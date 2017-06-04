Войсковые разведчики в Приднестровье «захватили секретные документы»
Тренировка войсковых разведчиков прошла в Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Сообщается, что в ходе тренировки на территории Приднестровского региона республики Молдова (ПРРМ) «разведывательные подразделения в дневное и ночное время суток отработали специфические задачи в условиях, приближенных к боевым».
В пресс-службе отметили, что тренировки войсковых разведчиков ОГРВ ПРРМ прошли в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО) в летнем периоде обучения.
Сообщается, что в ходе тренировки на территории Приднестровского региона республики Молдова (ПРРМ) «разведывательные подразделения в дневное и ночное время суток отработали специфические задачи в условиях, приближенных к боевым».
Военнослужащие выполнили налет на пост условного противника и захватили "языка". После этого разведчики, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл "неприятеля". Следуя полученной от "языка" информации, они установили местонахождения и провели захват секретных документов, в том числе – чертежи и схемы, а также образцы новейшего вооружения и военной техники условного противника,говорится в релизе.
В пресс-службе отметили, что тренировки войсковых разведчиков ОГРВ ПРРМ прошли в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО) в летнем периоде обучения.
Использованы фотографии: Пресс-служба Западного военного округа
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