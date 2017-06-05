На смерть Бжезинского

Настоящих врагов своих надо любить, иначе ты не сможешь их понять, — звучит подтекстом в библейской проповеди любви даже к врагам своим. Друзей своих нужно держать близко, а врагов — ещё ближе, иначе ты не сможешь их контролировать, — учит другая древняя мудрость. Всё это в полной мере относится к Збигневу Бжезинскому, лучшему врагу СССР и России. Это к вопросу о том, почему его пригласили в Ярославль на какой-то международный форум, и вообще, Москва внешне сдержанно относится к врагам своим, даже к «сбитым лётчикам» Маккейнам. Сравните с тем, что несут всякие разные Маккейны о России и её президенте.Бжезинского считают одним из архитекторов стратегии господства Америки в мире, однако, он выделяется тем, что цинично сказал в своей «Великой шахматной доске»: «Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России». На русских костях, так сказать. Это позволяет нам ставить Збигнева Бжезинского в один ряд с Адольфом Гитлером. Вот какой враг наш умер недавно в одной из больниц Америки, в преклонном возрасте.Самым большим своим успехом в борьбе с СССР Бжезинский считал ввод советских войск в Афганистан, это якобы он смог заманить СССР в афганскую ловушку, подготавливая там «смену режима» на прозападный. Или приложил к этому руку. Насколько это соответствует действительности? — сказать трудно. Однако, сценарий украинских событий февраля 2014 года по «смене режима», авангардом которых стали ярые русофобы бандеровцы, который подталкивал Россию к вводу войск в Восточную Украину для защиты от бандеровцев русскоязычного населения, очень напоминает афганский сценарий. Об этом многие писали тогда, и я в том числе.Ввод российских войск на Украину рассматривался Москвой, но не состоялся, события стали развиваться по другому сценарию, и сегодня, с высоты более трёх лет, можно оценить стратегический гений Бжезинского, если за госпереворотом в Киеве в феврале 2014 года стоял всё-таки он, его авторитетные рекомендации Госдепу США. По аналогии с событиями в Афганистане, за которыми якобы стоял он, по его собственному признанию.У Владимира Путина на пресс-конференции в Сочи, где в том феврале шла зимняя Олимпиада, о событиях в Киеве вырвалась многозначительная фраза: «Они начали раньше…» Кто начал — понятно, а вот почему начали раньше? Возможно, по совету как раз Бжезинского? Которому не терпелось устроить «новый Афганистан» России? Всё-таки возраст его уже поджимал, а увидеть втягивание России в «новый Афганистан» очень хотелось?Решение о майданном госперевороте в Киеве превратилось в стратегическую ошибку Вашингтона, когда Москва не явилась на войну на Украине, ограничившись взятием под защиту Крыма и оказанием помощи Донбассу. Возможно, эта подстава Вашингтона лежит на совести именно Бжезинского. Он поспешил хапнуть то, что плохо лежало — Украину.По большому счёту, майдан в Киеве был вообще слабым ходом Вашингтона, более сильным ходом была бы ставка на майдан в Москве, Украина выполняла бы тогда роль тыловой базы для московского майдана, даже под властью олигархата Януковича, и пала бы перезрелым плодом к ногам московского победителя.Москва, конечно, искала бы какую-то контригру, устроить майдан в Москве было значительно более трудным делом, как стали бы развиваться события в России — сказать невозможно, но это был более сильный ход, как в шахматах, чем госпереворот в Киеве, который всё равно никуда бы не делся. Он мог и подождать.Возможно, Москва должна сказать «спасибо» за киевский фальстарт именно Бжезинскому, может быть, не зря его принимали в Ярославле? Или сказалась его польская фанаберия?Другой известный архитектор американской внешней политики — Генри Киссинджер 02 февраля 2014 года в интервью политологу Фариду Закария в связи с событиями в Киеве сказал: «Думаю, он (Путин — авт.) видит в этом генеральную репетицию того, что мы хотели бы сделать в Москве». Это не совсем так: Москва видела это много раньше, но теперь это увидела воочию вся Россия. Поэтому рейтинги Путина сразу рванули вверх и застыли в высших точках. А вероятность майдана в Москве стала ничтожно малой величиной.