12:03 05 июня

Эр-Рияд: Выводим Катар из коалиции за его поддержку ИГИЛ

Неожиданные новости приходят с Ближнего Востока. Выясняется, что три страны региона разрывают дипломатические отношения с Катаром. Причём самое интересное состоит в том, что дипотношения с этим государством разрывают те страны, которые в последнее время с официальной Дохой активно контактировали в самых разных сферах и считались фактически союзниками. Речь идёт о Саудовской Аравии, Бахрейне и Египте. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» .

Внешнеполитические службы упомянутых государств заявляют, что разрыв дипломатических отношений состоялся из-за «проявившихся противоречий, которые на данном этапе не удаётся разрешить обычными дипконтактами».

По некоторым данным, сначала дипотношения с Катаром разорвали саудиты и Бахрейн. После этого к «акции» присоединился и официальный Каир.


Эр-Рияд: Выводим Катар из коалиции за его поддержку ИГИЛ


Министерство обороны Саудовской Аравии высказалось по теме более предметно и категорично. В заявлении, которое приводит пресса королевства, говорится о том, что официальный Эр-Рияд отказывает Катару в дальнейшем участии этой страны в так называемой арабской военной коалиции против хуситов в Йемене. Причём отмечено, что вывод Катара из коалиции проводится на основании того, что Катар «поддерживает «Аль-Каиду» и ИГИЛ» (обе террористические группировки запрещены в России»).

Эксперты полагают, что на решение Саудовской Аравии мог повлиять недавний визит в Эр-Рияд президента США Дональда Трампа. Неужели теперь начнут "учить американской демократии" Катар?..


34

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 88

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр романов Сегодня, 06:42
    Мировые цены на нефть в ближаишее время ,могут сильно подскочить.
    Александр романов
    1. oleg-gr Сегодня, 06:47
      Политические игры продолжаются.
      oleg-gr
      1. Чеширский Сегодня, 07:03
        Милые бранятся - только тешатся. Не поделили что-то - развод на пол-кровати. Как жареным запахнет - взасос дружить будут.
        yes
        Чеширский
        1. Дрюня2 Сегодня, 07:53
          http://www.ntv.ru/novosti/1815444/
          Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира страны речь в͟ ͟п͟о͟д͟д͟е͟р͟ж͟к͟у͟ ͟в͟ы͟с͟т͟р͟а͟и͟в͟а͟н͟и͟я͟ ͟о͟т͟н͟о͟ш͟е͟н͟и͟й͟ ͟с͟ ͟И͟р͟а͟н͟о͟м͟. Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом.
          Цитата: Чеширский
          Милые бранятся - только тешатся

          Позднее в Катаре заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к эмиру. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным
          Дрюня2
          1. bulvas Сегодня, 08:05
            Сейчас Катар в ответ начнет разоблачать своих союзников - многое узнаем

            Кому интересно - надо слушать Аль Джазиру

            Кстати, еще и Эмираты присоединились против Катара

            Пока не понятно, что задумали американцы - скорее всего, забрать нишу Катара на газовом рынке Европы, но мне кажется, это в любом случае для нас плюс, потому что нашу нишу они забрать не смогли.

            Хотя,
            - "этих Ивановых не поймешь, она говорит - хорошо, он - плохо...."
            bulvas
            1. dik-nsk Сегодня, 08:32
              да все гораздо проще, дядя Трамп в угоду богоизбранным сказал - Хамас враг и его надо мочить, отсюда и ноги растут. Пишут Катар уже очканул и депортирует лидеров Хамас из страны
              dik-nsk
            2. Простой Сегодня, 11:16
              Цитата: bulvas
              Сейчас Катар в ответ начнет разоблачать своих союзников - многое узнаем


              Самоубийцы чтоль.

