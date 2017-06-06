Враг Лондона — вовсе не Путин

Натали и Бен подходили к входу на станцию метро "Бороу Хай-стрит", когда увидели много бегущих людей.



На глазах у супругов на человека напали с ножом.



"Я увидел мужчину в красном с довольно большим ножом, думаю, клинок был дюймов десять [25 см], — рассказал Бен. — Он напал на другого человека и ударил его ножом три раза, не проявляя при этом никаких эмоций".



"Мне показалось, что тот, на кого напали, хотел как-то вмешаться в события, но ничего не смог сделать, потому что его ранили, и он осел на землю".

«Несмотря на то, что в последние годы мы достигли значительного прогресса, в нашей стране существует, если уж говорить откровенно, слишком большая терпимость к экстремизму».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru