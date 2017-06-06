17:14 06 июня

Кто и как растит для России нового фюрера? Часть 2

Мы продолжаем начатую тему коловращений и плясок оппозиции вокруг молодежи как потенциального электората. И сегодняшняя наша тема — что, собственно, делает государство в этом направлении.

Вообще, если по справедливости, то как всегда — ничего. Чисто украинский сценарий «онижедети», что с них взять, других проблем хватает. Конечно, когда совсем подгорит, то головы полетят. Хорошо, что у нас они просто полетят, а не как на Украине, в Ростове-на-Дону.

Но — тем не менее.


Вообще, ситуация печальная, и мы не первый раз об этом говорим. Родители заняты выживанием, школа занимает позицию «мы учим, а не воспитываем», вузы заняты в основном личным заработком. Все красиво, всем плевать. Подрастающие организмы предоставлены сами себе, что фактически всех устраивает, и в первую очередь, наше государство.

Хотите заниматься? Не вопрос. Не запрещено ничего, за исключением вещей, предусмотренных законом. Но не запрещено — это еще не разрешено. Точнее, разрешить можно, но с реализацией возникают проблемы.

Чтобы было понятнее — любой каприз за ваши деньги. Демократия и рынок во всей красе.

Хотите, чтобы ваш ребенок стал звездой спорта? Какие проблемы? Хоккей? Купите форму, арендуйте лед — и вперед! То же самое с любым видом спорта. Но мы не о спорте, мы о патриотизме.

Патриотизм — штука вообще такая… Никому особо не нужная, если нет пожара, кризиса или выборов на носу. Военно-патриотические клубы есть в каждом городе, но вряд ли основное большинство может похвастаться нормальной базой и финансированием. ВПК — это удел упоротых и оголтелых индивидуумов, своей гражданской совестью и личным умом понимающих, что надо что-то делать. И делают, в основном «невзирая» и «превозмогая».

Вообще, то, что эти клубы еще есть, заслуга в первую очередь тех, кто не опустил рук и продолжает колотиться своей закаленной башкой в стену государственного наплевательства. Мы Москву и им подобные городишки не берем в расчет, Россия — это, к сожалению, не Москва и Питер. Это несколько большее понятие.

Но с уверенностью скажем, что 90% ВПК в России основное свое время тратят на побирушничество и поиск спонсоров. И хорошо, что спонсоры находятся, не у всех долларорубль в мозгах. Кто нашел — живут, кто нет — существуют.

Спросите, а как же государственные программы и гранты? Ответим: а вы этот грант, самый завалящий, пробовали выиграть? Один из авторов выиграл. Точнее, ВРОО, в котором он уже не работал, выиграло написанный им грант. Когда директор поспорил с одним функционером на 12%, что грант не выиграет и на третий год. Но — выиграл. И 12% проспорил.

И опять же деньги. Экипируйся, оплати дорогу, питание и далее по списку. Кто может себе это позволить — делает. Кто не может — сидит дома у экрана компьютера или смартфона и… Сидит, короче, и ждет лучших времен.

Внимательный читатель может упрекнуть нас в том, что мы огульно заявляем о том, что термин «молодежная политика» растоптан и уничтожен, что в стране нет реальных молодежных организаций, развивающих и транслирующих достойные русского мира смыслы. Ну да, фактически нет. А существующие в придонном слое военно-патриотические клубы оказать должного влияния просто не в состоянии.

Ага! А как же проект «Юнармия»? Это же всероссийская могучая организация, созданная самом Шойгу! Что скажете, критиканы?

А мы запросто разочаруем и здесь. Если вы подумали, что «Юнармия» — почти единственная конструктивная организация молодых в стране, то это вы зря. Это имиджевый проект успешного менеджера Сергея Шойгу, не более того.

Вот, наконец-то, скажет читатель, показалось истинное либеральное лицо авторов. На САМОГО Шойгу рот разинули.

Да успокойтесь, не на Шойгу. У него других дел больше нет, как проектом этим заниматься? Есть, и мы это распрекрасно понимаем. Это все те же эффективные менеджеры, только в Минобороны. Шойгу тут не при делах, но раз его персоной воспользовались для раскрутки, то вот вам и камень в огород.