              Полуоствов это не корабль у причальной стенки. wassat
              Простой
        2. alexmach Сегодня, 09:09
          То есть воевать в Йемене они дальше будут без Катара? Или они там уже победили и воевать не надо больше?
          alexmach
      2. 210окв Сегодня, 07:43
        Хороший процесс КАТАРОМ не назовут. yes
        Цитата: oleg-gr
        Политические игры продолжаются.
        210окв
    2. ВадимЖивов Сегодня, 06:52
      Так России это только на руку во всех отношениях. пускай грызутся сколько влезет...
      ВадимЖивов
    3. рич Сегодня, 07:01
      дипотношения с Катаром разрывают те страны, которые в последнее время с официальной Дохой активно контактировали в самых разных сферах и считались фактически союзниками. Речь идёт о Саудовской Аравии, Бахрейне и Египте.

      вывод Катара из коалиции проводится на основании того, что Катар «поддерживает «Аль-Каиду» и ИГИЛ». То есть получается катарский газопровод становится невостребован.
      Это означает:
      1) что в Европе не ждут катарский газ
      2) что у России пропадает главная заинтересованность в сирийской проблеме
      3) что и Россию и Катар в газоснабжении Европы готово заменить США, и им конкуренты не нужны
      рич
      1. Александр романов Сегодня, 07:11
        Цитата: рич
        То есть получается катарский газопровод становится невостребован.

        В рот мне ноги,давно о нем не слышал.
        И всё таки,кто первый запустил шнягу про Катарский газопровод,в существование которого многие верят?
        Цитата: рич
        1) что в Европе не ждут катарский газ

        Аххаааааааа
        Цитата: рич
        2) что у России пропадает главная заинтересованность в сирийской проблеме

        Есть еще верующие,что Россия в Сирии,что бы не допустить строительство ИГИЛ газопроводов laughing
        Цитата: рич
        3) что и Россию и Катар в газоснабжении Европы готово заменить США, и им конкуренты не нужны

        Подстолом wassat
        Александр романов
        1. Қарабас Сегодня, 09:00
          Цитата: Александр романов
          Есть еще верующие,что Россия в Сирии,что бы не допустить строительство ИГИЛ газопроводов

          Да что там, есть и такие, которые уверены что Россия в Сирии из-за базы в Тартусе. Такие деньги и все из-за базы... request
          Қарабас
    4. INVESTOR Сегодня, 07:09
      Цитата: Александр романов
      Мировые цены на нефть в ближаишее время ,могут сильно подскочить.


      Вот это вряд ли, скорее наоборот.
      INVESTOR
      1. Александр романов Сегодня, 07:20
        Цитата: INVESTOR
        Вот это вряд ли, скорее наоборот.

        Катар -это нефть
        Александр романов
        1. INVESTOR Сегодня, 07:40
          И что?? Рынками в том числе сырьевыми в их электронной версии манипулируют сша, поэтому можно надолго забыть про высокие цены на нефть. Пока в сша чего нибудь не сломается. request
          INVESTOR
          1. Александр романов Сегодня, 07:41
            Цитата: INVESTOR
            И что?? Рынками в том числе сырьевыми в их электронной версии манипулируют сша,

            Странно,почему в таком случае Роснефть не разорилась
            Александр романов
            1. INVESTOR Сегодня, 07:58
              Цитата: Александр романов
              Цитата: INVESTOR
              И что?? Рынками в том числе сырьевыми в их электронной версии манипулируют сша,

              Странно,почему в таком случае Роснефть не разорилась


              Держат сырьевые экономике на голодном пайке, это игра в долгую.
              INVESTOR
              1. Александр романов Сегодня, 08:20
                Цитата: INVESTOR
                Держат сырьевые экономике на голодном пайке,

                У нас сырьевая экономика?
                Александр романов
                1. analgin Сегодня, 08:24
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: INVESTOR
                  Держат сырьевые экономике на голодном пайке,

                  У нас сырьевая экономика?

                  А какая?
                  analgin
                  1. Александр романов Сегодня, 08:25
                    Цитата: analgin
                    А какая?

