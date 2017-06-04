16:40 04 июня

Вашингтон проинформировал Анкару о начале операции в сирийской Ракке

Власти США уведомили Турцию о начале операции по освобождению сирийского города Ракка от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), в Анкаре не согласны с методами, которые избрали американцы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство «Анадолу».

Вашингтон проинформировал Анкару о начале операции в сирийской Ракке


Информация о проведении операции доведена до сведения Анкары еще до ее начала,
цитирует агентство премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.


Премьер отметил, что операция началась в ночь на 3 июня. При этом турецкие власти отвергают методы, к которым прибегли США.

Мы неоднократно на самых различных уровнях доводили до сведения американской стороны свою обеспокоенность относительно планирования операции в Ракке. Однако в ответ в Вашингтоне уверяли, что у них нет другого выбора, и они вынуждены сотрудничать с террористами PYD и YPG (сирийской курдской "Партии демократического союза" и силами самообороны сирийских курдов),
заявил он.

По словам Йылдырыма, американцы пообещали, что контакты с PYD и YPG не будут долгосрочными, так как это «тактическое сотрудничество».

Вашингтон также гарантировал Анкаре, что оружие, поставленное в Сирию, не попадет к террористам на территорию Турции… Любая угроза национальной безопасности Турции внутри страны, либо за рубежом будет устранена. Неважно, как именно называют себя террористы, для нас все они равны. И мы не остановимся до их полного уничтожения,
заявил он.

Напомним, ранее президент США одобрил поставку сирийским курдам оружия и военной техники. Это вызвало недовольство Анкары, которая считает, что курдские формирования в Сирии и Ираке тесно связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».

Использованы фотографии: AFP 2017 / Delil Souleiman
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Комментарии 33

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:46
    Кто их туда звал? am Нужен срочно филиал игил в сша -пускай его побомбят! crying
    Изгоняющий либероидов
  2. bouncyhunter Сегодня, 14:47
    Таким образом , США продолжают свои игры на БВ . И взращивают замену ИГИЛ , и Эрдогана троллят ...
    bouncyhunter
    1. Pirogov Сегодня, 15:13
      Цитата: bouncyhunter
      Таким образом , США продолжают свои игры на БВ . И взращивают замену ИГИЛ , и Эрдогана троллят .

      Ай яй яй как же так они же союзники так обманули султаншу ,теперь пердогаша будет надувать щёки и кричать ,что его предали.
      Pirogov
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:35
        И что от его криков изменится ? С точки зрения матрасов - всяк сверчок знай свой шесток .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 15:53
          США будут вести свою игру , заигрывая со всеми и всех стравливая друг с другом.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:59
            Ну так им же выгодно чтобы все передрались со всеми , а оставшихся в живых , но ослабленных - голыми руками можно взять .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:03
              Их стратегия это маленькая тлеющая война.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:10
                Если хорошенько дунуть - тление превратится в пламя . И неизвестно кого оно обожжёт больше . И забывать об этом не следует .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 16:15
                  Паша , это мы понимаем , а они думают , что будут только прибыль считать и им за это ничего не будет.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 16:20
                    Цитата: cniza
                    им за это ничего не будет.

                    Вить , мы-то знаем - им за это ничего хорошего не будет . soldier
                    bouncyhunter
          2. Тралл Сегодня, 16:07
            Это часть большой сирийской игры, в которой Россия активно и результативно участвует. Сил у Асада маловато, поэтому и пришлось идти на перемирие, заключённое в Астане. Это позволило переключиться с зелёных на черных. Так же потребовалось отсечь турков от проамериканских курдов. Роли сторон в Сирии распределены и нас ждёт в будущем большая сделка с США с учётом интересов Сирии, Турции и Ирана.
            Тралл
    2. NIKNN Сегодня, 15:17
      Цитата: bouncyhunter
      Таким образом , США продолжают свои игры на БВ . И взращивают замену ИГИЛ , и Эрдогана троллят ...

      Приветствую Павел hi
      А как вообще ко всему этому относиться
      :Вашингтон проинформировал Анкару о начале операции в Сирийской Ракке

      До меня чего то не дошло при чем и тот(вашингтон) и другая(анкара) в Сирийской раке??? А Сирию не забыли спросить? recourse
      NIKNN
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:34
        Николай , моё почтение ! hi
        Цитата: NIKNN
        До меня чего то не дошло при чем и тот(вашингтон) и другая(анкара) в Сирийской раке??? А Сирию не забыли спросить?

