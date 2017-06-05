ТОФ до конца июня получит новый корвет проекта 20380
До конца текущего месяца Тихоокеанский флот получит первый корвет проекта 20380 из 4-х запланированных до 2020 года, передает Интерфакс сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.
По его словам, «третий корвет – "Герой России Алдар Цыденжапов" – предполагается получить 25 октября 2019 года, а четвертый – "Резкий" – 25 октября 2020 года».
После сдачи первого корабля Минобороны рассмотрит вопрос о дополнительной загрузке предприятия.
Он пояснил, что строящиеся корветы являются кораблями ближней морской зоны, хотя по своему вооружению и судоходным качествам вполне могут ходить по всем океанам.
Корабли разработаны КБ "Алмаз", имеют на вооружении крылатые ракеты "Уран" или "Калибр", а также зенитно-ракетный комплекс "Редут".
Первый корвет – "Совершенный", мы надеемся, до конца июня завершит государственные испытания, и флот будет принимать его. Готовность второго корвета – "Громкий" – в соответствии с новыми графиками – под 80%, ожидаем получить его 25 октября 2018 года,сказал Борисов при посещении Амурского судостроительного завода.
По его словам, «третий корвет – "Герой России Алдар Цыденжапов" – предполагается получить 25 октября 2019 года, а четвертый – "Резкий" – 25 октября 2020 года».
Видимо, усилиями властей Хабаровского края, возможно, и Объединенная судостроительная корпорация приложила здесь руку, но ситуация на заводе начинает выравниваться. Впервые за все мои посещения, начиная с 2013 года, завод начинает входить в рабочий график. Все отставания практически устранены,отметил он.
После сдачи первого корабля Минобороны рассмотрит вопрос о дополнительной загрузке предприятия.
Флот обещал заводу, если они наладят ритмичную работу, дать загрузку еще на два корвета. Сейчас мы обсуждаем эти планы. Я думаю, что завод без работы не останется, потому что решение о строительстве кораблей для Тихоокеанского флота мы для себя однозначно приняли, и будем вести именно в этом регионе,добавил Борисов.
Он пояснил, что строящиеся корветы являются кораблями ближней морской зоны, хотя по своему вооружению и судоходным качествам вполне могут ходить по всем океанам.
Корабли разработаны КБ "Алмаз", имеют на вооружении крылатые ракеты "Уран" или "Калибр", а также зенитно-ракетный комплекс "Редут".
Использованы фотографии: http://www.nordsy.spb.ru
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