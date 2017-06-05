12:10 05 июня

ТОФ до конца июня получит новый корвет проекта 20380

До конца текущего месяца Тихоокеанский флот получит первый корвет проекта 20380 из 4-х запланированных до 2020 года, передает Интерфакс сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.



Первый корвет – "Совершенный", мы надеемся, до конца июня завершит государственные испытания, и флот будет принимать его. Готовность второго корвета – "Громкий" – в соответствии с новыми графиками – под 80%, ожидаем получить его 25 октября 2018 года,
сказал Борисов при посещении Амурского судостроительного завода.


По его словам, «третий корвет – "Герой России Алдар Цыденжапов" – предполагается получить 25 октября 2019 года, а четвертый – "Резкий" – 25 октября 2020 года».

Видимо, усилиями властей Хабаровского края, возможно, и Объединенная судостроительная корпорация приложила здесь руку, но ситуация на заводе начинает выравниваться. Впервые за все мои посещения, начиная с 2013 года, завод начинает входить в рабочий график. Все отставания практически устранены,
отметил он.

После сдачи первого корабля Минобороны рассмотрит вопрос о дополнительной загрузке предприятия.

Флот обещал заводу, если они наладят ритмичную работу, дать загрузку еще на два корвета. Сейчас мы обсуждаем эти планы. Я думаю, что завод без работы не останется, потому что решение о строительстве кораблей для Тихоокеанского флота мы для себя однозначно приняли, и будем вести именно в этом регионе,
добавил Борисов.

Он пояснил, что строящиеся корветы являются кораблями ближней морской зоны, хотя по своему вооружению и судоходным качествам вполне могут ходить по всем океанам.

Корабли разработаны КБ "Алмаз", имеют на вооружении крылатые ракеты "Уран" или "Калибр", а также зенитно-ракетный комплекс "Редут".

Использованы фотографии: http://www.nordsy.spb.ru
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Комментарии 21

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:00
    Первый корвет – "Совершенный"

    Надеюсь он будет полностью соответствовать своему названию ..
    ОТДЕЛ
    1. cniza Сегодня, 09:01
      Со скрипом , медленно , но пополняемся.
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 09:07
        11 год корвету "Совершенный" пошёл. Непонятно как собираются в июле "Громкого" спускать, судя по фото за май на airbase корпус ещё не окрашен.
        Zibelew
        1. Владимир16 Сегодня, 10:50
          Я придумал актуальное имя для кораблей текущей постройки!!!
          Своевременный! hi
          А всем кого сдивнули вправо - Долгожданный!
          Или просто добавлять к запланированному названию. К примеру Долгожданный "Василий Быков".
          Владимир16
  2. рич Сегодня, 09:03
    корвет – "Совершенный" до конца июня завершит государственные испытания, и флот будет принимать его

    Вот такие новости и читать приятно
    рич
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 09:08
    Э -э.А,типа.ТТХ никак?Или опять "совершенно секретно"?
    ВЕРЕСК
  4. ИмПерц Сегодня, 09:13
    Герой России Алдар Цыденжапов

    Цитата: рич
    Вот такие новости и читать приятно

    Вдвойне приятно то, что не забывают людей.
    ИмПерц
  5. kvs207 Сегодня, 09:14
    Цитата: ВЕРЕСК
    А,типа.ТТХ

    Каждый корвет проекта 20380 имеет длину 105 м, ширину 13 м. При осадке 7,95 м корабль обладает водоизмещением 2,2 тыс. т. Корвет вооружён двумя артиллерийскими установками АК-630М калибра 30 мм, стомиллиметровой артиллерийской установкой А-190, ЗРК «Редут», а также противокорабельными ракетами УКСК. Эти корветы смогут нести вертолёты Ка-27ПЛ.
    kvs207
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:25
      А "Цирконы" на них можно размещать..?
      ОТДЕЛ
      1. Zibelew Сегодня, 09:35
        Цитата: ОТДЕЛ
        А "Цирконы" на них можно размещать..?
        на дальнейшее развитие проекта 20380 корвет проекта 20385 установили УКСК для калибров (в перспективе цирконы можно воткнуть). Но серия ограничится 2 единицами из проблем с импортозамещением. Головной "Гремящий" обещали спустить в мае, но не шмогли.
        Zibelew
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:37
          Значит можно..Ну и слава Богу!
          ОТДЕЛ
    2. donavi49 Сегодня, 09:53
      Какие УКСК??? Это только у двух заложенных на СВ 20385.

