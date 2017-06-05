12:02 05 июня

США обвинили Турцию в "сливе" секретных сведений о начале штурма Ракки

Американская коалиция, действующая в Сирии, опровергает заявления, которые ранее распространили представители турецкого военного командования. Речь идёт о заявлениях, о которых сообщалось о начале штурма сирийской Ракки. РИА Новости приводит заявление представителя пресс-службы американской коалиции:

Нет, мы не можем подтвердить, что операция началась, и мы не обсуждаем будущие операции.


США обвинили Турцию в "сливе" секретных сведений о начале штурма Ракки



На самом деле, военная операция по штурму Ракки фактически уже идёт. Началом её можно считать договорённости курдских вооружённых отрядов с боевиками ИГИЛ (*запрещено в РФ) по поводу фактически беспрепятственного выхода игиловцев из города, который последние ранее объявили своей столицей. Как известно, несколько колонн боевиков попытались прорваться в сторону Пальмиры. На маршруте российские ВКС «горячо встретили» игиловцев, ликвидировав более 200 террористов и десятки единиц их техники, включая внедорожники и бронемашины.

Обращает на себя внимание тот факт, что накануне помимо представителей МО Турции выступил и премьер-министр этой страны Бинали Йылдырым, который сказал об уведомлении от США о начале штурма Ракки. Теперь в американских СМИ пишут, что Турция «слила» секретные сведения о начале военной операции, чем «нарушила обязательства в формате коалиции». В самой Турции такие претензии пока не прокомментировали.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 27

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:09
    Опять Трамп виноват.Достали свидомые.
    ВЕРЕСК
    1. oleg-gr Сегодня, 07:13
      Турки, они и есть турки. За хороший бакшиш они ослепнут, оглохнут или сдадут всё и всех.
      oleg-gr
      1. cniza Сегодня, 08:22
        Цитата: oleg-gr
        Турки, они и есть турки. За хороший бакшиш они ослепнут, оглохнут или сдадут всё и всех.


        Турки преследуют свои цели и они не совпадают с целями США.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 08:33
          Да уж...союзнички по НАТО такие дружные, а ната такая единая, что готовы глотки друг другу перегрызть... laughing
          Чёрный
    2. Ингвар 72 Сегодня, 07:15
      Цитата: ВЕРЕСК
      Опять Трамп виноват.Достали свидомые.

      Ветки перепутал? wink Статья не про Украину! laughing
      Ингвар 72
      1. рич Сегодня, 07:23
        в американских СМИ пишут, что Турция «слила» секретные сведения о начале военной операции, чем «нарушила обязательства в формате коалиции»

        Сами США в не подозрений и не подсудны
        рич
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 07:51
        Ветки перепутал Нет,Ингвар 72 И это не стёб.Америка уподобляется незалежной.Видать вирус заразный.А у самого как с приколами?Видать не понял юмора.Извините за беспокойство.И-прочитайте повнимательней.Желательно с самого начала тот коммент.С Уважением.(Это действительно так) hi drinks
        ВЕРЕСК
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 07:45
      Цитата: ВЕРЕСК
      Опять Трамп виноват.Достали свидомые.

      Ну теперь в случае неудачного штурма Ракки ,можно будет все на турков свалить..)))Знакомый приемчик!
      ОТДЕЛ
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:04
        А у вас правильный ход мысли. Приемчик действительно знакомый - при своих (Сша) неудачах сразу найти крайнего и подключив СМИ перевести стрелки.
        rotmistr60
    4. 210окв Сегодня, 07:48
      Трамп уже в Киеве?.. belay
      Цитата: ВЕРЕСК
      Опять Трамп виноват.Достали свидомые.

      Цитата: ВЕРЕСК
      Опять Трамп виноват.Достали свидомые.
      210окв
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:54
        Трамп уже в Киеве?Да судя по его властному поведению-он не только еврей.В большей степени-хохол. wassat
        ВЕРЕСК
    5. сибиралт Сегодня, 08:19
      Русские хаккеры слили, как обычно. laughing
      сибиралт
  2. МПК105 Сегодня, 07:09
    Вот почему они умудряются коалиции сколачивать,а мы-нет..?Обидно,понимаешь...
    МПК105
    1. Александр романов Сегодня, 07:19
      Цитата: МПК105
      Вот почему они умудряются коалиции сколачивать,а мы-нет..?Обидно,понимаешь...

