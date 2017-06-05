18:20 05 июня

На смерть Бжезинского

Настоящих врагов своих надо любить, иначе ты не сможешь их понять, — звучит подтекстом в библейской проповеди любви даже к врагам своим. Друзей своих нужно держать близко, а врагов — ещё ближе, иначе ты не сможешь их контролировать, — учит другая древняя мудрость. Всё это в полной мере относится к Збигневу Бжезинскому, лучшему врагу СССР и России. Это к вопросу о том, почему его пригласили в Ярославль на какой-то международный форум, и вообще, Москва внешне сдержанно относится к врагам своим, даже к «сбитым лётчикам» Маккейнам. Сравните с тем, что несут всякие разные Маккейны о России и её президенте.

На смерть Бжезинского


Бжезинского считают одним из архитекторов стратегии господства Америки в мире, однако, он выделяется тем, что цинично сказал в своей «Великой шахматной доске»: «Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России». На русских костях, так сказать. Это позволяет нам ставить Збигнева Бжезинского в один ряд с Адольфом Гитлером. Вот какой враг наш умер недавно в одной из больниц Америки, в преклонном возрасте.


Самым большим своим успехом в борьбе с СССР Бжезинский считал ввод советских войск в Афганистан, это якобы он смог заманить СССР в афганскую ловушку, подготавливая там «смену режима» на прозападный. Или приложил к этому руку. Насколько это соответствует действительности? — сказать трудно. Однако, сценарий украинских событий февраля 2014 года по «смене режима», авангардом которых стали ярые русофобы бандеровцы, который подталкивал Россию к вводу войск в Восточную Украину для защиты от бандеровцев русскоязычного населения, очень напоминает афганский сценарий. Об этом многие писали тогда, и я в том числе.

Ввод российских войск на Украину рассматривался Москвой, но не состоялся, события стали развиваться по другому сценарию, и сегодня, с высоты более трёх лет, можно оценить стратегический гений Бжезинского, если за госпереворотом в Киеве в феврале 2014 года стоял всё-таки он, его авторитетные рекомендации Госдепу США. По аналогии с событиями в Афганистане, за которыми якобы стоял он, по его собственному признанию.

У Владимира Путина на пресс-конференции в Сочи, где в том феврале шла зимняя Олимпиада, о событиях в Киеве вырвалась многозначительная фраза: «Они начали раньше…» Кто начал — понятно, а вот почему начали раньше? Возможно, по совету как раз Бжезинского? Которому не терпелось устроить «новый Афганистан» России? Всё-таки возраст его уже поджимал, а увидеть втягивание России в «новый Афганистан» очень хотелось?

Решение о майданном госперевороте в Киеве превратилось в стратегическую ошибку Вашингтона, когда Москва не явилась на войну на Украине, ограничившись взятием под защиту Крыма и оказанием помощи Донбассу. Возможно, эта подстава Вашингтона лежит на совести именно Бжезинского. Он поспешил хапнуть то, что плохо лежало — Украину.

По большому счёту, майдан в Киеве был вообще слабым ходом Вашингтона, более сильным ходом была бы ставка на майдан в Москве, Украина выполняла бы тогда роль тыловой базы для московского майдана, даже под властью олигархата Януковича, и пала бы перезрелым плодом к ногам московского победителя.

Москва, конечно, искала бы какую-то контригру, устроить майдан в Москве было значительно более трудным делом, как стали бы развиваться события в России — сказать невозможно, но это был более сильный ход, как в шахматах, чем госпереворот в Киеве, который всё равно никуда бы не делся. Он мог и подождать.

Возможно, Москва должна сказать «спасибо» за киевский фальстарт именно Бжезинскому, может быть, не зря его принимали в Ярославле? Или сказалась его польская фанаберия?

Другой известный архитектор американской внешней политики — Генри Киссинджер 02 февраля 2014 года в интервью политологу Фариду Закария в связи с событиями в Киеве сказал: «Думаю, он (Путин — авт.) видит в этом генеральную репетицию того, что мы хотели бы сделать в Москве». Это не совсем так: Москва видела это много раньше, но теперь это увидела воочию вся Россия. Поэтому рейтинги Путина сразу рванули вверх и застыли в высших точках. А вероятность майдана в Москве стала ничтожно малой величиной.

