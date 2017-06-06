Кто и как растит для России нового фюрера? Часть 2

Мы продолжаем начатую тему коловращений и плясок оппозиции вокруг молодежи как потенциального электората. И сегодняшняя наша тема — что, собственно, делает государство в этом направлении.Вообще, если по справедливости, то как всегда — ничего. Чисто украинский сценарий «онижедети», что с них взять, других проблем хватает. Конечно, когда совсем подгорит, то головы полетят. Хорошо, что у нас они просто полетят, а не как на Украине, в Ростове-на-Дону.Но — тем не менее.Вообще, ситуация печальная, и мы не первый раз об этом говорим. Родители заняты выживанием, школа занимает позицию «мы учим, а не воспитываем», вузы заняты в основном личным заработком. Все красиво, всем плевать. Подрастающие организмы предоставлены сами себе, что фактически всех устраивает, и в первую очередь, наше государство.Хотите заниматься? Не вопрос. Не запрещено ничего, за исключением вещей, предусмотренных законом. Но не запрещено — это еще не разрешено. Точнее, разрешить можно, но с реализацией возникают проблемы.Чтобы было понятнее — любой каприз за ваши деньги. Демократия и рынок во всей красе.Хотите, чтобы ваш ребенок стал звездой спорта? Какие проблемы? Хоккей? Купите форму, арендуйте лед — и вперед! То же самое с любым видом спорта. Но мы не о спорте, мы о патриотизме.Патриотизм — штука вообще такая… Никому особо не нужная, если нет пожара, кризиса или выборов на носу. Военно-патриотические клубы есть в каждом городе, но вряд ли основное большинство может похвастаться нормальной базой и финансированием. ВПК — это удел упоротых и оголтелых индивидуумов, своей гражданской совестью и личным умом понимающих, что надо что-то делать. И делают, в основном «невзирая» и «превозмогая».Вообще, то, что эти клубы еще есть, заслуга в первую очередь тех, кто не опустил рук и продолжает колотиться своей закаленной башкой в стену государственного наплевательства. Мы Москву и им подобные городишки не берем в расчет, Россия — это, к сожалению, не Москва и Питер. Это несколько большее понятие.Но с уверенностью скажем, что 90% ВПК в России основное свое время тратят на побирушничество и поиск спонсоров. И хорошо, что спонсоры находятся, не у всех долларорубль в мозгах. Кто нашел — живут, кто нет — существуют.Спросите, а как же государственные программы и гранты? Ответим: а вы этот грант, самый завалящий, пробовали выиграть? Один из авторов выиграл. Точнее, ВРОО, в котором он уже не работал, выиграло написанный им грант. Когда директор поспорил с одним функционером на 12%, что грант не выиграет и на третий год. Но — выиграл. И 12% проспорил.И опять же деньги. Экипируйся, оплати дорогу, питание и далее по списку. Кто может себе это позволить — делает. Кто не может — сидит дома у экрана компьютера или смартфона и… Сидит, короче, и ждет лучших времен.Внимательный читатель может упрекнуть нас в том, что мы огульно заявляем о том, что термин «молодежная политика» растоптан и уничтожен, что в стране нет реальных молодежных организаций, развивающих и транслирующих достойные русского мира смыслы. Ну да, фактически нет. А существующие в придонном слое военно-патриотические клубы оказать должного влияния просто не в состоянии.Ага! А как же проект «Юнармия»? Это же всероссийская могучая организация, созданная самом Шойгу! Что скажете, критиканы?А мы запросто разочаруем и здесь. Если вы подумали, что «Юнармия» — почти единственная конструктивная организация молодых в стране, то это вы зря. Это имиджевый проект успешного менеджера Сергея Шойгу, не более того.Вот, наконец-то, скажет читатель, показалось истинное либеральное лицо авторов. На САМОГО Шойгу рот разинули.Да успокойтесь, не на Шойгу. У него других дел больше нет, как проектом этим заниматься? Есть, и мы это распрекрасно понимаем. Это все те же эффективные менеджеры, только в Минобороны. Шойгу тут не при делах, но раз его персоной воспользовались для раскрутки, то вот вам и камень в огород.Увы, но «Юнармия» — это тоже про элитку, по аналогии с первой статьей, для «Саш Спилбергов». Про детей обеспеченных, которые могут попросить у родителей только на одну летнюю форму 20 тысяч рублей (столько же на зимнюю).Тут еще не стоит забывать, что это в первую очередь дети, которые, черт возьми, при правильном питании растут. И через год надо что? Правильно, еще денег вливать.Скажете, патриотизм стоит денег? Ну, мы просто спросим у читательской аудитории, которая у нас довольно возрастная: а вы, уважаемые, детей-внуков в «Юнармию» отдали? Нас вся Россия читает, «Юнармия» в 76 регионах представительство имеет. Есть кто, отзовитесь? Фото своих юнармейцев покажите…Чтобы не возникало полемики о пользе этой красивой организации для общества, приведем наглядно скрин новостей сайта «Юнармии».Раздел «главное» сайта любой организации призван сообщать публике о самых важных и успешных ДЕЛАХ этой организации. Что мы видим у «Юнармии»? Столько-то присоединилось, приняли участие в игре, приняли делегацию из Китая.То есть цель организации представительская — показывать лицо армии России через красивых детей в красивой форме, всё. Детско-юношеское движение не двигается, не создает смыслы, оно больше не движение, а витрина, которая показывает лучшие образцы.