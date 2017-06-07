Фундаментальные недостатки Т-72Б3 на фоне нового чешского концепта «Scarab» и польского ПТ-91

ОБТ PT-91

Т-72 «Scarab»

«Орудийный» участок башни чешского ОБТ Т-72 «Скарабей»

Источники информации:

http://gurkhan.blogspot.com/2017/06/t-72-scarab-excalibur-army.html

http://andrei-bt.livejournal.com/43812.html?thread=461092

http://andrei-bt.livejournal.com/435577.html

Тревожные звоночки продолжают приходить из стран бывшего Варшавского договора. Как известно, после распада Советского Союза просто громадная номенклатура уникальнейшего вооружения попала в руки вооружённых сил государств, которые в течение следующих двух десятилетий стали для современной Российской Федерации не просто нейтральными державами, а натуральными вражескими плацдармами, «пустившими корни» в оперативно-стратегическую структуру мощнейшего геополитического противника — Североатлантического альянса. Благо стратегические виды вооружения, а в частности перешедшие в распоряжение ВВС Украины бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, в счёт погашения долга за газ были возвращены российским ВВС; другая часть, включая машины средней дальности Ту-22М3, была ликвидирована. Благодаря этому нынешнее неадекватное руководство «незалежной» не располагает столь грозным вооружением, способным нести на борту более 200 КР Х-55.Тем не менее, как на вооружении ВСУ, так и в армиях стран Восточной Европы осталось более 1500—2000 тыс. основных боевых танков Т-72 сразу в нескольких модификациях. Данные машины регулярно подвергаются комплексной модернизации бронезащиты, а также бортового радиоэлектронного оборудования, включая систему управления огнём. Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова, в середине 90-х гг., разработало и продвигает на рынке глубоко усовершенствованный вариант танков Т-72А/Б с индексом Т-72АГ. Лобовая проекция башни данных танков надёжно перекрыта встроенной динамической защитой украинской разработки «Нож», которая одинаково эффективно (в 1,85—1,9 раза) снижает эффективность как кумулятивных, так и бронебойных оперённых подкалиберных снарядов кинетического типа; эффективность тандемных КС снижается в 1,5 раза. Следовательно, доведённый до модификации «АГ» Т-72Б получает эквивалентную стойкость башни от бронебойных снарядов в пределах 950—1100 мм при нулевом курсовом угле обстрела со стороны противника. Более того элементы «Ножа», разработанные БЦКТ «Микротек», с индексом ХСЧКВ-19/34 менее громоздкие (в 1,6—2,4 раза легче ЭДЗ 4С23 «Контакт-5» и примерно равны массе ЭДЗ 4С24 «Реликт») и при углах безопасного маневрирования в пределах от 0º до ±20º прикрывают более 60—50% видимых лобовой и бортовой проекций атакуемого танка (между элементами ДЗ нет крупных «щелей», уязвимых как для КС, так и для БОПС).На вооружение украинских войсковых формирований у границ Луганской и Донецкой Народных Республик подобные Т-72АГ могли поступить лишь в единичных экземплярах для «обкатки» в боевых условиях. Тем не менее, ДЗ «Нож», к большому сожалению, успела спасти жизни далеко не десятка украинских боевиков из «Азова» и ВСУ, в составе защиты распространённых в «незалежной» танков Т-64БМ2 «Булат». В частности, после наиболее активного витка осенне-зимней эскалации на ТВД Новороссии в 2014—2015 годах, на интернет-страничке украинского журнала «Дефенс» появилась интересная публикация, где демонстрировались сохранившие боеспособность Т-64БМ2 нацистского полка «Азов» после обстрела противотанковыми средствами армии ДНР. Жизнь боевиков-танкистов спасла именно высокоэффективная ДЗ «Нож». Есть у укропов и более защищённые ОБТ Т-84А «Оплот», бронезащищённость сварных башен которых доходит до 1150 мм эквивалента от БОПС и 1350 мм от КС. Здесь эффективны исключительно такие ПТ-средства, как «Корнет-Э», «Хризантема» и противотанковые мины. Если работающая на фашистский украинский режим харьковская «бронетанковая кузница» более специализируется на модернизации семейства Т-64БВ и Т-80Б/УД, то поляки и чехи совершенствуют навыки в обновлении боевых возможностей ОБТ Т-72М1. И как видно по последним изделиям, добились на этом поприще солидных успехов.