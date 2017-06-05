Хватит ныть об отсталой России. Возможно, это ты от неё отстал
"Пять лет мы делаем этот проект, и всё это время не перестаём удивляться зашкаливающему количеству нытья и стонов в интернете о якобы погибающей России. В любой, даже самой безобидной позитивной новости, множество людей пытается найти какой-то изъян, недочёт. Кажется, что такое поведение вошло в привычку уже целого поколения. И это большая угрозу будущему. В первую очередь, будущему самих этих людей. Ведь прячась за выдумками, передёргиваниями и откровенной ложью, они сами не замечают, что настоящая Россия давно ушла вперёд за рамки их представлений".
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