Очевидно, что Киссинджер не причастен к киевскому решению Госдепа, он не давал никаких рекомендаций по Украине и в дальнейшем. Сейчас Киссинджер стал советником президента Дональда Трампа. А вот Бжезинский, когда Минские соглашения стали замораживать конфликт на Донбассе, публично настаивал на поставках оружия бандеровскому Киеву, то есть пытался всё-таки довести ситуацию до «Афганистана» — открытого военного столкновения бандеровцев и России, с тем чтобы подключить потом к боевым действиям НАТО.Однако, значительные поставки оружия Бандере так и не пошли, риск «большой войны в Европе», по словам французского президента Олланда, перевесил планы «партии войны» в Вашингтоне и в Европе. В Минске были заключены известные Соглашения, фактически, сепаратный договор Москвы и Европы без участия американцев. Причём текст Соглашений продиктовала Москва, поэтому Бандера до сих пор не может их выполнить.Последним словом Бжезинского по Украине было предложение её «финляндизации» и размещение военных контингентов НАТО в Прибалтике для сдерживания России. Первое предложение — из ряда фантастических, видимо, ум нашего старикана начал сдавать, второе предложение НАТО уже осуществило, оно простое, но военная ценность его сомнительна, говорят эксперты. Политическое охлаждение между Берлином и Вашингтоном делает его и вовсе бессмысленным.Как политолог, Бжезинский часто делает взятые с потолка заявления в пользу Запада, Польши и Украины, в такой последовательности. На Западе вообще верят в силу самосбывающихся прогнозов, но забывают, что этим создают сами себе ложную реальность, и потом разбивают свои головы о реальные стены. И недоумевают: почему Запад совершает ошибку за ошибкой, а Москва его на этом ловит. В Сирии, Ливии, Ираке и на Украине.Например, Бжезинский утверждает, что "Россией управляет иррациональный лидер с манией величия. Это волнует многих россиян». Это о Путине, хотя дело обстоит ровно наоборот. Рефрен многих западных аналитиков, что, присоединив Крым, Россия потеряла Украину, тоже взят у нашего могучего русофоба: «Предположим, что Путину удастся навсегда отделить Крым от Украины: он получит Крым, но потеряет Украину на многие десятилетия, так как вызовет мощную националистическую реакцию против Москвы!»Это полная ложь, которая уже дорого обходится Западу, а чем закончится, трудно сказать. Бжезинский, как поляк, должен бы знать, что пришедшие к власти на Украине бандеровцы для Москвы исторические враги, в этом смысле она потеряла Украину в феврале 2014 года, поэтому потерять её ещё раз из-за Крыма невозможно, и Россия воссоединила Крым, и помогает Донбассу.Бжезинский, в интересах Запада, игнорирует бандеровскую нацистскую природу власти в Киеве, создавая ложную «демократическую» реальность. Он передёргивает, хочет наделить бандеровскую власть «мощной националистической реакцией против Москвы» как следствием присоединения Крыма к России. Однако, Бандера появился на Украине в 40-х годах прошлого века с гитлеровскими войсками, и начал строительство своей Украины с Волынской резни поляков. Эту историческую реальность хорошо знают в Польше.Москва отгородилась сегодня от Бандеры Крымом и Донбассом, а вот Европа с ним евроассоциировалась, поэтому Бандера непременно подорвёт стабильность и Польши, и Европы. В Польше уже раскол по поводу Бандеры, благодаря ложной киевской реальности, созданной Бжезинским и компанией. Нет, быть ему «агентом Путина», посмертно…Таким образом, провожая в лучший мир З. Бжезинского, мы можем с полным правом возложить на него ответственность за киевский майдан, вылившийся в гражданскую войну на Украине. Пролитая за эти годы кровь на Украине — на его совести. Как политический стратег, Бжезинский проиграл свою последнюю битву Владимиру Путину, которую, с другой стороны, можно назвать и реваншем за Афганистан.