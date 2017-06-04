В Литве пьяные бундесверовцы устроили драку
Четверо военнослужащих бундесвера, несущие службу в многонациональном батальоне НАТО, пострадали в ночь на субботу во время драки в литовском городе Йонава, военные были в нетрезвом состоянии, передает РИА Новости .
Правоохранители уточнили, что «во время инцидента немецкие солдаты были одеты в гражданскую одежду», а само ЧП произошло не в служебное время. На данный момент проводится досудебное расследование.
Конфликт произошел в ночь на субботу, «в настоящее время военнослужащие проходят амбулаторное лечение», добавили в полиции.
Напомним, многонациональные батальоны НАТО сформированы в странах Балтии и Польше на основании саммита альянса, прошедшего в июле 2016 года в Варшаве. В подразделении, дислоцированном на территории Литвы, в этом году несут службу военнослужащие из Германии (450 человек), Нидерландов (250), Бельгии (100), Норвегии (200) и Люксембурга (пока не прибыли).
Во время драки в Йонава пострадали четверо нетрезвых дислоцированных в Литву германских военных,говорится в сообщении пресс-службы литовской полиции.
Правоохранители уточнили, что «во время инцидента немецкие солдаты были одеты в гражданскую одежду», а само ЧП произошло не в служебное время. На данный момент проводится досудебное расследование.
Конфликт произошел в ночь на субботу, «в настоящее время военнослужащие проходят амбулаторное лечение», добавили в полиции.
Напомним, многонациональные батальоны НАТО сформированы в странах Балтии и Польше на основании саммита альянса, прошедшего в июле 2016 года в Варшаве. В подразделении, дислоцированном на территории Литвы, в этом году несут службу военнослужащие из Германии (450 человек), Нидерландов (250), Бельгии (100), Норвегии (200) и Люксембурга (пока не прибыли).
Использованы фотографии: http://www.dw.com
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