                    Так какую долю в ВВП России занимает нефть и газ?
                    Я вас внимательно слушаю
                    Александр романов
                    1. analgin Сегодня, 09:35
                      Цитата: Александр романов
                      Цитата: analgin
                      А какая?

                      Так какую долю в ВВП России занимает нефть и газ?
                      Я вас внимательно слушаю

                      Разную. Зависит от колебаний цены на нефть и газ. wink И почему только нефть и газ, сырьевая экономика включает в себя и полезные ископаемые, и даже необработанную древесину.
                      П.С.: И я думал, что вы расскажете какую долю в ВВП занимают продукты высоких технологий? hi
                      analgin
                      1. Александр романов Сегодня, 09:39
                        Цитата: analgin
                        Разную.

                        Ахааахха,вот это ответ wassat Чувствуется рука суперэксперта по экономике и деревообработке фаянса laughing
                        Цитата: analgin
                        П.С.: И я думал, что вы расскажете какую долю в ВВП занимают продукты высоких технологий?

                        Вы сказали,что Россия сырьевая экономика. Цифры в студию.Сейчас!
                        Александр романов
        2. 210окв Сегодня, 07:45
          Скорее заболевание.А если серьезно,то газ.
          Цитата: Александр романов
          Цитата: INVESTOR
          Вот это вряд ли, скорее наоборот.

          Катар -это нефть
          210окв
          1. Смог Сегодня, 07:54
            Цитата: 210окв
            .А если серьезно,то газ.

            В начале XXI века Катар является одним из крупнейших в мире производителем и экспортером природного газа. В 1997 началась разработка расположенного в море одного из крупнейших в мире месторождений природного газа Северное(частично принадлежит Ирану), которое содержит около 15 % доказанных мировых запасов природного газа. После Алжира и Малайзии (по 30-31 млрд м³ сжиженного газа) Катар — третий перспективный ведущий производитель сжиженного газа в мире.
            Меня интригует слово- сжиженный.Уж не америкосы ли хотят эту нишу занять.
            Смог
          2. Александр романов Сегодня, 07:54
            Цитата: 210окв
            А если серьезно,то газ.

            И газ тоже
            Александр романов
        3. SOF Сегодня, 08:15
          ... не совсем так:
          3-ье место в мире по запасам природного газа, 6-й в мире экспортер природного газа
          SOF
          1. Александр романов Сегодня, 08:16
            Цитата: SOF
            а, 6-й в мире экспортер природного газа

            7 место по добычи нефти
            Александр романов
            1. SOF Сегодня, 08:27
              никто не спорит.
              Вот только нефтью торговать гораздо проще - ее сжижать нет нужды. А вот с газом подстава. Если в трубу толкать, то себестоимость одна, а если в танкер, то другая, поскольку жидким сделать нужно.
              ...вот и весь вопрос о целесообразности ведения войн для прокладки труб.
              SOF
              1. Александр романов Сегодня, 08:28
                Цитата: SOF
                ...вот и весь вопрос о целесообразности ведения войн для прокладки труб.

                Строить ИГИЛ будет?
                Александр романов
                1. SOF Сегодня, 08:31
                  зачем? Эти лишь бульдозер для прокладки маршрута. После чего их можно направить куда-либо еще. Азия, Афганистан, Европа .... вариантов у упырей предостаточно...
                  SOF
                  1. Александр романов Сегодня, 08:44
                    Цитата: SOF
                    зачем? Эти лишь бульдозер для прокладки маршрута.

                    Странно, тогда почему этот бульдозер захватив ,почти всю территорию Сирии,так нихрена и не подготовил ландшафт?
                    Цитата: SOF
                    . После чего их можно направить куда-либо еще. Азия, Афганистан, Европа .... вариантов у упырей предостаточно.