        А с каких это пор матрасы интересуются чужим мнением ? И уж тем более - мнением тех , кому несут свою "дерьмократию" ? А Эрдогаша думает , что и ему так можно - вот его и окатили ушатом холодной водицы . Борзометр что у матрасов , что у султанши давно уже зашкаливает ...
        bouncyhunter
        1. рич Сегодня, 15:36
          поддерживая курдов, американцы вынуждают турков поддерживать игил
          рич
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:40
            Дим hi И это выгодно кому ? wink
            bouncyhunter
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:45
              Павел hi В первую очередь это выгодно самим сша!
              Изгоняющий либероидов
              1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
                В точку , Витальевич hi
                bouncyhunter
            2. рич Сегодня, 15:53
              Приветствую, Николай. hi Приветствую, Павел hi
              bouncyhunter : Дим, И это выгодно кому ?

              Паш, что именно выгодно?
              рич
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:01
                Цитата: рич
                Паш, что именно выгодно?

                Вот это самое :
                Цитата: рич
                поддерживая курдов, американцы вынуждают турков поддерживать игил
                bouncyhunter
                1. рич Сегодня, 16:10
                  Выгодно поддерживать?
                  рич
                  1. bouncyhunter Сегодня, 16:13
                    Цитата: рич
                    Выгодно поддерживать?

                    И вынуждать поддерживать , Дима . Таким образом обе силы в Сирии , на которые США делают ставку - в "шоколаде" .
                    bouncyhunter
                    1. рич Сегодня, 16:29
                      Но там не только две силы, Паша. Там, говорят, есть и другие силы, которые поддерживает США. Как ты думаешь, что это за силы?
                      рич
  3. Холуай Сегодня, 14:50
    Прикольно и непривычно видеть бойца ССО США из Зелёных Беретов на Тойоте
    Холуай
    1. Александр романов Сегодня, 14:58
      Цитата: Холуай
      Прикольно и непривычно видеть бойца ССО США из Зелёных Беретов на Тойоте

      Этот пикап будет передан ИГИЛ.
      Александр романов
    2. Владимирец Сегодня, 15:39
      Цитата: Холуай
      Прикольно и непривычно видеть бойца ССО США из Зелёных Беретов на Тойоте

      Тойота Хайлюкс уже становится ближневосточным аналогом Хамви. smile
      Владимирец
  4. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 15:37
    давайте себе представим что наши ВКС и спецотряды,сами пришли в Мосул и начали его освобождать? представили?..я тоже нет.
    alibabaewitch.vasilij2018
  5. voyaka uh Сегодня, 15:37
    ИГИЛ уже третий день продолжает наступление на Дер Зор.
    Обидно будет, если ИГИЛовцы его возьмут, когда в целом им уже
    приходит конец как в Ираке тк и в Сирии.
    Американцы долбят Ракку, Сирийцы застряли под Пальмирой.
    Тигры ковыряются на востоке провинции Алеппо.
    voyaka uh
    1. PN Сегодня, 16:04
      А вы всё сидите, ручки потираете?
      PN
  6. without reverse Сегодня, 15:39
    Анкару проинформировали.а нас нет? интересно девки пляшут.
    without reverse
  7. Горный стрелок Сегодня, 15:45
    Совсем берега попутали полосатоухие. Вообще турок за партнеров не считают. Вооружают сирийских курдов вопреки здравому смыслу. И Ракку ведь им "подарят", чтобы с Асадом столкнуть. Чтож они такие тупые. Ведь всегда у них все выходило поперёк...
    Горный стрелок
  8. anjey Сегодня, 15:56
    и кто кого в итоге обхитрит? про израиль ни слова а про Путина тем более ни ни
    anjey
  9. anjey Сегодня, 16:01
    Цитата: voyaka uh
    ИГИЛ уже третий день продолжает наступление на Дер Зор.
    Обидно будет, если ИГИЛовцы его возьмут, когда в целом им уже
    приходит конец как в Ираке тк и в Сирии.
    Американцы долбят Ракку, Сирийцы застряли под Пальмирой.
    Тигры ковыряются на востоке провинции Алеппо.

    эх бравый израильский спецназ туда бы,обидно что без вас обходятся,та вру ваши там одни из первых игил называются
    anjey
  10. Rostislav Сегодня, 16:03
    Неважно, как именно называют себя террористы, для нас все они равны. И мы не остановимся до их полного уничтожения,

    Сказали америкосы, постучав себя ногой в грудь.
    Ага, щас. Свежо предание, да верится с трудом.
    Rostislav
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