12:11 05 июня

National Interest: Су-35 проиграет «Тайфуну» в «воздушной войне за Европу»

Обозреватель The National Interest Дейв Маджумдар решил проанализировать, что произойдёт, если в «воздушной войне за Европу» сойдутся Су-35 и истребитель Eurofighter Typhoon, состоящий на вооружении таких стран, как Великобритания, Германия, Италия, Испания.



«Ни тот, ни другой самолёт не оснащены бортовой радиолокационной системой с активной фазированной антенной решёткой, однако оба обладают хорошей способностью к действиям за пределами прямой видимости. Оба самолета спроектированы для ведения боя на высоких скоростях и большой высоте без визуального контакта с противником. Но, пока неизвестно, насколько эффективными являются российские системы опознавания целей в боевых условиях», – приводит статью RT .


Кроме того, отмечает автор, Eurofighter Typhoon обладают превосходными средствами взаимодействия лётчика с летательным аппаратом, которые «значительно превосходят подобные средства истребителей Су».

У Eurofighter Typhoon, пишет Маджумдар, есть ещё одно преимущество: «В ближайшие годы ВВС Великобритании начнут развёртывать управляемые ракеты большой дальности Meteor. Вполне вероятно, что на данный момент это лучшая ракета класса "воздух-воздух" для поражения целей за пределами прямой видимости».

Ракета обладает превосходными характеристиками и может стать «козырной картой для пилотов Eurofighter Typhoon как минимум до тех пор, пока русские не разработают нечто подобное», говорится в публикации.

Нет сомнения, что российские истребители намного продвинулись в технологическом плане со времён окончания холодной войны. Су-30, а особенно Су-35, – превосходные истребители, и в случае войны они станут головной болью для любого западного истребителя четвёртого поколения. Но, в конечном счете, российские машины всё ещё уступают (европейским) как в плане приборов обнаружения, так и в плане средств взаимодействия "пилот – летательный аппарат". Таким образом, знающие люди делают ставку на Typhoon,
заключает обозреватель.

Использованы фотографии: https://www.eurofighter.com
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Комментарии 55

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  1. АВП 518 Сегодня, 10:01
    Ну сейчас начнется! laughing
    АВП 518
    1. Azim77 Сегодня, 10:06
      Обозреватель The National Interest Дейв Маджумдар решил проанализировать

      Скучно. Есть поговорка: всяк кулик свое болото хвалит.
      Azim77
    2. supertiger21 Сегодня, 10:15
      Я конечно не поклонник шапкозакидательства, но здесь...
      National Interest: Су-35 проиграет «Тайфуну» в «воздушной войне за Европу»

      «В ближайшие годы ВВС Великобритании начнут развёртывать управляемые ракеты большой дальности Meteor. Вполне вероятно, что на данный момент это лучшая ракета класса "воздух-воздух" для поражения целей за пределами прямой видимости».
      Ракета обладает превосходными характеристиками и может стать «козырной картой для пилотов Eurofighter Typhoon как минимум до тех пор, пока русские не разработают нечто подобное»


      ...Просто угараю) laughing "В ближайшие годы британцы начнут", "а русские даже и не начали"... Что за бред?! fool Как раз таки Метеор будет принят позже всех. Его аналоги: американский AIM-120C-7 и российский Р-77 уже давно в войсках, причём по дальности они оба превосходят Метеора.
      P.S. Просто смешно читать... Очередная статья политиканско-рекламного характера... negative
      supertiger21
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 10:29
      Цитата: АВП 518
      Ну сейчас начнется! laughing

      Наши не зря пушки установили , будем мочить в прямой видимости и не дай Бог кто попадется нашим асам на пути! США все надеются на электронику и спутники навигации..? Наивные ..Если начнется замес , будет как при Суворове "Пуля дура, штык молодец..!" Выключат все это сразу и дроны ваши попадают ..Я уверен в этом, за это вы и боитесь русских!
      ОТДЕЛ
      1. dik-nsk Сегодня, 11:23
        Не повторяйте за малограмотными вырванную из контекста фразу Александра Васильевича, там совершенно иной смысл, он призывал экономить боеприпасы:
        "Береги пулю на три дня, и иногда и на целую кампанию, как негде взять. Стреляй редко, да метко; штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится: пуля — дура, штык — молодец" hi
        dik-nsk
  2. Толстоевский Сегодня, 10:02
    искромётные фуфлогоны
    Толстоевский
    1. 210окв Сегодня, 10:20
      Я единственное что пожелаю..Не дергаться этим фуфелам против нас.Хотя безусловно авионика у них на высоте
      Цитата: Толстоевский
      искромётные фуфлогоны
      210окв
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:05
    Маджумдар.Ты опредились как-то.Либо пан,либо писец пробегает.Земля,вода и воздух чуть разные.Ты спец в чём-то.Возможно в Индийской трилогии.Но откуда ты знаешь,что не знаем даже мы?Или твоя фамилия -Сивков?
    ВЕРЕСК
    1. Донской Сегодня, 10:10
      Цитата: ВЕРЕСК
      Но откуда ты знаешь,что не знаем даже мы?Или твоя фамилия -Сивков?

      А вы тоже, как Сивков, заканчивали Академию Генштаба? Он учился анализировать и высчитывать вероятности того или иного результата, а не закидывать шапками противника, как некоторые личности с этого сайта. Судить о правильности его расчетов могут только его преподаватели, т.к. многие из нас понятия не имеют эту методологию.
      Донской
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:50
        Я заканчивал Академию,покруче Генштаба.В результате окончания моей академии-Ту-22М3 немножко летают,Ту-160 на стоянках не стоят.Ну,Ми-171,тарахтят частенько.Спать мешают.Сивков,кстати и закидывает шапками.Вы сами реальность понимаете?Просто совет.Прокатитесь по стране.Многое увидите.Неприятного.А так-всё в порядке.Генерал Сивков-молодца.Всё знает и в курсе всего.Но-я ни вкоем случае не охаиваю заслуженного человека и генерала.Он-толковый мужик.Но-мыслит прошлым.Это его слабость.Невозможно переделать человека 70-х в человека 2017-х.Теперь другое мышление малость.
        ВЕРЕСК
  4. Machete Сегодня, 10:06
    Странно, что с деревянными бипланами не сравнили.

    У амеров решили взять пример?
    Machete
    1. Подрезчик Сегодня, 10:42
      Сам не летчик, но смотрю в статейке не учитывается степень подготовки летчиков, а так же скажем морально-волевые качества! Проще говоря, если ты трус- и ракетки могут не помочь!
      Подрезчик
      1. Machete Сегодня, 11:06
        Они этого никогда не учитывают. Их лётчики и солдаты - лучшие по определению.
        Machete
        1. art030765 Сегодня, 11:56
          в разговоре с летчиком в отставке услышал такую инфу в плане планера и летных характеристик наши самолеты лучшие в мире мы сделали ставку на это из за слабой электроники и авионики у западных образцов наоборот авионика и электроника лучше нашей на дальнем расстоянии это сдорово помагает летчику и тут у западных летчиков неоспоримое преимущество в ближнем бою мы неоставляем им шансов так что от подготовки пилотов много зависит
          art030765
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:08
        Саша , привет ! hi Если Су-35 в статейке дерьмецом полили - значит , реально грозная машина . wink
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 11:11
          Приветствую, Паша! А мы (как и россияне) пользуемся старым деревенским способом! Нас поливают НАВОЗОМ, а мы только растем и крепчаем, и даем ЗДОРОВЫЕ плоды!!! good
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
            Эту статейку бармалеям сирийским надо дать почитать - то-то удивятся что их такой отстойный ероплан жарит ... belay
            bouncyhunter
      3. venik Сегодня, 11:20
        Цитата: Подрезчик
        Сам не летчик, но смотрю в статейке не учитывается степень подготовки летчиков, а так же скажем морально-волевые качества!

        =======
        Да не только это!!!! Этот "деятель" про 35-е "сушки" вообще ни хре-на не знает..... Что кстати по статье и заметно..... Все только "общие рассуждения" на тему "общей отсталости России"... Да и откуда он может знать??? Экспортные "сушки" имеют совершенно другое, "упрощенное" БРЭО ...
        venik
  5. LÄRZ Сегодня, 10:09
    Если бы да кабы, да во рту росли б грибы бы, было б очень хорошо бы...
    LÄRZ
    1. Svarog51 Сегодня, 10:53
      Виктор, приветствую hi С возвращением! drinks
      По поводу статьи - ну отработал дядя денюжку, написАл заказуху. wink
      Svarog51
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
        Привет , мужики ! hi Витя , с выпиской из бани . wink Статья - бред , балетный кружок при макаронной фабрике . fool
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 11:22
          И тебе, Паш, не хворать!
          балетный кружок при макаронной фабрике .

          Это смотря как макароны кушать, если вдоль - то имеет право на существование. А вот ежели поперёк - то примерно так получится. good
          Svarog51
  6. BerBer Сегодня, 10:13
    Дэйву писать нечего. Вот и пишет ахинею всякую .
    BerBer
  7. Чёрный Полковник Сегодня, 10:14
    Да ну, нах...! belay Так уж прям "Тайфуны" и лучшие!
    Чёрный Полковник
  8. zivXP Сегодня, 10:14
    Не читал, но осуждаю.
    zivXP
  9. barclay Сегодня, 10:16
    Маджумдар срубил бабла за статейку.
    barclay
  10. HMR333 Сегодня, 10:18
    laughing laughing laughing питросян это больше смахивает на попытку оправдаться чем на статью! они что решили что из за этой статьи их самолеты побегут покупать)))
    HMR333
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:40
      Цитата: HMR333
      laughing laughing laughing питросян это больше смахивает на попытку оправдаться чем на статью! они что решили что из за этой статьи их самолеты побегут покупать)))

      Заставят вместе с Израилем! Арабов вон раскрутили и остальные обязаны будут (черногория один купит обязательно ..)))
      ОТДЕЛ
  11. Заноза Сегодня, 10:19
    Новые ракеты воздух-воздух созданы и в России,а ваши хваленые НАТОвские истребители не смогли выиграть учебные бои у индийских Су-30,так что не рви жилы англичанин,а то пупок развяжется,как у Гитлера...
    Заноза
  12. viktor. Сегодня, 10:21
    А с чего он решил что СУХОЙ будет биться за гейропу? belay
    viktor.
  13. eugraphus Сегодня, 10:22
    Но, пока неизвестно, насколько эффективными являются российские системы опознавания целей в боевых условиях»
    Неизвестно, но выводы сделали в свою пользу. Как говорил сатирик - "Хорошо, будет сюрприз!"
    eugraphus
  14. anjey Сегодня, 10:24
    преимущество техники всегда хорошо,но все они забывают про человеческий фактор и мотивацию
    anjey
    1. anjey Сегодня, 10:25
      да и преимущество техники здесь спорно
      anjey
  15. bankirchik34 Сегодня, 10:29
    очередной обоСреватель, когда нечем заполнить колонку в журнале, появляется такая ересь wink
    bankirchik34
  16. voyaka uh Сегодня, 10:39
    По-моему, примерно одинаковые самолеты, одного поколения.
    Оба без АФАР. Оба не "стелс". Оба постепенно устаревают.
    voyaka uh
    1. Zaurbek Сегодня, 11:03
      Если бы про Рафаль рассказывали бы- верилось бы больше... Но при модернизации у тяжелого истребителя возможностей больше чем у среднего.
      Zaurbek
  17. Govorun Сегодня, 10:39
    National Interest: Су-35 проиграет «Тайфуну» в «воздушной войне за Европу»
    Ну раз National Interest так решили...то это не подлежит обсуждению....только они забыли,что все войны ведутся не на бумаге,но это уже не главное...
    Govorun
  18. Sgt.Pecker Сегодня, 10:40
    Тайфун устарел не успев взлететь как говорил покойный Симонов.
    Это евродерьмо лучше сравнить с Ме-109 или FW-190))))))))
    Sgt.Pecker
  19. Антипрогрессор Сегодня, 10:42
    «В ближайшие годы ВВС Великобритании начнут развёртывать управляемые ракеты большой дальности Meteor. Вполне вероятно, что на данный момент это лучшая ракета класса "воздух-воздух" для поражения целей за пределами прямой видимости».
    А мы нарисовать можем ракету о трёх тыщах километрах дальности, наводящуюся от загоризонтных РЛС, спутников, А-50 (100), по всяким следам цели и прочая прочая, совершенно невидимая... И "на даннный момент это лучшая ракета класса "воздух-воздух...".
    О чём разговор? На Су-35 ракеты уже есть, а там - "в ближайшие годы".
    Антипрогрессор
  20. МорякЧФ Сегодня, 10:51
    Только реальные боевые действия могут выявить какой истребитель лучше,разумеется при равных пилотах,а не как Израиль с Египтом.
    МорякЧФ
  21. roskot Сегодня, 10:52
    У каждого Ванюшки свои погремушки. Заплатили написал. Кушать то хочется.
    roskot
  22. pvv113 Сегодня, 10:56
    National Interest: Су-35 проиграет «Тайфуну» в «воздушной войне за Европу»

    Англосаксы занимаются самоуспокоением. Не зная возможностей Су-35, пытаются их занизить.
    pvv113
  23. rotmistr60 Сегодня, 10:58
    Таким образом, знающие люди делают ставку на Typhoon,

    Не рановато "знающие люди" начали делать ставки? В России говорят: "Не говори гоп пока не перепрыгнешь". А поговорки и пословицы на пустом месте не рождаются - проверенно веками.
    rotmistr60
  24. рич Сегодня, 11:00
    Дейв Маджумдар: Су-35 проиграет «Тайфуну» в «воздушной войне за Европу»

    Прикол ситуации в том, что этот знаменитый эксперт пишет и для украинского сайта 112.ua Ну, пишет и пишет - это его личное дело. Но! Сегодня на этом сайте он написал статью: - Новейший американский истребитель F-35 не сможет завоевать воздушное пространство в бою с российскими Су-35

    https://112.ua/profiles/deyv-madzhumdar-1734.html
    рич
  25. saturn.mmm Сегодня, 11:01
    Статья анекдот напомнила
    saturn.mmm
  26. tomket Сегодня, 11:04
    Видимо глубоко уважаемый диванный специалист Дейв упустил из вида результаты учений Су-30 и "Тайфун", а может ему политкоретность и толерантность не позволяют писать, с каким счетом индусы надрали зад европейцам. А может страх за зарплату , ведь не известно, на каком диване какого издательства потом приземлишься, и приземлишься ли вообще. А то так и останется частным блоггером.
    tomket
  27. venik Сегодня, 11:07
    "....Су-35 проиграет «Тайфуну» в «воздушной войне за Европу»....."
    =======
    Ну может "воздушную войну за Европу" и проиграет (имеет Россия привычку на такие войны не являться!), зато "воздушную войну за Россию" - однозначно выиграет!!!
    venik
  28. Victor_B Сегодня, 11:13
    Ракета обладает превосходными характеристиками и может стать «козырной картой для пилотов Eurofighter Typhoon как минимум до тех пор, пока русские не разработают нечто подобное», говорится в публикации.