Очевидно, что Киссинджер не причастен к киевскому решению Госдепа, он не давал никаких рекомендаций по Украине и в дальнейшем. Сейчас Киссинджер стал советником президента Дональда Трампа. А вот Бжезинский, когда Минские соглашения стали замораживать конфликт на Донбассе, публично настаивал на поставках оружия бандеровскому Киеву, то есть пытался всё-таки довести ситуацию до «Афганистана» — открытого военного столкновения бандеровцев и России, с тем чтобы подключить потом к боевым действиям НАТО.

Однако, значительные поставки оружия Бандере так и не пошли, риск «большой войны в Европе», по словам французского президента Олланда, перевесил планы «партии войны» в Вашингтоне и в Европе. В Минске были заключены известные Соглашения, фактически, сепаратный договор Москвы и Европы без участия американцев. Причём текст Соглашений продиктовала Москва, поэтому Бандера до сих пор не может их выполнить.

Последним словом Бжезинского по Украине было предложение её «финляндизации» и размещение военных контингентов НАТО в Прибалтике для сдерживания России. Первое предложение — из ряда фантастических, видимо, ум нашего старикана начал сдавать, второе предложение НАТО уже осуществило, оно простое, но военная ценность его сомнительна, говорят эксперты. Политическое охлаждение между Берлином и Вашингтоном делает его и вовсе бессмысленным.

Как политолог, Бжезинский часто делает взятые с потолка заявления в пользу Запада, Польши и Украины, в такой последовательности. На Западе вообще верят в силу самосбывающихся прогнозов, но забывают, что этим создают сами себе ложную реальность, и потом разбивают свои головы о реальные стены. И недоумевают: почему Запад совершает ошибку за ошибкой, а Москва его на этом ловит. В Сирии, Ливии, Ираке и на Украине.

Например, Бжезинский утверждает, что "Россией управляет иррациональный лидер с манией величия. Это волнует многих россиян». Это о Путине, хотя дело обстоит ровно наоборот. Рефрен многих западных аналитиков, что, присоединив Крым, Россия потеряла Украину, тоже взят у нашего могучего русофоба: «Предположим, что Путину удастся навсегда отделить Крым от Украины: он получит Крым, но потеряет Украину на многие десятилетия, так как вызовет мощную националистическую реакцию против Москвы!»

Это полная ложь, которая уже дорого обходится Западу, а чем закончится, трудно сказать. Бжезинский, как поляк, должен бы знать, что пришедшие к власти на Украине бандеровцы для Москвы исторические враги, в этом смысле она потеряла Украину в феврале 2014 года, поэтому потерять её ещё раз из-за Крыма невозможно, и Россия воссоединила Крым, и помогает Донбассу.

Бжезинский, в интересах Запада, игнорирует бандеровскую нацистскую природу власти в Киеве, создавая ложную «демократическую» реальность. Он передёргивает, хочет наделить бандеровскую власть «мощной националистической реакцией против Москвы» как следствием присоединения Крыма к России. Однако, Бандера появился на Украине в 40-х годах прошлого века с гитлеровскими войсками, и начал строительство своей Украины с Волынской резни поляков. Эту историческую реальность хорошо знают в Польше.

Москва отгородилась сегодня от Бандеры Крымом и Донбассом, а вот Европа с ним евроассоциировалась, поэтому Бандера непременно подорвёт стабильность и Польши, и Европы. В Польше уже раскол по поводу Бандеры, благодаря ложной киевской реальности, созданной Бжезинским и компанией. Нет, быть ему «агентом Путина», посмертно…

Таким образом, провожая в лучший мир З. Бжезинского, мы можем с полным правом возложить на него ответственность за киевский майдан, вылившийся в гражданскую войну на Украине. Пролитая за эти годы кровь на Украине — на его совести. Как политический стратег, Бжезинский проиграл свою последнюю битву Владимиру Путину, которую, с другой стороны, можно назвать и реваншем за Афганистан.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 22

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  1. iouris Сегодня, 15:18
    Бжезинский умер, да здравствует Бжезинский!
    Бжезинский - это функция. Будет Вам другой Бжезинский. Все проблемы (неразрешимые противоречия) России лежат внутри, а не снаружи. Бжезинские лишь указывают на точки приложения ударов. Чтобы оставить этих бжезинских не у дел, надо победить себя. Для этого нужен собственный проект. Пока его нет, страна будет служить источником дешёвых ресурсов для чужих проектов, т.е. колонией.
    iouris
    1. Виктор Каменев Сегодня, 15:58
      Нет у России неразрешимых проблем, но есть полковники, которые продолжают воевать на прошедших войнах. Один раз Россия себя уже победила, в 1917, больше - не дождётесь, учёные мы...
      Виктор Каменев
      1. iouris Сегодня, 17:22
        К сожалению, Вы извратили смысл высказывания.
        Цитата: Виктор Каменев
        Нет у России неразрешимых проблем

