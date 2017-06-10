Подводный кулак Пхеньяна



Малые подводные лодки ВМС КНДР (сверху вниз) типа Yogo, типа Р-4, типа Sang-O

«Хочешь мира – готовься к войне». Этот древний афоризм становится все актуальнее для ситуации, сложившейся вокруг Северной Кореи.Страшилки о подводных лодках КНДР, запускающих ядерные баллистические ракеты, как показали недавние события, не настолько уж и фантастичны. Угроза атаки баллистическими ракетами подводной лодки (БРПЛ), которые в недалеком будущем будут угрожать Японии, Южной Корее и американским военным объектам в зоне Тихого океана – один из самых реальных сценариев.В последние годы Пхеньян добился впечатляющих успехов в развитии ракетных технологий подводных лодок и продемонстрировал намерения использовать свои достижения для решения стратегических задач. Северная Корея не скрывает военных амбиций даже в условиях американского военно-стратегического превосходства в регионе и спешного развертывания в район Корейского полуострова ударных группировок ВМС США в составе авианосцев, кораблей и подводных лодок – носителей крылатых ракет «Томагавк». Опасность, исходящая от корейских подводных лодок, только усиливает растущее напряжение в регионе, поскольку у военно-политического руководства КНДР нет никаких признаков отказа от реализации ракетно-ядерных программ.Следует особо отметить, что с учетом национальной военной стратегии в апреле 2012 года по инициативе руководства КНДР в Конституцию страны внесены поправки, устанавливающие ее ядерный статус. При этом с приходом к власти в КНДР Ким Чен Ына подводным силам страны стало уделяться особое внимание.В первую очередь это касается строительства подводных лодок – носителей баллистических ракет и создания морского компонента стратегических ядерных сил КНДР.Проектирование, строительство и оперативное использование подводных лодок (ПЛ) разных типов в КНДР началось с середины 1960-х годов. По данным зарубежных источников, с нулевых годов ВМС КНДР начали реализовывать ряд программ по модернизации подводного флота.В настоящее время северокорейские подводные силы – одни из самых многочисленных в мире.В составе подводных сил КНДР числится более 75 подлодок.Основой подводного флота КНДР являются дизельные подлодки типа «033», которых в составе ВМС КНДР насчитывается 20 единиц. Подводная лодка типа «033» производилась КНДР по лицензии СССР в 60-х годах XX столетия. За основу была взята советская ПЛ проекта 633 (тип «Ромео» по классификации НАТО). Ее наибольшая длина – 76,6 м; наибольшая ширина – 6,7 м, осадка – 5,2 м, надводное (подводное) водоизмещение – 1475 (1830) т, скорость полного хода в надводном (подводном) положении – 15 (13) узлов, глубина погружения – 300 м. Вооружение подлодки представлено восемью 533-мм торпедными аппаратами (ТА). Экипаж – 54 человека.Кроме того, в составе ВМС КНДР находится более 50 малых и сверхмалых ПЛ различных типов.Малая ПЛ «Санг-О» (Sang-O) разработана в 1980–1990 годы. Всего в КНДР построено 40 этих лодок, и их строительство осуществляется до сих пор.Ее длина – 34 м, ширина – 3,8 м, водоизмещение в погруженном состоянии – 370 т, скорость надводная (подводная) – 7,2 (8,8) узла, дальность действия – 1500 миль, вооружение – два 533-мм ТА (боезапас – 4 торпеды).ПЛ «Санг-О» предназначена для проведения специальных операций, минных постановок и действий против кораблей и судов. Легкий корпус и ограждение рубки ПЛ изготовлены из стеклопластика. Строительство серии малых ПЛ «Санг-О» начато в 1991 году. В серии кроме основного, торпедного варианта ПЛ (с советскими торпедами типа 53-56) построены две ПЛ для специальных операций, несущие по 16 мин на внешней подвеске. Кроме минных постановок эти ПЛ могут также транспортировать подводные носители для легководолазов. В составе вооружения ПЛ имеется пулемет калибра 12,7 мм и переносной ЗРК.По разным источникам, КНДР имеет до 10 сверхмалых ПЛ (мини-ПЛ) типа «Юго» (Yugo). Миниподлодка типа «Юго», разработанная в КНДР, изначально строилась для поставки на экспорт. Несколько лодок типа «Юго» были проданы в Иран и Вьетнам. Ее длина – 20 м, ширина – 2 м, водоизмещение в погруженном состоянии – 90 т, скорость надводная (подводная) – 10 (4) узла, вооружение – два 533-мм ТА (боезапас – 2 торпеды).Наиболее совершенная подводная лодка КНДР – это малая ПЛ типа «P-4». В составе ВМС КНДР имеется около 10 этих лодок. Ее длина – 29 м, водоизмещение – 190 т, вооружение – два 533-мм ТА (боезапас – 2 торпеды). Примечательно, что командованием южнокорейских ВМС была принята на вооружение южнокорейского флота северокорейская ПЛ «P-4», захваченная в 1998 году.Несмотря на успехи в строительстве подводного флота, техническое состояние ПЛ КНДР все же оставляет желать лучшего. За последние 10 лет Северная Корея потеряла не менее трех ПЛ в результате навигационных аварий и инцидентов. Так, 18 сентября 1996 года близ города Каннын в районе побережья Японского моря произошла навигационная авария и последующий захват южнокорейскими военными северокорейской подлодки типа «Санг-О». События по ее захвату развивались следующим образом. 