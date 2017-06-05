18:23 05 июня

Историческая провокация: выступление и наказание

Историческая провокация: выступление и наказание


Вот еще один наш читатель из страны обетованной отправился на заслуженный вечный покой. Абсолютно справедливо и безапелляционно. Но опубликованное им художественное творение, судя по комментариям, заслуживает отдельной разборки на запчасти.

Дорогие наши оппоненты! Те, кто так любит нам показать, какие мы плохие с исторической точки зрения! Дорогие, кстати, потому что реально дорого обходитесь — на вас приходится время свое тратить. Вы уж если хотите что-то этакое опубликовать, вы с умными людьми посоветуйтесь, как гадость опубликовать поцивильнее.


Но приступим. Бывший наш израильский читатель matak4b (да, пусть страна знает своих героев), вывалил вот этот шедевр:



Не удосужившись даже гуглом или яндексом воспользоваться, чтобы проверить на истинность. А, возможно, просто решил проверить на знание материала администрацию. Ну мы пользоваться умеем, как вы уже поняли.

И, так как стало интересно, решили мы, что стоит вообще по этому плакату пройтись. Провести, так сказать, историческое расследование очередное. И результаты получились забавные.

Вот его вроде бы оригинал:



Чтобы было понятнее, разместим плакатики рядом.



Тот, который слева, якобы оригинал, датированный 1940-м годом, когда отношения СССР и Германии были довольно дружественными. А второй плакат — уже 1941 год, когда все стало плохо и мы с Великобританией стали союзниками.

И тут исторических ляпов куча, хотя главный сюрприз будет в конце.

Никого не смущает тот факт, что немецкий летчик летит на английском бомбардировщике Хендли Пейдж ХП.52 «Хемпден», он же «летающий чемодан»? Нет?

А вот меня смутило.





Похож? Да, вполне.

Между тем, у немцев был самолет похожий, да, Дорнье 17 или 215. Но похожий, не более того.





Но перепутать эти две машины может только человек с частичной потерей зрения. Хотя в интернете, в комментариях на других площадках и не такое себе народ позволяет. В качестве модели для советского бомбардировщика даже Пе-2 называют. В общем, знания на высшем уровне. А были и такие, кто писал, что советский летчик тоже на английском самолете изображен.

Хотя человек, который рисовал плакат, свое дело знал. Красный самолет — это не что иное, как Ер-2.





И, действительно, эти самолеты гипотетически могли встретиться в ночном небе над Берлином, так как оба совершали туда рейды.

Все остальные бомбардировщики того времени увы, но не похожи.

Но это всего лишь плакат, и требовать от него 100% соответствия не стоит. Хотя, повторюсь, тот, кто его рисовал, проявил знание и умение.

Плакат хорош и правдив. Слева, то есть, с запада летит англичанин, справа, с востока — русский. Англичанин на «Хэмпдене», наш на Ер-2, конструкции великого Бартини, о котором мы неоднократно писали. Все правильно с политической и даже исторической точки зрения.

Вот только к Кукрыниксам этот плакат не имеет ни малейшего отношения.

Михаил Куприянов (1903—1991), Порфирий Крылов (1902—1990) и Николай Соколов (1903—2000) были замечательными художниками, но вряд ли у них в 1941 году была возможность (да и необходимость) так вдумчиво подойти к этому вопросу. Задача стояла несколько иная в то время.

Поэтому плакат выглядел так:



Да еще и на двух языках, более того, в Великобритании в коллекциях и музеях есть такие плакаты. Наши с диппочтой доставляли. И в наших музеях есть, видел такой в Центральном музее Вооруженных сил в Москве, как раз в том зале, который посвящен союзникам. Где американский джип стоит и манекены солдат.



Никого не озадачивает качество полиграфии, в 1940-м году наголову выше, чем в 1941-м?

Увы, кто-то просто перерисовал плакат. Современно и красиво. Хорошая работа.

И тут же нашлись подлецы, перемалевавшие нарисованное. И глупцы, бросившиеся постить увиденное с криками о том, какие мы, русские, коварные.

