Обвиняется Катар. Террористов поддерживаете?!
Случилось неожиданное: Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Четыре государства обвинили Катар в поддержке нескольких террористических группировок. Коалиция сил, возглавляемая Саудовской Аравией, приостановила участие Катара в йеменской операции. Морское и воздушное сообщение с Катаром прекращается.
Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разрывают дипотношения с Катаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ряд официальных источников региона.
В заявлении на сайте МИД Бахрейна отмечается, что королевство отзывает из соседнего государства сотрудников посольства. Соответствующее решение принималось с учётом продолжения действий Катара, направленных на дестабилизацию безопасности Королевства Бахрейн, вмешательства во внутренние дела страны, поддержки терроризма, оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, а также подстрекательств в прессе с целью распространения хаоса в Бахрейне. В ведомстве проинформировали о закрытии в ближайшие сутки морского и воздушного сообщения с эмиратом. Дипломатические представители Катара обязаны покинуть страну в течение сорока восьми часов.
В Саудовской Аравии объяснили неожиданное решение соображениями безопасности. Власти «решили разорвать дипломатические отношения с государством Катар для защиты безопасности своей страны от угрозы терроризма и экстремизма», — приводит Саудовское агентство печати коммюнике МИД. В этом же документе отмечается, что Эр-Рияд закрывает воздушные, морские и наземные пограничные терминалы, запрещает транзит, авиасообщение и использование Катаром территориальных вод королевства. Все процедуры по принятию мер осуществляются в срочном порядке «в сотрудничестве с соседними братскими странами».
В Министерстве иностранных дел Египта уточняют, что решение о разрыве дипотношений было принято в связи с распространением Катаром идеологии группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» («ИГ»; обе группировки запрещены в России), а также поддержкой терактов на Синае, вмешательством Катара во внутренние дела Египта и стран региона. В ведомстве заявили о провале попыток отговорить Доху от поддержки террористических группировок, в первую очередь «Братьев-мусульман» (тоже запрещена в РФ).
Наконец, ОАЭ. В Абу-Даби тоже решили закрыть воздушное и морское сообщения с Катаром. «Объединённые Арабские Эмираты подтверждают свою приверженность системе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в вопросе поддержания стабильности и безопасности стран-членов, — цитирует ТАСС заявление местных властей. — Из-за продолжающейся политики Катара, который дестабилизирует ситуацию и угрожает безопасности стран региона, в интересах ССАГПЗ было принято решение о разрыве дипломатических отношений и высылке дипломатических представителей государства в течение 48 часов».
В чём причина столь внезапного острого конфликта?
Источники его угадать нетрудно: одной из причин является Иран.
Новый острый конфликт между Катаром и его региональными соседями впервые проявился после недавнего саммита стран Персидского залива и США, прошедшего неделю назад в Эр-Рияде.
Как напоминает РИА «Новости» , Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Между тем на саммите Саудовская Аравия осудила Иран за его враждебную политику. Осуждение было озвучено от имени всех гостей. Позднее представитель МИД Катара заявил, что сайт Катарского агентства новостей был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры.
Заявлению о «хакерах» власти Саудовской Аравия, ОАЭ и Бахрейна не поверили. В этих государствах настаивают, что речи о нормализации отношений с Ираном на самом деле принадлежат эмиру.
Комментарии от имени эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, кстати, касались не только поддержки Ирана, но и «Хезболлы», а ещё и Израиля. Также было заявлено, будто Дональд Трамп долго у власти в США не удержится, приводит сообщения газета «Ведомости» .
Также указывается, что соседи Катара уже заблокировали в своих странах вещание катарских СМИ, включая и «Аль-Джазиру».
Естественно, после разрыва дипотношений рассерженные оппоненты Катара (точнее, коалиция во главе с Саудовской Аравией, сформированная для войны с повстанцами в Йемене) приостановила участие Катара в йеменской операции. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
Известны и формулировки, с которыми Катар был исключён из состава коалиции. Как передаёт «Би-би-си» , коалиция под руководством Саудовской Аравии исключила Катар из альянса из-за того, что Доха «практикует и укрепляет терроризм» и из-за поддержки им «таких организаций, как «Аль-Каида» и «Исламское государство» и из-за его связей с повстанцами».
Какой-либо реакции Катара на разрыв дипотношений пока не поступало, отмечает телерадиокомпания.
Из самых свежих информационных сводок на эту тему известно, что национальный авиаперевозчик ОАЭ «Etihad Airways» с завтрашнего утра приостановит полеты в Катар.
«Авиакомпания приостановит полёты в Катар и из Катара с утра вторника», — указано в заявлении представителя авиакомпании, поступившем в РИА «Новости» .
Кризисы такого рода на Ближнем Востоке, добавим, случались и прежде, хотя до такого накала страстей дело не доходило. Трудно предположить, что о щедротах Катара в адрес террористов всех мастей и оттенков не знали или мало что знали в Саудовской Аравии. Более трёх лет тому назад, весной 2014 года, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ тоже совместно отзывали из Дохи своих послов. Причиной кризиса было скандальное заявление Катара о поддержке Мохаммеда Мурси (египетского президента, выборного кандидата от «Братьев-мусульман»). Правда, скандал быстро замяли, дипломаты приехали обратно в Катар. Авиа- и морское сообщение соседи не блокировали.
Едва ли упоминание о террористах стало основной причиной решения четвёрки, ополчившейся на Катар. Другое дело — Иран и вообще весьма гибкая политика Катара, о которой заявили «хакеры».
В некоторых СМИ уже пишут о грядущем госперевороте в Дохе.
Саудовская Аравия, отмечает MIGnews.com , не готова идти на компромиссы, а потому избрала Катар основной мишенью. Мишень эта будто бы была показана на исламско-американском саммите в Эр-Рияде в рамках «кампании по искоренению террора». Со ссылкой на «саудовскую прессу» ресурс сообщает о подготовке госпереворота в Катаре в пользу «легитимного крыла правящей фамилии».
Так или иначе, а мощное внешнее давление уже сказывается на политике Катара.
Ливанский телеканал «Al-Mayadeen», близкий к Асаду и «Хезболле», передаёт, что из Дохи уже депортирован Салах аль-Урри, член политбюро ХАМАСа. Кроме того, в эмирате официально сообщили ХАМАСу, что властям «переданы списки на депортацию» и «из-за внешнего давления» они вынуждены высылать членов ХАМАСа. «Al-Mayadeen» полагает, что депортируются члены ХАМАСа, ответственные за операции на Западном берегу. Перебираются они в Малайзию. Правда, сам ХАМАС информацию о высылке большого числа своих членов из Катара опровергает: перебазирование в Малайзию, мол, было «запланировано заранее».
В связи с коллективным обвинением Катара в поддержке целых террористических сетей, добавим, следует ожидать от Саудовской Аравии и её ближайших соседей и союзников активной борьбы с «ИГ», «Аль-Каидой» и прочими группировками, пригретыми в Дохе. А заодно и борьбы с самой Дохой.
Уж не связано ли столь рьяное противостояние саудитов терроризму с недавним визитом в регион мистера Трампа? Кстати, мистер Трамп тоже очень не любит Иран. И даже считает его террористическим государством.
Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани, глава МИД Катара
Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разрывают дипотношения с Катаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ряд официальных источников региона.
В заявлении на сайте МИД Бахрейна отмечается, что королевство отзывает из соседнего государства сотрудников посольства. Соответствующее решение принималось с учётом продолжения действий Катара, направленных на дестабилизацию безопасности Королевства Бахрейн, вмешательства во внутренние дела страны, поддержки терроризма, оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, а также подстрекательств в прессе с целью распространения хаоса в Бахрейне. В ведомстве проинформировали о закрытии в ближайшие сутки морского и воздушного сообщения с эмиратом. Дипломатические представители Катара обязаны покинуть страну в течение сорока восьми часов.
В Саудовской Аравии объяснили неожиданное решение соображениями безопасности. Власти «решили разорвать дипломатические отношения с государством Катар для защиты безопасности своей страны от угрозы терроризма и экстремизма», — приводит Саудовское агентство печати коммюнике МИД. В этом же документе отмечается, что Эр-Рияд закрывает воздушные, морские и наземные пограничные терминалы, запрещает транзит, авиасообщение и использование Катаром территориальных вод королевства. Все процедуры по принятию мер осуществляются в срочном порядке «в сотрудничестве с соседними братскими странами».
В Министерстве иностранных дел Египта уточняют, что решение о разрыве дипотношений было принято в связи с распространением Катаром идеологии группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» («ИГ»; обе группировки запрещены в России), а также поддержкой терактов на Синае, вмешательством Катара во внутренние дела Египта и стран региона. В ведомстве заявили о провале попыток отговорить Доху от поддержки террористических группировок, в первую очередь «Братьев-мусульман» (тоже запрещена в РФ).
Наконец, ОАЭ. В Абу-Даби тоже решили закрыть воздушное и морское сообщения с Катаром. «Объединённые Арабские Эмираты подтверждают свою приверженность системе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в вопросе поддержания стабильности и безопасности стран-членов, — цитирует ТАСС заявление местных властей. — Из-за продолжающейся политики Катара, который дестабилизирует ситуацию и угрожает безопасности стран региона, в интересах ССАГПЗ было принято решение о разрыве дипломатических отношений и высылке дипломатических представителей государства в течение 48 часов».
В чём причина столь внезапного острого конфликта?
Источники его угадать нетрудно: одной из причин является Иран.
Новый острый конфликт между Катаром и его региональными соседями впервые проявился после недавнего саммита стран Персидского залива и США, прошедшего неделю назад в Эр-Рияде.
Как напоминает РИА «Новости» , Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Между тем на саммите Саудовская Аравия осудила Иран за его враждебную политику. Осуждение было озвучено от имени всех гостей. Позднее представитель МИД Катара заявил, что сайт Катарского агентства новостей был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры.
Заявлению о «хакерах» власти Саудовской Аравия, ОАЭ и Бахрейна не поверили. В этих государствах настаивают, что речи о нормализации отношений с Ираном на самом деле принадлежат эмиру.
Комментарии от имени эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, кстати, касались не только поддержки Ирана, но и «Хезболлы», а ещё и Израиля. Также было заявлено, будто Дональд Трамп долго у власти в США не удержится, приводит сообщения газета «Ведомости» .
Также указывается, что соседи Катара уже заблокировали в своих странах вещание катарских СМИ, включая и «Аль-Джазиру».
Естественно, после разрыва дипотношений рассерженные оппоненты Катара (точнее, коалиция во главе с Саудовской Аравией, сформированная для войны с повстанцами в Йемене) приостановила участие Катара в йеменской операции. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
Известны и формулировки, с которыми Катар был исключён из состава коалиции. Как передаёт «Би-би-си» , коалиция под руководством Саудовской Аравии исключила Катар из альянса из-за того, что Доха «практикует и укрепляет терроризм» и из-за поддержки им «таких организаций, как «Аль-Каида» и «Исламское государство» и из-за его связей с повстанцами».
Какой-либо реакции Катара на разрыв дипотношений пока не поступало, отмечает телерадиокомпания.
Из самых свежих информационных сводок на эту тему известно, что национальный авиаперевозчик ОАЭ «Etihad Airways» с завтрашнего утра приостановит полеты в Катар.
«Авиакомпания приостановит полёты в Катар и из Катара с утра вторника», — указано в заявлении представителя авиакомпании, поступившем в РИА «Новости» .
Кризисы такого рода на Ближнем Востоке, добавим, случались и прежде, хотя до такого накала страстей дело не доходило. Трудно предположить, что о щедротах Катара в адрес террористов всех мастей и оттенков не знали или мало что знали в Саудовской Аравии. Более трёх лет тому назад, весной 2014 года, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ тоже совместно отзывали из Дохи своих послов. Причиной кризиса было скандальное заявление Катара о поддержке Мохаммеда Мурси (египетского президента, выборного кандидата от «Братьев-мусульман»). Правда, скандал быстро замяли, дипломаты приехали обратно в Катар. Авиа- и морское сообщение соседи не блокировали.
Едва ли упоминание о террористах стало основной причиной решения четвёрки, ополчившейся на Катар. Другое дело — Иран и вообще весьма гибкая политика Катара, о которой заявили «хакеры».
В некоторых СМИ уже пишут о грядущем госперевороте в Дохе.
Саудовская Аравия, отмечает MIGnews.com , не готова идти на компромиссы, а потому избрала Катар основной мишенью. Мишень эта будто бы была показана на исламско-американском саммите в Эр-Рияде в рамках «кампании по искоренению террора». Со ссылкой на «саудовскую прессу» ресурс сообщает о подготовке госпереворота в Катаре в пользу «легитимного крыла правящей фамилии».
Так или иначе, а мощное внешнее давление уже сказывается на политике Катара.
Ливанский телеканал «Al-Mayadeen», близкий к Асаду и «Хезболле», передаёт, что из Дохи уже депортирован Салах аль-Урри, член политбюро ХАМАСа. Кроме того, в эмирате официально сообщили ХАМАСу, что властям «переданы списки на депортацию» и «из-за внешнего давления» они вынуждены высылать членов ХАМАСа. «Al-Mayadeen» полагает, что депортируются члены ХАМАСа, ответственные за операции на Западном берегу. Перебираются они в Малайзию. Правда, сам ХАМАС информацию о высылке большого числа своих членов из Катара опровергает: перебазирование в Малайзию, мол, было «запланировано заранее».
В связи с коллективным обвинением Катара в поддержке целых террористических сетей, добавим, следует ожидать от Саудовской Аравии и её ближайших соседей и союзников активной борьбы с «ИГ», «Аль-Каидой» и прочими группировками, пригретыми в Дохе. А заодно и борьбы с самой Дохой.
Уж не связано ли столь рьяное противостояние саудитов терроризму с недавним визитом в регион мистера Трампа? Кстати, мистер Трамп тоже очень не любит Иран. И даже считает его террористическим государством.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: EPA/STR
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