        Как сказать. Проблема - это задача, которая не решается, потому что нет желания или возможности. Революции и гражданские войны - это стихийные способы разрешения антагонизма, признак того, что хронически "верхи" не способны управлять по-другому. Покончить с этой традицией - значит победить себя.
        iouris
    2. слепой67 Сегодня, 16:22
      Цитата: iouris
      Бжезинский умер, да здравствует Бжезинский!
      Бжезинский - это функция. Будет Вам другой Бжезинский. Все проблемы (неразрешимые противоречия) России лежат внутри, а не снаружи. Бжезинские лишь указывают на точки приложения ударов. Чтобы оставить этих бжезинских не у дел, надо победить себя. Для этого нужен собственный проект. Пока его нет, страна будет служить источником дешёвых ресурсов для чужих проектов, т.е. колонией.

      "Победить себя" это как? Перестать быть русскими(гражданами России)? Под каким же таким проектом Русь/Россия просуществовала все предыдущие века? Вы сами поняли смысл вами написанного?
      слепой67
      1. iouris Сегодня, 17:28
        Цитата: слепой67
        "Победить себя" это как? Перестать быть русскими(гражданами России)?

        Состояния "быть русским" и "быть гражданином РФ" не всегда совпадают. Более того, русские люди старшего поколения когда-то были гражданами России - СССР, затем утратили гражданство России - СССР, затем вынуждены были оставаться негражданами ("неграми") или вступать в иное гражданство (подданство). Ваше счастье, если Вы об этом ничего не знаете.
        iouris
  2. serg2108 Сегодня, 15:43
    Маккейна уже заждались прогул ставят,,,,говорят вне очереди на костер отправится !
    serg2108
    1. 210окв Сегодня, 17:28
      Сдох максим(збигнев),НУ И ФИГ С НИМ... crying
      Цитата: serg2108
      Маккейна уже заждались прогул ставят,,,,говорят вне очереди на костер отправится !
      210окв
  3. LÄRZ Сегодня, 15:48
    Бжезинский задал вектор действий против России. И его смерть уже мало что изменит, т. к. есть последователи его политики и отношения к России. Политика и отношение от слов "ненависть" и "уничтожить". И они продолжат его дело. А Маккейн... Далеко ему до ума Бжезинского. Так, крикливая ручная обезьянка.
    LÄRZ
    1. гурт Сегодня, 15:55
      Цитата: LÄRZ
      Бжезинский задал вектор действий против России. И его смерть уже мало что изменит

      как хорошо ,что нет лекарства от смерти..... am
      гурт
      1. LÄRZ Сегодня, 16:03
        Цитата: гурт
        как хорошо ,что нет лекарства от смерти.....

        Не по своей воле мы появились в этом мире. И не нам решать, когда его покидать. Сколько каждому отмерено, столько он здесь и будет. У Бжезинского срок закончился, а у судьбы, как известно, не бывает осечки.
        LÄRZ
    2. Виктор Каменев Сегодня, 16:01
      Вы как бы поклоняетесь Бжезинскому, задал он направление... Ерунда, в Америке таких Бжезинских много, но этот был с именем, много успел сделать, поэтому мы его и поминаем.
      Виктор Каменев
      1. LÄRZ Сегодня, 16:12
        Цитата: Виктор Каменев
        Вы как бы поклоняетесь Бжезинскому

        То, что он был умным дядькой, возражать не будете? Его ум и энергию, да в мирных целях... Вот я о чём.
        LÄRZ
  4. W1975 Сегодня, 16:11
    "Помер Максим, ну хрен с ним". Новость когда увидел, про себя подумал, еще один "любитель" мира и добра на бугор уехал. Просто в жизни, кто то живет и дарит людям добро и улыбки, а кто то смерть, боль и разрушения. Как не печально, у обоих итог один. Вопрос памяти, первого будут вспоминать с позитивом, второго с плевком на землю.
    W1975
  5. Razvedka_Boem Сегодня, 16:17
    Таким образом, провожая в лучший мир З. Бжезинского

    Сомневаюсь, что там его ждет "лучший мир"..
    Razvedka_Boem
  6. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 16:20
    Я не удивлюсь,тому факту,что он умирал в мучениях со своей совестью...
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Никкола Мак Сегодня, 16:47
      что он умирал в мучениях со своей совестью..

