Войсковые разведчики в Приднестровье «захватили секретные документы»

Военнослужащие выполнили налет на пост условного противника и захватили "языка". После этого разведчики, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл "неприятеля". Следуя полученной от "языка" информации, они установили местонахождения и провели захват секретных документов, в том числе – чертежи и схемы, а также образцы новейшего вооружения и военной техники условного противника,

Тренировка войсковых разведчиков прошла в Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье, сообщает пресс-служба Западного военного округа.Сообщается, что в ходе тренировки на территории Приднестровского региона республики Молдова (ПРРМ) «разведывательные подразделения в дневное и ночное время суток отработали специфические задачи в условиях, приближенных к боевым».говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что тренировки войсковых разведчиков ОГРВ ПРРМ прошли в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО) в летнем периоде обучения.