Так, польская компания ZM «Bumar-Labedy» к 1995 году разработала глубоко модернизированную версию Т-72М1 — PT91 «Twardy». Серийный выпуск машин и принятие на вооружение Войска польского продолжалось до 2002-го года, в результате чего общее количество составило 233 ОБТ. Ещё 48 танков версии PT-91M/Z «Pendekar» было приобретено Минобороны Малайзии. «Твёрдые» отличаются увеличенной до 47,3 т боевой массой, новой системой управления огнём французского происхождения «Savan-15T» от известной компании «Sagem», массивной развитой динамической защитой семейства «ERAWA-1/2», а также новой силовой установкой, представленной 850-сильным дизельным двигателем S-12U.Исходный вариант Т-72М1 изначально обладает весьма посредственной эквивалентной стойкостью лобовой проекции башни как против кинетического действия БОПС (порядка 380 мм), так и против кумулятивных снарядов (в пределах 490 мм), что объясняется низкой стойкостью «пакетов» спецбронирования из прессованных песчаных стержней, расположенных в нишах лобовых бронеплит башни, по причине чего даже установка элементов динамической защиты «ERAWA-2» не обеспечила танку радикального прироста защищённости. В частности, после установки элементов данной динамической защиты на лоб башни, стойкость от бронебойных подкалиберных снарядов увеличилась примерно до 530 — 540 мм, от кумулятивных снарядов — до 800 мм (известно, что «ERAWA-2» увеличивает стойкость от БПС в 1,4 раза, от КС — 1,6 — 1,75 раза). Пробить такую преграду можно даже с помощью не самого нового БОПС ЗБМ-32 «Вант» с дистанции в 2000 м, либо более совершенным «Лекалом» с 2,5 — 3 км. Не устоит лобовая броня польского ПТ-91 и перед мощными тандемными кумулятивными БЧ противотанковых ракет 9М133-1 «Корнет-Э». Здесь можно задать справедливый вопрос: с чего бы тандемная «ERAWA-2» не справлялась тандемной ПТУР? Ответ на этот вопрос получить очень просто, если внимательно рассмотреть конструкцию и углы крепления на лобовой плите башни ЭДЗ «Эрава-2», разработанных Зеленковским институтом техники и вооружения (WITU).Во-первых, толщина элементов динамической защиты «ERAWA-2» очень мала и достигает лишь 45 мм, в результате чего оба слоя взрывчатого вещества могут быть мгновенно инициированы после начала воздействия мощного лидирующего кумулятивного заряда ПТУРС. Во-вторых модули ДЗ на лобовой проекции башни закрепляются на приваренных навесах под углом наклона к нормали (от оси канала ствола) всего порядка 15-20 градусов, что ещё больше уменьшает габарит воздействующих на кумулятивную струю взрывчатого вещества и стальных пластин ЭДЗ «Эрава-2». Ещё худшая ситуация складывается с однослойными модулями ДЗ «ERAWA-1», габарит которых составляет всего 30 мм. Тем не менее, стоит отметить и положительную черту динамической защиты польской разработки: «кубики» «ERAWA-2» расположены на лобовой проекции очень в очень плотном порядке, и отлично прикрывают ослабленную область маски орудия. А поэтому, если противник обладает устаревшими противотанковыми средствами с моноблочным кумулятивным снаряжением (ПГ-7ВЛ «Луч», ПГ-9В/ВС, 9К115 «Метис» , 9М14М «Малютка»), то поражение танка PT-91 в любую область лобовой проекции практически исключено.Верхняя лобовая деталь корпуса польского танка имеет комбинированный физический габарит порядка 620 мм. Он представлен: высокопрочным стальным листом толщиной 16 мм, стальным листом толщиной 60 мм, 105-мм стеклотекстолитовой плитой и тыльным стальным листом толщиной 50 мм. Весь этот габарит, стандартно для танков советского/российского производства, наклонён под углом 68 градусов к нормали, что создаёт эквивалентную стойкость в пределах 410 мм без динамической защиты. Данный угол наклона ВЛД придаёт монтируемым ЭДЗ «ERAWA-1» практически значительный прирост эффективности от КС, за счёт чего эквивалентная стойкость от простых моноблочных кумулятивных снарядов может доходить более чем до 1100 мм. Это справедливо для многих типов ДЗ на ВЛД. В то же время, стойкость от БОПС продолжает оставаться на уровне 580 мм, ровно как и крайне низкая защищённость от тандемных КС.Подвижность польских PT-91 априори не может быть высокой, ведь при массе в 47,5 тонны и мощности в 850 л.с. удельная мощность составляет ровно 18 л.с./т, что в ХХI веке нельзя считать серьёзным показателем. Массовое переоборудование силовой установки на новый 1000-сильный дизель PZL-Wola S-1000 так и не началалось. В то же время, огневые качества PT-91 находятся на очень достойном уровне. СУО «Savan-15T» имеет большое сходство с установленной на «Леклерках» СУО «Savan-20». Ещё более интересным моментом можно считать возможность интеграции в сетецентрическое РЭО польских танков цифровых терминалов новейшей ТИУС ICONE TIS, предназначенных для ведения групповых боевых действий с французскими AMX-56 «Leclerc».Следующим, ещё более интересным вариантом модернизации Т-72М1 можно назвать чешский Т-72 «Scarab» («Скарабей») от компании «Excalibur Army». Боевая масса танка составляет 45 тонн, что при мощности двигателя В-84 в 840 л.с. создаёт удельную мощность мощность в 18,7 л.с./т (достигается превосходство над PT-91). Из дополнительной информации рекламного листа, представленного вместе с танком на выставке «International Fair of Defence and Security Technology-2017» («IDET-2017») в чешском Брно 1 июня 2017-го года, можно увидеть далеко не уникальную максимальную скорость в 60 км/ч по шоссе и 45 км по грунтовой поверхности. Иными словами, ходовые качества машины остаются на довольно посредственном уровне, уступая Т-90С или Т-80У. Зато в плане бронезащиты мы наблюдаем диаметрально противоположную картину. Машина получила уникальную модульную архитектуру бронирования и принципиально новый тип динамической защиты на верхней лобовой детали корпуса.При первом же осмотре чешского концепта ОБТ Т-72 «Scarab» наибольшее внимание приковывает к себе башня с оригинальными накладными модулями бронезащиты с неизвестным типом спецнаполнителя (это могут быть как керамические плиты или пакеты разнесённой брони, так и контейнера с «отражающими листами», применяющиеся в структуре лобовых бронеплит Т-72Б и Т-90С). Несмотря на это, разработчик заявляет, что накладная модульная броня «Скарабея» относится к пассивному типу. Примечательно и то, что модули имеют выраженную клиновидную форму с прямой передней кромкой. Наклон верхнего и нижнего сегментов «клина» к нормали составляет порядка 60 градусов, что значительно повышает эквивалентную стойкость от БПС и КС за счёт увеличения габарита противодействующего слоя спецбронирования и возрастания шанса рикошета.Более того, бронемодули пассивного типа, в отличие от элементов динамической защиты, относятся к полноценным «долгоиграющим» преградам и не оголяют основные слабозащищённые бронеплиты башни после попадания кинетических и кумулятивных снарядов. Если ориентироваться по фотографиям любителя, на которых запечатлены элементы лобовой накладной бронезащиты «Скарабея», то можно прикинуть их средний физический габарит, который можно прибавлять к родной бронеплите башни Т-72М1 с эквивалентной стойкостью от БОПС — 380 мм. А это ещё 300—350 мм! В итоге определяем, что эквивалент башни Т-72 «Scarab» от бронебойных снарядов может составить от 640 до 680 мм (в зависимости от наполнителя) и от кумулятивных снарядов — вплоть до 900 — 950 мм. В дополнение ко всему, модули пассивной бронезащиты отлично перекрывают ослабленную амбразуру 125-мм пушки 2А46. Данная бронезащита надёжно защищает скуловые участки башенной брони, за которыми расположены места командира и наводчика. Тонкие бортовые бронелисты у кормовой проекции перекрыты модулями пассивной брони в углах безопасного маневрирования ± 35-40º (не хуже, чем у Т-90С). Над казёнником танковой пушки (над верхним бронелистом башни) также можно увидеть крупный элемент модульной защиты.Верхняя лобовая деталь корпуса прикрыта, казалось бы, обычной навесной динамической защитой с элементами типа 4С20 «Контакт-1». Но не всё так просто. Перед вами редкая динамическая защита с пространственным антикумулятивным слоем «DYNA-72». Данный антикумулятивный слой может быть представлен двухслойными трубками квадратного или круглого сечений, которые при верном соотношении толщины пластины-оболочки (медь, сталь или алюминий) с толщиной слоя взрывчатого вещества позволяют добиться 80 — 83%-го снижения эффективности кумулятивного воздействия на прикрываемую бронеплиту. Следовательно стойкость ВЛД корпуса танка Т-72 «Scarab» от КС составляет примерно 800 мм. Эффективность от БПС у ДЗ с пространственным антикумулятивным слоем вряд ли превышает 15 — 20%.В целом имеем очень неплохой чешский концепт модернизации советского Т-72М1, который по защищённости опережает многие известные модификации Т-64Б и Т-72А/Б/М1; благодаря массивным «скуловым» модулям пассивной брони, Т-72 «Scarab» оставляет далеко позади и польский PT-91 «Twardy».Ситуация здесь складывается не очень радужная. Да, за счёт наличия спецбронирования с «отражающими листами» (вместо песчаных стержней на Т-72М1) и встроенной ДЗ «Контакт-5» эквивалентная стойкость лобовой проекции башни от бронебойных снарядов у Т-72Б3 достигает 620-900 мм, от кумулятивных — 790-1100 мм в зависимости от ракурса обстрела (0 или 30 градусов к нормали). С верхней лобовой деталью ситуация аналогичная: 680-720 мм от БПС и 800-1090 мм — от КС. Вроде бы и на уровне чешского перспективного Т-72 «Scarab», да и по антикумулятивным качествам лучше. А польский ПТ-91 вообще «ниже плинтуса»! Но это только верхняя часть айсберга для истинного «ура-патриотизма», в то время как сравнивать технику нужно объективно. Если присмотреться, как элементы ДЗ 4С22 «Контакт-5» перекрывают лобовую проекцию башни Т-72Б3, то становится реально тревожно за безопасность командира и наводчика: имеют место полуметровые неприкрытые участки лобовых бронеплит в районе маски орудия (левая «брешь» присутствует ввиду необходимости сохранения обзора прицельного комплекса наводчика 1А40-1, правая — чтобы не затенять зону обстрела ПКТ).В итоге имеем огромное незащищённое «голое окно» со стойкостью около 400-450 мм, которое можно пробить из РПГ-7 или любого другого противотанкового средства, использующего моноблочное кумулятивное «снаряжение». С дистанции в 1,5 км Т-72Б3 может быть поражён даже старыми БОПС типа «Заколка» и «Надежда-Р» (при условии попадания в вышеописанное «окно»). Не стоит забывать и об огромных щелях между ЭДЗ 4С22, а также о предельно открытом участке сопряжения корпуса с башней, куда в ходе интенсивного боя могут попасть и ОФС и сердечники тех же БОПС M829А1/2 с бронепробиваемостью 700 и 740 мм соответственно; описывать результат нет необходимости. В такой ситуации впору задуматься о переоборудовании Т-72Б3 на комплекты ДЗ «Реликт», да и вообще вспомнить о проекте «Рогатка». Разговоры об этом ходили ещё с 16-го года, а ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки.