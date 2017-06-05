12:08 05 июня

Обвиняется Катар. Террористов поддерживаете?!

Случилось неожиданное: Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Четыре государства обвинили Катар в поддержке нескольких террористических группировок. Коалиция сил, возглавляемая Саудовской Аравией, приостановила участие Катара в йеменской операции. Морское и воздушное сообщение с Катаром прекращается.

Обвиняется Катар. Террористов поддерживаете?!

Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани, глава МИД Катара


Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разрывают дипотношения с Катаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ряд официальных источников региона.


В заявлении на сайте МИД Бахрейна отмечается, что королевство отзывает из соседнего государства сотрудников посольства. Соответствующее решение принималось с учётом продолжения действий Катара, направленных на дестабилизацию безопасности Королевства Бахрейн, вмешательства во внутренние дела страны, поддержки терроризма, оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, а также подстрекательств в прессе с целью распространения хаоса в Бахрейне. В ведомстве проинформировали о закрытии в ближайшие сутки морского и воздушного сообщения с эмиратом. Дипломатические представители Катара обязаны покинуть страну в течение сорока восьми часов.

В Саудовской Аравии объяснили неожиданное решение соображениями безопасности. Власти «решили разорвать дипломатические отношения с государством Катар для защиты безопасности своей страны от угрозы терроризма и экстремизма», — приводит Саудовское агентство печати коммюнике МИД. В этом же документе отмечается, что Эр-Рияд закрывает воздушные, морские и наземные пограничные терминалы, запрещает транзит, авиасообщение и использование Катаром территориальных вод королевства. Все процедуры по принятию мер осуществляются в срочном порядке «в сотрудничестве с соседними братскими странами».

В Министерстве иностранных дел Египта уточняют, что решение о разрыве дипотношений было принято в связи с распространением Катаром идеологии группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» («ИГ»; обе группировки запрещены в России), а также поддержкой терактов на Синае, вмешательством Катара во внутренние дела Египта и стран региона. В ведомстве заявили о провале попыток отговорить Доху от поддержки террористических группировок, в первую очередь «Братьев-мусульман» (тоже запрещена в РФ).

Наконец, ОАЭ. В Абу-Даби тоже решили закрыть воздушное и морское сообщения с Катаром. «Объединённые Арабские Эмираты подтверждают свою приверженность системе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в вопросе поддержания стабильности и безопасности стран-членов, — цитирует ТАСС заявление местных властей. — Из-за продолжающейся политики Катара, который дестабилизирует ситуацию и угрожает безопасности стран региона, в интересах ССАГПЗ было принято решение о разрыве дипломатических отношений и высылке дипломатических представителей государства в течение 48 часов».

В чём причина столь внезапного острого конфликта?

Источники его угадать нетрудно: одной из причин является Иран.

Новый острый конфликт между Катаром и его региональными соседями впервые проявился после недавнего саммита стран Персидского залива и США, прошедшего неделю назад в Эр-Рияде.

Как напоминает РИА «Новости» , Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Между тем на саммите Саудовская Аравия осудила Иран за его враждебную политику. Осуждение было озвучено от имени всех гостей. Позднее представитель МИД Катара заявил, что сайт Катарского агентства новостей был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры.

Заявлению о «хакерах» власти Саудовской Аравия, ОАЭ и Бахрейна не поверили. В этих государствах настаивают, что речи о нормализации отношений с Ираном на самом деле принадлежат эмиру.

Комментарии от имени эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, кстати, касались не только поддержки Ирана, но и «Хезболлы», а ещё и Израиля. Также было заявлено, будто Дональд Трамп долго у власти в США не удержится, приводит сообщения газета «Ведомости» .

Также указывается, что соседи Катара уже заблокировали в своих странах вещание катарских СМИ, включая и «Аль-Джазиру».