Увы, но «Юнармия» — это тоже про элитку, по аналогии с первой статьей, для «Саш Спилбергов». Про детей обеспеченных, которые могут попросить у родителей только на одну летнюю форму 20 тысяч рублей (столько же на зимнюю).



Кто и как растит для России нового фюрера? Часть 2


Тут еще не стоит забывать, что это в первую очередь дети, которые, черт возьми, при правильном питании растут. И через год надо что? Правильно, еще денег вливать.

Скажете, патриотизм стоит денег? Ну, мы просто спросим у читательской аудитории, которая у нас довольно возрастная: а вы, уважаемые, детей-внуков в «Юнармию» отдали? Нас вся Россия читает, «Юнармия» в 76 регионах представительство имеет. Есть кто, отзовитесь? Фото своих юнармейцев покажите…

Чтобы не возникало полемики о пользе этой красивой организации для общества, приведем наглядно скрин новостей сайта «Юнармии».



Раздел «главное» сайта любой организации призван сообщать публике о самых важных и успешных ДЕЛАХ этой организации. Что мы видим у «Юнармии»? Столько-то присоединилось, приняли участие в игре, приняли делегацию из Китая.

То есть цель организации представительская — показывать лицо армии России через красивых детей в красивой форме, всё. Детско-юношеское движение не двигается, не создает смыслы, оно больше не движение, а витрина, которая показывает лучшие образцы.

Напоследок можно заглянуть в календарь событий на их сайте — там с июля и далее вообще пусто. А заявлено участников 100 тысяч из 76 субъектов России.

Недавно у нас пресс-служба ЗВО в Воронежской области радостно отчиталась о том, что 100 юнармейцев примут участие в мероприятии, после которого 25 принесут торжественную клятву. Что с остальными непонятно, на второй год что ли оставят? Ну, ПС ЗВО это у нас умеет, главное — погромче прокричать, что будет, а как будет — это вопрос совсем другой.

Безусловно, польза «Юнармии» для ее участников велика: дети чем-то занимаются под присмотром взрослых, а та же хором дают клятву, которая начинается словами: «Я, юнармеец такой-то, вступая в ряды «Юнармии» перед лицом своих товарищей̆ торжественно клянусь…»

Эгей, советские, вам копирайт ничего не напомнил?

Так как нам интересна польза организации для общества, для большинства детей страны, для пролетариата, то «Юнармия» не подходит. Снова имеем дело с проектом под элитку. Увы.

Все продумали политтехнологи, эти торгаши от политики. И даже убедили всех, что без колоссальной государственной поддержки ни одна федеральная молодежная организация существовать не будет. Но на каждого быка есть своя консервная банка. Есть в России сетевая молодежная организация, существующая на народные деньги, работающая, практически, на самоокупаемости. В ней деньги — далеко не главное ядро, а главное у ребят — мотивация, идея. Приготовьтесь, это будет пример не добрый, не светлый, не созидательный.



Наблюдательные журналисты окрестили это движение «Русской каморрой». Для тех, кто закончил знакомство с итальянской мафией на сериале про комиссара Каттани «Спрут», поясним: «Каморра» — мафия бедных в Неаполе. А наша молодежная организация называется просто и со вкусом — «АУЕ», что расшифровывается как «арестантско-уркаганское единство» и еще несколькими подобными вариантами.

Это молодежное крыло воровской, тюремной культуры, так сказать, кузница кадров. За Уралом в некоторых небольших городах это движение практически контролирует процесс жизнедеятельности. В сети есть масса документальных фильмов об этом. Но суть в другом.

Организация управляется сетевым методом — за каждым учебным заведением есть «смотрящий», над ним «смотрящий» за несколькими школами, выше «смотрящий за районом», а на самом верху обычно зэк, управляющий через доступные средства связи всей системой.

Каждый школьник каждый месяц сдает небольшую денежку — для «дачек» за забор в виде сигарет, чая, ну вы понимаете. Быть частью «АУЕ» значит иметь поддержку в молодежной среде, значимость и уважение во дворах, школах, ПТУ и так далее. Идея общака, стаи, коллектива словно идея комсомола: «дисциплина в интересах коллектива».

