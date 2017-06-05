Историческая провокация: выступление и наказание



















Вот еще один наш читатель из страны обетованной отправился на заслуженный вечный покой. Абсолютно справедливо и безапелляционно. Но опубликованное им художественное творение, судя по комментариям, заслуживает отдельной разборки на запчасти.Дорогие наши оппоненты! Те, кто так любит нам показать, какие мы плохие с исторической точки зрения! Дорогие, кстати, потому что реально дорого обходитесь — на вас приходится время свое тратить. Вы уж если хотите что-то этакое опубликовать, вы с умными людьми посоветуйтесь, как гадость опубликовать поцивильнее.Но приступим. Бывший наш израильский читатель matak4b (да, пусть страна знает своих героев), вывалил вот этот шедевр:Не удосужившись даже гуглом или яндексом воспользоваться, чтобы проверить на истинность. А, возможно, просто решил проверить на знание материала администрацию. Ну мы пользоваться умеем, как вы уже поняли.И, так как стало интересно, решили мы, что стоит вообще по этому плакату пройтись. Провести, так сказать, историческое расследование очередное. И результаты получились забавные.Вот его вроде бы оригинал:Чтобы было понятнее, разместим плакатики рядом.Тот, который слева, якобы оригинал, датированный 1940-м годом, когда отношения СССР и Германии были довольно дружественными. А второй плакат — уже 1941 год, когда все стало плохо и мы с Великобританией стали союзниками.И тут исторических ляпов куча, хотя главный сюрприз будет в конце.Никого не смущает тот факт, что немецкий летчик летит на английском бомбардировщике Хендли Пейдж ХП.52 «Хемпден», он же «летающий чемодан»? Нет?А вот меня смутило.Похож? Да, вполне.Между тем, у немцев был самолет похожий, да, Дорнье 17 или 215. Но похожий, не более того.Но перепутать эти две машины может только человек с частичной потерей зрения. Хотя в интернете, в комментариях на других площадках и не такое себе народ позволяет. В качестве модели для советского бомбардировщика даже Пе-2 называют. В общем, знания на высшем уровне. А были и такие, кто писал, что советский летчик тоже на английском самолете изображен.Хотя человек, который рисовал плакат, свое дело знал. Красный самолет — это не что иное, как Ер-2.И, действительно, эти самолеты гипотетически могли встретиться в ночном небе над Берлином, так как оба совершали туда рейды.Все остальные бомбардировщики того времени увы, но не похожи.Но это всего лишь плакат, и требовать от него 100% соответствия не стоит. Хотя, повторюсь, тот, кто его рисовал, проявил знание и умение.Плакат хорош и правдив. Слева, то есть, с запада летит англичанин, справа, с востока — русский. Англичанин на «Хэмпдене», наш на Ер-2, конструкции великого Бартини, о котором мы неоднократно писали. Все правильно с политической и даже исторической точки зрения.Вот только к Кукрыниксам этот плакат не имеет ни малейшего отношения.Михаил Куприянов (1903—1991), Порфирий Крылов (1902—1990) и Николай Соколов (1903—2000) были замечательными художниками, но вряд ли у них в 1941 году была возможность (да и необходимость) так вдумчиво подойти к этому вопросу. Задача стояла несколько иная в то время.Поэтому плакат выглядел так:Да еще и на двух языках, более того, в Великобритании в коллекциях и музеях есть такие плакаты. Наши с диппочтой доставляли. И в наших музеях есть, видел такой в Центральном музее Вооруженных сил в Москве, как раз в том зале, который посвящен союзникам. Где американский джип стоит и манекены солдат.Никого не озадачивает качество полиграфии, в 1940-м году наголову выше, чем в 1941-м?Увы, кто-то просто перерисовал плакат. Современно и красиво. Хорошая работа.И тут же нашлись подлецы, перемалевавшие нарисованное. И глупцы, бросившиеся постить увиденное с криками о том, какие мы, русские, коварные.Люди, будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.