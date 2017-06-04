20:21 04 июня

МИД КНДР: развитие ядерного вооружения будет продолжено «без промедлений»

Пхеньян полностью отвергает недавнюю резолюцию ООН о расширении ограничений в отношении КНДР, и будет «без промедлений продолжать развитие ядерного вооружения», передает РИА Новости заявление представителя северокорейского МИД.



Согласно информации ЦТАК, дипломат назвал новые санкции против своей страны «враждебным действием, целью которого является сдерживание развития ядерных сил, разоружение и полное удушение экономики КНДР».


Какими бы ни были санкции, и каким бы ни было давление, мы не отступим с пути развития ядерных сил, который мы избрали для защиты суверенитета нашей страны и ее права на существование, и мы намерены продвигаться до окончательной победы,
заявил представитель МИД.

Он подчеркнул, что международное сообщество «сильно заблуждается, если полагает, что санкции были разработанные "за кулисами" Соединенными Штатами и Китаем, могут сдержать или отложить поразительное развитие ядерных сил (КНДР) даже на мгновение».

Агентство напоминает, что в пятницу Собез ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую ограничения в отношении КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
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Комментарии 32

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  1. krops777 Сегодня, 17:14
    Какими бы ни были санкции, и каким бы ни было давление, мы не отступим с пути развития ядерных сил


    Независимость дорогой ценой обходится КНДР, но лучше быть голодным и свободным, чем сытым и при случае пойти на убой, примеров тому масса.
    krops777
    1. maxim947 Сегодня, 17:17
      Корейцы молодцы, упрямые черти. В изоляции умудряются развивать науку и армию и бережливо относятся к уже сделанному. Нам явно не хватает ихней эффективности.
      maxim947
      1. Владимирец Сегодня, 17:27
        Цитата: maxim947
        В изоляции умудряются развивать науку и армию и бережливо относятся к уже сделанному. Нам явно не хватает ихней эффективности.

        laughing Блин, Вы всерьёз хотите северокорейской эффективности?
        Владимирец
        1. Cветлейший Сегодня, 17:48
          Цитата: Владимирец
          Вы всерьёз хотите северокорейской эффективности?

          Сталина хотим.
          Cветлейший
          1. cniza Сегодня, 17:59
            Люди включите голову , ничего хорошего ядерная программа КНДР ни нам , не миру не принесет , а создаст массу проблем.
            cniza
            1. Pirogov Сегодня, 18:29
              Цитата: cniza
              Люди включите голову , ничего хорошего ядерная программа КНДР ни нам , не миру не принесет , а создаст массу проблем.

              Не думаю ,что после успешной ядерной программы ,КНДР будет такой же наглой и кровожадной как англосаксы ! Меня например больше смущает ядерное оружие Пакистана ,вот там действительно придёт к власти какой то любитель ,например ИГИЛ тогда мало не покажется всем.....
              Pirogov
              1. МойВрач Сегодня, 19:23
                Цитата: Pirogov
                Не думаю ,что после успешной ядерной программы ,КНДР будет такой же наглой и кровожадной как англосаксы !

                Подумай зачем КНДР ядерное оружие, Если есть оно у КНР? Китай является гарантом неприкосновенности КНДР. Или уже не является?
                МойВрач
          2. Inok10 Сегодня, 18:02
            Цитата: Владимирец
            Блин, Вы всерьёз хотите северокорейской эффективности?

            ... Жень привет ! ... а, так ли давно Мы с Вами всеми как СССР были таким же Пугалом для Западного мира как ныне КНДР ? ... Мужики, что с памятью Вашей стало ? ... Мы и сейчас Источник Зла, а ранее Империя Зла были ... хочу быть Империей Зла для Англосаксов ! ... требую Империи ! ... тем паче начало уже положено ...
            Цитата: Cветлейший
            Сталина хотим.

            ... ну судя по "обтекающей" американской журналистке на ПЭФ, В. В. Пунин справляется на все 1000 % ... мне ее даже как то жалко стало ... wink
            Inok10
            1. Владимирец Сегодня, 18:13
              Цитата: Inok10
              так ли давно Мы с Вами всеми как СССР были таким же Пугалом для Западного мира как ныне КНДР ? ... Мужики, что с памятью Вашей стало ? ... Мы и сейчас Источник Зла, а ранее Империя Зла были ... хочу быть Империей Зла для Англосаксов ! ... требую Империи ! ... тем паче начало уже положено ...

              Леш, привет. hi Совсем недавно, по космическим меркам. Но стандарты жизни даже в ВОВ к нынешним северокорейским никогда не приближались. Пугалом были, да и теперь остаемся, видимо, они без нас, как без пугала, не могут. smile Но, как в КНДР мы не жили или поспоришь? wink
              Владимирец
              1. Inok10 Сегодня, 18:24
                Цитата: Владимирец
                Пугалом были, да и теперь остаемся, видимо, они без нас, как без пугала, не могут.

                ... это у них историческая память с генетической на пару ... wink
                Цитата: Владимирец
                Но, как в КНДР мы не жили или поспоришь?

                ... Жень, как сказать ... Мы не имеем достоверной информации о жизни там у них ... как они работают, лично видел ... 250 м2 потолка за двое суток отшпаклеваны под покраску идеально, в 7 начинали, 30 минут обед с баночек, без музыки, разговоров, перекуров до 18 часов, только шуршание шпателей ... у нас есть бригада, передают со стройки на стройку из рук в руки ... один переводчик и 10 работяг ... не разговорчивые ребята ... hi
                Inok10
                1. Владимирец Сегодня, 18:30
                  Цитата: Inok10
                  у нас есть бригада, передают со стройки на стройку из рук в руки ... один переводчик и 10 работяг ... не разговорчивые ребята ...

                  Ах ты, рабовладелец.
                  Цитата: Inok10
                  Мы не имеем достоверной информации о жизни там у них

                  Достоверной нет, но отрывочных свидетельств хватает.
                  Цитата: Inok10
                  как они работают, лично видел ... 250 м2 потолка за двое суток отшпаклеваны под покраску идеально, в 7 начинали, 30 минут обед с баночек, без музыки, разговоров, перекуров до 18 часов, только шуршание шпателей

                  Жалко их, Леш, запад этим занимается благодаря своим технологиям, мы, когда птиц жареный клюнет, они всю жизнь. request
                  Владимирец
                  1. Inok10 Сегодня, 18:40
                    Цитата: Владимирец
                    Ах ты, рабовладелец.

                    ... я там ВК/ЭО/ЭС делал ... просто довелось посмотреть, уважаю их ...
                    Цитата: Владимирец
                    Достоверной нет, но отрывочных свидетельств хватает.

                    ... ну да, как про Нас ... Медведи на улицах и Балалайка с Водкой ... tongue
                    Цитата: Владимирец
                    Жалко их, Леш, запад этим занимается благодаря своим технологиям, мы, когда птиц жареный клюнет, они всю жизнь.

                    ... какие технологии ? ... гипсовая штукатурка или гипсоплита ? ... врагу не пожелаю ... известковая и лучше масляная шпаклевка или на край целюлозобумажная на водной эмульсии ... иначе аллергия обеспечена ... единственное ВК из пластика, да удобно и долговечно ... так что тут как посмотреть ... теже перегородки и ограждающие у нас перестали массово лепить из газосиликата, предпочитают уже керамоблок ...
                    Inok10
                    1. Владимирец Сегодня, 18:55
                      Цитата: Inok10
                      гипсовая штукатурка или гипсоплита ? ... врагу не пожелаю ... известковая и лучше масляная шпаклевка или на край целюлозобумажная на водной эмульсии ... иначе аллергия обеспечена ... единственное ВК из пластика, да удобно и долговечно ... так что тут как посмотреть ... теже перегородки и ограждающие у нас перестали массово лепить из газосиликата, предпочитают уже керамоблок ...

                      Блин, как раз собрался ремонт в квартире делать, а квалифицированного консультанта нет.
                      Владимирец
          3. Караул73 Сегодня, 18:15
            Ну так одевайте робу и работать по 12 часов, а не сидеть на диване с пивком и умничать!
            Караул73
      2. 210окв Сегодня, 18:11
        Нам?Это кому?Если правительству,то да.Не хватает скорее последовательности и принципиальности...
        Цитата: maxim947
        Корейцы молодцы, упрямые черти. В изоляции умудряются развивать науку и армию и бережливо относятся к уже сделанному. Нам явно не хватает ихней эффективности.
        210окв
      3. Trotil42 Сегодня, 18:34
        Эффективности в чём? В полуголодном существовании? Или древних ракетно-ядерных технологиях?
        Trotil42
    2. ЛукичЪ Сегодня, 17:32
      Цитата: krops777
      чем сытым и при случае пойти на убой, примеров тому масса.

      последний пример уркаина
      ЛукичЪ
    3. Trotil42 Сегодня, 18:39
      А этот товарищ Вам Пол Пота не напоминает? Только с ядерно-ракетной погремушкой..идеи те же..и цитатник Ленин и Мао...пара тройка миллионов голодными пошли на убой..во имя и во благо...
      Trotil42
  2. 210окв Сегодня, 17:15
    Вообще то ничего другого мы и не ожидали...Что бы Ким так и сразу на попятную пошел..Ему надо сперва предложить что то стоящее.Как например мазут в обмен на отказ ядерного оружия.
    210окв
    1. yuriy55 Сегодня, 17:25
      Цитата: 210окв
      Ему надо сперва предложить что то стоящее.

      Возможно, вывод военных баз иностранного государства из региона и снятие блокады и экономических санкций...
      Я не слышал, чтобы США ввели санкции против Сомали... belay или ИГИЛ(сирийской умеренной опозиции)... belay А тут такая неприязнь, сразу и вдруг? belay
      yuriy55
      1. 210окв Сегодня, 17:27
        Не ввели против Сомали??Да потому что там наддавали по зубам янки.. wassat Там у них это вроде национального праздника что ли..Или я ошибаюсь?
        Цитата: yuriy55
        Цитата: 210окв
        Ему надо сперва предложить что то стоящее.

        Возможно, вывод военных баз иностранного государства из региона и снятие блокады и экономических санкций...
        Я не слышал, чтобы США ввели санкции против Сомали... belay или ИГИЛ(сирийской умеренной опозиции)... belay А тут такая неприязнь, сразу и вдруг? belay
        210окв
      2. рич Сегодня, 17:41
        зато ввели санкции против российских компаний за якобы поддержку КНДР
        Журналисты подсчитали, что американские власти заблокировали активы двух банков, принадлижащих ближайшим соратникам Путина, на общую сумму около $640 млн. Под удар попали банк «Россия», основанный Юрием Ковальчуком, и СМП-Банк братьев Ротенбергов. После введения санкций, под которые попали Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Владимир Путин минимум дважды говорил публично, что гордится дружбой с ними. WSJ получила данные о размерах блокированных средств, направив запрос в министерство финансов. Согласно публикации, больше всего пострадал банк «Россия», где было заморожено 572 млн долларов. «Мотивировка, которая приводится в этой связи, а именно усилия администрации США по фактически экономическому удушению Корейской Народно-Демократической Республики, — именно так мы понимаем действия Минфина США — для нас абсолютно неприемлема», — заявил Интерфаксу замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат назвал нелегитимным и незаконным использование санкций в данной ситуации

        Также упоминается, что на счету фирмы Paypal, принадлежащем «Луганской народной республике», Минфин США заморозил 637 (Шестьсот тридцать семь) долларов.
        http://argumentua.com/novosti/ssha-vveli-sanktsii
        -protiv-rossiiskikh-kompanii-iz-za-kndr
        рич
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:37
      Цитата: 210окв
      Вообще то ничего другого мы и не ожидали...Что бы Ким так и сразу на попятную пошел..Ему надо сперва предложить что то стоящее.Как например мазут в обмен на отказ ядерного оружия.


      Чем торгуют между собой Россия и Северная Корея
      http://провэд.рф/analytics/research/40538-chem-to
      pguyut-mezhdu-soboy-possiya-i-sevepnaya-kopeya.ht
      ml
      Даже в КНДР в процентном соотношении экспорта в КНДР из РФ составляет именно минеральное сырье, а уж потом оборудование и машины....
      Да же в КНДР, наше оборудование и машины пользуются меньшим спросом чем сырье...
      DOCTOR ZLO
  3. yuriy55 Сегодня, 17:20
    Какими бы ни были санкции, и каким бы ни было давление, мы не отступим с пути развития ядерных сил, который мы избрали для защиты суверенитета нашей страны и ее права на существование, и мы намерены продвигаться до окончательной победы

    Когда перед глазами пример (КНР) пренебрежения к политике США и его результаты, такая логика становится понятной...
    yuriy55
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:34
      Цитата: yuriy55
      Когда перед глазами пример (КНР) пренебрежения к политике США и его результаты, такая логика становится понятной...

      есть масса обратных примеров. только это уже нищие примеры. уркаина например
      ЛукичЪ
  4. Горный стрелок Сегодня, 17:32
    американцы "прогнулись". Танцы с бубнами, заклинания, размещение противоракет и подплывание АУГ - не помогло. Осталось одно - ударить. А вдруг он как даст в ответ? Боязно.
    Писал я тут - оружием грозить нельзя - обнажил ствол - применяй... am
    Горный стрелок
    1. yuriy55 Сегодня, 18:51
      Цитата: Горный стрелок
      А вдруг он как даст в ответ? Боязно.

      И не говорите... laughing
      yuriy55
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:54
    Ын!!!Сдай власть Саньку Романову добровольно, или мы на тебя Виталия -Отдела -Михана и прочая, прочая, прочая нашлем! !!! lol
    Изгоняющий либероидов
  6. faterdom Сегодня, 19:15
    Нам бы этого Кима генсеком в 80-е, вместо Горбачева...Вот только так можно выжить и победить, а не целуясь с врагами и лебезя перед ними. Только огромный волосатый кулак у носа делает их разумными собеседниками.
    faterdom
  7. Logall Сегодня, 19:20
    Господин Ын, а нет товарищ Ын, на пути к власти измазал руки в крови. Знал,что в случае провала ему не простая смерть грозила. Корейцы, как и мы при советской власти, свято верят в своё правое дело. А у их лидера явные маниакальные симптомы. В случае не благоприятной развязки Ын пойдет до конца! А народ его поддержит.
    Не знаю, как у вас, а у меня, от этого "типчика", пупырчатые мурашки по всему телу.
    Logall
  8. Старый26 Сегодня, 20:02
    Да, крыша у северокорейцев поехала, если они уже позволяют себе такие высказывания
    Он подчеркнул, что международное сообщество «сильно заблуждается, если полагает, что санкции были разработанные "за кулисами" Соединенными Штатами и Китаем, могут сдержать или отложить поразительное развитие ядерных сил (КНДР) даже на мгновение».

    Однако уже начинает пырхаться и на своих ближайших спонсоров и защитников - на Китай... И после этого он думает, что в случае чего китайцы им помогут?

    Цитата: 210окв
    Как например мазут в обмен на отказ ядерного оружия.

    Уже было. Но получали и мазут и втихую продолжали свою ядерную программу

    Цитата: yuriy55
    Возможно, вывод военных баз иностранного государства из региона и снятие блокады и экономических санкций...

    Ну снятие блокады и экономических санкций - это их право требовать. Но для этого надо что-то тоже делать. А вот вывод баз с иностранных территорий, пусть и этого региона - это уже не в их компетенции. Япония может требовать вывода американских баз со своей территории, Южная Корея. Но не Северная требовать вывода с территории других стран.
    Старый26
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:07
      Старый26 Сегодня, 20:02
      Да, крыша у северокорейцев поехала, если они уже позволяют себе такие высказывания

      Да они просто поняли, что КНР их продал...
      DOCTOR ZLO
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