Ярчайший пример самоорганизованной группы граждан, объединённых одной идеей, существующих без финансирования государства. А если почитать криминальные сводки, то там можно увидеть массу акций рассматриваемой организации, не в пример календарю событий «Юнармии».

И в криминальную хронику полезно заглянуть.

Вообще, Россия такая страна, что бесхозным тут ничего валяться не будет. Подберут. Это касается не только материальных ресурсов, а сегодня — тем более не только материальных.

Ярчайшие примеры безразличия государственной машины. Ведомственные молодежные организации «чтобы были», молодежная политика под дудку «эксперта» Саши «Спилберг». Вот, собственно, и все.

А настоящие, идейные молодежные течения себе дорогу найдут — одни пойдут с селфи-палками требовать дом для уточки и свергать Димона, другие будут организованно собирать с детей дань и нападать на полицейских, третьи будут «болеть» за футбол и устраивать охоту на болельщиков из другого клуба.
Такое ощущение, что государству граждане не нужны. Им нужны бабуины, управляемые стадным рефлексом бегающими за своими кумирами то туда, то сюда.

Волей-неволей вспомнишь Василия Макаровича Шукшина: "Видел Степан, но как-то неясно: взросла на русской земле некая большая темная сила — это притом не старик митрополит, <...> не царь даже, не его стрельцы — они люди, людей ли бояться?.. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале… Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? — не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его ярость влагалась в слово — «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься — бояре ли? — понимал: тут как-то не совсем и бояре. <...> Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности… Но не они та сила.
Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась — ГОСУДАРСТВО».

Мы не только отвергаем, мы предлагаем. А предложение в этой ситуации может быть только одно: страну спасет только создание настоящей федеральной молодежной организации или, на крайний случай, китайский опыт с Тяньаньмэня. Выбор то, собственно, невелик… Или Тяньаньмэнь, или Майдан. Суть одна, результаты разные.

Сегодняшняя политика нашего государства, точнее, ее полное отсутствие, ведет именно туда, на любую из вышеуказанных площадей. И уповать на то, что «кустари-одиночки» из военно-патриотических клубов выправят ситуацию, просто глупо. Не менее глупо, чем заигрывать и подрастающим поколением с помощью сладкой улыбки и щебетания юной блогерши Саши Спилберг.

Не поймут и не простят. А насколько современная молодежь может быть жестокой, мы все видели в Киеве и Одессе. Аналогов в России почему-то не хочется.

Продолжение следует…
Автор: Роман Скоморохов, Мокей Русинов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. 16112014nk Сегодня, 15:13
    Насколько надо быть далёким от народа, и молодёжи в частности, чтобы приглашать в ГД и слушать бестолковый лепет Саши "Спилберг"?
    16112014nk
    1. BAI Сегодня, 15:35
      Проплатили - пригласили. Точно так же, как за встречу с президентом, или место рядом с ним, на каком-нибудь мероприятии. Все имеет свою цену. Просто надо знать кому и сколько платить. Писали об этом неоднократно. Разные источники.
      BAI
  2. Туз Бубен Сегодня, 15:16
    Ещё и ещё раз говорю, что надо возрождать ДОСААФ....
    Не надо непонятных телодвижений.
    И молодёжи отдушина для энергии, и получение профессии,и готовые кадры для ВС.
    Ну и отрыв от криминала.
    Туз Бубен
    1. 210окв Сегодня, 15:27
      А до ДОСААФ что?Да начиная с первого класса,да с детсада работа должна вестись целенаправленно.Были пионеры,октябрята,ВЛКСМ.Как бы кто и как не относились к этому-но это пример работы с молодежью,а не бирюльки с "Юнармией".Хотя и это конечно надо.
      Цитата: Туз Бубен
      Ещё и ещё раз говорю, что надо возрождать ДОСААФ....
      Не надо непонятных телодвижений.
      И молодёжи отдушина для энергии, и получение профессии,и готовые кадры для ВС.
      Ну и отрыв от криминала.
      210окв
      1. Басарев Сегодня, 15:56
        Такое ощущение, что государству граждане не нужны. Им нужны бабуины, управляемые стадным рефлексом бегающими за своими кумирами то туда, то сюда.