Естественно, после разрыва дипотношений рассерженные оппоненты Катара (точнее, коалиция во главе с Саудовской Аравией, сформированная для войны с повстанцами в Йемене) приостановила участие Катара в йеменской операции. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Известны и формулировки, с которыми Катар был исключён из состава коалиции. Как передаёт «Би-би-си» , коалиция под руководством Саудовской Аравии исключила Катар из альянса из-за того, что Доха «практикует и укрепляет терроризм» и из-за поддержки им «таких организаций, как «Аль-Каида» и «Исламское государство» и из-за его связей с повстанцами».

Какой-либо реакции Катара на разрыв дипотношений пока не поступало, отмечает телерадиокомпания.

Из самых свежих информационных сводок на эту тему известно, что национальный авиаперевозчик ОАЭ «Etihad Airways» с завтрашнего утра приостановит полеты в Катар.

«Авиакомпания приостановит полёты в Катар и из Катара с утра вторника», — указано в заявлении представителя авиакомпании, поступившем в РИА «Новости» .

Кризисы такого рода на Ближнем Востоке, добавим, случались и прежде, хотя до такого накала страстей дело не доходило. Трудно предположить, что о щедротах Катара в адрес террористов всех мастей и оттенков не знали или мало что знали в Саудовской Аравии. Более трёх лет тому назад, весной 2014 года, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ тоже совместно отзывали из Дохи своих послов. Причиной кризиса было скандальное заявление Катара о поддержке Мохаммеда Мурси (египетского президента, выборного кандидата от «Братьев-мусульман»). Правда, скандал быстро замяли, дипломаты приехали обратно в Катар. Авиа- и морское сообщение соседи не блокировали.

Едва ли упоминание о террористах стало основной причиной решения четвёрки, ополчившейся на Катар. Другое дело — Иран и вообще весьма гибкая политика Катара, о которой заявили «хакеры».

В некоторых СМИ уже пишут о грядущем госперевороте в Дохе.

Саудовская Аравия, отмечает MIGnews.com , не готова идти на компромиссы, а потому избрала Катар основной мишенью. Мишень эта будто бы была показана на исламско-американском саммите в Эр-Рияде в рамках «кампании по искоренению террора». Со ссылкой на «саудовскую прессу» ресурс сообщает о подготовке госпереворота в Катаре в пользу «легитимного крыла правящей фамилии».

Так или иначе, а мощное внешнее давление уже сказывается на политике Катара.

Ливанский телеканал «Al-Mayadeen», близкий к Асаду и «Хезболле», передаёт, что из Дохи уже депортирован Салах аль-Урри, член политбюро ХАМАСа. Кроме того, в эмирате официально сообщили ХАМАСу, что властям «переданы списки на депортацию» и «из-за внешнего давления» они вынуждены высылать членов ХАМАСа. «Al-Mayadeen» полагает, что депортируются члены ХАМАСа, ответственные за операции на Западном берегу. Перебираются они в Малайзию. Правда, сам ХАМАС информацию о высылке большого числа своих членов из Катара опровергает: перебазирование в Малайзию, мол, было «запланировано заранее».

В связи с коллективным обвинением Катара в поддержке целых террористических сетей, добавим, следует ожидать от Саудовской Аравии и её ближайших соседей и союзников активной борьбы с «ИГ», «Аль-Каидой» и прочими группировками, пригретыми в Дохе. А заодно и борьбы с самой Дохой.

Уж не связано ли столь рьяное противостояние саудитов терроризму с недавним визитом в регион мистера Трампа? Кстати, мистер Трамп тоже очень не любит Иран. И даже считает его террористическим государством.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: EPA/STR
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Комментарии 17

