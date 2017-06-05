ТОФ до конца июня получит новый корвет проекта 20380

Первый корвет – "Совершенный", мы надеемся, до конца июня завершит государственные испытания, и флот будет принимать его. Готовность второго корвета – "Громкий" – в соответствии с новыми графиками – под 80%, ожидаем получить его 25 октября 2018 года,

Видимо, усилиями властей Хабаровского края, возможно, и Объединенная судостроительная корпорация приложила здесь руку, но ситуация на заводе начинает выравниваться. Впервые за все мои посещения, начиная с 2013 года, завод начинает входить в рабочий график. Все отставания практически устранены,

Флот обещал заводу, если они наладят ритмичную работу, дать загрузку еще на два корвета. Сейчас мы обсуждаем эти планы. Я думаю, что завод без работы не останется, потому что решение о строительстве кораблей для Тихоокеанского флота мы для себя однозначно приняли, и будем вести именно в этом регионе,