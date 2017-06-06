Враг Лондона — вовсе не Путин
Трагедия европейцев в том, что терроризм, который терзает нынче Лондон, а до того терзал Берлин и Париж, они сами (европейцы) и породили. Кто призывал к войне с Ливией, а потом к атакам «режима Асада» в Сирии? Кто, воспевая толерантность, изъявлял потом желание принимать мигрантов сотнями тысяч и миллионами? Европейские политики. Эти политики и сейчас не готовы признать угрозу импортированного радикализма первейшей и страшнейшей. Нет-нет, русская армия и Путин верхом на медведе куда страшнее!
В ночь на четвёртое июня в центре Лондона от двойного теракта погибло не меньше семи человек, около пятидесяти госпитализировано. Кроме того, десятки граждан получили лёгкие ранения. Лёгкое ранение получил и один полисмен.
Атаки боевиков произошли на рынке в районе Боро (Borough market) и на Лондонском мосту. Был использован уже традиционный для террористов способ: наезд на толпу на машине. Боевик ехал на микроавтобусе со скоростью примерно 80 км/ч. На этом автомобиле он врезался в пешеходов на мосту, а потом добрался до рынка Боро. Оказалось, что боевик не один: по данным полиции, из микроавтобуса вышло трое мужчин с фальшивыми поясами смертников. Все трое тут же накинулись с охотничьими ножами на прохожих. Прибывшие стражи порядка застрелили всех троих. Пресса сообщает, что при расследовании полиция задержала уже дюжину подозреваемых. Подробностей (на 5 июня) нет.
«Би-би-си» передаёт свидетельства очевидцев:
Напомним, резня в Лондоне стала уже второй за последнее время террористической атакой в Великобритании. Недавно, 22 мая, от взрыва на стадионе Манчестера погибло 22 человека. Ещё 59 были ранены.
Ранее, 22 марта, боевик по имени Халид Масуд въехал на автомобиле в толпу на Вестминстерском мосту, затем напал на патрульного. Погибло шесть человек, включая самого террориста (его застрелил полицейский).
И только сейчас, в июне, после третьего с весны крупного теракта, премьер-министр Тереза Мэй решилась признать: в Европе пора «что-то менять». До сих пор она выбирала смягчённые, извилистые формулировки, и даже о признании атак терактами говорила как о чём-то «потенциальном». Вероятно, виной такой политической гибкости является пресловутая толерантность: когда вещи не называют своими именами в угоду известным ценностям — свободе и демократии. Вместе с тем и сегодня Т. Мэй не готова хоть как-то ущемить «европейские ценности».
Заявления Терезы Мэй, необычайно для неё решительные, приводит британская газета «The Guardian» .
Тереза Мэй считает: «Хватит, хватит!» По её словам, в Великобритании существует «слишком большая терпимость к экстремизму». Премьер-министр предлагает даже увеличить сроки тюремного заключения за преступления, квалифицируемые как терроризм. Также она пообещала активизировать борьбу с исламистским терроризмом после атаки в Лондоне.
Конкретные планы по борьбе с экстремизмом Мэй изложила на заседании чрезвычайного комитета «COBRA».
Премьер-министр полагает, что интернет-компании не должны допустить существования экстремистов в сетевом пространстве. С другой стороны, куда труднее ограничить возможность боевиков вторгаться в «безопасные пространства в реальном мире». Вот это потребует «трудных» разговоров.
Наконец Мэй затронула и тему террористического исламизма, которой раньше старательно избегала.
«Это идеология, извращающая ислам и извращающая истину, — сказала она о действиях боевиков. — Победить эту идеологию — одна из важнейших задач нашего времени. Но она не может быть побеждена одной лишь военной силой».
В заключение Мэй заявила: «Пора сказать: хватит! Все должны жить как обычно. Наше общество должно продолжать жить в соответствии с нашими ценностями. Однако в тех случаях, когда речь идёт об экстремизме и терроризме, всё должно перемениться».
И тут Мэй кое-что признала. Недавняя серия атак показала: Великобритания действительно «переживает новую угрожающую тенденцию». По её словам, «терроризм порождает терроризм», а преступники рвутся в атаку не только по заранее разработанным планам, продуманным в течение нескольких лет «планирования и обучения», но нападают на людей, получив заряд радикализма в Интернете или «копируя поведение друг дружки и часто используя самые грубые средства нападения».
Она добавила, и в Великобритании, и за её пределами необходимы «действия». И вот ключевые слова:
Мэй считает, что пришло время точно определиться с терроризмом, дать ясные определения госструктурам и обществу. Это потребует «некоторых трудных» разговоров, заметила она и призвала всю Великобританию жить единой страной, а не «разделёнными общинами». Британцы должны жить так, как на самом деле следует жить Соединённому Королевству.
Критики Мэй, в первую очередь Эмили Торнберри («теневой» министр иностранных дел), заявили, что заявление Май нарушило соглашение с лейбористами о том, что на воскресенье из-за терактов необходимо отложить политическую кампанию. Торнберри также сказала «BBC Radio 4», что в заявлении было проигнорировано горе тех, кто потерял близких. Наконец, Мэй не предложила никаких срочных мер в своём плане.
Министр иностранных дел Борис Джонсон, прежде занимавший должность лондонского мэра, согласен с Мэй и полагает, что отношение к террористам должно измениться. «Колодец толерантности опустел», — сказал он на свой поэтический лад.
Также он призвал лондонцев «вести дела как обычно», но предупредил: «Тем, кто сочувствует или помогает этим убийцам, или поощряет, поддерживает, подстрекает этих убийц, — что бы вы ни делали, мы говорим вам: хватит! Ваше время вышло».
Однако службы безопасности, отмечает далее издание, вовсе не считают, что нынешняя атака была частью более широкого заговора. Независимый Центр совместного анализа терроризма (JTAC) не рекомендовал повышать уровень национальной безопасности.
Политические силы уже играют на терактах. Напомним, резня в Лондоне произошла за четыре дня до досрочных парламентских выборов (состоятся 8 июня). Как и после взрывов в Манчестере, в воскресенье партии (не все) приостановили избирательные кампании (в т. ч. Лейбористская партия, Либерально-демократическая партия, Шотландская национальная партия и др.). Однако, к примеру, Партия независимости Великобритании (UKIP) отказалась приостанавливать кампанию. Об этом заявил в воскресенье глава партии Пол Наттолл.
«После того как прошлой ночью на улицах нашей столицы исламистские террористы вновь убивали людей, для нас важнее больше, чем когда-либо раньше, противостоять этому злу с помощью демократических принципов, которые сделали эту страну тем, чем она является, — цитирует его заявление «РБК» . — По этой причине я отказываюсь приостановить кампанию, потому что это именно то, чего от нас хотят экстремисты».
Самым популярным политиком Великобритании, напоминает агентство, является Тереза Мэй. Соответствующие данные обнародовало социологическое бюро «Ipsos Mori». 61% респондентов заявили, что считают её наиболее подходящей кандидатурой на пост главы правительства. Лейборист Джереми Корбин (человек от оппозиции) получил всего 23% поддержки.
Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах с целью укрепления парламентского большинства перед переговорами с Брюсселем по Brexit. Их начало намечено на 19 июня.
Спасётся ли Лондон от террористов, завершив свой Brexit? Предсказать невозможно. Вероятно, популярной Терезе Мэй после выборов придётся пойти на некоторые непопулярные меры и ущемить как толерантность, так и свободу слова в Интернете. «Хватит» не только ей и Джонсону, но и гражданам Лондона, которые за политические провалы правительства расплачиваются своими жизнями.
В ночь на четвёртое июня в центре Лондона от двойного теракта погибло не меньше семи человек, около пятидесяти госпитализировано. Кроме того, десятки граждан получили лёгкие ранения. Лёгкое ранение получил и один полисмен.