15 сентября 1996 года лодка высадила на южнокорейском берегу несколько групп спецназа для сбора данных о военных объектах Южной Кореи. На лодке находились 26 членов экипажа и бойцов спецназа КНДР. 18 сентября при попытке забрать группы спецназа лодка села на мель, после чего экипаж решил уничтожить все ценное оборудование и пробираться через вражескую территорию в сторону КНДР. Однако северокорейские моряки были обнаружены военнослужащими Южной Кореи. В ходе операции южнокорейских подразделений по захвату лодки один северокореец был пленен, остальные убиты в перестрелке илиДругая ПЛ типа «Санг-О» 8 июня 1998 года запуталась в рыболовных сетях вблизи южнокорейского города Сакчо.12 марта 2016 года северокорейская малая ПЛ была потеряна при невыясненных обстоятельствах в прибрежных водах Корейского полуострова.В то же время северокорейские ПЛ доказали свою высокую эффективность. Так, по информации ряда зарубежных источников, в 2010 году в результате атаки северокорейской подлодки был уничтожен южнокорейский корвет «Чхонан», погибло 46 моряков. Некоторые эксперты пренебрегают угрозой подводных лодок Пхеньяна, утверждая, что это «старые и шумные посудины». Тем не менее в 2015 году южнокорейские военные специалисты сообщили о внезапном выходе из пунктов базирования около 50 подводных лодок КНДР и потере контроля за ними со стороны южнокорейских противолодочных сил.Как подчеркивается в зарубежных источниках, власти Северной Кореи в последние годы активно осуществляют модернизацию подводного флота, проектируя подлодки, способные нести баллистические ракеты. На фоне успехов в тестировании ядерного оружия и космической техники Пхеньян может создать полноценную триаду ядерных сил.По оценке американских военных экспертов, решение руководства КНДР создать основу для морского компонента ядерной триады основано на том что, во-первых, сложно обеспечить эффективный поиск и уничтожение малошумных дизельных ПЛ в океане и, во-вторых, существует возможность гарантированного ядерного ответа вне зависимости от размеров уже пораженной территории КНДР. Это ключевой компонент теории ядерного сдерживания.По зарубежным данным, в июле 2014 года на северокорейской базе ВМС Синпхо (провинция Южная Хамгён), расположенной на побережье Японского моря КНДР, была спущена на воду экспериментальная подлодка с баллистическими ракетами. Это первая северокорейская большая дизельная подводная лодка нового типа, способная нести баллистические ракеты, которой на Западе дано обозначение «Синпо» (Sinp'o). Строительство лодки осуществлялось с 2010 года в городе Синпхо на Южной верфи, головном предприятии по строительству подлодок в Северной Корее.Новая подлодка имеет длину 67 м, ширину 6,7 м и водоизмещение около 2500–3000 т. Рубка у ПЛ «Синпо» расположена посередине между носовой и кормовой частью корпуса, центральная часть рубки – прямоугольная секция размерами 4,25 х 2,25 м, в которой установлены 1–2 пусковые установки (шахты) баллистических ракет. Скорость надводного хода субмарины – 16 узлов, подводного – около 10 узлов. Дальность ее плавания – 1500 миль.Силуэт северокорейской ПЛ, по информации иностранных источников, внешне имеет некоторое сходство с подводной лодкой проекта 629 (Golf – по классификации НАТО). В свое время в период 1989–1990 годов СССР передал три ПЛ данного проекта в Китай. Эти ПЛ использовались в ВМС Китая для опытной эксплуатации. В 1986 году на основе технических решений, использованных при постройке советских ПЛ данного типа, в Китае была построена собственная ПЛ подобного типа с целью отработки ракетных технологий и последующего серийного строительства китайских подводных лодок, вооруженных ядерными баллистическими ракетами. Учитывая уровень отношений КНР и КНДР в военной сфере, принимая во внимание вторую статью Договора о взаимопомощи и сотрудничестве между Китаем и Северной Кореей от 1961 года, Китай может оказывать технологическую помощь в реализации военных программ КНДР, в том числе строительстве северокорейского подводного флота.После завершения четырехлетнего этапа строительства с 2014 года новая экспериментальная северокорейская субмарина «Синпо» начала интенсивно проходить ходовые испытания.Первый в своей истории запуск баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ) с экспериментальной субмарины типа «Синпо» проведен 28 ноября 2015 года. По оценке иностранных специалистов, тестовый пуск оказался неудачным, поскольку южнокорейские военные позднее нашли обломки БРПЛ на поверхности моря.Менее чем через месяц КНДР провела повторное испытание БРПЛ. По мнению экспертов, его произвели не с подводной лодки, а с погруженного в воду испытательного стенда-баржи. Кадры с испытанием ракеты телевидение КНДР обнародовало в начале января 2016 года, на них лидер страны Ким Чен Ын, улыбаясь, наблюдает за тем, как ракета стартует из-под воды и уходит за облака.В августе 2016 года северокорейские СМИ продемонстрировали видеозапись подводной баллистической ракеты модификации KN-11 «Пуккыксон-1» («Полярная звезда»), запущенной из прибрежных вод Северной Кореи. Ракета, выпущенная с подводной лодки, пролетела около 310 миль в сторону Японии, установив новый рекорд дальности стрельбы для программы баллистических ракет подводных лодок Пхеньяна. Однако, по оценке экспертов, БРПЛ KN-11 «Пуккыксон-1» способна преодолевать дистанцию и более 600 миль. БРПЛ KN-11«Пуккыксон-1» оборудована двухступенчатым твердотопливным двигателем. Твердое топливо обладает значительными преимуществами по сравнению с гептилом и керосином, поскольку оно имеет более высокие энергетические показатели и улучшает характеристики ракеты, что делает БРПЛ более компактными, скрытыми и позволяет значительно быстрее готовить их к запуску.По информации зарубежных источников, БРПЛ KN-11«Пуккыксон-1» может иметь следующие характеристики: количество ступеней – 2, диаметр – до 1,4 м, дальность полета – 900–1200 км.Сообщалось, что для испытания баллистических ракет, запускаемых с подлодок, в КНДР созданы специальные полигоны и стенды.По сообщению южнокорейского информагентства «ЕНХАП», еще до завершения строительства новой субмарины типа «Синпо» командованием ВМС Северной Кореи проведен ряд тестов, имитирующих запуск баллистической ракеты из подводной лодки.В настоящее время, по информации открытых источников, в КНДР проведено не менее пяти пусков БРПЛ KN-11«Пуккыксон-1». Из них как минимум два пуска, осуществленных с борта ПЛ «Синпо», были успешными. В целом для принятия новой ракеты KN-11 на вооружение ПЛ «Синпо» потребуется несколько десятков тестовых пусков. В 60-е годы ХХ столетия для принятия на вооружение ПЛ проекта 629 баллистической ракеты Р-21 ВМФ СССР потребовалось провести до 30 пусков, из которых около 90% были успешными.Военно-политическое руководство Южной Кореи весьма обеспокоено ростом боевых возможностей подводных сил ВМС КНДР в целом и боевых характеристик БРПЛ KN-11 в частности. Подводный флот КНДР по своему развитию опережает южнокорейский по количественному составу и сопоставим с ним в качественном аспекте. В подводном флоте Южной Кореи числится 9 подлодок проекта 209 (водоизмещение 1200 т) и 7 ПЛ проекта 214 (1800 т). Общее количество южнокорейских ПЛ в четыре раза меньше, чем подводных лодок КНДР! Если Северная Корея уже создала подводные лодки с баллистическими ракетами, то Южная Корея способна это сделать лишь через 10 лет, к 2027–2030 году, построив до шести подлодок водоизмещением до 3000 т.Эксперты же отмечают, что в случае продолжения строительства в КНДР подводных лодок с БРПЛ в ядерном снаряжении Южная Корея, Япония и США окажутся гораздо более уязвимыми для северокорейских ракетных атак, не имея возможности эффективно перехватывать запускаемые из-под воды ракеты. В связи с этим в апреле 2017 года США спешно развернули в Южной Корее противоракетную систему THAAD (Theater High Altitude Area Defense) – противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.По оценке американских экспертов, развернутая США в Южной Корее система ПРО THAAD ориентирована на нейтрализацию ракетных угроз, главным образом с северного направления полуострова. Но если северокорейская баллистическая ракета будет запущена из-под воды с восточного, южного или западного направления, ее вряд ли обнаружат радиолокационные системы THAAD, и она сможет успешно преодолеть оборонительные рубежи американской системы ПРО на территории Республики Корея. В Сеуле отмечают, что запущенную из международных вод северокорейскую ракету их системы ПРО вряд ли смогут перехватить. Аналогичным образом ракеты, выпущенные северокорейскими подводными лодками у восточного побережья Японии, могут успешно преодолеть развернутую там систему ПРО «Пэтриот». Поэтому на совместных военно-морских учениях США и Южной Кореи особое внимание уделяется тренировкам по условному уничтожению подводных лодок КНДР.По оценкам южнокорейского правительственного источника, Северной Корее потребуется не более двух лет, чтобы реально ввести в строй и поставить на боевое дежурство построенную подлодку типа «Синпо». Однако главный вопрос сейчас – как быстро КНДР сможет создать ядерные боеголовки для ракет. Ядерным державам типа СССР, США, Китая, Великобритании и Франции потребовалось в свое время от двух до семи лет для этого после проведения обычных ядерных взрывов.В целом активизация практических мероприятий по развитию подводных сил Северной Кореи дает основание полагать, что военно-политическое руководство КНДР будет предпринимать дальнейшие шаги по созданию своей ядерной триады, отводя особую роль подводным лодкам, вооруженным БРПЛ в ядерном оснащении, как наиболее скрытому, грозному и эффективному оружию.