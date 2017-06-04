Чечня готова поделиться с европейскими странами опытом борьбы с терроризмом
Чеченская республика готова проконсультировать страны Европы по вопросам борьбы с терроризмом, передает РИА Новости заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
С
По его словам, пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России и уделяют «особое внимание» Чечне, в их государствах происходят террористические акты.
Он выразил обеспокоенность за жизнь россиян, находящихся в Европе и призывал всех жителей Чечни «максимально ограничить свои поездки в Европу».
Кадыров также обратился к руководству западных стран с требованием «обеспечить безопасность туристов и проживающих на территории Европы чеченцев».
Он принес глубокое соболезнование британцам в связи с погибшими и пострадавшими в результате террористических атак в Лондоне, произошедших в ночь на воскресенье.
С
о своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом. На своей территории мы его победили. Поддержка террористов, как весь мир видит, оборачивается для жителей стран Европы постоянным страхом смерти и самой смертью,написал Кадыров в своем канале Telegram.
По его словам, пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России и уделяют «особое внимание» Чечне, в их государствах происходят террористические акты.
Страстное желание указывать России и искать способы давление на нее привело Европу к внутреннему хаосу. Активно уделяя внимание другим странам, они совсем забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы,отметил глава республики.
Он выразил обеспокоенность за жизнь россиян, находящихся в Европе и призывал всех жителей Чечни «максимально ограничить свои поездки в Европу».
Кадыров также обратился к руководству западных стран с требованием «обеспечить безопасность туристов и проживающих на территории Европы чеченцев».
Он принес глубокое соболезнование британцам в связи с погибшими и пострадавшими в результате террористических атак в Лондоне, произошедших в ночь на воскресенье.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти