12:09 05 июня

Два новых Су-30СМ прибыли в Халино

Как сообщает блог bmpd , первые два многоцелевых истребителя Су-30СМ 3 июня прибыли в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Халино (Курск). Тем самым началось перевооружение полка с состоящих сейчас на его вооружении "алжирских" истребителей МиГ-29СМТ на новые самолеты.



Ранее два Су-30СМ были переданы Морской авиации ВМФ России и вошли в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродроме Черняховск, расположенном в Калининградской области.


Всего с 2012 года военным ведомством заказано 116 Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС, 28 - для морской авиации. На текущий момент ВВС получено 68 истребителей Су-30СМ (включая два крайних), Морской авиацией - 17 (в том числе 7 в 2016 году и 2 в 2017 году).

Как заявляли в пресс-службе ЗВО "авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца года. Всего в состав полка войдет еще 6 партий истребителей Су-30СМ", то есть 12 машин. Возможно, что высвободившиеся в результате перевооружения 14-го полка истребители МиГ-29СМТ, имеющие небольшой возраст, пойдут на укомплектование какого-либо нового авиационного полка. Возможно, что они будут переданы на авиабазу в Эребуни (Армения)







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Комментарии 16

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 10:13
    А СУ-35 почему не заказывают?
    Рабинович_007
    1. 210окв Сегодня, 10:16
      Рабинович!Тут что,МО или авиационная корпорация?
      Цитата: Рабинович_007
      А СУ-35 почему не заказывают?
      210окв
      1. Рабинович_007 Сегодня, 10:18
        Просто интересно, это же новый.
        Рабинович_007
        1. 210окв Сегодня, 10:23
          Поинтересуйтесь у компетентных лиц..Местонахождение я Вам сказал..
          Цитата: Рабинович_007
          Просто интересно, это же новый.
          210окв
      2. supertiger21 Сегодня, 10:22
        Как сообщает блог bmpd , первые два многоцелевых истребителя Су-30СМ 3 июня прибыли в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Халино (Курск).


        Великолепно! good

        Тем самым началось перевооружение полка с состоящих сейчас на его вооружении "алжирских" истребителей МиГ-29СМТ на новые самолеты.


        А это уже не особо радует... Никогда не было правильным заменять лёгкие истребители тяжёлыми. Хорошо если Сушки как дополнение, а не замена. На мой взгляд, только МиГ-35 может и должен заменить МиГ-29СМТ.
        supertiger21
        1. tomket Сегодня, 10:41
          Цитата: supertiger21
          А это уже не особо радует.

          Скорее вызывает вопросы.
          Цитата: supertiger21
          Никогда не было правильным заменять лёгкие истребители тяжёлыми.

          Просто интересно, какая территория возлагается на оборону этого полка, может укрепляют таким образом украинское направление.
          Цитата: supertiger21
          На мой взгляд, только МиГ-35 может и должен заменить МиГ-29СМТ.

          Учитывая положение дел с легкими истребителями, списывать практически новые СМТ это уж очень как расточительно. Учитывая что у нас еще и 9-13 на вооружении находятся, да и запас как известно карман не тянет.
          tomket
          1. Сумрачный стрелок Сегодня, 11:14
            Читайте статью, где написано списывается?
            Сумрачный стрелок
          2. supertiger21 Сегодня, 12:09
            Цитата: tomket
            Учитывая положение дел с легкими истребителями, списывать практически новые СМТ это уж очень как расточительно. Учитывая что у нас еще и 9-13 на вооружении находятся, да и запас как известно карман не тянет.


            У меня ощущение, что если разговоры о слиянии Су и МиГ дойдут до дела, то шансы на достойную замену современного парка лёгких истребителей становится ещё меньше... У Сухого и без того немалая монополия на российском рынке, а таким образом МиГ вообще могут вытеснить...
            supertiger21
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:19
      Цитата: Рабинович_007
      А СУ-35 почему не заказывают?

      Вас не спросили..! Все будет мужики, даже не смотря на этих ехидных "товарищей" ..Они нас боятся и бесятся ! Идем к цели ,невзирая ни на что.. Где два ,там и сотня! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Рабинович_007 Сегодня, 10:43
        Цитата: ОТДЕЛ
        Вас не спросили

        Так это я вас спрашиваю.
        Рабинович_007
      2. дядя Мурзик Сегодня, 10:57
        ОТДЕЛ точно!два лучше чем один! wink
        дядя Мурзик
    3. рич Сегодня, 10:20
      А СУ-35 почему не заказывают? Сейчас закажем. Федя, дичь!
      рич
      1. Рабинович_007 Сегодня, 10:28
        Цитата: рич
        Федя, дичь!

        smile
        Рабинович_007
    4. tomket Сегодня, 10:32
      Цитата: Рабинович_007
      А СУ-35 почему не заказывают?

      А т-50 почему не заказывают ? Он еще новее.
      tomket
  2. 210окв Сегодня, 10:14
    Удачи нашим летчикам.Пусть количество взлетов равняется количеству посадок!
    210окв
  3. Сумрачный стрелок Сегодня, 11:18
    Цитата: Рабинович_007
    А СУ-35 почему не заказывают?

    Су-35 тоже поступают в войска. Тока 35-й делается на другом заводе. Вы что хотите, чтоб завод в Иркутске перестал штамповать 30-е?
    Сумрачный стрелок
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