                    У каких упыреи?
                    Александр романов
                    1. SOF Сегодня, 08:50
                      Потому ландшафт не подготовил, что во фразе "почти захватил" ключевое слово - "почти".
                      Упыри - клуб любителей денег, из которых Катар сейчас исключают, по какой-то, одним им ведомой, причине.
                      SOF
                      1. Александр романов Сегодня, 09:22
                        Цитата: SOF
                        Потому ландшафт не подготовил, что во фразе "почти захватил" ключевое слово - "почти".

                        Уважаемый,скажите,сколько бы Ассад -Сирия заработали бы денег ,на транзите газа ,через Сирию в Европу?
                        Плюс строительство-это инвестиции.
                        Ассад неумный человек и отказался от выгодного для Сирии проекта?
                        Александр романов
                    2. alexmach Сегодня, 09:19
                      Теория гласит, что не смогли от Ассада избавиться. Хотя чем Ассаду то помешал бы газопровод через Сирию не понятно совсем.
                      alexmach
                      1. SOF Сегодня, 09:27
                        а кто сейчас правду скажет? Может Асад цену себе набивал, а может для трубоукладчиков вариант с бармалеями показался гораздо проще, по образу и подобию Ирака. Никому ведь, тогда, и в голову не могло прийти, что РФ надумает вмешаться в этот шабаш. Нас тогда со всех фронтов уже давно списали...
                        SOF
    5. RASKAT Сегодня, 07:52
      Может решили слить Катар как и Ливию когда то? Посмотрим как на это отреагирует США.
      RASKAT
    6. сибиралт Сегодня, 08:35
      Теперь хочешь не хочешь, а Катару придется идти в другую коалицию - Иран, Сирия, Ирак.
      сибиралт
  2. хрыч Сегодня, 06:49
    А что хотели, вложили бабло в арабскую весну, но контрреволюция все отыграла назад (может Ливия исключение и то там новый генерал рвется к власти), трубы в Средиземноморье не будет и пр. Причина - уперлась Сирия (верней кое-кто другой). Королевская семья Катара видимо будет утилизирована. Возомнили из себя вершителями судеб Мира, нам на Кавказе гадили, вот теперь видимо час расплаты ...
    хрыч
    1. krops777 Сегодня, 06:57
      Причём отмечено, что вывод Катара из коалиции проводится на основании того, что Катар «поддерживает «Аль-Каиду» и ИГИЛ»


      А саудиты стало быть не поддерживают ИГИЛ, хотят остаться чистенькими, думаю сливают Катар, на фоне последних событий нужен козлик отпущения.
      krops777
      1. svp67 Сегодня, 07:02
        Цитата: krops777
        А саудиты стало быть не поддерживают ИГИЛ,

        А зачем им чужая "общественная организация", у них своя, прикормленная "Аль-Каида" имеется.
        svp67
        1. krops777 Сегодня, 07:04
          А зачем им чужая "общественная организация", у них своя, прикормленная "Аль-Каида" имеется.


          Не думаю что она им чужая, с одного поля ягода.
          krops777
          1. svp67 Сегодня, 07:06
            Цитата: krops777
            Не думаю что она им чужая, с одного поля ягода

            Нет, когда руководство получает зарплату от "чужих спонсоров", то оно явно не твое...
            svp67
      2. хрыч Сегодня, 07:29
        Цитата: krops777
        А саудиты стало быть не поддерживают ИГИЛ,