      Название коалиции "Сателлит " laughing
      Александр романов
    2. Masya Masya Сегодня, 07:25
      приветик, Алексей! love
      Вот почему они умудряются коалиции сколачивать,

      хорошенькие у них коалиции получаются... что не так, сразу крайнего ищут... лада то нет, одни дрязги...
      и с Днем Рождения, тебя!!! поздравляю!!! love love love
      Masya Masya
      1. МПК105 Сегодня, 07:30
        Спаси БОГ,Солнце...
        МПК105
    3. vovanpain Сегодня, 07:38
      Цитата: МПК105
      Вот почему они умудряются коалиции сколачивать,а мы-нет..?Обидно,понимаешь...

      И многово добились этими коалициями?Ну да подожгли Ближний Восток,и конца этому не видать,победят ИГИЛ(запрещено в РФ),тут же появится еще какой нибудь халифат,может лучше если бы эти коалиции под "мудрым" управлением дяди сэма не совались в чужую жизнь?а?В Афгане сидят уже больше нас и потерь несут больше,а бармалеи как жили,так и живут,только наркота по миру все больше и больше расползается. what Ой е,прошу прощения,С Днем Рождения Леша!Что загадаешь,пускай и сбудется все у тебя. love drinks
      vovanpain
      1. МПК105 Сегодня, 07:52
        Мира загадаю-ДЛЯ ВСЕХ!!!!!!!!!!!
        МПК105
    4. GRF Сегодня, 11:04
      Цитата: МПК105
      Вот почему они умудряются коалиции сколачивать,а мы-нет..?Обидно,понимаешь...

      У них всегда были рабы, некоторые из которых даже командовали другими рабами...
      У них ничего не меняется, понимаешь...
      Жесткая вертикаль по одного суверена...
      И это не обидно, это печально...
      Ибо кто не хочет под суверена тот враг...
      Свобода бесплатна и это жаб давит....
      Обидно, да?
      GRF
  3. svp67 Сегодня, 07:10
    Да уж... Свободный Курдистан - "кость в горле" у Турции, понятно же что она будет всячески противиться его созданию.
    svp67
    1. рич Сегодня, 07:33
      Свободный Курдистан, Сергей - похоже "кость в горле" не только у Турции, а на всем Ближнем Востоке. Америка решила разыграть эту карту
      рич
      1. svp67 Сегодня, 07:39
        Цитата: рич
        Свободный Курдистан, Сергей - похоже "кость в горле" не только у Турции, а на всем Ближнем Востоке. Америка решила разыграть эту карту

        Да это так. Ирак - разрушен и уже дэ,факто там существует самостоятельный Курдистан. Сирия на грани разрушения, и с захватом Ракки на её территории появиться свой Курдистан. Остались Иран и Турция. С Ираном США уже начали "холодную войну", а Турция видит все это и понимает, что не как не хочет лишится трети своей территории и так очень не покорных курдов.
        svp67
  4. Познающий Сегодня, 07:12
    У американцев как всегда: если все пошло наперекосяк, так сразу "крайнего" назначают. laughing
    Познающий
  5. ИмПерц Сегодня, 07:18
    Теперь в американских СМИ пишут, что Турция «слила» секретные сведения о начале военной операции, чем «нарушила обязательства в формате коалиции».

    Тут можно вспомнить о премьер-министре Великобритании Терезе М., что была в ярости от того, что конфиденциальные данные о ходе расследования теракта в Лондоне с завидной регулярностью появлялись в американских СМИ.
    ИмПерц
  6. ВадимЖивов Сегодня, 07:19
    сначала Катар в непонятках с бармалеями Теперь Сша наезжает на турцию мажет чо опять поделить решили...
    ВадимЖивов
  7. RASKAT Сегодня, 07:48
    А тем временем курды дробят на котлы территорию на подступах к Ракке. Этой ночью также шли ожесточенные бои, вероятней всего взята Рабиа и Ави-аль-Хава ( это по сути пригород Ракки). Так же поступала информация что передовые подразделения взяли ночью ипподром и развязку дорог на северо западе Ракки. Курдам удачи, по меньше потерь.
    RASKAT
    1. Простой Сегодня, 11:06
      У курдов сейчас плотины под контролем, а вода в Сирии это всё. До гражданской войны у Сирии были проблемы с орошением полей. А после войны (тоже вопрос - когда она закончится и что у кого останется) и подавно. Вообще междуречье Тигра и Евфрата было издревле заселено людьми, т.к проблемы с водой были наименьшими.
      Простой
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