        И причина вполне понятна: вопреки заявлению Сталина Россия отстала от развитых западных стран не на 50-100 лет, а на целую формацию. В 1861 закончилась рабовладельческая и началась феодальная, продолжающаяся до сих пор. Дело здесь не в экономике и не в технологиях, а именно в развитии общественных отношений. До запрета крепостничества простые даже и людьми не были - лишь собственностью немногих семей. После запрета - людьми стали, но неравными людьми, зависимыми, сервами. Примерно как на ближнем Востоке, в монархиях Залива: несмотря на весь шик и роскошь, на полицейские Ламборгини, населяют страну всё те же пастухи-верблюжники с исламскими догматами в башке.
        Басарев
        1. uskrabut Сегодня, 16:31
          У детей должно быть интересное увлекательное занятие под контролем знающих и увлеченных наставников - обычные школьные и внешкольные кружки по интересам, БЕСПЛАТНЫЕ. А у родителей должна быть достойно оплачиваемая работа. Вот и весь рецепт счастья и спокойствия - ДОСТУПНОСТЬ ЖИЗНЕННЫХ БЛАГ.
          uskrabut
      2. 34 регион Сегодня, 17:08
        15.27. 210кв! Всё это конечно верно. Но мы живём в стране капитала. И вот тут встаёт вопрос. Кто за это будет платить? Потом (или наоборот это вопрос первый и главный) какая эффективность всего этого (в смысле, а что с этого будет иметь спонсор?). Можно как в этой криминальной организации? Можно. Но для кого и в чьих интересах она создана? Может это будущие отряды штурмовиков или Правого Сектора? А Скоморохов молодец! Интересные темы поднимает. Но что думает по этому поводу наша власть? Ей эти вопросы (вопросы заданные Скомороховым) задавались? Патриотизм воспитывается и на примерах. Какие современные примеры? Наши олигархи работают за один рубль в год, остальное вкладывают в своё государство? Примеры из Советского прошлого? Это которое было объявлено кровавым и бесчеловечным теперь объявят патриотичным? Всё же воспитание детей должно быть поставлено на государственный уровень. Иначе этим займутся или криминальные структуры, или религиозные, или разного рода НКО. Но тогда встаёт вопрос идеологии. На каких идеологических принципах будет идти воспитание? Какими должны быть люди будущего? Замкнутые на свои интересы, нацеленные на интересы общества, на интересы религии или интересы хозяина??? winked Вопрос интересный и открытый. Ответов на него пока не видно.
        34 регион
  3. parusnik Сегодня, 15:28
    Эгей, советские, вам копирайт ничего не напомнил?
    ..Клятву никто не сдержит...ЕБН и многие тож пионерами были и клятву давали...
    parusnik
  4. Vladycat Сегодня, 15:29
    Актуально. Но точечными уколами бой за молодежь не выйграешь. Недавно Охлобыстин заявлял что надо 13 статью Конституции менять. И идеологию проталкивать. А то кто в лес, а кто по дрова. Но пока верхушка будет переживать в какой "запад" дитетко своё пристроить. Ни кто не зашевелится. Замкнутый круг
    Vladycat
  5. Nehist Сегодня, 15:31
    Дельно,прочитал и первую и вторую части,ждем продолжения. В принципе озвученое в статьях думающим людям понятно давно и не раз подымался этот вопрос на страницах ВО! Не однократно в своих комментариях писал что людям госсударство не шибко то и нужно а вот госсударство без людей существовать не может! К сожалению у нас почему-то госсударство требует от населения все что только взбредет в голову предлагая в замен какие то абстрактные понятия в виде патриотизма который ни чем со стороны власти кроме лозунгов не подкреплен что соответственно порождает протестные настроения. Ситуация на данный момент напоминает 17 год когда у нашего правительства нет внятных и конкретных действий как и у временного правительства 100 лет тому назад
    Nehist
    1. uskrabut Сегодня, 16:33
      И, как в 17-м, у власти либералы. Тревожно как-то на душе.
      uskrabut
  6. DenZ Сегодня, 15:32
    "Организация управляется сетевым методом — за каждым учебным заведением есть «смотрящий», над ним «смотрящий» за несколькими школами, выше «смотрящий за районом», а на самом верху обычно зэк, управляющий через доступные средства связи всей системой" -- ну вроде как правоохранительные органы должны такие спирали раскручивать. Если есть поборы то тут уже налицо признаки ОПГ хоть и не масштабов 90-х годов но все же. А органам некогда, они думают что "онижедети балуются как всегда".