Люди, будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 11

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  1. Комментарий был удален.
  2. avva2012 Сегодня, 16:09
    За подобные картинки надо наказывать, согласен. А за слова? Некоторые умники такое несут, такие помои выливают, что цензурных слов нет. Было бы неплохо за любую явную ложь ставить на место. Интернет, часто помойкой попахивает на некоторых ресурсах, но в целях санитарии, тех, кто помойки любит и часто посещает, их то, туда и надо отправлять.
    avva2012
  3. parusnik Сегодня, 16:26
    Увы, кто-то просто перерисовал плакат. Современно и красиво. Хорошая работа.
    ..Ага и рассчитано на людей с уровнем ЕГЭ..
    parusnik
  4. Curious Сегодня, 16:55
    Интересный момент.
    Есть такой Алекс Тарн (Тарновицкий Алексей Владимирович, род. 20 февраля 1955, г. Арсеньев Приморского края) — израильский русскоязычный писатель, поэт, драматург, сценарист и переводчик. Проживает( или проживал) в Бейт-Арье — израильское поселение и местный совет на Западном берегу реки Иордан, в Самарии.
    В марте 2013 года в "Журнал-газете Мастерская" опубликовал статью "Обидно, что не успели…" Она как раз и посвящена этой картинке.
    Вывод автора - картинка может и перерисована, но по сути - все правильно.
    Тащить на сайт статейку не хочу, пакости там достаточно, желающие могут посмотреть - http://club.berkovich-zametki.com/?p=3575.
    Так что житель Земли Обетованной (если это не автор указанной статейки) мог от всей души верить, что картинка правильная. Писатель то обосновал.
    Curious
    1. Оператор Сегодня, 17:00
      Цитата: Curious
      житель Земли Обетованной (если это не автор указанной статейки) мог от всей души верить, что картинка правильная

      От всей своей русофобской души.
      Оператор
    2. avva2012 Сегодня, 17:35
      Если судить по гражданам Израиля на нашем сайте, все три их кровных врага сошлись на этой картинке. Причём, самые продвинутые, уверенны, что на первом плакате, все таки было! Чудны изгибы извилин, те, кто их нацию всячески унижал и пытался уничтожить, сейчас вполне рукопожатны. СССР, выясняется, враг номер один. Как не вспомнить гаплогруппы и египетское рабство? Не сторонник таких теорий, но может в этом, что и есть правдивое?
      avva2012
      1. мордвин 3 Сегодня, 17:43
        Цитата: avva2012
        Как не вспомнить гаплогруппы и египетское рабство? Не сторонник таких теорий, но может в этом, что и есть правдивое?

        Эт Вы мелко копаете. В Америки нашли камушек со стрелкой в Полярную звезду и надписью: "Мы из Руси". А камушку тому пять с половиной тыщ лет. Вот оно как! negative
        мордвин 3
        1. avva2012 Сегодня, 17:51
          Я о другом, опасаюсь, забанят.
          avva2012
      2. Оператор Сегодня, 18:20
        Цитата: avva2012
        Как не вспомнить гаплогруппы

        Гаплогруппы тут, к сожалению, не помогут - например, действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является нашим кровным родственником - носителем арийской R1a, т.е. он (как и 8% евреев) относится к прямым потомкам миттанийских ариев, пришедших из Восточной Европы на Ближний Восток во 2 тысячелетии до нашей эры.

        И что с того?
        Оператор
  5. Ст.пропорщик Сегодня, 17:26
    Весь путь Советского Союза , а теперь и РОССИИ сопровождается такими провокациями ,но как то не привыкается. ЗАДРАЛИ.
    Ст.пропорщик
  6. Монархист Сегодня, 17:37
    Камрады, мне одному кажется или правда:у ребят со звездой Давида, маниакальной страсть к русофобии? Мне запомнился один иудейский перец,что иронизировать над формой РККА и восхищался немецкой,он ещё следом за "кроликом"Яйценюхом сообщал,,что Рейх украинцы победили,а мы сделали и курили, когда хохлы воевали?
    Потом Аталеф или профессор, почти каждый из них будет восхищаться, американской техникой и тонизирует над ними.?
    А может и правда я мнительный?
    Монархист
    1. avva2012 Сегодня, 18:02
      Та, нет laughing . Это сайт таких притягивает. Не знаю почему. Есть Итон ТВ и "Особая папка" где Яков Кедми выступает. Хороший человек, правильный. И таких в этой стране, думаю, не мало. Равид Гор, собирал гумманитарку в Новороссию. Да, мало ли таких, как он людей.
      avva2012
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