:Вашингтон проинформировал Анкару о начале операции в Сирийской Ракке

Информация о проведении операции доведена до сведения Анкары еще до ее начала,

Мы неоднократно на самых различных уровнях доводили до сведения американской стороны свою обеспокоенность относительно планирования операции в Ракке. Однако в ответ в Вашингтоне уверяли, что у них нет другого выбора, и они вынуждены сотрудничать с террористами PYD и YPG (сирийской курдской "Партии демократического союза" и силами самообороны сирийских курдов),

Вашингтон также гарантировал Анкаре, что оружие, поставленное в Сирию, не попадет к террористам на территорию Турции… Любая угроза национальной безопасности Турции внутри страны, либо за рубежом будет устранена. Неважно, как именно называют себя террористы, для нас все они равны. И мы не остановимся до их полного уничтожения,