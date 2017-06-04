МИД КНДР: развитие ядерного вооружения будет продолжено «без промедлений»

Какими бы ни были санкции, и каким бы ни было давление, мы не отступим с пути развития ядерных сил, который мы избрали для защиты суверенитета нашей страны и ее права на существование, и мы намерены продвигаться до окончательной победы,

Пхеньян полностью отвергает недавнюю резолюцию ООН о расширении ограничений в отношении КНДР, и будет «без промедлений продолжать развитие ядерного вооружения», передает РИА Новости заявление представителя северокорейского МИД.Согласно информации ЦТАК, дипломат назвал новые санкции против своей страны «враждебным действием, целью которого является сдерживание развития ядерных сил, разоружение и полное удушение экономики КНДР».заявил представитель МИД.Он подчеркнул, что международное сообщество «сильно заблуждается, если полагает, что санкции были разработанные "за кулисами" Соединенными Штатами и Китаем, могут сдержать или отложить поразительное развитие ядерных сил (КНДР) даже на мгновение».Агентство напоминает, что в пятницу Собез ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую ограничения в отношении КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.