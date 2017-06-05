США обвинили Турцию в "сливе" секретных сведений о начале штурма Ракки

Нет, мы не можем подтвердить, что операция началась, и мы не обсуждаем будущие операции.

Американская коалиция, действующая в Сирии, опровергает заявления, которые ранее распространили представители турецкого военного командования. Речь идёт о заявлениях, о которых сообщалось о начале штурма сирийской Ракки. РИА Новости приводит заявление представителя пресс-службы американской коалиции:На самом деле, военная операция по штурму Ракки фактически уже идёт. Началом её можно считать договорённости курдских вооружённых отрядов с боевиками ИГИЛ (*запрещено в РФ) по поводу фактически беспрепятственного выхода игиловцев из города, который последние ранее объявили своей столицей. Как известно, несколько колонн боевиков попытались прорваться в сторону Пальмиры. На маршруте российские ВКС «горячо встретили» игиловцев, ликвидировав более 200 террористов и десятки единиц их техники, включая внедорожники и бронемашины.Обращает на себя внимание тот факт, что накануне помимо представителей МО Турции выступил и премьер-министр этой страны Бинали Йылдырым, который сказал об уведомлении от США о начале штурма Ракки. Теперь в американских СМИ пишут, что Турция «слила» секретные сведения о начале военной операции, чем «нарушила обязательства в формате коалиции». В самой Турции такие претензии пока не прокомментировали.