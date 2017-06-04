ВСУ продолжают артобстрел ДНР и ЛНР. Активизировались украинские диверсионные группы

На донецком направлении противник выпустил 66 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметров, 386 мин калибром 120 миллиметров, 336 мин калибром 82 миллиметра, 79 танковых снарядов… На мариупольском направлении противником выпущено 26 мин калибром 120 и 82 миллиметров… На горловском направлении противник выпустил 18 мин калибром 82 миллиметров,

Нами отмечается активизация деятельности ДРГ противника численностью до десяти человек в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка и Сокольники,

Противник активизировал свои действия по всей линии соприкосновения, провоцируя военнослужащих ЛНР на ответные действия,