Русские в Сирии: база Хмеймим. Часть 1

На этот раз программа «Военная приёмка» впервые отправляется в Сирию - туда, где Российская армия оказывает помощь сирийскому народу в борьбе с международной террористической организацией ИГИЛ, запрещенной в России.Вместе со съемочной группой зрители побывают на авиабазе Хмеймим и узнают, как готовят к опасным заданиям фронтовые бомбардировщики и истребители. Мы расскажем, как впервые испытания войной проходят новейшие броневики «Тайфун-К», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и уникальные беспилотные разведчики «Орлан-10» и «Форпост».Помимо этого, вы узнаете, как наши бойцы участвуют в гуманитарной операции по оказанию помощи мирному населению. Одним из главных ее координаторов является российский Центр по примирению враждующих сторон. О специфике работы этой организации также расскажет «Военная приемка».