Атаки боевиков произошли на рынке в районе Боро (Borough market) и на Лондонском мосту. Был использован уже традиционный для террористов способ: наезд на толпу на машине. Боевик ехал на микроавтобусе со скоростью примерно 80 км/ч. На этом автомобиле он врезался в пешеходов на мосту, а потом добрался до рынка Боро. Оказалось, что боевик не один: по данным полиции, из микроавтобуса вышло трое мужчин с фальшивыми поясами смертников. Все трое тут же накинулись с охотничьими ножами на прохожих. Прибывшие стражи порядка застрелили всех троих. Пресса сообщает, что при расследовании полиция задержала уже дюжину подозреваемых. Подробностей (на 5 июня) нет.
«Би-би-си» передаёт свидетельства очевидцев:
Натали и Бен подходили к входу на станцию метро "Бороу Хай-стрит", когда увидели много бегущих людей.
На глазах у супругов на человека напали с ножом.
"Я увидел мужчину в красном с довольно большим ножом, думаю, клинок был дюймов десять [25 см], — рассказал Бен. — Он напал на другого человека и ударил его ножом три раза, не проявляя при этом никаких эмоций".
"Мне показалось, что тот, на кого напали, хотел как-то вмешаться в события, но ничего не смог сделать, потому что его ранили, и он осел на землю".
На глазах у супругов на человека напали с ножом.
"Я увидел мужчину в красном с довольно большим ножом, думаю, клинок был дюймов десять [25 см], — рассказал Бен. — Он напал на другого человека и ударил его ножом три раза, не проявляя при этом никаких эмоций".
"Мне показалось, что тот, на кого напали, хотел как-то вмешаться в события, но ничего не смог сделать, потому что его ранили, и он осел на землю".
Напомним, резня в Лондоне стала уже второй за последнее время террористической атакой в Великобритании. Недавно, 22 мая, от взрыва на стадионе Манчестера погибло 22 человека. Ещё 59 были ранены.
Ранее, 22 марта, боевик по имени Халид Масуд въехал на автомобиле в толпу на Вестминстерском мосту, затем напал на патрульного. Погибло шесть человек, включая самого террориста (его застрелил полицейский).
И только сейчас, в июне, после третьего с весны крупного теракта, премьер-министр Тереза Мэй решилась признать: в Европе пора «что-то менять». До сих пор она выбирала смягчённые, извилистые формулировки, и даже о признании атак терактами говорила как о чём-то «потенциальном». Вероятно, виной такой политической гибкости является пресловутая толерантность: когда вещи не называют своими именами в угоду известным ценностям — свободе и демократии. Вместе с тем и сегодня Т. Мэй не готова хоть как-то ущемить «европейские ценности».
Заявления Терезы Мэй, необычайно для неё решительные, приводит британская газета «The Guardian» .
Тереза Мэй считает: «Хватит, хватит!» По её словам, в Великобритании существует «слишком большая терпимость к экстремизму». Премьер-министр предлагает даже увеличить сроки тюремного заключения за преступления, квалифицируемые как терроризм. Также она пообещала активизировать борьбу с исламистским терроризмом после атаки в Лондоне.
Конкретные планы по борьбе с экстремизмом Мэй изложила на заседании чрезвычайного комитета «COBRA».
Премьер-министр полагает, что интернет-компании не должны допустить существования экстремистов в сетевом пространстве. С другой стороны, куда труднее ограничить возможность боевиков вторгаться в «безопасные пространства в реальном мире». Вот это потребует «трудных» разговоров.
Наконец Мэй затронула и тему террористического исламизма, которой раньше старательно избегала.
«Это идеология, извращающая ислам и извращающая истину, — сказала она о действиях боевиков. — Победить эту идеологию — одна из важнейших задач нашего времени. Но она не может быть побеждена одной лишь военной силой».
В заключение Мэй заявила: «Пора сказать: хватит! Все должны жить как обычно. Наше общество должно продолжать жить в соответствии с нашими ценностями. Однако в тех случаях, когда речь идёт об экстремизме и терроризме, всё должно перемениться».
