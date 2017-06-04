20:25 04 июня

Американский грузовик Cygnus отстыковался от МКС

Корабль Cygnus американской компании Orbital ATK отстыкован от Международной космической станции (МКС), и останется на орбите до 11 июня, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы, передает ТАСС .



Пока грузовой корабль будет находиться на орбите, специалисты NASA с помощью команд с Земли запустят с него четыре микроспутника, а затем устроят на борту аппарата контролируемый пожар. «Этот эксперимент под названием Spacecraft Fire Safety направлен на изучение особенностей горения в условиях невесомости и степени воспламеняемости различных материалов. NASA уже трижды проводила подобные эксперименты, в том числе в июле 2016 года», пишет агентство со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике.


Cygnus разминется с кораблем Dragon компании SpaceX, который был запущен в минувшую субботу с космодрома на мысе Канаверал и 5 июня доставит на МКС полезный груз.

Dragon, который в отличие от Cygnus предназначен для многоразового использования, пробудет на орбите до 2 июля, потом вернется на Землю с результатами научных экспериментов, проведенных на борту орбитального комплекса. Ему предстоит на парашютах приводниться в Тихом океане близ полуострова Калифорния.

Сейчас на борту МКС находятся 3 человека – американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон, а также российский космонавт Федор Юрчихин. Его коллеги Олег Новицкий и француз Тома Песке из Европейского космического агентства вернулись на Землю 2 июня. Длительность их пребывания на орбите составила 197 суток.

Использованы фотографии: Twitter/Intl. Space Station‏
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Комментарии 17

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  1. рич Сегодня, 17:48
    Пока грузовой корабль будет находиться на орбите, специалисты NASA с помощью команд с Земли запустят с него четыре микроспутника

    Это описка. Грузовой корабль будет оставаться на орбите около трех месяцев, его отбытие планируется на июль. Он покинет станцию с отработанными материалами, и перед тем как сгореть в верхних слоях атмосферы, с него будут запущены 34 малых спутника.
    Ссылка: https://ria.ru/science/20170422/1492871207.html
    рич
    1. askof Сегодня, 18:00
      Вы ссылаетесь на апрельский материал.
      См.http://tass.ru/kosmos/4312126
      askof
      1. рич Сегодня, 18:07
        Ну так все правильно, Алексей. Это один и тот же корабль - в апреле пристыковался, сегодня отстыковался
        Отстыковку корабля, который находился на МКС с апреля, провели борт-инженеры станции Джек Фишер и Пегги Уитсон.

        https://ria.ru/space/20170604/1495798698.html
        рич
        1. maxim947 Сегодня, 19:57
          Не слабо, и груз доставили и спутники запульнули, пример расчетливости и технологичности.
          maxim947
  2. AID.S Сегодня, 17:55
    В конструкции чувствуется мотив Пепси.
    AID.S
    1. Владимирец Сегодня, 18:03
      Цитата: AID.S
      В конструкции чувствуется мотив Пепси.

      В конструкции чувствуется мотив мощной космической державы, иначе его бы там не было. yes
      Владимирец
    2. alexhol Сегодня, 18:03
      Согласен, не по наше му.
      alexhol
      1. рич Сегодня, 18:17
        Какая прелесть, Александр, я бы с удовольствием лично испытал этот чудо-аппарат. Он белорусский? drinks И сколько он несет полезного груза?
        рич
    3. poquello Сегодня, 18:07
      Цитата: AID.S
      В конструкции чувствуется мотив Пепси.

      в начале проекта подходящего макета не было, на пивной банке тренировались
      poquello
    4. donavi49 Сегодня, 18:25
      И?

      Корабли этой серии (с 2015) - тащат 27кубов груза но не более 3,5 тонн.
      Прогресс последней серии тащит только 2,5 тонны вкусняшек.
      donavi49
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:00
    Пироманы в сша все захватили -власть, армию, теперь вот еще и космическую индустрию-желание что то поджечь может привести к тому что что-то сильно обожжешь, и этим "предметом" или "местом"потом нельзя будет пользоваться lol
    Изгоняющий либероидов
    1. poquello Сегодня, 18:09
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Пироманы в сша все захватили -власть, армию, теперь вот еще и космическую индустрию

      наследие Ричи Блекмора, еще б на гитаре также играли
      poquello
  4. профессор Сегодня, 18:04
    Cygnus разминется с кораблем Dragon компании SpaceX, который был запущен в минувшую субботу с космодрома на мысе Канаверал и 5 июня доставит на МКС полезный груз.


    профессор
  5. poquello Сегодня, 18:12
    Cygnus предназначен для многоразового использования

    с многоразовостью презервативов у буржуев прям бзик какой-то
    poquello
    1. BlackMokona Сегодня, 18:46
      Вы так криво процетировали, что сделали многоразовым Сигнус, а не Дракон lol
      BlackMokona
      1. poquello Сегодня, 19:02
        Цитата: BlackMokona
        Вы так криво процетировали, что сделали многоразовым Сигнус, а не Дракон lol

        каюсь, по мне что цингус что драгон, но желание использовать повторно спускаемую капсулу просто умиляет
        poquello
  6. Старый26 Сегодня, 19:48
    Цитата: poquello
    каюсь, по мне что цингус что драгон, но желание использовать повторно спускаемую капсулу просто умиляет

    А использование повторно капсулы "Федерации" вас тоже будет умилять?
    Старый26
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