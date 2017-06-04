Американский грузовик Cygnus отстыковался от МКС
Корабль Cygnus американской компании Orbital ATK отстыкован от Международной космической станции (МКС), и останется на орбите до 11 июня, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы, передает ТАСС .
Пока грузовой корабль будет находиться на орбите, специалисты NASA с помощью команд с Земли запустят с него четыре микроспутника, а затем устроят на борту аппарата контролируемый пожар. «Этот эксперимент под названием Spacecraft Fire Safety направлен на изучение особенностей горения в условиях невесомости и степени воспламеняемости различных материалов. NASA уже трижды проводила подобные эксперименты, в том числе в июле 2016 года», пишет агентство со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике.
Cygnus разминется с кораблем Dragon компании SpaceX, который был запущен в минувшую субботу с космодрома на мысе Канаверал и 5 июня доставит на МКС полезный груз.
Dragon, который в отличие от Cygnus предназначен для многоразового использования, пробудет на орбите до 2 июля, потом вернется на Землю с результатами научных экспериментов, проведенных на борту орбитального комплекса. Ему предстоит на парашютах приводниться в Тихом океане близ полуострова Калифорния.
Сейчас на борту МКС находятся 3 человека – американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон, а также российский космонавт Федор Юрчихин. Его коллеги Олег Новицкий и француз Тома Песке из Европейского космического агентства вернулись на Землю 2 июня. Длительность их пребывания на орбите составила 197 суток.
Пока грузовой корабль будет находиться на орбите, специалисты NASA с помощью команд с Земли запустят с него четыре микроспутника, а затем устроят на борту аппарата контролируемый пожар. «Этот эксперимент под названием Spacecraft Fire Safety направлен на изучение особенностей горения в условиях невесомости и степени воспламеняемости различных материалов. NASA уже трижды проводила подобные эксперименты, в том числе в июле 2016 года», пишет агентство со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике.
Cygnus разминется с кораблем Dragon компании SpaceX, который был запущен в минувшую субботу с космодрома на мысе Канаверал и 5 июня доставит на МКС полезный груз.
Dragon, который в отличие от Cygnus предназначен для многоразового использования, пробудет на орбите до 2 июля, потом вернется на Землю с результатами научных экспериментов, проведенных на борту орбитального комплекса. Ему предстоит на парашютах приводниться в Тихом океане близ полуострова Калифорния.
Сейчас на борту МКС находятся 3 человека – американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон, а также российский космонавт Федор Юрчихин. Его коллеги Олег Новицкий и француз Тома Песке из Европейского космического агентства вернулись на Землю 2 июня. Длительность их пребывания на орбите составила 197 суток.
Использованы фотографии: Twitter/Intl. Space Station
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