16:44 04 июня

Чечня готова поделиться с европейскими странами опытом борьбы с терроризмом

Чеченская республика готова проконсультировать страны Европы по вопросам борьбы с терроризмом, передает РИА Новости заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.



С
о своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом. На своей территории мы его победили. Поддержка террористов, как весь мир видит, оборачивается для жителей стран Европы постоянным страхом смерти и самой смертью,
написал Кадыров в своем канале Telegram.


По его словам, пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России и уделяют «особое внимание» Чечне, в их государствах происходят террористические акты.

Страстное желание указывать России и искать способы давление на нее привело Европу к внутреннему хаосу. Активно уделяя внимание другим странам, они совсем забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы,
отметил глава республики.

Он выразил обеспокоенность за жизнь россиян, находящихся в Европе и призывал всех жителей Чечни «максимально ограничить свои поездки в Европу».

Кадыров также обратился к руководству западных стран с требованием «обеспечить безопасность туристов и проживающих на территории Европы чеченцев».

Он принес глубокое соболезнование британцам в связи с погибшими и пострадавшими в результате террористических атак в Лондоне, произошедших в ночь на воскресенье.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 41

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:50
    Чечня готова поделиться с европейскими странами опытом борьбы с терроризмом
    Кадыров ,Чечня и всё что там происходило в 90е Европу очень живо интересовало.Теперь обломавшись с поддержкой халифата на Кавказе их больше чеченские геи интересуют.
    Наблюдатель2014
    1. Zibelew Сегодня, 13:55
      Пока Кадыров не решит проблему чеченских геев, Европа его не будет слушать smile
      Zibelew
      1. рич Сегодня, 14:01
        Чечня готова поделиться с европейскими странами опытом борьбы с терроризмом

        Опыт у чеченских силовиков действительно солидный.
        рич
      2. Александр романов Сегодня, 14:45
        Цитата: Zibelew
        Пока Кадыров не решит проблему чеченских геев,

        В Европе зная,как чмырят геев в Чечне,напряглось не мало военнослужащих.
        Александр романов
        1. Тралл Сегодня, 15:30
          Предлагаю эвакуировать всех чеченских геев в "демократическую" Саудовскую Аравию. Там им грозит что-то, связанное со словами "площадь", "голова" и "сабля". smile
          Тралл
    2. poquello Сегодня, 14:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      в 90е Европу очень живо интересовало

      картинки поменялись
      poquello
    3. Астарт Сегодня, 14:04
      Рамза́на Ахма́товича в представители России в ООН, однозначно....многие рот позакрывают
      Астарт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:15
        Цитата: Астарт
        Рамза́на Ахма́товича в представители России в ООН, однозначно....многие рот позакрывают

        Ненужно его в ООН , пусть разрешат поговорить в Англии с боевиками ! Ну и кое кого пристрелить ,если потребуется Они там по своему гыр ,гыр и терактов не будет! (заплатить правда придется и не мало России конечно..)))
        ОТДЕЛ
        1. Астарт Сегодня, 14:19
          Совершенно не понял Вас...Вы в хорошем смысле "не трезвы" Бог в помощь :)))
          Астарт
          1. Александр романов Сегодня, 14:45
            Цитата: Астарт
            .Вы в хорошем смысле "не трезвы"

            Это его обычное состояние
            Александр романов
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:48
            Цитата: Астарт
            Совершенно не понял Вас...Вы в хорошем смысле "не трезвы" Бог в помощь :)))

            Я серьезно Астар! Кадыров сможет , в Крыму проревели и в Сирии тоже!
            ОТДЕЛ
    4. Монархист Сегодня, 14:25
      Камрад наблюдатель,а Вы много знаете чеченских геев? Учтите Рамзан Кадыров может обидеться ( как и любой Нормальный Мужик)на гея,а оскорбленный чеченец это.... здоровья не прибавит
      Монархист
    5. pjastolov Сегодня, 15:07
      Если он поделится опытом то европейских геев точно не будет good
      pjastolov
    6. Sevastiec Сегодня, 15:26
      Я вообще не понимаю, что за доброта постоянная с нашей стороны? Они этого, удавятся, но не оценят. Никогда. Почему в ответ на санкции, мы продолжаем их консультировать, делится разведданными, торговать двигателями, из русского титана, американские самолёты делаются?.. Пусть бы на фанере летали.
      Sevastiec
  2. Рабинович_007 Сегодня, 13:54
    Даже не смешно what
    Рабинович_007
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:59
      Рабинович_007
      Даже не смешно
      А что тут смеяться? Если их дурь, через край прёт.
      Наблюдатель2014
      1. Pirogov Сегодня, 14:15
        Цитата: Наблюдатель2014
        А что тут смеяться? Если их дурь, через край прёт.

