Вашингтон проинформировал Анкару о начале операции в сирийской Ракке
Власти США уведомили Турцию о начале операции по освобождению сирийского города Ракка от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), в Анкаре не согласны с методами, которые избрали американцы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство «Анадолу».
Премьер отметил, что операция началась в ночь на 3 июня. При этом турецкие власти отвергают методы, к которым прибегли США.
По словам Йылдырыма, американцы пообещали, что контакты с PYD и YPG не будут долгосрочными, так как это «тактическое сотрудничество».
Напомним, ранее президент США одобрил поставку сирийским курдам оружия и военной техники. Это вызвало недовольство Анкары, которая считает, что курдские формирования в Сирии и Ираке тесно связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».
Информация о проведении операции доведена до сведения Анкары еще до ее начала,цитирует агентство премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.
Премьер отметил, что операция началась в ночь на 3 июня. При этом турецкие власти отвергают методы, к которым прибегли США.
Мы неоднократно на самых различных уровнях доводили до сведения американской стороны свою обеспокоенность относительно планирования операции в Ракке. Однако в ответ в Вашингтоне уверяли, что у них нет другого выбора, и они вынуждены сотрудничать с террористами PYD и YPG (сирийской курдской "Партии демократического союза" и силами самообороны сирийских курдов),заявил он.
По словам Йылдырыма, американцы пообещали, что контакты с PYD и YPG не будут долгосрочными, так как это «тактическое сотрудничество».
Вашингтон также гарантировал Анкаре, что оружие, поставленное в Сирию, не попадет к террористам на территорию Турции… Любая угроза национальной безопасности Турции внутри страны, либо за рубежом будет устранена. Неважно, как именно называют себя террористы, для нас все они равны. И мы не остановимся до их полного уничтожения,заявил он.
Напомним, ранее президент США одобрил поставку сирийским курдам оружия и военной техники. Это вызвало недовольство Анкары, которая считает, что курдские формирования в Сирии и Ираке тесно связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».
Использованы фотографии: AFP 2017 / Delil Souleiman
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