И тут Мэй кое-что признала. Недавняя серия атак показала: Великобритания действительно «переживает новую угрожающую тенденцию». По её словам, «терроризм порождает терроризм», а преступники рвутся в атаку не только по заранее разработанным планам, продуманным в течение нескольких лет «планирования и обучения», но нападают на людей, получив заряд радикализма в Интернете или «копируя поведение друг дружки и часто используя самые грубые средства нападения».
Она добавила, и в Великобритании, и за её пределами необходимы «действия». И вот ключевые слова:
«Несмотря на то, что в последние годы мы достигли значительного прогресса, в нашей стране существует, если уж говорить откровенно, слишком большая терпимость к экстремизму».
Мэй считает, что пришло время точно определиться с терроризмом, дать ясные определения госструктурам и обществу. Это потребует «некоторых трудных» разговоров, заметила она и призвала всю Великобританию жить единой страной, а не «разделёнными общинами». Британцы должны жить так, как на самом деле следует жить Соединённому Королевству.
Критики Мэй, в первую очередь Эмили Торнберри («теневой» министр иностранных дел), заявили, что заявление Май нарушило соглашение с лейбористами о том, что на воскресенье из-за терактов необходимо отложить политическую кампанию. Торнберри также сказала «BBC Radio 4», что в заявлении было проигнорировано горе тех, кто потерял близких. Наконец, Мэй не предложила никаких срочных мер в своём плане.
Министр иностранных дел Борис Джонсон, прежде занимавший должность лондонского мэра, согласен с Мэй и полагает, что отношение к террористам должно измениться. «Колодец толерантности опустел», — сказал он на свой поэтический лад.
Также он призвал лондонцев «вести дела как обычно», но предупредил: «Тем, кто сочувствует или помогает этим убийцам, или поощряет, поддерживает, подстрекает этих убийц, — что бы вы ни делали, мы говорим вам: хватит! Ваше время вышло».
Однако службы безопасности, отмечает далее издание, вовсе не считают, что нынешняя атака была частью более широкого заговора. Независимый Центр совместного анализа терроризма (JTAC) не рекомендовал повышать уровень национальной безопасности.
Политические силы уже играют на терактах. Напомним, резня в Лондоне произошла за четыре дня до досрочных парламентских выборов (состоятся 8 июня). Как и после взрывов в Манчестере, в воскресенье партии (не все) приостановили избирательные кампании (в т. ч. Лейбористская партия, Либерально-демократическая партия, Шотландская национальная партия и др.). Однако, к примеру, Партия независимости Великобритании (UKIP) отказалась приостанавливать кампанию. Об этом заявил в воскресенье глава партии Пол Наттолл.
«После того как прошлой ночью на улицах нашей столицы исламистские террористы вновь убивали людей, для нас важнее больше, чем когда-либо раньше, противостоять этому злу с помощью демократических принципов, которые сделали эту страну тем, чем она является, — цитирует его заявление «РБК» . — По этой причине я отказываюсь приостановить кампанию, потому что это именно то, чего от нас хотят экстремисты».
Самым популярным политиком Великобритании, напоминает агентство, является Тереза Мэй. Соответствующие данные обнародовало социологическое бюро «Ipsos Mori». 61% респондентов заявили, что считают её наиболее подходящей кандидатурой на пост главы правительства. Лейборист Джереми Корбин (человек от оппозиции) получил всего 23% поддержки.
Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах с целью укрепления парламентского большинства перед переговорами с Брюсселем по Brexit. Их начало намечено на 19 июня.
Спасётся ли Лондон от террористов, завершив свой Brexit? Предсказать невозможно. Вероятно, популярной Терезе Мэй после выборов придётся пойти на некоторые непопулярные меры и ущемить как толерантность, так и свободу слова в Интернете. «Хватит» не только ей и Джонсону, но и гражданам Лондона, которые за политические провалы правительства расплачиваются своими жизнями.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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