16:44 04 июня

В Литве пьяные бундесверовцы устроили драку

Четверо военнослужащих бундесвера, несущие службу в многонациональном батальоне НАТО, пострадали в ночь на субботу во время драки в литовском городе Йонава, военные были в нетрезвом состоянии, передает РИА Новости .



Во время драки в Йонава пострадали четверо нетрезвых дислоцированных в Литву германских военных,
говорится в сообщении пресс-службы литовской полиции.


Правоохранители уточнили, что «во время инцидента немецкие солдаты были одеты в гражданскую одежду», а само ЧП произошло не в служебное время. На данный момент проводится досудебное расследование.

Конфликт произошел в ночь на субботу, «в настоящее время военнослужащие проходят амбулаторное лечение», добавили в полиции.

Напомним, многонациональные батальоны НАТО сформированы в странах Балтии и Польше на основании саммита альянса, прошедшего в июле 2016 года в Варшаве. В подразделении, дислоцированном на территории Литвы, в этом году несут службу военнослужащие из Германии (450 человек), Нидерландов (250), Бельгии (100), Норвегии (200) и Люксембурга (пока не прибыли).

Использованы фотографии: http://www.dw.com
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Комментарии 45

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:22
    Хоть и НАТОвцы, а всё-ж не англосаксы.
    Так что это, пожалуй, не "белый человек учит аборигенов", а просто отдохнуть ребята хотели. Неудачно.
    Shurik70
    1. Pirogov Сегодня, 13:26
      Цитата: Shurik70
      Так что это, пожалуй, не "белый человек учит аборигенов", а просто отдохнуть ребята хотели. Неудачно.

      Почему не удачно ? Всё удачно чем больше таких выходок ,тем больше этих вояк будут ,,,любить,,,, жители при балтики.
      Pirogov
      1. Shurik70 Сегодня, 13:32
        Цитата: Pirogov
        чем больше таких выходок ,тем больше этих вояк будут ,,,любить,,,, жители при балтики.

        Да прибалтам пофиг. Ну, настучали друг другу по мордам несколько человек. Не в первый раз. И не в последний. Их правительство само штаны снимет перед НАТО, особенно если пачку долларов им в зубы сунут.
        Вот если бы русский военный, пусть и в гражданке, в отпуске, настучал кому-то в зубы - вот тут бы вою до небес было.
        Shurik70
        1. Тралл Сегодня, 13:42
          Однозначно, их избила русскоговорящая проститутка smile
          Тралл
          1. Teberii Сегодня, 13:56
            Но и кто тут оккупант ,"русскую радистку Кэт" не поделили.
            Teberii
            1. pjastolov Сегодня, 14:52
              Во время драки в Йонава пострадали четверо нетрезвых дислоцированных в Литву германских военных,
              Бей фашистов, респект горячим финским парням!!!!!!!!! good
              pjastolov
    2. Pancir026 Сегодня, 13:26
      Цитата: Shurik70
      Хоть и НАТОвцы, а всё-ж не англосаксы.

      Бундесверовцы просто напомнили прибалтам,свои 600 лет владычества-красивых в койку.тупых по морде...
      Pancir026
      1. рич Сегодня, 14:03
        Только вот на других сайтах написано, что это не немцы, а чехи
        рич
        1. samoletil18 Сегодня, 14:27
          Цитата: рич
          Только вот на других сайтах написано, что это не немцы, а чехи

          "-Он же болгарин.
          - А какая разница!" yes
          samoletil18
    3. Подрезчик Сегодня, 13:29
      Красавцы! Вот это контингент! Значит подальше от дома, творю что хочу. Наверное, отхватили от местных, и обиделись, они же защитники!
      Подрезчик
    4. Астарт Сегодня, 13:29
      И что нового в этой "новости" Посмотрите количество изнасилований американскими солдатами на базах в Японии, Тысячи. Право господина, терпите и улыбайтесь
      Астарт
      1. Владимирец Сегодня, 15:10
        Цитата: Астарт
        Право господина, терпите и улыбайтесь

        Судя по "амбулаторному лечению" право господина не очень прокатило. smile
        Владимирец
    5. Смог Сегодня, 13:30
      Цитата: Shurik70
      Хоть и НАТОвцы, а всё-ж не англосаксы.

      А что это меняет? НАТО оно и в Африке НАТО! Или Вы думаете они в Литву приехали красотами местными полюбоваться?
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:37
        Костик , привет ! soldier drinks А что хотели ? НАТО - Национальная Американская Террористическая Организация . Не всем по душе такие "освободители и защитники" .
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 14:55
          Павел привет drinks
          Не всем по душе такие "освободители и защитники" .
          Вот их и освободили и поназащищали, или правильнее морду начиститили good
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:59
            Привет , Володя , и с Днём Святой Троицы ! hi drinks
            С такими дрисчами иначе и не стоит - борзеют , козлобандиты .
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 15:05
              И тебя с праздником hi вот только четверо, пусть даже пьяные, хотя скорее выпившие, потому как на службу то надо вернуться, и нахватали люлей
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 15:07
                Может , им ещё и по медальке навесят "За борьбу с русской ахрессией" ... wassat
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 15:09
                  Да камень им на шею и в ильмень, к их предкам negative
                  pjastolov
                  1. bouncyhunter Сегодня, 15:28
                    Согласен , ну чем не медаль ? yes
                    bouncyhunter
    6. poquello Сегодня, 13:33
      Цитата: Shurik70
      отдохнуть ребята хотели. Неудачно.

      а этого Вам не расскажут не немцы "отдохнувшие", не гопники их обувшие
      poquello
    7. Злой543 Сегодня, 13:50
      Просто напомнили прибалтам как это было"яйко, млеко, самогон", но что-то пошло не так по пьяни
      Злой543
  2. Deadушка Сегодня, 13:27
    Наверное какой нибудь старый дедок с лопатой, который в ВОВ немцев гонял решил по старой памяти повторить.
    Deadушка
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:30
    ... да и пусть поперебьются хоть все НАТО... laughing
    a.s.zzz888
  4. Ferdinant Сегодня, 13:33
    Для них это нормально
    Ferdinant
    1. рич Сегодня, 13:56
      Хм.... Чехи в Литве, венгры в Чехии, румыны в Венгрии, поляки в Румынии и т.д.. Рокировка по-натовски для защиты восточных границ?? За что Трампу 2 процента платить?
      рич
      1. Pancir026 Сегодня, 15:23
        Цитата: рич
        Хм.... Чехи в Литве, венгры в Чехии, румыны в Венгрии, поляки в Румынии и т.д

        Имперская политика..америка тщится быть Римом,являясь по сути своей карфагеном.
        Поэтому и использует войска сателлитов не по месту "прописки",но для того что бы одни"дикари" убивали других -в пользу "града на холме"
        Pancir026
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:35
    Сверхчеловекам накостыляли? Дошло до полиции? Да в наше время если полицейские "замели" бойца ( ну не простой части, врать не стану) - месяц из нарядов не вылезал бы. Помню, как нашего, "в хлам" четверо! милиционеров пытались засунуть в "воронок", а он, растопырившись в проеме, гундел - вы поаккуратнее, а то я карате применю wassat в тот раз - обошлось ...
    В общем, любовь местного населения эти вояки снискают быстро, а их боевые качества видны уже сейчас...
    Горный стрелок
    1. рич Сегодня, 13:57
      "Кроме того, для них будут организованы специальные магазины с выгодными ценами, в которых будут продаваться алкоголь и продукты питания." Также будут выдаваться купоны на посещение борделей, и карты с обозначением газонов для отправления большой и малой нужды. Прибалты, поздравляем, вы снова в Рейхе
      рич
  6. Logall Сегодня, 13:39
    Увидел и, что творят "янки" решили, что можно и им.
    Они же тоже НАТО!
    Logall
    1. aliis-M Сегодня, 13:53
      ну зачем же так, выпили ребята, подрались. Со всеми бывает.
      Где-то в параллельной Вселенной - заголовок статьи на западном форуме "В России пьяные белорусские военнослужащие подрались в баре" и комментарии к ней:
      Джон (США)
      -"Белорусы показывают кто в Союзном государстве царь, а кто холопы"
      Ганс (Германия)
      -"Это была акция протеста против русских"
      Йонас (Эстония)
      -"Хорошо что мы не под этими зверями".
      Ну до смешного же, парни recourse
      aliis-M
    2. pjastolov Сегодня, 14:57
      Демократию они по другому несут
      pjastolov
  7. инженерный Сегодня, 13:44
    Клайпеда (Литва), 22 февраля – Солдаты НАТО отметились новым инцидентом. Ночью пять солдат вступили в конфликт с местной молодежью, в результате чего завязалась драка. В Прибалтике это далеко не первый подобный случай, и весной ожидается их учащение, ведь в странах Балтии начнется расквартирование многонациональных батальонов Альянса.


    Инцидент произошел в городе Клайпеда, где пьяные военные НАТО подрались с местными жителями и полицией. Произошло это у городского ночного клуба. Местный сотрудники правоохранительных органов не смогли успокоить дебоширов, в результате чего пришлось применить электрошокеры.


    Это не первый подобный случай в Прибалтике, ведь ранее солдаты НАТО в состоянии алкогольного опьянения хулиганили в Ионаве, Шяуляе, Вильнюсе. Альянс отправляет туда свои силы для защиты Восточной Европы от якобы «российской угрозы», но аргументированной необходимости в этом нет.


    Американские военные отметились погромом в друскининкайском аквапарке и надругательством над флагом Литвы, который был сорван со здания прокуратуры в Каунасе. Были и драки.

    Совсем недавно литовские СМИ распространяли информацию о том, что солдат ФРГ изнасиловал 15-летнюю школьницу. Эту ситуацию комментировали в НАТО....Многократное увеличение количества солдат НАТО в Прибалтике неизбежно приведет к новым конфликтам. Страны Балтии, защищаясь от якобы «российской угрозы», требуют расширения присутствия НАТО на их территории, но приводит это только к негативным последствиям для них самих.
    Источник: https://newinform.com/45884-pyanstvo-iznasilovani
    ya-i-drugie-prelesti-zhizni-soldat-nato-v-pribalt
    ike
    Прибыли и расквартировались европейские хозяева, а челядь господ должна знать свое место в этой европейской жизни.
    инженерный
  8. sabakina Сегодня, 13:48
    Четверо военнослужащих бундесвера, несущие службу в многонациональном батальоне НАТО, пострадали в ночь на субботу во время драки в литовском городе Йонава, военные были в нетрезвом состоянии

    Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. Это что то из серии "-Ребята, тевтонцы мы или нет? Наши предки имели их как хотели, а мы что? Хуже?" Правда, они почему то постоянно забывают, что делали с их предками на нашей земле....
    Я не удивлюсь, если эти литовцы ни слова не знали по литовски...
    sabakina
  9. gla172 Сегодня, 13:49
    ...а как хорошо всё начиналось.... laughing
    gla172
    1. san4es Сегодня, 14:03
      Цитата: gla172
      ...а как хорошо всё начиналось.... laughing

      ...и так плохо закончилось

      angry
      san4es
  10. Incvizitor Сегодня, 14:09
    Правильно говорят: Прибалтика-бордель НАТО.
    Incvizitor
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:15
    Такие новости переходят в разряд "в порядке вещей "-натовцы "защищают " Прибалтику, а заодно и наводят там новый порядок fool так что пускай местные привыкают ,их еще и не такое ждет.
    Изгоняющий либероидов
  12. ротмистр Сегодня, 14:28
    Все правильно, что за пьянка без мордобоя?
    ротмистр
  13. Megatron Сегодня, 14:53
    Из люксембурга прибудет один человек?
    Megatron
    1. soroKING Сегодня, 15:14
      ну что Вы?...целых два wassat
      soroKING
  14. pvv113 Сегодня, 15:11
    Четверо военнослужащих бундесвера, несущие службу в многонациональном батальоне НАТО, пострадали в ночь на субботу во время драки в литовском городе Йонава

    Боюсь угадать - неужели Путин? bully
    pvv113
  15. staviator Сегодня, 15:26
    Цитата: Pirogov
    больше таких выходок ,тем больше этих вояк будут ,,,любить,,,, жители при балтики.

    Все правильно,они же без ума от их ,демократии,например можно спокойно ссать в фонтан,не платить таксистам и т.д.А свиньи и пьянь как обычно русские.Они их за людей не считают,а те улыбаются и терпят.По сеньке и шапка.Побольше натовцев в ваш дом.
    staviator
  16. Machete Сегодня, 15:52
    Если бы НАТО хотело войны, прислало бы нормальные войска, а не эту алкоту, которую диверсанты могут вырезать пачками в городе.
    То, что поставили на границах с нами - это просто, чтобы было, чтобы показать их "атлантическую решимость". Не более того.
    Machete
  17. 16112014nk Сегодня, 16:23
    Наверно Путин сгонял из Питера в Литву на спарринг.
    16112014nk
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