    В каких единицах превосходность мерять будем?
    В "превосходах"
    Тогда на сколько превосходов лучшЕе ихний "литак"?
    Victor_B
  29. Zulu_S Сегодня, 11:28
    Маджумдар тот ещё экспэрд. Не первый раз свои умозаключения и анализ производит путём выковыривания нужных результатов из носа.
    Zulu_S
  30. Altona Сегодня, 11:31
    Даже комментировать не буду пакистанскую аналитику. У него какая то своя логика, мне неподвластная абсолютно.
    Altona
    1. sgazeev Сегодня, 11:43
      Цитата: Altona
      Даже комментировать не буду пакистанскую аналитику. У него какая то своя логика, мне неподвластная абсолютно.

      Кончается зелень,надо что-то выдавить из себя.
      sgazeev
  31. sgazeev Сегодня, 11:41
    Уж Су-35 всем проиграл,эксперды этого туалетного журнала описались до глюков. tongue
    sgazeev
  32. Pu239 Сегодня, 11:43
    Сравнение ИРБИСа (ПФАР) с АФАР F-22:
    "Главное достоинство АФАР состоит в том, что такая РЛС практически не может выйти из строя. За исключением, конечно, прямого попадания снаряда. В ПФАР матрицу излучающих антенн обслуживает один усилитель, который раздает мощность на все излучатели. В АФАР для каждого излучателя есть свой усилитель. И отказ одного или нескольких из них (их больше тысячи) не приводит к отказу всей РЛС. Также точность РЛС с АФАР несколько выше, и она способна отслеживать большее количество целей.

    Но все это — теория. Специалисты НИИП им. В.В.Тихомирова приложили максимум усилий, чтобы свести к минимуму недостатки пассивной решетки. Их РЛС Н035 «Ирбис» в чем-то уступает американской РЛС AN/APG-77, установленной на F-22, но в чем-то и выигрывает. Выигрывает по главному критерию — дальности обнаружения целей. Цели с ЭПР, равной 1 кв.м., Су-35С отлавливает на расстоянии 300 км. Причем это расстояние не зависит от ракурса цели. Американская же РЛС — на расстоянии 225 км, при режиме перестраивания частоты — на 190 км.

    В случае самолета с ЭПР, равной 0,01 кв.м., «Ирбис» засекает его на расстоянии 90 км. Американцы таких данных не приводят. Но, понятно, это расстояние меньше, если экстраполировать значение параметра при ЭПР 1 кв.м.

    Угол обзора «Ирбиса» — +/- 120 градусов. У AN/APG-77 — +/-60 градусов. То есть «американец» хорошо работает с целями, расположенными прямо по курсу. Есть и еще один плюс — у «Ирбиса» помимо электронного отклонения луча есть и механический поворот матрицы. За счет этого он способен посылать луч точно на цель. AN/APG-77 видит цели, расположенные не по курсу движения, «боковым зрением». Это приводит к уменьшению дальности обнаружения.

    «Американец» может отслеживать 100 целей и одновременно обстреливать 20 (правда, у него нет столько ракет). У Су-35С эти параметры скромнее: 30 и 8.

    В Су-35С используется оптико-локационная система ОЛС-50М, в состав которой входит уникальная по разрешающей способности и дальности QWIP-матрица, работающая в видимом и инфракрасном диапазоне. Она позволяет сопровождать цели на дальности до 80 км. Ее, в отличие от РЛС, обнаружить невозможно, поскольку она ничего не излучает. ОЛС позволяет пилоту на определенной дистанции отключать РЛС. Такой станции на F-22 нет."
    Pu239
    1. voyaka uh Сегодня, 11:55
      "Цели с ЭПР, равной 1 кв.м., Су-35С отлавливает на расстоянии 300 км"///

      При этом ЭПР Су-35 - 5 кв.м. , а ЭПР Ф-22 - 0.001 кв.м
      Вот и считайте кто-кого отловит... wink
      voyaka uh
  33. interceptor58 Сегодня, 11:53
    Сравнивает самолеты, а на самом деле средства поражения. Хорошую ракету с хорошей системой наведения можно запустить и с Миг-21 и она достигнет цели. Тем более когда речь идет о работе за горизонтом.
    interceptor58
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