Эр-Рияд: Выводим Катар из коалиции за его поддержку ИГИЛ
Неожиданные новости приходят с Ближнего Востока. Выясняется, что три страны региона разрывают дипломатические отношения с Катаром. Причём самое интересное состоит в том, что дипотношения с этим государством разрывают те страны, которые в последнее время с официальной Дохой активно контактировали в самых разных сферах и считались фактически союзниками. Речь идёт о Саудовской Аравии, Бахрейне и Египте. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» .
Внешнеполитические службы упомянутых государств заявляют, что разрыв дипломатических отношений состоялся из-за «проявившихся противоречий, которые на данном этапе не удаётся разрешить обычными дипконтактами».
По некоторым данным, сначала дипотношения с Катаром разорвали саудиты и Бахрейн. После этого к «акции» присоединился и официальный Каир.
Министерство обороны Саудовской Аравии высказалось по теме более предметно и категорично. В заявлении, которое приводит пресса королевства, говорится о том, что официальный Эр-Рияд отказывает Катару в дальнейшем участии этой страны в так называемой арабской военной коалиции против хуситов в Йемене. Причём отмечено, что вывод Катара из коалиции проводится на основании того, что Катар «поддерживает «Аль-Каиду» и ИГИЛ» (обе террористические группировки запрещены в России»).
Эксперты полагают, что на решение Саудовской Аравии мог повлиять недавний визит в Эр-Рияд президента США Дональда Трампа. Неужели теперь начнут "учить американской демократии" Катар?..
Внешнеполитические службы упомянутых государств заявляют, что разрыв дипломатических отношений состоялся из-за «проявившихся противоречий, которые на данном этапе не удаётся разрешить обычными дипконтактами».
По некоторым данным, сначала дипотношения с Катаром разорвали саудиты и Бахрейн. После этого к «акции» присоединился и официальный Каир.
Министерство обороны Саудовской Аравии высказалось по теме более предметно и категорично. В заявлении, которое приводит пресса королевства, говорится о том, что официальный Эр-Рияд отказывает Катару в дальнейшем участии этой страны в так называемой арабской военной коалиции против хуситов в Йемене. Причём отмечено, что вывод Катара из коалиции проводится на основании того, что Катар «поддерживает «Аль-Каиду» и ИГИЛ» (обе террористические группировки запрещены в России»).
Эксперты полагают, что на решение Саудовской Аравии мог повлиять недавний визит в Эр-Рияд президента США Дональда Трампа. Неужели теперь начнут "учить американской демократии" Катар?..
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