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  1. Victor_B Сегодня, 09:57
    На третий день Зоркий Сокол заметил, что в его темнице нет наружной стены... laughing
    Victor_B
    1. Елена Захарова Сегодня, 10:24
      Там и крыши нет....
      Елена Захарова
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:57
    Странно это слышать от саудов ...Видать Катар скоро будут бомбить вместе с США! Знакомая тактика , особенно после заключения с США огромного контракта на поставку вооружения, его ведь нужно использовать , пока там русские не появились..!
    ОТДЕЛ
    1. Николай К Сегодня, 10:17
      Все просто. Катар в последнее время слишком много на себя брал. Он позволил себе вести политику, иногда выпадающую из фарватера курса Саудовской Аравии. Проводником такой политики стала Аль джазира и деньги от продажи газа.
      Саудитам по большому счету наплевать, поддерживал Катар террористов или нет. СА сама не прочь их поддерживать. Просто Катар стал все больше поддерживать других террористов или стал перехватывать первенство в поддержке тех же сирийских группировок у Саудовской Аравии. Аравийцам в итоге это надоело и они решили поставить на место зарвавшегося малыша, предварительно наверняка получив на это молчаливые согласие у Трампа во время недавней поездки последнего в регион. Ну а все остальные страны региона дружно завиляли хвостом вслед за своим вожаком.
      Николай К
    2. Елена Захарова Сегодня, 10:20
      Разве это секрет что именно Катар поддерживает террористов по всему миру?
      Достаточно посмотреть на аль джазиру, и сразу будет понятно, что именно Катар расскадник мусульманского терроризма.

      Это просто весь запад закрывал глаза по указки дяди сэма, неудобно им было признавать что вроде их как-бы союзник на самом деле воюет против них.
      Елена Захарова
  3. Dashout Сегодня, 10:07
    Что там происходит? Надо Багдасарова послушать..
    Dashout
    1. Елена Захарова Сегодня, 10:23
      Да ничего там такого особенного, что непонятно, не происходит.

      Мелкие князьки, которым неожиданно с неба свалились десятки тонн долларов возомнили себя вершителями судеб человечества, а именно начали вкладываться в расширение мусульманского мира.
      Мозгов как это сделать легально и цивилизованно конечно не хватает...
      Сработала старая привычка, отсекать головы всем, кто не согласен с их догмами.
      Ну а для этого начали нанимать отморозков по всему миру и двигать свои паскудные интересы.
      Елена Захарова
      1. Ken71 Сегодня, 12:07
        Десять тонн долларов это около миллиарда сотками. Мелковато.
        Ken71
  4. AwaZ Сегодня, 10:12
    ну щас Трамп по европе прокатится и ЕС разорвет отношения с Украиной и начнут ее бомбить.
    Это все последствия выборов в США и рука Кремля ))))))
    AwaZ
  5. LÄRZ Сегодня, 10:24
    Да. всё так. Но истинные причины разрыва дипломатических.отношений гораздо глубже:
    ИГИЛ* в том виде, в котором оно сейчас существует в Сирии и Ираке, его прежним спонсорам уже не нужно. Как террористическая группировка ИГИЛ, конечно, никуда не денется (эта проблема на годы или даже десятилетия, чтобы тот же Дутерте там не слишком расслаблялся), но с квази-государственными структурами боевиков в Сирии и Ираке принято твердое решение кончать.
    Соответственно, надо под будущий триумф над ИГИЛ предварительно почистить заляпанные одежды «борцов с терроризмом».
    Кого-то надо обвинить в том, что ИГИЛ творило на Ближнем Востоке, ибо все понимают, что это движение не само по себе появилось.
    Гегемону по статусу не положено быть главным виновником, а саудиты, судя по всему, договорились с Трампом, что претензии к ним времен Обамы (который как раз Саудовскую Аравию хотел обвинить в пособничестве терроризму, на что саудиты угрожали вывести деньги из американской экономики) будут забыты в обмен на огромные вливания саудовских денег в американскую оборонку.

    Эрдогану конфликт с Москвой несколько вправил мозги, и он теперь публично рассказывает, что он всегда был против ИГИЛ, даром, что среди трофеев, захваченных у «черных», регулярно всплывало турецкое оружие, а основной поток рекрутов в армию Халифата проходил как раз через Турцию, не говоря уже о серых схемах, связанных с нефтью Халифата.
    Доха, Катар

    Ну и тут на сцену выходит Катар, с которым никто ни о чем не договаривался и которому мозги никто так и не вправил, поэтому теперь эта страна внезапно превратилась в официального спонсора «Аль-Каиды»* и ИГИЛ.
    Скорее всего, это решение было принято после официальных консультаций между Саудовской Аравией и США во время визита Трампа, а также под давлением Египта, который уже давно обвиняет Катар в поддержке «Братьев-мусульман»* и вилаята Синай.

    Расстрел автобуса с детьми в Египте, судя по всему, стал последней каплей, после чего было принято решение валить все на Катар. А ведь смешно сказать, чуть более года назад Саудовская Аравия и Катар рука об руку снабжали боевиков в Сирии и угрожали совместной интервенцией в Сирию. Эдак получается, что Эр-Рияд угрожал Асаду нападением на его страну совместно с главным спонсором ИГИЛ.

    Самое смешное, что Катар как «главный спонсор ИГИЛ» формально участвовал в операции против ИГИЛ, но если США, причастные к созданию ИГИЛ, ныне его уничтожают, то чем Катар хуже. Такие вот высокие отношения в стане спонсоров «борьбы за демократию в Сирии и Ираке». Таким заявлениям, наверное, немало обрадовались в Тегеране, ибо теперь лавры «главного спонсора терроризма на Ближнем Востоке» (по версии США, Израиля и компании) теперь у Катара.
    В целом, это еще одно существенное последствие тех стратегических изменений на Ближнем Востоке, которые произошли после активного вступления России и Ирана в сирийскую войну. Старые стратегии в отношении региона рухнули, планы Вашингтона, Анкары и Эр-Рияда пошли прахом, поэтому карты сейчас пересдают и вырабатывают новые стратегии, адаптированные к новой реальности, где надо учитывать активные действия российско-иранской коалиции. Катар, судя по всему, в эти планы пока не вписывается, и на него списывают текущие издержки.
    Теперь осталось узнать — отделается ли Катар «общественным порицанием» или его ждет более суровое наказание за грехи всех остальных.
    Будет забавно, если катарские заправилы, по примеру Эрдогана, побегут договариваться в Москву и Тегеран.
    Источник: http://rusvesna.su/news/1496644029



    LÄRZ
  6. vlad007 Сегодня, 10:40
    Здесь уместно вспомнить, что Катар купил акции Роснефти. Думаю, что это главная причина разрыва отношений!
    vlad007
  7. Рабинович_007 Сегодня, 10:42
    Коль любите хамас, аль джазиру, придётся отвечать. Резинка на голове не признак ума.
    Рабинович_007
  8. RASKAT Сегодня, 10:46
    Обвиняется Катар. Террористов поддерживаете?!

    Это с какой стороны посмотреть, для некоторых террористы, а для некоторых борцы за чистоту веры. wassat
    На самом деле мне кажется катар просто хотят под себя подмять. И тут вопрос зачем, и главное это все происходит сразу после приезда Трампа на ближний восток, Безусловно за этим стоит запад, саудиты без позволения на такое бы не пошли. Сланцем не получилось завалить Европу, будут нас вытеснять дешевым катарским газом, Да и на Китай это окажет на слабое влияние, катар в основном в Китае свой СПГ продает. А если удастся свергнуть правительство и поделить газовую инфраструктуру заново, присвоив уже построенные заводы СПГ, инфраструктуру. Газ вообще получается дешевым можно конкурировать даже с нашим трубным газом, Как на Азиатском так и на Европейском рынках.
    RASKAT
  9. NKT Сегодня, 10:55
    Бахрейн и СА сами поддерживают террористов, чего они из себя невинность строят.
    NKT
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:31
    Цитата: Dashout
    Надо Багдасарова послушать..

    Тогда уж лучше Е.Сатоновского. Этот и доходчиво объяснит и иронией разбавит.
    в поддержку выстраивания отношений с Ираном
    Даже если такое заявление действительно было, то рвать из-за этого дипломатические отношения? Нет, тут посложнее.
    rotmistr60
    1. sa-ag Сегодня, 12:05
      В делах, опирающихся на религию, решения часто в крайность обращаются
      sa-ag
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 11:47
    Случилось неожиданное: Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

    ... по СМИ - уже и Йемен присоединился... и начнут рвать на куски...
    a.s.zzz888
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