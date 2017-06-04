12:18 04 июня

Депутат: украинские олигархи всеми способами пытаются сохранить свои особняки на Ай-Петри в Крыму

На плато Ай-Петри в Крыму кроме торговых ларьков, кафе и гостиниц, снос которых уже начался в мае, расположены элитные особняки, принадлежащие украинским олигархам и чиновникам, передает РИА Новости сообщение депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека.

Депутат: украинские олигархи всеми способами пытаются сохранить свои особняки на Ай-Петри в Крыму


Добровольный снос на плато Ай-Петри хаотично построенных торговых точек, забегаловок («шалманов») и гостиниц начался 22 мая. Здесь будет создана охраняемая природная территория регионального значения. Ниже на плато расположены элитные особняки, общим числом около 90.


Украинские олигархи и чиновники пытаются сохранить свою недвижимость в заповеднике Ай-Петри любой ценной. Владельцы многомиллионных дворцов пустили в ход самые грязные приемы информационной войны. На сегодняшний день с их стороны наблюдается небывалая активность в медиапространстве Крыма,
сказал агентству Бальбек.



По словам депутата, «они не гнушаются ничем, пытаясь всколыхнуть национальный фактор, делают вбросы в прессу, социальные сети, сознательно вводят в заблуждение крымских татар, стращая их якобы специально направленными репрессиями со стороны официальных властей».

Хозяева особняков на Ай-Петри, которых в народе называют небожителями, слегка отстали от понимания сегодняшних реалий Крыма. Подавляющее большинство владельцев кафе, получив гарантии от властей республики, сами разбирают свои помещения, и тем самым лишний раз доказывают, что для сокрытия преступления или нарушения закона крымско-татарский щит не поможет,
сказал он.

Бальбек сообщил, что после того, как будет демонтирована торговая площадка, «настанет черед и элитного городка».

Агентство напоминает, что во время украинского периода попытки запретить незаконную торговую деятельность и строительство на плато привели к столкновениям с силовыми структурами и не увенчались успехом.

Добровольный снос самостроев на плато Ай-Петри


Использованы фотографии: РИА Новости / Андрей Иглов, www.facebook.com/aksenov.rk
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Комментарии 13

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  1. Чёрный Сегодня, 11:49
    Прекрасные дома отдыха для детей получились бы из этих особнячков...по-моему пора это устроить...почему бы не вывезти туда детей с Донбасса на летний отдых?
    Чёрный
    1. maxim947 Сегодня, 11:54
      Тоже об этом подумал. В позапрошлом году там бывал, место шикарное, но похоже на рынок с забегаловками, это на самом Ай-Петри. А особняки, как я понимаю стоят в природоохранной зоне и их никак не оставишь, чтобы остальным не повадно было, т.к. эта проблема всего Крыма, тут только радикальным путем можно навести порядок
      maxim947
      1. Николай С. Сегодня, 12:18
        За блокаду Крыма надо отвечать и личной собственностью.
        Николай С.
  2. cniza Сегодня, 11:49
    Мало информации , но порядок наводить надо.
    cniza
    1. pjastolov Сегодня, 11:58
      И чего это они, так сопротивляются - там же кляты москали? what
      pjastolov
  3. Подрезчик Сегодня, 11:56
    Цитата: Чёрный
    Прекрасные дома отдыха для детей получились бы из этих особнячков...по-моему пора это устроить...

    Хорошая мысль. И сделать этакого "младшего брата" Артека!
    Подрезчик
    1. bulvas Сегодня, 12:05
      Цитата: Чёрный
      Прекрасные дома отдыха для детей получились бы из этих особнячков...по-моему пора это устроить...почему бы не вывезти туда детей с Донбасса на летний отдых?


      Вот еще
      Там совсем не для детей построено, кроме того, детям к морю надо поближе,
      а эти пафосные "замки" - сносить нафиг, иначе, наши наедут и полезут строить в заповедниках
      bulvas
    2. Чёрный Сегодня, 12:13
      Цитата: Подрезчик
      И сделать этакого "младшего брата" Артека!

      Тем более, что там в зимний период, когда снег лежит good
      Чёрный
  4. Altona Сегодня, 11:58
    Цитата: Чёрный
    Прекрасные дома отдыха для детей получились бы из этих особнячков...по-моему пора это устроить...

    ---------------------
    Детям пусть нормальное что то построят, а халупы эти демонские сносить нафиг.
    Altona
  5. gabonskijfront Сегодня, 12:04
    Вытаптывать на хрен весь самострой,без сожаления.Как только начнётся "Прекрасные дома отдыха для детей получились бы " сразу начнётся коррупционная возня.тому разрешили он воспитывает сирот,у другого инвалидность и сорок детей на иждивении,третий сам педагог и организовал воскресную школу.
    gabonskijfront
  6. максим1987 Сегодня, 12:04
    Цитата: Altona
    Цитата: Чёрный
    Прекрасные дома отдыха для детей получились бы из этих особнячков...по-моему пора это устроить...

    ---------------------
    Детям пусть нормальное что то построят, а халупы эти демонские сносить нафиг.


    какой вы богатый. Советская власть не стеснялась использовать дворянские усадьбы под различные соцучреждения
    максим1987
  7. Suharik.inline Сегодня, 12:05
    Приветствую уважаемые!
    А вот мне видится это немного по другому.
    Снос построек в заповедной зоне это нужно,но пройдет время и там будут может не в таком количестве, но будет стоять чьято собственость а вот чья .........
    Я не всепроподальщик, просто свято место пусто не бывает.
    Suharik.inline
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:10
    А почему до сих пор это все не национализировано? ?? am С2014 года укроинские чинуши кормятся арендой того что нахапали в Крыму, эти деньги в Донбассе людей убивают, а наша власть молчит? ?? belay Че за бардак??????? fool
    Изгоняющий либероидов
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