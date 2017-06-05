National Interest: Су-35 проиграет «Тайфуну» в «воздушной войне за Европу»

Нет сомнения, что российские истребители намного продвинулись в технологическом плане со времён окончания холодной войны. Су-30, а особенно Су-35, – превосходные истребители, и в случае войны они станут головной болью для любого западного истребителя четвёртого поколения. Но, в конечном счете, российские машины всё ещё уступают (европейским) как в плане приборов обнаружения, так и в плане средств взаимодействия "пилот – летательный аппарат". Таким образом, знающие люди делают ставку на Typhoon,

Обозреватель The National Interest Дейв Маджумдар решил проанализировать, что произойдёт, если в «воздушной войне за Европу» сойдутся Су-35 и истребитель Eurofighter Typhoon, состоящий на вооружении таких стран, как Великобритания, Германия, Италия, Испания.«Ни тот, ни другой самолёт не оснащены бортовой радиолокационной системой с активной фазированной антенной решёткой, однако оба обладают хорошей способностью к действиям за пределами прямой видимости. Оба самолета спроектированы для ведения боя на высоких скоростях и большой высоте без визуального контакта с противником. Но, пока неизвестно, насколько эффективными являются российские системы опознавания целей в боевых условиях», – приводит статью RT Кроме того, отмечает автор, Eurofighter Typhoon обладают превосходными средствами взаимодействия лётчика с летательным аппаратом, которые «значительно превосходят подобные средства истребителей Су».У Eurofighter Typhoon, пишет Маджумдар, есть ещё одно преимущество: «В ближайшие годы ВВС Великобритании начнут развёртывать управляемые ракеты большой дальности Meteor. Вполне вероятно, что на данный момент это лучшая ракета класса "воздух-воздух" для поражения целей за пределами прямой видимости».Ракета обладает превосходными характеристиками и может стать «козырной картой для пилотов Eurofighter Typhoon как минимум до тех пор, пока русские не разработают нечто подобное», говорится в публикации.заключает обозреватель.