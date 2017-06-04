ВСУ продолжают артобстрел ДНР и ЛНР. Активизировались украинские диверсионные группы
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по территории Донецкой республики более 900 мин и снарядов, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.
В свою очередь представитель Народной милиции Луганской республики Андрей Марочко заявил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
По словам Марочко, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась: «только за минувшие сутки ВСУ 11 раз обстреляли территорию ЛНР, в том числе и районы вышеуказанных населенных пунктов, выпустив в общей сложности более 150 мин и снарядов».
При этом Марочко подчеркнул, что ополченцы «не поддаются на провокации ВСУ и строго соблюдает минские соглашения».
На донецком направлении противник выпустил 66 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметров, 386 мин калибром 120 миллиметров, 336 мин калибром 82 миллиметра, 79 танковых снарядов… На мариупольском направлении противником выпущено 26 мин калибром 120 и 82 миллиметров… На горловском направлении противник выпустил 18 мин калибром 82 миллиметров,сказал Басурин.
В свою очередь представитель Народной милиции Луганской республики Андрей Марочко заявил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Нами отмечается активизация деятельности ДРГ противника численностью до десяти человек в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка и Сокольники,сообщил он.
По словам Марочко, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась: «только за минувшие сутки ВСУ 11 раз обстреляли территорию ЛНР, в том числе и районы вышеуказанных населенных пунктов, выпустив в общей сложности более 150 мин и снарядов».
Противник активизировал свои действия по всей линии соприкосновения, провоцируя военнослужащих ЛНР на ответные действия,добавил представитель Народной милиции.
При этом Марочко подчеркнул, что ополченцы «не поддаются на провокации ВСУ и строго соблюдает минские соглашения».
Использованы фотографии: http://dnr-news.com
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