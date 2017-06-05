Два новых Су-30СМ прибыли в Халино
Как сообщает блог bmpd , первые два многоцелевых истребителя Су-30СМ 3 июня прибыли в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Халино (Курск). Тем самым началось перевооружение полка с состоящих сейчас на его вооружении "алжирских" истребителей МиГ-29СМТ на новые самолеты.
Ранее два Су-30СМ были переданы Морской авиации ВМФ России и вошли в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродроме Черняховск, расположенном в Калининградской области.
Всего с 2012 года военным ведомством заказано 116 Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС, 28 - для морской авиации. На текущий момент ВВС получено 68 истребителей Су-30СМ (включая два крайних), Морской авиацией - 17 (в том числе 7 в 2016 году и 2 в 2017 году).
Как заявляли в пресс-службе ЗВО "авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца года. Всего в состав полка войдет еще 6 партий истребителей Су-30СМ", то есть 12 машин. Возможно, что высвободившиеся в результате перевооружения 14-го полка истребители МиГ-29СМТ, имеющие небольшой возраст, пойдут на укомплектование какого-либо нового авиационного полка. Возможно, что они будут переданы на авиабазу в Эребуни (Армения)
Ранее два Су-30СМ были переданы Морской авиации ВМФ России и вошли в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродроме Черняховск, расположенном в Калининградской области.
Всего с 2012 года военным ведомством заказано 116 Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС, 28 - для морской авиации. На текущий момент ВВС получено 68 истребителей Су-30СМ (включая два крайних), Морской авиацией - 17 (в том числе 7 в 2016 году и 2 в 2017 году).
Как заявляли в пресс-службе ЗВО "авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца года. Всего в состав полка войдет еще 6 партий истребителей Су-30СМ", то есть 12 машин. Возможно, что высвободившиеся в результате перевооружения 14-го полка истребители МиГ-29СМТ, имеющие небольшой возраст, пойдут на укомплектование какого-либо нового авиационного полка. Возможно, что они будут переданы на авиабазу в Эребуни (Армения)
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