    DenZ
  7. Nehist Сегодня, 15:47
    Кстати!!! Фюрер единственный из политиков который на 100 процентов выполнил свои предвыборные программы в социальном и экономическом плане, так что появления не одиозного политика с ясным и конкретным планом подтвержденным действиями в таком же аспекте может справацировать такой социально-политический взрыв что майдан покажиться децкой шалостью
    Nehist
    1. uskrabut Сегодня, 16:36
      И здесь я полностью согласен! Если появится лидер с востребованными народом программой и лозунгами, вроде "Землю крестьянам! Фабрики рабочим!" (упрощенно), и народ его поддержит. И дай Бог, чтобы лидер этот не оказался жуликом вроде Навального.
      uskrabut
  8. Satum Сегодня, 16:28
    Да ни кто не растит нового фюрера , с чего эту хрень придумали .Фюрер - фанатик .Хоть и брал деньги от запада а для страны много сделал .А это что - стервятники , типа Макрона. Им рф нафиг не нужена .Сравнивают - НЕ СРАВРИМОЕ .Ну Навальный, Ходорковски, и т.д -ПОЛНО .Можно Любого взять из Свободной России или Закрытой))).Даже Кудрин пойдёт на Роль Начального или Хакамада .А Гитлер - Хрен найдешь такого .Я его ни защищаю ,но человек большого масштаба. а этот Анальный и такие как он МУСОР
    Satum
    1. Nehist Сегодня, 16:49
      Так исключить появления личности масштаба фюрера к сожалению не возможно! С одной стороны появление такой личности пойдет на пользу стране а с другой учитывая многонациональность население это может привести к апартеиду
      Nehist
  9. Дедушка Евгений Сегодня, 16:29
    В середине-конце 90-х система наподобие АУЕ существовала на ДВ. В частности в Хабаровске. Город был поделен на сектора, в каждом секторе были свои "положенцы" "ответственные". Молодежь, дети от 7 класса, собирались на стадионах, спортивных площадках за школами и институтами . Приносили грев для арестантов, чай, оргстекло, пасту для шариковых ручек и тд. Раз в неделю были сборы денежных средств в общак. Сходки длились около часа.Присутствие строго обязательное. Уважительным считалось только болезнь и задержка милицией. На " собраниях" разбирали вопросы связанные с кражами, рэкетом организацией труда на закрепленной территоррии, разбор личных вопросов и воровских понятий, занятие спортом. Наркоманы в таких сообществах отсутствовали их жестко наказывали в первый раз, а на второй отлучали от братвы унижали, били и отбирали все что есть и так каждый день.
    Дедушка Евгений
  10. MegaMarcel Сегодня, 16:31
    Тык об том и речь, что государству выгодно то что происходит. Не было бы выгодно все было бы подругому. А вот если задуматься почему выгодно именно так, то тут же напрашивается очень неудобный вывод. Потому что по всем признакам государство наше все более и более антинародное. И чем больше народ разделен на разные группы по интересам тем проще эти группы сталкивать и не давать протестному движению состояться. Ведь всегда в случае возникновения протеста можно натолкнуло одну группу на другую и все, вопрос решен. Пока дураки дерутся хозяин считает барыши. Поэтому и нет в России настоящей оппозиции, есть едро и пара проплаченных шутов типо Навального и патриархов советского периода в госдуме засидающих. А уж о если говорить о воровской организации так это вообще идеальный вариант для власть имущих. С помощью такой конторы можно воспитывать кадры, которые будут держать в страхе лохов в интересах нужных людей которые скорее всего имеют компрадорские взгляды на Россию. Помните как у сволочи геббельса: для обслуживания шахт и рудников достаточно 30 млн населения, а остальных можно уничтожить. Нужно понимать что наши элиты рассматривают Россию как некий золотой прииск, который нужно более менее охранять и соответственно обеспечивать процесс добычи. О том чтобы рабочих обслуживающих этот прииск учить морале и национальной идее речи не идет. Поэтому все что делается в этой сфере это чьи то бизнесс интересы и показуха.
    MegaMarcel
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