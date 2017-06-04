Чечня готова поделиться с европейскими странами опытом борьбы с терроризмом

о своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом. На своей территории мы его победили. Поддержка террористов, как весь мир видит, оборачивается для жителей стран Европы постоянным страхом смерти и самой смертью,

Страстное желание указывать России и искать способы давление на нее привело Европу к внутреннему хаосу. Активно уделяя внимание другим странам, они совсем забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы,