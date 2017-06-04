Депутат: украинские олигархи всеми способами пытаются сохранить свои особняки на Ай-Петри в Крыму
На плато Ай-Петри в Крыму кроме торговых ларьков, кафе и гостиниц, снос которых уже начался в мае, расположены элитные особняки, принадлежащие украинским олигархам и чиновникам, передает РИА Новости сообщение депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека.
Добровольный снос на плато Ай-Петри хаотично построенных торговых точек, забегаловок («шалманов») и гостиниц начался 22 мая. Здесь будет создана охраняемая природная территория регионального значения. Ниже на плато расположены элитные особняки, общим числом около 90.
По словам депутата, «они не гнушаются ничем, пытаясь всколыхнуть национальный фактор, делают вбросы в прессу, социальные сети, сознательно вводят в заблуждение крымских татар, стращая их якобы специально направленными репрессиями со стороны официальных властей».
Бальбек сообщил, что после того, как будет демонтирована торговая площадка, «настанет черед и элитного городка».
Агентство напоминает, что во время украинского периода попытки запретить незаконную торговую деятельность и строительство на плато привели к столкновениям с силовыми структурами и не увенчались успехом.
Добровольный снос на плато Ай-Петри хаотично построенных торговых точек, забегаловок («шалманов») и гостиниц начался 22 мая. Здесь будет создана охраняемая природная территория регионального значения. Ниже на плато расположены элитные особняки, общим числом около 90.
Украинские олигархи и чиновники пытаются сохранить свою недвижимость в заповеднике Ай-Петри любой ценной. Владельцы многомиллионных дворцов пустили в ход самые грязные приемы информационной войны. На сегодняшний день с их стороны наблюдается небывалая активность в медиапространстве Крыма,сказал агентству Бальбек.
По словам депутата, «они не гнушаются ничем, пытаясь всколыхнуть национальный фактор, делают вбросы в прессу, социальные сети, сознательно вводят в заблуждение крымских татар, стращая их якобы специально направленными репрессиями со стороны официальных властей».
Хозяева особняков на Ай-Петри, которых в народе называют небожителями, слегка отстали от понимания сегодняшних реалий Крыма. Подавляющее большинство владельцев кафе, получив гарантии от властей республики, сами разбирают свои помещения, и тем самым лишний раз доказывают, что для сокрытия преступления или нарушения закона крымско-татарский щит не поможет,сказал он.
Бальбек сообщил, что после того, как будет демонтирована торговая площадка, «настанет черед и элитного городка».
Агентство напоминает, что во время украинского периода попытки запретить незаконную торговую деятельность и строительство на плато привели к столкновениям с силовыми структурами и не увенчались успехом.
Использованы фотографии: РИА Новости / Андрей Иглов, www.facebook.com/aksenov.rk
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