Кто и как растит для России нового фюрера. Часть 3. Телеидиотизм, или Спасибо, товарищ Шарий

Продолжаем тему господина Навального и всего, что с ним и вокруг него. И, чем дальше идет изучение различных материалов, тем больше удивления возникает. Складывается впечатление, что где-то там, наверху, правая рука воюет с левой.С одной стороны, шествие Навального по городам и весям российским продолжается, окучивание грядок с несовершеннолетней аудиторией идет ударными темпами, с другой стороны, началось какое-то противодействие.Лучше бы не начинали, честное слово.Не знаю, кто отдал приказ такой идиотский, но на огневой рубеж выдвинулась артбригада РЕН-ТВ и ударила по Навальному аж двумя «документальными» фильмами.Я вот только реально не понял, они «за» Навального или «против»? В целом убеждение, что «за». Ничем иным такую продукцию оправдать невозможно.Кто хочет, тот может окунуться в пучины мракобесия РЕН-ТВ, кто нет — не надо. Я не рекомендую. Хотя первых 10 минут для понимания достаточно. Полнейшая гипножаба, как всегда у этой компании, впрочем.Главное — РЕН-ТВ в своем творчестве зачем-то встали на одну ступень с Навальным и попытались навалять ему в его же стиле. Не вышло. Да и выйти не могло, поток бездоказательной и довольно мутной информации сегодня впечатлит только разве что бабушку лет 90 или человека с паранойей. Ну или не знаю кого.Зачем?Зачем все эти «у нас есть документы», но документов никто не видит. «У нас есть подтверждения», но где они и в каком виде — тоже не понятно. А все эти шедевральные «говорят», «поговаривают» и тому подобное просто восхищают.«Поговаривают, что вот этот домик в 10 км от Люксембурга купил Белов». Замечательно! Белову, тыкая в лицо камерой, на улице задают этот же вопрос. Тот откровенно ржет над дураками с камерой, и на этом все. Доказательство сварганено.Знаете, мне это навеяло, как с камерой так же подойти к любому человеку, и спросить: «Сколько раз в день вы бьете своих детей?» И вне зависимости от ответа спросить: «А почему?»Поговаривают, что у Шойгу в Монако вилла в 700 квадратных метров, а Рогозин купил под дачу «Ласточкино гнездо». И что? Мало ли что поговаривают? «…Мало ли чего можно рассказать! Не всему надо верить…» (доктор Стравинский, "Мастер и Маргарита" Булгакова).В общем, два фильма почти на два часа в общем, где реальных фактов минут на пять, не больше. Уж лучше бы про инопланетян вещали.Но ощущение того, что все не просто так, в соответствии с канонами, закатанными мне в мозг рентивишной гипножабой, не проходит. Сколько было потрачено времени и ресурсов, а ради чего?Как показывает практика, чтобы поклонники Навального все это оплевали, задорно и с огоньком. Что он, собственно говоря, и сделали.В целом же, «документальный проект» без документов и доказательств сыграл совершенно обратную роль. Такой, простите, лажей, не то что не оттолкнешь аудиторию от Навального, скорее, наоборот, привлечешь. Из интереса, а вдруг у него на каждое обвинение есть документ?На самом деле, к счастью, нет. Иначе бы совсем некрасиво вышло бы. Но факт, что РЕН-ТВ и Навальный примерно на одном уровне работают. «Нам надо верить, потому что мы хорошие и правильные».И, тем не менее, несут оба фигуранта абсолютнейшую ересь.Но так как РЕН-ТВ все-таки является телеканалом в федеральной сетке вещания, то таким материалом канал играет на руку тем, против кого он по идее должен был работать.Если потратить время и почитать комментарии к «фильмам» на ютубе, то становится очевидно, что все с точностью до наоборот.Дело дрянь, если честно. Не знаю, в чем секрет, в том, что на РЕН-ТВ внезапно закончились профессионалы, а осталась только команда Прокопенко, способная только заливать мозги зрителям информацией, явно взятой в другой галактике или в том, что поступила некая команда на такие действия. В любом случае, «залпы» телевизионщиков пришлись не туда.К счастью, у нас есть все-таки силы, способные не просто противостоять врагу, коим мы считаем Навального, но делать это качественно. Насколько эффективно, не знаю, но о качестве хочется сказать.