Напоследок можно заглянуть в календарь событий на их сайте — там с июля и далее вообще пусто. А заявлено участников 100 тысяч из 76 субъектов России.Недавно у нас пресс-служба ЗВО в Воронежской области радостно отчиталась о том, что 100 юнармейцев примут участие в мероприятии, после которого 25 принесут торжественную клятву. Что с остальными непонятно, на второй год что ли оставят? Ну, ПС ЗВО это у нас умеет, главное — погромче прокричать, что будет, а как будет — это вопрос совсем другой.Безусловно, польза «Юнармии» для ее участников велика: дети чем-то занимаются под присмотром взрослых, а та же хором дают клятву, которая начинается словами: «Я, юнармеец такой-то, вступая в ряды «Юнармии» перед лицом своих товарищей̆ торжественно клянусь…»Эгей, советские, вам копирайт ничего не напомнил?Так как нам интересна польза организации для общества, для большинства детей страны, для пролетариата, то «Юнармия» не подходит. Снова имеем дело с проектом под элитку. Увы.Все продумали политтехнологи, эти торгаши от политики. И даже убедили всех, что без колоссальной государственной поддержки ни одна федеральная молодежная организация существовать не будет. Но на каждого быка есть своя консервная банка. Есть в России сетевая молодежная организация, существующая на народные деньги, работающая, практически, на самоокупаемости. В ней деньги — далеко не главное ядро, а главное у ребят — мотивация, идея. Приготовьтесь, это будет пример не добрый, не светлый, не созидательный.Наблюдательные журналисты окрестили это движение «Русской каморрой». Для тех, кто закончил знакомство с итальянской мафией на сериале про комиссара Каттани «Спрут», поясним: «Каморра» — мафия бедных в Неаполе. А наша молодежная организация называется просто и со вкусом — «АУЕ», что расшифровывается как «арестантско-уркаганское единство» и еще несколькими подобными вариантами.Это молодежное крыло воровской, тюремной культуры, так сказать, кузница кадров. За Уралом в некоторых небольших городах это движение практически контролирует процесс жизнедеятельности. В сети есть масса документальных фильмов об этом. Но суть в другом.Организация управляется сетевым методом — за каждым учебным заведением есть «смотрящий», над ним «смотрящий» за несколькими школами, выше «смотрящий за районом», а на самом верху обычно зэк, управляющий через доступные средства связи всей системой.Каждый школьник каждый месяц сдает небольшую денежку — для «дачек» за забор в виде сигарет, чая, ну вы понимаете. Быть частью «АУЕ» значит иметь поддержку в молодежной среде, значимость и уважение во дворах, школах, ПТУ и так далее. Идея общака, стаи, коллектива словно идея комсомола: «дисциплина в интересах коллектива».Ярчайший пример самоорганизованной группы граждан, объединённых одной идеей, существующих без финансирования государства. А если почитать криминальные сводки, то там можно увидеть массу акций рассматриваемой организации, не в пример календарю событий «Юнармии».И в криминальную хронику полезно заглянуть.Вообще, Россия такая страна, что бесхозным тут ничего валяться не будет. Подберут. Это касается не только материальных ресурсов, а сегодня — тем более не только материальных.Ярчайшие примеры безразличия государственной машины. Ведомственные молодежные организации «чтобы были», молодежная политика под дудку «эксперта» Саши «Спилберг». Вот, собственно, и все.А настоящие, идейные молодежные течения себе дорогу найдут — одни пойдут с селфи-палками требовать дом для уточки и свергать Димона, другие будут организованно собирать с детей дань и нападать на полицейских, третьи будут «болеть» за футбол и устраивать охоту на болельщиков из другого клуба.Такое ощущение, что государству граждане не нужны. Им нужны бабуины, управляемые стадным рефлексом бегающими за своими кумирами то туда, то сюда.Волей-неволей вспомнишь Василия Макаровича Шукшина: "Видел Степан, но как-то неясно: взросла на русской земле некая большая темная сила — это притом не старик митрополит, <...> не царь даже, не его стрельцы — они люди, людей ли бояться?.. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале… Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? — не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его ярость влагалась в слово — «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься — бояре ли? — понимал: тут как-то не совсем и бояре. <...> Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности… Но не они та сила.Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась — ГОСУДАРСТВО».Мы не только отвергаем, мы предлагаем. А предложение в этой ситуации может быть только одно: страну спасет только создание настоящей федеральной молодежной организации или, на крайний случай, китайский опыт с Тяньаньмэня. Выбор то, собственно, невелик… Или Тяньаньмэнь, или Майдан. Суть одна, результаты разные.Сегодняшняя политика нашего государства, точнее, ее полное отсутствие, ведет именно туда, на любую из вышеуказанных площадей. И уповать на то, что «кустари-одиночки» из военно-патриотических клубов выправят ситуацию, просто глупо. Не менее глупо, чем заигрывать и подрастающим поколением с помощью сладкой улыбки и щебетания юной блогерши Саши Спилберг.Не поймут и не простят. А насколько современная молодежь может быть жестокой, мы все видели в Киеве и Одессе. Аналогов в России почему-то не хочется.Продолжение следует…