        Да показная эта дурь , запад чего то добивается ,а вот чего понять не могу . Там далеко не дураки сидят во власти и это ещё больше пугает,если им наплевать на своих жителей то что говорить о нас.
        Pirogov
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:26
          Pirogov
          если им наплевать на своих жителей то что говорить о нас.
          Путина речь дня три назад, на форуме в Санкт-Питербурге посмотрите .Он там все объяснил.С 3 й минуты
          Наблюдатель2014
  3. Logall Сегодня, 13:56
    Рамзан Ахмадович точно знает, как победить терроризм. Бери одного из боевиков и переманить на свою сторону. А он уже всё сам сделает. Вот так мы победили эту пакость в Чечне.
    Logall
  4. gla172 Сегодня, 13:57
    ...так понимаю что западу это не требуется т.к. они и есть"террор....."....

    gla172
    1. Астарт Сегодня, 14:11
      Ну спасибо......поулыбался
      Астарт
  5. san4es Сегодня, 14:10
    Чечня готова поделиться с европейскими странами опытом борьбы с терроризмом

    ...Плохо, что европейские страны готовы поделиться террористами с Чечнёй
    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:43
      Рамзан правильно понимает проблему - отделить от стада самых агрессивных и сделать из них сторожевых псов . Тогда оставшиеся бараны доставят в лучшем случае минимум проблем . hi
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:55
        Знает о чем говорит , опыт у него большой.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:58
          Цитата: cniza
          Знает о чем говорит , опыт у него большой.

          А некоторые упорно продолжают его считать недалёким бармалеем .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:02
            Не далекий человек не может держать под контролем такой регион и не просто держать , а утихомирить и развивать.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:08
              Так и я о том же . Но проблема радужных дровосеков не решена , что крайне беспокоит Муркель . lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 16:12
                Я представляю , как в Чечне ржут и одновременно злятся это их оскорбляет , а эти Гейропейцы неучи не далекие...
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:15
                  Хорошо , что мат запрещён не только у нас на ВО , иначе переводчикам пришлось бы постараться привести в литературный вид то , что Чечня сказала Гейропе . laughing
                  bouncyhunter
  6. Комментарий был удален.
    1. Anglorussian Сегодня, 14:38
      Не зря про вас анекдоты сочиняют laughing
      Anglorussian
      1. Комментарий был удален.
        1. Anglorussian Сегодня, 15:10
          Нет не заметил-потому что это не так. И да,рюзки езика падучи wassat а то ты действительно как герой пошлого анекдота tongue
          Anglorussian
    2. Александр романов Сегодня, 14:48
      Цитата: Чукча
      ,театральных крикливых продажных Русских


      Европеиская и американская пресса,публикуя материалы о притеснениях геев в Чечне,случаино не о тебе пишут?

      Почитал коменты этого чукчи,там на всю голову экзема
      Александр романов
      1. Комментарий был удален.
        1. Александр романов Сегодня, 15:13
          Цитата: Чукча
          Вы грязны

          Я думаю нужно вызвать ветеринара и усыпить это недоразумение .
          Александр романов
          1. Владимирец Сегодня, 15:34
            Цитата: Александр романов
            Я думаю нужно вызвать ветеринара и усыпить это недоразумение .

            Поллитра люминала. yes
            Владимирец
          2. Комментарий был удален.
          3. Офицер запаса Сегодня, 15:59
            Олень заговорил?
            Офицер запаса
  7. Горный стрелок Сегодня, 14:16
    Зубоскальства много, но суть пропустили... Важнейшим фактором является агентурная работа, на всех уровнях, и в руководстве террористов... Полное лишение поддержки террористов "на земле", вплоть до РАЗРУШЕНИЯ ДОМОВ семьи террориста. Дальше уже мелочи. А ведь там РЕАЛЬНО всего было навалом, и оружия, и "желающих".
    Горный стрелок
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:21
      Горный стрелок -разрушение домов террористов приводит к озлоблению на власти их родственников, и как следствие этого к усилению терроризма .-Израиль вам в пример!.
      Изгоняющий либероидов
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:19
    Кадыров сама наивность lol Как маленькое дитя,чесное слово lol Как будто в европе кто то по настоящему желает бороться именно с террористами! fool
    Изгоняющий либероидов
  9. Монархист Сегодня, 14:32
    Цитата: рич
    Чечня готова поделиться с европейскими странами опытом борьбы с терроризмом

    Опыт у чеченских силовиков действительно солидный.

    Мне ребята ,прошедшие вторую чеченскую,говорили как местные силовики"разбирались" с "шакалами": был человек и"сплыл",а как сие....
    Монархист
  10. Монархист Сегодня, 14:34
    Цитата: san4es
    Чечня готова поделиться с европейскими странами опытом борьбы с терроризмом

    ...Плохо, что европейские страны готовы поделиться террористами с Чечнёй

    Они таким"добром" охотно поделятся с кем угодно
    Монархист
  11. Deck Сегодня, 16:01
    "Он выразил обеспокоенность за жизнь россиян, находящихся в Европе и призывал всех жителей Чечни «максимально ограничить свои поездки в Европу»"

    Наверное и в Питер , помянуя последние события, нужно чеченцам поменьше ездить. И Полтавченко проконсультировать. )
    Deck
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