Анатолий Шарий вылез из траншеи. Да, персонаж очень неоднозначный, и многие его выверты не по вкусу российской аудитории (сам дважды уже отписывался), но вот, выдал.Вот пример качественной работы. Четко, с юмором и логикой. Если это не «уделал по всем статьям», то я просто тогда не знаю, как охарактеризовать.Без слухов, без сплетен, без домыслов. Без команды. Головой и речевым аппаратом Шарий сделал то, на что оказался не способен канал РЕН-ТВ.Никаких «документов», никаких стонов на тему мирового заговора, и, самое главное, никаких обвинений в финансовых махинациях.Кстати, все эти завывания насчет покупки недвижимости и проживания в дорогущих якобы отелях (хоть бы название РЕН-ТВ показал, мы бы сами проверили через интернет) сегодня никому толком не интересны.У нас властьимущие и законотворцы конвертов и пакетов не берут? В роскоши не купаются? Элитной недвижимости не имеют? А «синие ведерки» сплошь и рядом на «Форд-Фокус» и «Тойота-Камри» прилеплены?Это больше похоже на детскую перепалку в стиле «сам дурак!». И аудитории попытки найти что-то у Навального показывают лишь то, что его оппонентам тема абсолютно неприятна. Но действуют они исключительно по накатанной схеме у себя в голове: если я ворую, значит, надо найти у Навального.Что, в общем-то, глупость дичайшая. Во-первых, Навальный не совсем идиот и шифруется нормально, во-вторых, ему все равно не угнаться за теми, на кого он бросается.То, что сделал Шарий, заслуживает аплодисментов. Он не стал рыться во всем этом, он просто выставил Навального глупцом. И сделал это красиво. С пониманием.Надо соображать, что последователи Навального — тот еще контингент, с убеждениями, который так просто не вышибается. И к которому подход нужен соответственный. У всех малолеток, идущих за Навальным уже прошито в мозгах, что он хочет справедливости как минимум, для всех.Он уже состоявшийся вождь движения. За ним идут, и доказывать что-либо надо не так, как РЕН-ТВ. Там не бабушки, там юнцы и юницы.Навальный берет деньги? А кто их не берет? Тот, кому не дают. И потом, доказательств особо-то и нет.Навальный встречается с западными политиками? Путин и Лавров тоже.Навальный купил дом в Европе? Покажите документы, это подтверждающие. А кто из тех, кто во власти, не купил еще?Навальный ездит в Испанию лечить глаз? Давайте посмотрим, где живут и учатся дети наших депутатов и министров…И все в таком духе. Любая попытка причислить честного и правильного вождя встретит прямой отпор у его соратников. И это будет логично.Он вождь, за ним идут, он хочет справедливости и честности.Шарий начал делать то, что нужно. Он в своих роликах начал выставлять Навального не крутым, а наоборот. Навальный не смог в юридический язык. Навальный не смог в доказательства. Навальный с судьями разговаривал как на митинге с малолетками. Навальный начал повторяться в словесном баттле и сфейлил его.Вот что надо было показывать. Не выковыривать из носа какие-то псевдофактишки о доходах Навального, он этого не боится абсолютно. Более того, ему это на руку. Чем больше фигни сморозят с телеэкрана, тем для него лучше. Есть от чего отталкиваться в своих агитках. Его аудитория верит ему, а не зомбоящику. И будет верить. До определенного момента.Лучший способ нейтрализации Навального (естественно, кроме классического коктейля дозой в 9 граммов) — лишить его поддержки аудитории. Кто пойдет за глупым зоофилом? Который не умеет нагнуть в суде? Сегодня да, Навальный крут и в тренде. Как пойдет дальше, непонятно пока. Если наши СМИ будут действовать в стиле РЕН-ТВ, то на выборах 2024 года нас будет ждать неприятный сюрприз. Или даже раньше.Если работать в стиле Шария — да, сложнее, тут мозги нужны и умение быстро реагировать. Но итогом должен стать статус «лох» и прозябание на задворках политики. Как вышло с Явлинским.Хорошо все-таки, что есть Анатолий Шарий, вот не могу сказать, что у нас, правда. У нас есть деятели на РЕН-ТВ. И это плохо.