16:40 04 июня

ВСУ продолжают артобстрел ДНР и ЛНР. Активизировались украинские диверсионные группы

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по территории Донецкой республики более 900 мин и снарядов, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.



На донецком направлении противник выпустил 66 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметров, 386 мин калибром 120 миллиметров, 336 мин калибром 82 миллиметра, 79 танковых снарядов… На мариупольском направлении противником выпущено 26 мин калибром 120 и 82 миллиметров… На горловском направлении противник выпустил 18 мин калибром 82 миллиметров,
сказал Басурин.


В свою очередь представитель Народной милиции Луганской республики Андрей Марочко заявил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Нами отмечается активизация деятельности ДРГ противника численностью до десяти человек в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка и Сокольники,
сообщил он.

По словам Марочко, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась: «только за минувшие сутки ВСУ 11 раз обстреляли территорию ЛНР, в том числе и районы вышеуказанных населенных пунктов, выпустив в общей сложности более 150 мин и снарядов».

Противник активизировал свои действия по всей линии соприкосновения, провоцируя военнослужащих ЛНР на ответные действия,
добавил представитель Народной милиции.

При этом Марочко подчеркнул, что ополченцы «не поддаются на провокации ВСУ и строго соблюдает минские соглашения».

Использованы фотографии: http://dnr-news.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. nizhegorodec Сегодня, 15:11
    Ну что, накопило хохловойско сил, подучилось. Теперь попрут?
    nizhegorodec
    1. Pirogov Сегодня, 15:15
      Цитата: nizhegorodec
      Ну что, накопило хохловойско сил, подучилось. Теперь попрут?

      Всё Минские переговоры соплиж.уев ,так и ПЕРЕМОГА может случится.
      Pirogov
      1. Zibelew Сегодня, 15:21
        Беловежские соглашения, Минские соглашения. Может все дело в Белоруссии? Наверное не там надо было заключать.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:38
          Тагирьян , привет ! hi
          Цитата: Zibelew
          Может все дело в Белоруссии?

          Ну вот зачем валишь с больной головы на здоровую ? Если бы договаривались в другом месте - думаешь что-то иначе бы шло ?
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 15:47
            Привет Павел hi Странная закономерность. Не более того smile
            Zibelew
          2. cniza Сегодня, 15:48
            Доброго всем времени hi , пока ЛДНР им не отвечает , они смелые и воинственные , но терпение не беспредельное.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:51
              Добрый день , Витя , с Днём Святой Троицы тебя , дружище ! hi drinks
              Цитата: cniza
              пока ЛДНР им не отвечает , они смелые и воинственные

              А как только люлей отгребут - сразу вопли "а нас за шо ?" . Аники-воины , тля ! am
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 15:58
                И тебя Паша с Днем Святой Троицы и обретения Святого Духа. Плакать сразу начнут , когда им прилетать начнет.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:05
                  Цитата: cniza
                  Плакать сразу начнут , когда им прилетать начнет.

                  Да , это у них хорошо получается . Порось ещё и слезу пустить может после утреннего флакона .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 16:06
                    "Москва слезам не верит" очень хорошо подходит и к этой ситуации.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:17
                      Так он же не для Москвы свои крокодильи слёзы лить будет . Бруссель , глядишь , и поведётся на это фуфло .
                      bouncyhunter
        2. Тралл Сегодня, 15:39
          Есть ещё один секретный пункт минских соглашений, по которому в случае выполнения всех предыдущих пунктов, Россия отдает Крым Беларуси. Поэтому они и не выполняются. smile
          Тралл
        3. Pirogov Сегодня, 15:57
          Цитата: Zibelew
          Беловежские соглашения, Минские соглашения. Может все дело в Белоруссии? Наверное не там надо было заключать.

          Дело не в Белоруссии ,а в самих переговорах в которых смысла нет и все это знают понимают но против сказать НЕЛЬЗЯ дядя с за океана не велит..........
          Pirogov
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:19
      Кстати, сводку за неделю сделал
      http://chervonec-001.livejournal.com/1883724.html
      Владыка Ситх
  2. Александр романов Сегодня, 15:17
    За прошедшие сутки украинская армия выпустила по территории Донецкой республики более 900 мин и снарядов,
    Перемирее laughing
    При этом Марочко подчеркнул, что ополченцы «не поддаются на провокации ВСУ и строго соблюдает минские соглашения»
    Какие молодцы,я сейчас расплачусь
    Александр романов
    1. рич Сегодня, 16:24
      За прошедшие сутки украинская армия выпустила по территории Донецкой республики более 900 мин и снарядов, Перемирее laughing

      Это кем надо быть, чтобы радоваться тому, что 900 мин и снарядов выпущено по мирным жителям Донбасса?
      При этом Марочко подчеркнул, что ополченцы «не поддаются на провокации ВСУ и строго соблюдает минские соглашения.Какие молодцы,я сейчас расплачусь

      Это кем надо быть, чтобы огорчатся от того, что ополченцы «не поддаются на провокации ВСУ и строго соблюдает минские соглашения?
      рич
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:41
    И как долго ополчение "не будет поддаваться на провокации"? -Пока их всех не перебьют???
    Изгоняющий либероидов
  4. anjey Сегодня, 15:47
    такое ощушение что всем сторонам конфликта,прямым и косвенным затяжная война на руку
    anjey
    1. anjey Сегодня, 15:48
      кроме простого народа
      anjey
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:02
    Ствольную артиллерию задействуют слабо, танки для стрельбы по подготовленным позициям вовсе не айс, не гаубицы, чай... Минометы в основном - благо, мин до черта и ресурс стволов особенно беречь не надо. Дальнобойность не велика, разрушительная сила - так себе, по окопам с перекрытиями - весьма слабое оружие. Против пехоты в чистом поле - оружие страшное, против окопавшейся - значительно слабее, против подготовленной обороны - вообще ни о чем.
    Горный стрелок
  6. Шуманит Сегодня, 16:10
    Как то странно,страшно и безалаберно... Создается впечатление, что кого то ВВП предупредил- полезете, не обижайтесь... Скачут,копьями трясут- но 300 бывших шахтеров и т.п. бояться... Чего дальше не идут? Порвали с Россией все,что можно,а не идут... То,что говорили небожители- Донбасс не бросим останавливает? Согласен... Но гибель мирных жителей,а особенно детей,сломает все договоренности! Они как бы и говорят- смотрите,мы- обезьяны,придите еб.ните,наконец нам по башке своей мудрой палкой,заодно и бандерлогов выпилите... Так что ли? Надеются на СШАстию? Да бред! Никто им не поможет,вслучае активного принуждения к миру! Нам даже выпала честь один раз посмотреть(08.08.08). Что тогда происходит? Ахметов и проч. активы пристраивают,пока полномасштабные ВД не начались? Этот конфликт закончится только в двух случаях:
    1) Кончились боеприпасы у салоедов.
    2) Кончились жители в ЛДНР.
    И третьего(Минска, Козлодоевки,как хочешь,так и назови...не будет! Вернее он может и будет,но толку...
    Все слышали- Кремль отмашку не дает,ждем когда Кремль скажет- вперед! Тоже похоже на бред... По всем новостям сказали на 1.5 км в серую зону вошли... Всем СМИ не верить? А здесь на ВО вещают- да ни х...стоим там где стояли,лапшу вам вешают... Опять бред... Не все СМИ продались,так же как никто не видел,что за чел за НИКом,согласны?
    Со св.Троицей православные, мусульмане РФ- всех благ,ну и вам господа богоизбранные,тоже не хворать!!!
    Шуманит
Картина дня