне не надо,вы лучше Мадуро помогите . Там сейчас решается судьба мира.
            Александр романов
            1. Pancir026 Сегодня, 11:59
              Цитата: Александр романов
              Там сейчас решается судьба мира.

              Вы на стороне США?
              Заметно.
              Решат,без вас.
              Pancir026
              1. Александр романов Сегодня, 12:03
                Цитата: Pancir026
                Вы на стороне США?

                Я за Мадуро! Я за Чавеса! Я за Венесуэлу!
                Слава Команданте
                Александр романов
                1. Pancir026 Сегодня, 12:18
                  Цитата: Александр романов
                  Я за Мадуро! Я за Чавеса! Я за Венесуэлу!

                  При случае напомню вам сии вопли. laughing
                  Pancir026
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    Два месяца "оппозиция" бунтует, а толку пока Сша не видят. Значит пора подтягивать "тяжелую артиллерию" в виде любимых ими санкций.
    rotmistr60
  8. ljoha_d Сегодня, 11:26
    опять мрази лезут куда им не надо
    ljoha_d
  9. DPN Сегодня, 11:27
    Эх ,был бы жив Союз Советских Социалистических Республик можно было положить член на эти санкции,а сейчас каждый за себя хреново.
    DPN
    1. Александр романов Сегодня, 11:52
      Цитата: DPN
      Эх ,был бы жив Союз Советских Социалистических Республик можно было положить член на эти санкции,

      А это не при СССР ,США обрушили нефть и СССР накрылся медным тазом ,без всяких санкций?
      Александр романов
      1. Pancir026 Сегодня, 11:56
        Цитата: Александр романов
        и СССР накрылся медным тазом ,без всяких санкций?

        романов.а чего столько радости у вас,в поражении своей страны?Или она для вас не своя?
        Pancir026
        1. Александр романов Сегодня, 11:58
          Цитата: Pancir026
          романов.а чего столько радости у вас,в поражении своей страны?

          Радости нету,за голову приходиться хвататься читая.что он пишет
          Александр романов
          1. Pancir026 Сегодня, 12:02
            Цитата: Александр романов
            за голову приходиться хвататься

            Компресс приложите,ибо читая ваши..,хм,комментарии сильно сомневаешься иной раз в адекватности того,что вами тут выдается.
            Pancir026
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