      В смысле - "как мало пакостей я сделал людям - а мог бы с моим талантом гораздо больше"!
      Вот тут я его, думаю, совесть и заела!!!
      Никкола Мак
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 17:04
        Судя по его предсмертным интервью,в них было больше покаяния,чем отчета за не выполненную работу
        КИБЕРНИНДЗЯ
        1. Никкола Мак Сегодня, 17:06
          в них было больше покаяния,

          Но бог не фраер - он всё видит!!!
          Никкола Мак
    2. rotmistr60 Сегодня, 17:25
      то он умирал в мучениях со своей совестью...

      А вот это под большим сомнением. Понятие совесть у таких людей отсутствует полностью. По словам дочери умер тихо, спокойно и наверное с чувством исполненного долга.
      rotmistr60
  7. dim 1977 Сегодня, 16:41
    слава богу сдох этот выродок! сколько горя стране принес. честно говоря, я рад.
    dim 1977
  8. Общество Память Сегодня, 17:17
    на смерть бжезинского мне, в принципе, нас рать!
    Общество Память
  9. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:02
    Статья, честное слово, какая-то... абсурдная. Ну вот представим себе американскую "акулку пера" который накатал бы статью примерно таких тезисов:
    1) Путин мечтал дестабилизировать мир своими "зелеными человечками"
    2) Путин использовал "зеленых человечков" к Крыму.
    3) Но Путин проиграл, потому что правильнее было бы использовать "зеленых человечков" в Вашингтоне. А Бжезинский ему этого сделать не дал.
    4) Вот так Путин проиграл, а Бжезинский ушел из жизни непобежденным.
    Бред? Лютый бред. Все ВО смеялось бы в покат над такими речами. Тем не менее, когда выкладывается статья того же уровня (только в пользу наших) мы начинаем бурно рукоплескать....
    Майдан на Украине? Это был стратегический проигрыш РФ. Можно долго судить да рядить, что он был инспирирован извне (а он и был инспирирован извне), но факт остается фактом - в борьбе за влияние на Украину мы проиграли с треском. Хотя она у нас под боком, хотя она - в общем-то русскоязычная страна, хотя нас с ней связывают множество экономических и родственных связей.
    Многие говорили в свое время, мол хватит нам окраины кормить, пусть своим умом прожить попробуют, раз все из себя такие самостийные. Но видно же, что этого ума - раз два и обчелся, и вот итог - для обеспечения насущных интересов РФ мы вынуждены использовать "вежливую силу" (Крым), а Запад получает повод трагически закатать глазыньки под лоб и с криками: "Агрессор! Ату его!!" вводит санкции...
    Тут можно сказать, что санкции-то нам пошли на пользу, и это, вообще-то правильно, потому что нам напомнили, кто есть ху и что если нам на кого и можно рассчитывать, так только на самих себя. Но это, опять же, стало крушением генеральной линии партии, потому как до санкций мы все пытались интегрироваться в мировую экономику - ВТО там, и прочие "честные рыночные" якобы вкусности. И Кудрин Великий нам путь озарял рассказывая, что все наше зло - от неотесанности и неспособности привлечь западные кредиты.
    Иными словами РФ куда-то там развивалась, пытаясь влиться политически и экономически в просвещенные европы, и даже попробовала поиграть в политику, пытаясь втянуть Украину в Таможенный Союз и это нам почти удалось.А потом пришли большие хитрые дяди и надавали нам по нашей наивной мордахе, наглядно демонстрируя, что человек человеку люпус ест (волк) и что Россия вообще - Мордор, а мы - орки и нечего нам с поросячьими пятачками в томный эльфийский ряд становится.
    Назвать это Победой Путина... это над суметь. В сущности, майдан на Украине показал, что страна двигается не в том направлении, в каком бы следовало. Не защищает своих производителей, не занимается импортозамещением, и еще очень много чего "не". И вот мы начинаем потихоньку разворачиваться в другую, правильную сторону, но исправление ошибок - разве это победа?
    Майдан на Украине - это победа деструктивных сил, которые не желают ничего хорошего РФ. Тот факт, что сегодня люди русского языка находятся по разные стороны линии фронта и убивают друг друга в Донбассе - это победа деструктивных сил, которые не желают ничего хорошего РФ. Одним из апологетов, ключевых фигур этих сил являлся Бжезинский. Он - наш враг. Сильный, умный и умелый.
    Но он умер... И не след нам топтаться на его могиле. Ибо мы - русские, и если мы начнем справлять нужду на могилы своих врагов - то чем же мы тогда от них отличаемся?!
    Андрей из Челябинска
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