        Ключевая страна арабского мира - Египет, там произошла контрреволюция и "братьев мусульман" ушатали. Их спонсировали катарцы, а в Саудовской Аравии эта организация признана террористической. Также в йеменскую коалицию против хуситов очень скромно входит Египет. Там не все так однозначно. Та же Турция поддерживала ИГИЛ против Асада и курдов, покупала ворованную нефть, станки с разграбленных предприятий и пр. В определенный момент игиловцы насжигали кучу турецких танков. Также в информационной войне катарская Альджазира строила постановочные декорации Триполи, Каира, Дамаска. Также видимо в преддверии заката жизни последнего сына Сауда, катарцы полезли к принцам дабы иметь марионетку (к бабке не ходи), все это на фоне проблем в Йемене. Короче нет там друзей, они дружат, как стервятники, когда нет падали, начинают жрать друг-друга.
        хрыч
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:50
    Понеслась вода по кочкам.Египет-пойму ещё.Но С.Аравия и Бахрейн!Не наши-ли там поработали?Слишком тонко.А сам катар-отпилить болгаркой и отбуксировать в район Ямала.Там сейчас делишки нехилые намечаются.
    ВЕРЕСК
    1. Смог Сегодня, 06:55
      Еще и ОАЭ присоединились. Так что уже четыре страны сливают Катар.
      Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. На саммите в столице Саудовской Аравии королевство от имени всех гостей встречи осудило Иран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

      Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.
      Смог
  4. svp67 Сегодня, 06:54
    Эта новость очень поучительна для тех, кто любит кричать : "Америка с нами!" . А она НЕ С КЕМ, она сама с собой.
    И очень интересно посмотреть, что бы будет происходить дальше. Сто миллиардов долларов и новый президент США готов "призакрыть глаза" на одну из своих стран-партнеров в том регионе...
    svp67
    1. Machete Сегодня, 09:11
      100 млрд взятка.
      Или плата за охрану (за крышу).
      Machete
  5. inkass_98 Сегодня, 06:54
    Вот и Эмираты подтянулись тоже: уже четыре страны отношения разорвали.
    Что-то не поделили братья-мусульмане. Очередного Кувейта образца 1991 г. не ожидается?
    inkass_98
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:55
    "Милые бранятся - только тешатся" (народная мудрость). Но все это конечно не с проста и главное действительно после визита Трампа в СА. Заодно саудиты все свои грехи попытаются перевести на Катар.
    rotmistr60
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 07:04
    ОАЭ присоединились.Чую,скоро будет большой шухер на БВ.Свадьба в Малиновке-отдохнёт.Вот это новость-действительно Новость! Ошарашило малость.
    ВЕРЕСК
  8. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:06
    Если это правда( а если еще и всерьез и надолго), то понедельник начинается с позитива! fellow
    IGOR GORDEEV
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:21
      Да хреноватый позитив.Не в политике-там судя по всему,Вы правы.Ожидание реакции.Вот-что напрягает.Как в химии.Бабахнет или нет?
      ВЕРЕСК
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:55
        Цитата: ВЕРЕСК
        Да хреноватый позитив.Не в политике-там судя по всему,Вы правы.Ожидание реакции.Вот-что напрягает.Как в химии.Бабахнет или нет?

        Но в любом случае о таком слышать раньше не приходилось:

        Выясняется, что три страны региона разрывают дипломатические отношения с Катаром. Причём самое интересное состоит в том, что дипотношения с этим государством разрывают те страны, которые в последнее время с официальной Дохой активно контактировали в самых разных сферах и считались фактически союзниками. Речь идёт о Саудовской Аравии, Бахрейне и Египте. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» .


        Возможно, что то не поделили, а еще срыв сроков и планов по Сирии как то повлиять мог...
        IGOR GORDEEV
        1. Zibelew Сегодня, 09:06
          Надо по поводу Катара Сатановского послушать, его тема.
          Zibelew
  9. Толстоевский Сегодня, 07:20
    коалиция стран-террористов исключили страну-террориста из террористической коалиции за поддержку террористов... чудны дела твои, Господи
    Толстоевский
  10. samarin1969 Сегодня, 07:25
    Ну вот...Наехали на "нашего" "стратегического инвестора". ..Ждем визит в белокаменную эмира Аль-Тани за С-400.
    samarin1969
    1. макс702 Сегодня, 07:37
      Да действительно, в последнее время там наши активно весьма крутились.. И не в этом ли причина? Что-то сомневаюсь я в отмазке про ИГИЛ... А вот за сближение с Ираном и Россией запросто..
      макс702
    2. Околоточный Сегодня, 08:21
      Там крупнейшая ВБ США на Ближнем Востоке, Аль-Удейд по моему. Для чего им С-400?
      Околоточный
      1. samarin1969 Сегодня, 09:20
        Цитата: Околоточный
        Там крупнейшая ВБ США на Ближнем Востоке, Аль-Удейд по моему. Для чего им С-400?


