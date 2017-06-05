12:04 05 июня

Хватит ныть об отсталой России. Возможно, это ты от неё отстал

"Пять лет мы делаем этот проект, и всё это время не перестаём удивляться зашкаливающему количеству нытья и стонов в интернете о якобы погибающей России. В любой, даже самой безобидной позитивной новости, множество людей пытается найти какой-то изъян, недочёт. Кажется, что такое поведение вошло в привычку уже целого поколения. И это большая угрозу будущему. В первую очередь, будущему самих этих людей. Ведь прячась за выдумками, передёргиваниями и откровенной ложью, они сами не замечают, что настоящая Россия давно ушла вперёд за рамки их представлений".




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. василий50 Сегодня, 11:34
    Ну про *немытую РОССИЮ* главный рефрен всех *либроидов* вне зависимости от *политических убеждений*.
    Сегодня модно сыто попёрдывая рассуждать о *неправомерности* революции или о *святости* царя или ещё о чём, главное плюнуть в РОССИЮ и РУССКИХ, поскольку *пнуть* страшновато. И всегда ссылаться на *отсталость* и РОССИИ и РУССКИХ , на авторитетное мнение экспертов и обязательно обильное цитирование чужих мыслей, для маскировки собственного убожества. Вроде как не он один такой подлец, их много и они авторитетны, а он так, сбоку, но согласный.
    василий50
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