      Тут 2х4 Х-35.


      И еще Совершенный и Громкий - по ПВО никакие, также как 3 балтийца (Стерегущий вполне ок).

      Только Алдар Цыденжапов - получит новую мачту и нормальное целеуказание, также как оба 20385 и вторая серия 20380 на СВ. Пока же ЗРК стреляет через ПУМУ.
      donavi49
      1. Zibelew Сегодня, 09:56
        Ну я и писал в части наличия УКСК про 20385.
        Zibelew
  6. Березин Александр Сегодня, 09:34
    Надо строить корабли 1-го ранга - крейсера и эсминцы, а не корветы и фрегаты. Если фрегат с большой натяжкой еще может действовать в дальней морской зоне, то запас хода у корвета совсем никакой. Какие задачи он может выполнять на море ? Для поиска вражеских подлодок у него мал запас хода и нет мощного ГАК, для борьбы с наземными и воздушными целями боезапас ракетного оружия совершенно недостаточен.
    Нам нужен массовый эсминец водоизмещением 10-11 кт, а не "малыши" по 2 кт. Корабли малого водоизмещения, помимо низкой автономности и слабости вооружения, не обладают достаточным запасом плавучести, поэтому могут быть уничтожены одним попаданием снаряда крупного калибра или ПКР. Строительство корветов проекта 20380 было начато с целью восстановления компетенций судостроительных предприятий после развала 90-х и для отработки новых систем вооружения, связи и управления ("Полимент-Редут", "Пакет-НК", РЛС "Фуркэ" и т.д.), но абсолютно бессмысленно строить их десятками.
    Березин Александр
    1. Опасный Сегодня, 09:41
      Александр, дорогой вы наш! Это не то, что ежу понятно, это даже бактерии ясно, что надо строить крейсера и эсминцы! Но, может, вы дадите пару идей здесь, как деньги на это найти?
      Опасный
    2. дядя Мурзик Сегодня, 09:59
      Березин Александр таки долларьев нет!все на космодроме распиз....! laughing
      дядя Мурзик
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:48
        Цитата: Опасный
        Александр, дорогой вы наш! Это не то, что ежу понятно, это даже бактерии ясно, что надо строить крейсера и эсминцы! Но, может, вы дадите пару идей здесь, как деньги на это найти?

        в гаражах у полковников...и у сечина с миллером можно "отпускные" отобрать.
        андрей юрьевич
  7. Заноза Сегодня, 10:24
    Хорошо,но медленно. Слишком медленно. Кроме того,заявления о передаче новых кораблей 25 октября носят откровенно бредовый характер. Осенью на Дальнем востоке начинается пора тайфунов и никто не станет выпускать в море на испытания корабли в такую погоду. Испытания ,наверняка,отложат до весны,а это опять сорвет сроки...
    Заноза
  8. kefan Сегодня, 11:25
    О, новость то какая! Неужто "Совершенного" все же наконец то сдадут флоту!
    kefan
  9. san4es Сегодня, 11:25

    План-схема пр. 20380. За качество sorry
    san4es
  10. Xscorpion Сегодня, 11:32
    Вроде как на этом корабле впервые в мире установлено противоторпедное вооружение, да и РЛС у него очень неплохая для корабля такого класса.Такие корабли нужны,это многофункциональные корабли для обороны, а не нападения. Хотя Калибры на нем будут.
    Xscorpion
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