        Про С-400 это шутка... Но все наши бывшие и новые "союзники" проявляют интерес к С-300,400. Ну, а обладатель почти 20% акций Роснефти это больше чем "союзник" - это "уважаемый инвестор". wink
        samarin1969
      2. Стирбьорн Сегодня, 09:57
        Цитата: Околоточный
        Там крупнейшая ВБ США на Ближнем Востоке, Аль-Удейд по моему. Для чего им С-400?

        да кто про это помнит))
        Стирбьорн
  11. mlad Сегодня, 07:27
    Очень неожиданный поворот событий, а Катар и России угрожал и Сирии, интересно как будут развиваться события
    mlad
  12. Rock_n_Roll Сегодня, 07:33
    Больше всего жалко Гей-Михрюта-Несмияна, Хомячков и так последнее время стало трудно кормить "восточными сказаниями бедного какла", а тут ещё и переобуваться придётся на ходу и все предсказания за последние 2 года удалять,
    Rock_n_Roll
  13. ИмПерц Сегодня, 07:39
    Не вовремя Саддам решил Кувейт присоединить, не вовремя. Надо было подождать...
    ИмПерц
  14. anjey Сегодня, 07:43
    кто следующий ? так и от коалиции никого неостанется, побольшому счету основные игроки "отмывают свое лицо" за счет других подельников ,катар за "паравоза "пошел
    anjey
    1. anjey Сегодня, 09:33
      секрет полишенеля
      anjey
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 07:46
    Речь идёт о Саудовской Аравии, Бахрейне и Египте. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» .

    ... ранее была инфа, что не поделили только с саудами, но видимо "Синьхуа" видней,( пардон ) раз ещё Бахрейн и Египет подсунулся...
    a.s.zzz888
    1. ИмПерц Сегодня, 08:39
      По слухам и ОАЭ туда же hi
      ИмПерц
  16. ОТДЕЛ Сегодня, 07:51
    Чую США опять кого то мочить будут, Сирия им не по зубам оказалась.!
    ОТДЕЛ
  17. нивасандер Сегодня, 07:55
    правый ботинок сказал левому--"Ты мне не пара"
    нивасандер
  18. Горный стрелок Сегодня, 08:07
    Катар - это сжиженный газ, в основном. wassat Неужели весь мир откажется от Катарского газа?
    Срочно надо бежать, покупать акции "Газпрома", пока дешевые laughing
    Горный стрелок
    1. Ken71 Сегодня, 08:25
      Не откажется. Но акции Газпрома покупать стоит.
      Ken71
  19. Ken71 Сегодня, 08:24
    Это сильно меняет дело в Сирии. Газопровод Катар Турция уже не так актуален.
    Ken71
  20. Horst78 Сегодня, 08:44
    Неужели теперь начнут "учить американской демократии" Катар?..
    Так у них же газа по самое не болуйся. Почему бы и демократии не поучить.
    Horst78
  21. mvg Сегодня, 09:05
    Цитата: Александр романов
    Мировые цены на нефть в ближаишее время ,могут сильно подскочить.

    Показуха. Чистейшей воды. В Катаре американские и французские базы. Немного заигрались.
    P.S.: Курсу нефти ничего не угрожает, как ни печально.
    mvg
  22. mvg Сегодня, 09:09
    Цитата: Александр романов
    Цитата: analgin
    А какая?

    Так какую долю в ВВП России занимает нефть и газ?
    Я вас внимательно слушаю

    Вклад нефти и газа в ВВП России составляет около 30%, в доходы бюджета — около 50%, в объем российского экспорта — около двух третей, причем доля продажи нефти и газа в доходах бюджета и ВВП все последние года росла. Однако теперь в доходах бюджета доля нефти и газа, скорее всего, будет снижаться.
    // https://thequestion.ru/.../kakaya-dolya-dokhodov-
    ot-prodazhi-nefti-i-gaza-v-ekonomike... //
    mvg
  23. SOF Сегодня, 09:28
    Александр романов,
    Спасибо не менее уважаемый, ответил ниже...
    SOF
  24. alexmach Сегодня, 09:37
    Цитата: SOF
    а может для трубоукладчиков вариант с бармалеями показался гораздо проще, по образу и подобию Ирака

    Как он может быть проще то. Сначала развести ИГИЛ и "умеренных", зачистить Сирию от Ассада, потом зачищать её же от ИГИЛ. Как-то сильно сложно для по-проще.
    alexmach
    1. SOF Сегодня, 09:53
      "Умеренные" - это чьи? Уже квадрилион копий сломано по поводу того, что они - рычаг влияния США, Турции и возможно кого-то еще из БВ, в то время как ИГиши - это как раз "ССО" "друзей" по персидскому заливу. Кроме того, если вы не забыли, на первых порах у них, между собой, довольно не плохой симбиоз существовал. После вмешательства третьей стороны, нас то бишь, воздуха там стало по-меньше на всех, что и привело к слабо заметному размежеванию интересов.
      Зачистка ИГ, на мой взгляд, совсем бы и не понадобилась. Вспомните - торговля нефтью от ИГ не прекращалась ни на день, мало того, цены были демпинговыми. Потому и транзит трубы, по территории бармалеев стоил бы гораздо меньше, чем мы привыкли платить 404 государству.
      SOF
  25. analgin Сегодня, 10:00
    Александр романов,
    Цитата: Александр романов
    Цитата: analgin
    Разную.

    Ахааахха,вот это ответ wassat Чувствуется рука суперэксперта по экономике и деревообработке фаянса laughing

    Чувствуется ответ профессионала.

    Цитата: Александр романов

    Вы сказали,что Россия сырьевая экономика.

    Неужели?

    Цитата: analgin
    А какая?

    Я вас спросил, думал вы меня убедите в обратном, а вы решили у меня же переспросить. Видимо, от обилия аргументов.
    analgin
  26. voyaka uh Сегодня, 10:14
    Александр романов,

    Доля доходов от нефти и газа в бюджете России
    voyaka uh
    1. analgin Сегодня, 10:22
      Цитата: voyaka uh
      Александр романов,
      Доля доходов от нефти и газа в бюджете России

      И это только нефть и газ не считая полезных остальных ископаемых. Необработанная древесина вроде, тоже не входит в число хай-тека.
      analgin
  27. pvv113 Сегодня, 10:14
    По некоторым данным, сначала дипотношения с Катаром разорвали саудиты и Бахрейн.

    Бей своих, чтобы тебя не заподозрили
    pvv113
  28. Заноза Сегодня, 10:27
    Страны - спонсоры исламского терроризма не поделили власть,или деньги?!
    Заноза
    1. voyaka uh Сегодня, 10:53
      Типа того.
      Саудия поддерживает несколько крупных групп /партий сирийских исламских фундаменталистов
      из "городских" (местных) организаций.
      Но не поддерживает ИГИЛ.
      А Катар (как выяснилось после вскрытия хакерами сайта эмира)
      потихоньку финансировал и ИГИЛ).
      voyaka uh
  29. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:56
    Раз*бите его нахрен
    Сухой_Т-50
  30. частное лицо Сегодня, 11:18
    И Тамагавками его забросать . Очередная горячая точка намечается?
    частное лицо
  31. Хорт Сегодня, 11:43
    Катар вообще давно нужно стереть с лица земли - сразу прекратится финансирование многих террористических групп на планете
    Хорт
Картина дня